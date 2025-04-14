Verwandle jeden Weblink in ein fertiges Video mit HeyGens URL-zu-Video-Tool. Füge eine URL in ein Video ein, wähle Stil und Länge und erstelle polierte, beschriftete und plattformfertige Videos ohne Kameras oder komplexe Bearbeitung. Verwende Links, Bilder oder Skripte, um schnell teilbare Clips zu produzieren.
Verwandeln Sie SOPs, HR-Dokumente und interne Richtlinien in klare Schritt-für-Schritt-Trainingsvideos mit konsistenter Vermittlung in jedem Team.
Wandeln Sie Nachrichtenskripte oder Funktionsübersichten in ansprechende Werbevideos um, die Vorteile, häufig gestellte Fragen und wichtige Produktdetails hervorheben.
Verwandeln Sie dichte Materialien oder ausführliche Erklärungen mit dem KI-Skript-zu-Video-Tool in leicht verständliche Lektionen für digitales Lernen und Kursgestaltung.
Erstellen Sie mit dem kostenlosen Skript-zu-Video-Tool Aufsehen erregende Clips aus Ankündigungen, Führungsgedanken, Erzählanregungen und wöchentlichen Updates.
Warum HeyGen das beste Skript-zu-Video-KI ist
HeyGen verwandelt jedes Skript innerhalb von Minuten in ein hochwertiges, lebensechtes Video. Beginnen Sie mit einer groben Idee, einem ausgearbeiteten Drehbuch oder sogar einigen Stichpunkten. HeyGen erzeugt realistische Sprecherszenen mit leistungsstarken Steuerungsmöglichkeiten, sodass Sie von Worten zu einem fertigen Video gelangen können, ohne einen traditionellen Produktionsablauf zu benötigen.
Verwandeln Sie Skripte in wenigen Minuten in polierte Videos. Es ist viel schneller und kostengünstiger als Filmaufnahmen, Nachdrehs oder komplizierte Schnittzeiten.
Erstellen Sie professionelle Videos mit einem einfachen und intuitiven Arbeitsablauf. Keine Bearbeitungserfahrung. Keine technische Einrichtung. Einfach schreiben, generieren, verfeinern
Vom ersten Entwurf bis zum endgültigen Export vereinfacht der textbasierte Editor von HeyGen den gesamten Prozess. Aktualisieren Sie Zeilen, justieren Sie das Timing, überarbeiten Sie Szenen und führen Sie schnelle Iterationen durch, als würden Sie ein Dokument und keine Zeitleiste bearbeiten.
Automatisierte Inhaltsentnahme und Sequenzierung
HeyGen analysiert Seitentexte, Bilder und Meta-Inhalte, um ein stimmiges Storyboard zu erstellen. Die URL-zu-Video-Engine erkennt Überschriften, Produktbilder und Schlüsselabschnitte, um sie dann in Szenen mit flüssigem Scrollen, Übergängen und Timing anzuordnen. Dies eliminiert manuelle Aufnahmen und bietet eine saubere Basis zur Anpassung, egal ob Sie einen kurzen UGC-Stil Clip oder eine längere Demo-Videodatei benötigen.
Exporte in verschiedenen Formaten und Plattform-Voreinstellungen
Exportieren Sie optimierte MP4s für YouTube, vertikale Schnitte für Reels und TikTok oder geloopte Assets für Canvas und Social Stories. Wählen Sie Auflösung, Seitenverhältnis und Bitrate oder wählen Sie aus Voreinstellungen, die für Werbeplattformen und organisches Posten optimiert sind. HeyGen gewährleistet eine qualitativ hochwertige Wiedergabe, die zu jedem Distributionsworkflow passt.
Anpassbare Sprachausgabe, Untertitel und Übersetzung
Erzeugen Sie automatisch Sprachaufnahmen aus extrahiertem Text oder laden Sie Ihr Skript hoch. Fügen Sie genaue Untertitel hinzu und verwenden Sie den Videoübersetzer um lokalisierte Versionen in verschiedenen Sprachen zu erstellen. Stimmklonung und natürliche Erzählungen halten den Ton konsistent, während Lippensynchronisation und die Genauigkeit der Untertitel-Timing für jeden Markt präzise bleiben.
Entwickler-API und Stapelverarbeitung
Integrieren Sie HeyGen in Ihren Workflow über REST-APIs für die Massenverarbeitung von Videoinhalten. Automatisieren Sie die Erstellung von Links zu Videos aus Produktfeeds, CMS-Einträgen oder Marketing-Tabellen. Webhook-Benachrichtigungen, Speicherintegrationen und individuelle Konfigurationen ermöglichen es Ihnen, die Produktion zu skalieren und Videos auszulösen, sobald Inhalte aktualisiert werden.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
Wie man den URL-zu-Video-Generator verwendet
Wandeln Sie Links zu fertigen Videos in vier übersichtlichen Schritten um, die auf Geschwindigkeit und Kontrolle ausgelegt sind.
