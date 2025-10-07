HeyGen logo

KI-Produktvideogenerator für sofortige Produktdemonstrationen

Verwandle Produktseiten, Bilder oder ein kurzes Skript in polierte Produktvideos ohne Kamera oder Schnitt. HeyGen generiert automatisch Szenen, Sprachaufnahmen, Untertitel und plattformfertige Exporte, sodass Teams veröffentlichungsbereite Demos, Werbeanzeigen und Social-Media-Clips in großem Umfang produzieren können.

Produktvorführungen zum Start

Produktvorführungen zum Start

Die Einführung eines Produkts erfordert normalerweise teure Aufnahmen und Bearbeitung. HeyGen verwandelt Ihre Produktseite in ein klares Demovideo mit deutlichen, vorteilsorientierten Szenen und Handlungsaufforderungen, damit Sie schneller auf den Markt kommen können.


E-Commerce-Produktlisten

E-Commerce-Produktlisten

Das Erstellen ansprechender Produktvideos in großem Umfang ist zeitaufwändig. HeyGen automatisiert Produkt-B-Roll, Nahaufnahmen und Funktionshinweise für jede SKU, um sicherzustellen, dass Kataloge frisch und konvertierungsbereit bleiben mit effizientem Videomaterial.

Kurzform von Social-Media-Anzeigen

Kurzform von Social-Media-Anzeigen

Kurze Social-Media-Clips müssen schnell fesseln. HeyGen erstellt vertikale Bearbeitungen mit schlagkräftigen Aufhängern, lesbaren Untertiteln und einer plattformgerechten Geschwindigkeit, um die frühe Interaktion bei Reels und Shorts zu maximieren.

Erklär- und Anleitungsvideos

Erklär- und Anleitungsvideos

Anleitungsvideos müssen geschrieben und aufgenommen werden. HeyGen verwandelt Ihr Anleitungs-Skript in klare Schritt-für-Schritt-Videos mit synchronisierten Sprachaufnahmen und anschaulichen Visualisierungen.

Retargeting und personalisierte Varianten

Retargeting und personalisierte Varianten

Retargeting erfordert maßgeschneiderte Nachrichten. HeyGen erstellt zielgruppenspezifische Varianten, die Rabatte, Vorteile oder soziale Beweise hervorheben, um die Leistung im Warm-Funnel zu verbessern.

Schulung und Produktschulung

Schulung und Produktschulung

Produktschulungen erfordern gleichbleibende Qualität. HeyGen erzeugt konsistente, beschriftete Produktführungen und Einführungsvideos, die sich über Teams und Sprachen hinweg skalieren lassen.

Warum Sie sich für HeyGen als KI-Produktvideogenerator entscheiden sollten

HeyGen kombiniert automatisierten Szenenaufbau, realistische Erzählung und Stapelverarbeitung, um langsame Aufnahmen durch einen effizienten Text-zu-Video-Workflow zu ersetzen. Erhalten Sie konsistente, markengerechte Produktvideos, die kanalübergreifend konvertieren.

Schnell von der Kurzidee zum fertigen Video

Fügen Sie eine URL ein, laden Sie Fotos hoch oder geben Sie ein kurzes Skript ein, und HeyGen erstellt innerhalb von Minuten ein komplettes Produktvideo, wodurch tagelange Produktionsarbeit und Agenturkosten durch seine Videobearbeitungsfunktionen eingespart werden.

Produktionsqualität ohne Studio

HeyGen komponiert automatisch Beleuchtung, Kamerabewegungen, B-Roll und Audio-Mixing, sodass Videos ohne physische Dreharbeiten professionell und sendefertig aussehen.

Skalierungsvarianten und Lokalisierung

Erstellen Sie Dutzende von Werbe- und Demovarianten, übersetzen Sie Skripte mit dem Videoübersetzer und erzeugen Sie lokalisierte Sprachaufnahmen, um Botschaften schnell über verschiedene Märkte hinweg zu testen.

