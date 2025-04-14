HeyGen logo

URL zum Video-Generator für sofortigen Link zu Videos

Verwandle jeden Weblink in ein fertiges Video mit HeyGens URL-zu-Video-Tool. Füge eine URL in ein Video ein, wähle Stil und Länge und erstelle polierte, beschriftete und plattformfertige Videos ohne Kameras oder komplexe Bearbeitung. Verwende Links, Bilder oder Skripte, um schnell teilbare Clips zu produzieren.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Wähle einen Avatar aus
Lippensynchronisation nach der Erstellung angewendet
Geben Sie Ihr Skript ein
Geben Sie Text in beliebiger Sprache ein
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Schulungs- und Einarbeitungsvideos

Schulungs- und Einarbeitungsvideos

Verwandeln Sie SOPs, HR-Dokumente und interne Richtlinien in klare Schritt-für-Schritt-Trainingsvideos mit konsistenter Vermittlung in jedem Team.

Marketing-Erklärungen und Produktvorführungen

Marketing-Erklärungen und Produktvorführungen

Wandeln Sie Nachrichtenskripte oder Funktionsübersichten in ansprechende Werbevideos um, die Vorteile, häufig gestellte Fragen und wichtige Produktdetails hervorheben.

Marketing-Erklärungen und Produktvorführungen

Marketing-Erklärungen und Produktvorführungen

Wandeln Sie Nachrichtenskripte oder Funktionsübersichten in ansprechende Werbevideos um, die Vorteile, häufig gestellte Fragen und wichtige Produktdetails hervorheben.

Bildungsmodule und Lehrinhalte

Bildungsmodule und Lehrinhalte

Verwandeln Sie dichte Materialien oder ausführliche Erklärungen mit dem KI-Skript-zu-Video-Tool in leicht verständliche Lektionen für digitales Lernen und Kursgestaltung.

Inhalte in sozialen Medien und Kurznachrichten

Inhalte in sozialen Medien und Kurznachrichten

Erstellen Sie mit dem kostenlosen Skript-zu-Video-Tool Aufsehen erregende Clips aus Ankündigungen, Führungsgedanken, Erzählanregungen und wöchentlichen Updates.

Warum HeyGen das beste Skript-zu-Video-KI ist

HeyGen verwandelt jedes Skript innerhalb von Minuten in ein hochwertiges, lebensechtes Video. Beginnen Sie mit einer groben Idee, einem ausgearbeiteten Drehbuch oder sogar einigen Stichpunkten. HeyGen erzeugt realistische Sprecherszenen mit leistungsstarken Steuerungsmöglichkeiten, sodass Sie von Worten zu einem fertigen Video gelangen können, ohne einen traditionellen Produktionsablauf zu benötigen.

Blitzschnelle Erzeugung

Verwandeln Sie Skripte in wenigen Minuten in polierte Videos. Es ist viel schneller und kostengünstiger als Filmaufnahmen, Nachdrehs oder komplizierte Schnittzeiten.

Keine Einarbeitungszeit

Erstellen Sie professionelle Videos mit einem einfachen und intuitiven Arbeitsablauf. Keine Bearbeitungserfahrung. Keine technische Einrichtung. Einfach schreiben, generieren, verfeinern

All-in-One-Kreativeditor

Vom ersten Entwurf bis zum endgültigen Export vereinfacht der textbasierte Editor von HeyGen den gesamten Prozess. Aktualisieren Sie Zeilen, justieren Sie das Timing, überarbeiten Sie Szenen und führen Sie schnelle Iterationen durch, als würden Sie ein Dokument und keine Zeitleiste bearbeiten.

Automatisierte Inhaltsentnahme und Sequenzierung

HeyGen analysiert Seitentexte, Bilder und Meta-Inhalte, um ein stimmiges Storyboard zu erstellen. Die URL-zu-Video-Engine erkennt Überschriften, Produktbilder und Schlüsselabschnitte, um sie dann in Szenen mit flüssigem Scrollen, Übergängen und Timing anzuordnen. Dies eliminiert manuelle Aufnahmen und bietet eine saubere Basis zur Anpassung, egal ob Sie einen kurzen UGC-Stil Clip oder eine längere Demo-Videodatei benötigen.