Geben Sie den Web-Link ein, den Sie umwandeln möchten. Wählen Sie eine Vorlage, das Seitenverhältnis und die visuelle Stimmung, die zu Ihrer Marke oder Kampagne für Ihren Videoinhalt passt. HeyGen erstellt automatisch ein erstes Storyboard.
HeyGen extrahiert Überschriften und Texte; bearbeiten oder fügen Sie ein benutzerdefiniertes Skript ein, um Sprachausgabe, Untertitel und Szenenbetonung in Ihrem Videoinhalt zu steuern. Verwenden Sie Text-zu-Video-Bearbeitungen für schnelle Änderungen der Botschaft.
Passen Sie Bildmaterial, Übergänge, Hintergrundmusik und Sprachoptionen an. Schalten Sie Untertitel um, justieren Sie das Timing oder tauschen Sie Bilder mit Bild-zu-Video-Verbesserungen für aussagekräftigere Visuals.
Erstellen Sie das finale Video. HeyGen übernimmt das Rendern, die Lippen-Synchronisation, das Kodieren und das Erstellen von Videodateien für Ihre Projekte. Laden Sie optimierte Dateien herunter oder verwenden Sie die API, um Chargen und lokalisierte Versionen automatisch zu liefern.
Ein URL-zu-Video-Generator wandelt einen Webseitenlink in ein strukturiertes Video um, indem er Inhalte, Bilder und Metadaten extrahiert und sie dann mit Sprachausgabe, Untertiteln und Animationen zu Szenen anordnet. HeyGens System analysiert die Seite, erstellt ein Storyboard und produziert ein fertiges Video ohne manuelle Bildschirmaufnahme oder Bearbeitung.
Sie können öffentlich zugängliche Seiten wie Produktseiten, Blogbeiträge, Dokumentationen und Landingpages umwandeln. Passwortgeschützte oder dynamisch gesperrte Inhalte, die eine Authentifizierung erfordern, können nicht umgewandelt werden, es sei denn, Sie stellen zugängliche Schnappschüsse oder API-Zugang bereit. Große dynamische Apps können speziell angepasste Erfassungseinstellungen erfordern.
Hochgradig anpassbar. Ändern Sie das Tempo, Vorlagen, Hintergrundmusik, Sprechstil, Untertitel, Visuals und Elemente des Online-Videos. Nutzen Sie Text-zu-Video-Bearbeitungen, um die Botschaft zu verändern, wenden Sie Bild-zu-Video an für reichhaltigere Visuals oder justieren Sie Timing und Übergänge für ein kinoreiferes Ergebnis.
Ja. Verwenden Sie den Video-Übersetzer, um lokalisierte Versionen mit übersetzten Untertiteln und Sprachaufnahmen zu erstellen. HeyGen bewahrt Timing und Rhythmus, während es eine natürliche Erzählung in den Zielsprachen neu erschafft, um Konsistenz über die Märkte hinweg zu gewährleisten.
Exportoptionen umfassen MP4 optimiert für Web und Social Media, vertikale Schnitte für Reels/TikTok, geloopte Assets für Canvas und hochbitratige Dateien für Rundfunk. Wählen Sie Plattform-Voreinstellungen, um das korrekte Seitenverhältnis, die Auflösung und die Dateigröße für jedes Ziel zu gewährleisten.
Ja. HeyGen bietet REST-Endpunkte zum Erstellen, Überwachen und Abrufen von Aufzeichnungen Ihrer Videodateien. Stapelverarbeitung, Webhook-Benachrichtigungen und Speicherintegrationen ermöglichen automatisierte Arbeitsabläufe für große Kataloge und häufige Aktualisierungen.
Vermarkter, Produktteams, E-Commerce-Manager, Pädagogen, Verleger und Schöpfer profitieren. Jeder, der schnelle, skalierbare Videoproduktion aus bestehenden Webinhalten benötigt, wird im Vergleich zur traditionellen Produktion erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen feststellen.
Sie behalten alle Rechte an den von Ihnen exportierten Videos. HeyGen erhebt keinen Eigentumsanspruch. Stellen Sie sicher, dass Sie die rechtlichen Rechte für jegliche Medien Dritter oder urheberrechtlich geschützten Inhalt haben, der auf umgewandelten Seiten enthalten ist; Sie bleiben für diese Inhalte verantwortlich.
Ja. HeyGen liefert plattformbereite Kreativinhalte, die für soziale Medien und programmatische Werbung optimiert sind. Verwenden Sie die Stapelverarbeitung, um viele Anzeigenvarianten für A/B-Tests und Performance-Kampagnen zu erstellen.
Uploads und generierte Videos sind während der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt. HeyGen hält sich an branchenübliche Sicherheitsstandards und bietet konfigurierbare Speicher- und Zugriffskontrollen. Für sensible Inhalte nutzen Sie private Speicherintegrationen und Zugriffsbeschränkungen, um Ihre Videodateien zu sichern.