Link zur Videoerstellung von Produktseiten

Fügen Sie eine Produkt- oder Landingpage-URL ein, und HeyGen extrahiert wichtige Bilder, Spezifikationen und Verkaufsargumente für Ihre Videoinhalte. Das System ordnet diese in strukturierte Szenen ein und erstellt sowohl kurze Demos als auch ausführliche Erklärungen ohne manuelle Bearbeitung.

Eine Frau hält einen pinken Crocs-Clog, mit einem kleineren Bild des Schuhs in der oberen rechten Ecke.

Skript zu Video mit menschlich klingender Sprachausgabe

Geben Sie ein Skript ein oder lassen Sie HeyGen eines für Sie entwerfen. Die Plattform erstellt natürliche Sprachausgaben, Lippen-Synchronisation für Bildschirmpräsentatoren, wenn verwendet, und mehrere Tonoptionen, damit die Erzählung zu Ihrer Markenstimme in Ihren Videoinhalten passt.

Eine Benutzeroberfläche zur Inhalterstellung mit einem grünen Cursor über einem Texteditor und einer Präsentationsfolie mit der Überschrift "Q3 Ergebnisübersicht" und einem Männerporträt.

Werkzeuge für Stapelverarbeitung und Lokalisierung

Produzieren Sie große Mengen von Produktvideos mit einzigartigen Aufhängern, Handlungsaufforderungen und Bildern. Verwenden Sie den Videoübersetzer, um lokalisierte Sprachaufnahmen und Untertitel zu regenerieren, damit Kampagnen innerhalb von Minuten weltweit gestartet werden können.

Stimmenklonung

Flexible Stile und Bewegungskontrolle

Passen Sie Videolänge, Seitenverhältnis und Geschwindigkeit an. Leiten Sie Übergänge mit textbasierten Befehlen wie „langsames Schwenken“ oder „Zoom auf das Objekt“ an. Dieses Videogenerator-Tool bietet Ihnen volle Kontrolle ohne Einarbeitungszeit.

Collage einer lächelnden Frau, die ein Skateboard hält, umgeben von Bildern ihrer in verschiedenen Lebensrollen, mit einem Play-Button-Symbol.

Von über 100.000 Teams genutzt, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit legen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

"Es hat unseren Autoren ermöglicht, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
Wie es funktioniert

Wie man den AI Produktvideo-Generator verwendet

Beginnen Sie in vier einfachen Schritten mit der Produktion von Produktvideos.

Schritt 1

Fügen Sie Ihre Produktquelle hinzu

Fügen Sie eine Produkt-URL ein, laden Sie Bilder hoch oder geben Sie eine kurze Beschreibung ein. HeyGen analysiert Inhalte und extrahiert Merkmale, Spezifikationen und visuelle Elemente, um Szenen in Ihrem Videogenerierungsprozess zu informieren.

Schritt 2

Stil und Länge auswählen

Wählen Sie einen visuellen Stil, das Seitenverhältnis und die gewünschte Dauer. Wählen Sie eine Stimme, die Musikstimmung und Branding-Optionen, um jedes Video konsistent zu gestalten.

Schritt 3

Vorschau und Feinabstimmung Ihrer Videoinhalte für optimale Ergebnisse.

Überprüfen Sie generierte Entwürfe, passen Sie Überschriften an, ersetzen Sie Bilder oder erstellen Sie alternative Aufhänger neu. Erstellen Sie mehrere Varianten für A/B-Tests ohne manuelle Bearbeitung.

Schritt 4

Exportieren und implementieren Sie Ihre mit dem KI-Video-Generator erstellten Videoinhalte.

Laden Sie MP4s oder PNGs herunter, die für Ihre Plattformen optimiert sind, oder exportieren Sie organisierte Batches, die bereit für Werbemanager und das Hochladen in Online-Shops sind.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-Produktvideogenerator und wie verwendet HeyGen diesen?

