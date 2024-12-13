KI-Untertitel-Generator

Erreichen Sie mehr Zuschauer mit Untertiteln, die konvertieren

Videos mit Untertiteln erhalten mehr Wiedergabezeit und höheres Engagement. Ob Sie Inhalte wiederverwenden oder für stumme Zuschauer optimieren, HeyGen macht das Untertiteln mühelos.

Im Gegensatz zu manuellen Editoren oder Untertitel-Software sind unsere KI-Untertitel:

Automatisch an die Sprache angepasst

Vollständig anpassbar in Stil und Platzierung

Ideal für YouTube, Instagram, TikTok und Shorts

Im Vergleich zu Tools wie Captions.ai oder CapCut ermöglicht es HeyGen, von Sprache zu Untertiteln bis hin zur vollständigen Videogenerierung zu gelangen.