Inhaltssequenzierung

Exporte in verschiedenen Formaten und Plattform-Voreinstellungen

Exportieren Sie optimierte MP4s für YouTube, vertikale Schnitte für Reels und TikTok oder geloopte Assets für Canvas und Social Stories. Wählen Sie Auflösung, Seitenverhältnis und Bitrate oder wählen Sie aus Voreinstellungen, die für Werbeplattformen und organisches Posten optimiert sind. HeyGen gewährleistet eine qualitativ hochwertige Wiedergabe, die zu jedem Distributionsworkflow passt.

Ein Smartphone zeigt eine dunkle TikTok-App-Oberfläche vor einem lebendigen Hintergrund aus strahlenden pinken und blauen Neonlichtern.

Anpassbare Sprachausgabe, Untertitel und Übersetzung

Erzeugen Sie automatisch Sprachaufnahmen aus extrahiertem Text oder laden Sie Ihr Skript hoch. Fügen Sie genaue Untertitel hinzu und verwenden Sie den Videoübersetzer um lokalisierte Versionen in verschiedenen Sprachen zu erstellen. Stimmklonung und natürliche Erzählungen halten den Ton konsistent, während Lippensynchronisation und die Genauigkeit der Untertitel-Timing für jeden Markt präzise bleiben.

Stimmenklonung

Entwickler-API und Stapelverarbeitung

Integrieren Sie HeyGen in Ihren Workflow über REST-APIs für die Massenverarbeitung von Videoinhalten. Automatisieren Sie die Erstellung von Links zu Videos aus Produktfeeds, CMS-Einträgen oder Marketing-Tabellen. Webhook-Benachrichtigungen, Speicherintegrationen und individuelle Konfigurationen ermöglichen es Ihnen, die Produktion zu skalieren und Videos auszulösen, sobald Inhalte aktualisiert werden.

Bewegungsgrafiken Fotos zu Video

Von über 100.000 Teams genutzt, die Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit schätzen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unsere Autoren dazu befähigt, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so schätze, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Wie es funktioniert

Wie man den URL-zu-Video-Generator verwendet

Wandeln Sie Links zu fertigen Videos in vier übersichtlichen Schritten um, die auf Geschwindigkeit und Kontrolle ausgelegt sind.

Schritt 1

Fügen Sie Ihre URL ein und wählen Sie einen Stil aus

Geben Sie den Web-Link ein, den Sie umwandeln möchten. Wählen Sie eine Vorlage, das Seitenverhältnis und die visuelle Stimmung, die zu Ihrer Marke oder Kampagne für Ihren Videoinhalt passt. HeyGen erstellt automatisch ein erstes Storyboard.

Schritt 2

Überprüfen und verfeinern Sie das Skript

HeyGen extrahiert Überschriften und Texte; bearbeiten oder fügen Sie ein benutzerdefiniertes Skript ein, um Sprachausgabe, Untertitel und Szenenbetonung in Ihrem Videoinhalt zu steuern. Verwenden Sie Text-zu-Video-Bearbeitungen für schnelle Änderungen der Botschaft.

Schritt 3

Visuelle Elemente und Audio anpassen

Passen Sie Bildmaterial, Übergänge, Hintergrundmusik und Sprachoptionen an. Schalten Sie Untertitel um, justieren Sie das Timing oder tauschen Sie Bilder mit Bild-zu-Video-Verbesserungen für aussagekräftigere Visuals.

Schritt 4

Rendern und exportieren

Erstellen Sie das finale Video. HeyGen übernimmt das Rendern, die Lippen-Synchronisation, das Kodieren und das Erstellen von Videodateien für Ihre Projekte. Laden Sie optimierte Dateien herunter oder verwenden Sie die API, um Chargen und lokalisierte Versionen automatisch zu liefern.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein URL-zu-Video-Generator und wie funktioniert er?

Ein URL-zu-Video-Generator wandelt einen Webseitenlink in ein strukturiertes Video um, indem er Inhalte, Bilder und Metadaten extrahiert und sie dann mit Sprachausgabe, Untertiteln und Animationen zu Szenen anordnet. HeyGens System analysiert die Seite, erstellt ein Storyboard und produziert ein fertiges Video ohne manuelle Bildschirmaufnahme oder Bearbeitung.