Ein KI-Produktvideogenerator wandelt Texte, Bilder oder Produkt-URLs in veröffentlichungsfertige Videos um, indem er automatisierte Szenenzusammenstellung, Sprachsynthese und Bearbeitung verwendet. HeyGen verwandelt Briefings in Demovideos, Werbespots und Erklärvideos, ohne dass Dreharbeiten oder Zeitleistenbearbeitung notwendig sind.

Kann HeyGen sowohl kurze Werbeclips als auch längere Demovideos erstellen?

Ja, der Einsatz eines KI-Tools kann das Erlebnis verbessern. HeyGen, ein KI-Video-Generator, unterstützt kurze vertikale Anzeigen und längere horizontale Demos. Wählen Sie Dauer und Format und HeyGen wird das Tempo, die Untertitel und die Szenenstruktur für den vorgesehenen Platz anpassen.

Muss ich ein Skript bereitstellen oder kann HeyGen eines schreiben?

Sie können Ihr eigenes Skript einfügen oder HeyGen, den Videomacher, überzeugende, konversionsorientierte Skripte aus Produktinformationen generieren lassen. Die Plattform entwirft Haken, CTAs und Szenenbeschreibungen, die für das Produkt-Storytelling optimiert sind.

Wie funktionieren Lokalisierung und Übersetzung?

Verwenden Sie den Videoübersetzer, um Skripte in Zielsprachen zu übersetzen. HeyGen regeneriert Sprachaufnahmen, passt bei Bedarf die Lippensynchronisation an und aktualisiert den Bildschirmtext, sodass lokalisierte Videos sich wie muttersprachlich anfühlen.


Kann HeyGen meine Markenressourcen und Richtlinien verwenden?

Ja. Laden Sie Logos, Schriftarten und Farbpaletten in Ihr Markenkit hoch. HeyGen setzt die Markengestaltung in generierten Entwürfen und Vorlagen durch, um visuelle Konsistenz im großen Maßstab zu gewährleisten.

Welche Exportformate und Plattform-Voreinstellungen sind verfügbar?

HeyGen exportiert MP4-Videos und hochauflösende Bilder, die für Feeds, Stories, Reels und Produktseiten formatiert sind. Die Stapelverarbeitung organisiert Dateien mit klaren Bezeichnungen für Werbemanager und CMS-Uploads.

Kann ich gleichzeitig viele Produktvideos erstellen?

Ja. Die Stapelverarbeitung von HeyGen ermöglicht es Ihnen, Hunderte von SKU-spezifischen Videos zu erstellen, indem Datenzeilen auf Vorlagen abgebildet werden, was katalogweite Kampagnen mit minimalem manuellen Aufwand ermöglicht.

Wie anpassbar sind die generierten Videos?

Die von dem KI-Video-Generator erstellten Entwürfe sind vollständig bearbeitbar, um Ihren Anforderungen zu entsprechen. Tauschen Sie Szenen aus, ersetzen Sie Bilder, passen Sie den Stimmton an und verfeinern Sie den Text. HeyGen bietet schnelle Regenerierungsoptionen, sodass Änderungen sich auf alle Varianten ausbreiten.

Sind mit HeyGen erstellte Videos für bezahlte Werbung geeignet?

Ja. HeyGen erstellt produktionsreife Videos, die für Werbeplattformen optimiert sind, mit korrekten Seitenverhältnissen, lesbaren Untertiteln und einem Rhythmus, der darauf ausgelegt ist, Aufmerksamkeit zu erregen und Konversionen zu fördern.

Wem gehören die Rechte an Videos, die in HeyGen erstellt wurden?

Sie behalten das Eigentum an allen Videos, die Sie erstellen. HeyGen verwendet lizenzierte Vermögenswerte und generierte Inhalte werden zur kommerziellen Nutzung bereitgestellt. Stellen Sie immer sicher, dass alle von Ihnen hochgeladenen Drittanbieter-Assets die entsprechenden Rechte haben.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