Welche URLs kann ich umwandeln und gibt es Einschränkungen?

Sie können öffentlich zugängliche Seiten wie Produktseiten, Blogbeiträge, Dokumentationen und Landingpages umwandeln. Passwortgeschützte oder dynamisch gesperrte Inhalte, die eine Authentifizierung erfordern, können nicht umgewandelt werden, es sei denn, Sie stellen zugängliche Schnappschüsse oder API-Zugang bereit. Große dynamische Apps können speziell angepasste Erfassungseinstellungen erfordern.

Wie anpassbar sind die aus einer URL erzeugten Videos?

Hochgradig anpassbar. Ändern Sie das Tempo, Vorlagen, Hintergrundmusik, Sprechstil, Untertitel, Visuals und Elemente des Online-Videos. Nutzen Sie Text-zu-Video-Bearbeitungen, um die Botschaft zu verändern, wenden Sie Bild-zu-Video an für reichhaltigere Visuals oder justieren Sie Timing und Übergänge für ein kinoreiferes Ergebnis.

Kann ich Videos, die aus URLs erstellt wurden, übersetzen und lokalisieren?

Ja. Verwenden Sie den Video-Übersetzer, um lokalisierte Versionen mit übersetzten Untertiteln und Sprachaufnahmen zu erstellen. HeyGen bewahrt Timing und Rhythmus, während es eine natürliche Erzählung in den Zielsprachen neu erschafft, um Konsistenz über die Märkte hinweg zu gewährleisten.

Welche Exportformate und Voreinstellungen sind verfügbar?

Exportoptionen umfassen MP4 optimiert für Web und Social Media, vertikale Schnitte für Reels/TikTok, geloopte Assets für Canvas und hochbitratige Dateien für Rundfunk. Wählen Sie Plattform-Voreinstellungen, um das korrekte Seitenverhältnis, die Auflösung und die Dateigröße für jedes Ziel zu gewährleisten.

Bietet HeyGen eine API für die Massenkonvertierung von URLs an?

Ja. HeyGen bietet REST-Endpunkte zum Erstellen, Überwachen und Abrufen von Aufzeichnungen Ihrer Videodateien. Stapelverarbeitung, Webhook-Benachrichtigungen und Speicherintegrationen ermöglichen automatisierte Arbeitsabläufe für große Kataloge und häufige Aktualisierungen.

Wer sollte ein URL-zu-Video-Tool verwenden?

Vermarkter, Produktteams, E-Commerce-Manager, Pädagogen, Verleger und Schöpfer profitieren. Jeder, der schnelle, skalierbare Videoproduktion aus bestehenden Webinhalten benötigt, wird im Vergleich zur traditionellen Produktion erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen feststellen.

Wer besitzt die Rechte an Videos, die aus meinen Links generiert wurden?

Sie behalten alle Rechte an den von Ihnen exportierten Videos. HeyGen erhebt keinen Eigentumsanspruch. Stellen Sie sicher, dass Sie die rechtlichen Rechte für jegliche Medien Dritter oder urheberrechtlich geschützten Inhalt haben, der auf umgewandelten Seiten enthalten ist; Sie bleiben für diese Inhalte verantwortlich.

Sind mit HeyGen erstellte Videos für bezahlte Werbung geeignet?

Ja. HeyGen liefert plattformbereite Kreativinhalte, die für soziale Medien und programmatische Werbung optimiert sind. Verwenden Sie die Stapelverarbeitung, um viele Anzeigenvarianten für A/B-Tests und Performance-Kampagnen zu erstellen.

Wie sicher sind die Inhalte, die ich hochlade oder konvertiere?

Uploads und generierte Videos sind während der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt. HeyGen hält sich an branchenübliche Sicherheitsstandards und bietet konfigurierbare Speicher- und Zugriffskontrollen. Für sensible Inhalte nutzen Sie private Speicherintegrationen und Zugriffsbeschränkungen, um Ihre Videodateien zu sichern.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Beginnen Sie zu kreieren mit HeyGen

Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.

CTA background