Faceless-Video-Generator: Inhalte erstellen, ohne Ihr Gesicht zu zeigen

Erstellen Sie leistungsstarke Videokanäle, ohne jemals vor die Kamera treten zu müssen. HeyGen verwandelt einfache Aufforderungen in vollständig produzierte gesichtslose Videos, komplett mit Visuals, Voiceover und markenspezifischem Styling. Sie können Studioqualität-Videos erstellen, die persönlich und professionell wirken, während Sie Ihre Identität privat halten.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Geben Sie Ihr Skript ein
Geben Sie Text in einer beliebigen Sprache ein
Automatisierung auf YouTube und Cash-Cow-Kanäle

Automatisierung auf YouTube und Cash-Cow-Kanäle

Erstelle Langform-Erzählungen, Listen-Stil-Aufschlüsselungen und dauerhafte Tutorials, die rund um die Uhr laufen. Baue monetarisierbare Kanäle auf, bei denen alle Inhalte gesichtslos, automatisiert und leicht wiederholbar sind.

TikTok, Reels und Shorts ohne Kamera

TikTok, Reels und Shorts ohne Kamera

Verwandle schnelle Haken und Skripte in vertikale gesichtslose Videos mit Untertiteln, Zooms und B-Roll. Veröffentliche täglich, ohne dich selbst aufnehmen oder über Beleuchtung und Hintergründe Gedanken machen zu müssen.

Reddit-Geschichten und Erzählkanäle

Reddit-Geschichten und Erzählkanäle

Verwandle Textgeschichten, Threads und Community-Beiträge in erzählte Videos mit dynamischen Visualisierungen. Bewahre den Fokus auf das Erzählen der Geschichte, während deine Identität vollständig im Hintergrund bleibt und es deinem Publikum ermöglicht, sich mit dem Videoinhalt zu verbinden.

Bildungsbezogene, motivierende und kommentierende Inhalte

Bildungsbezogene, motivierende und kommentierende Inhalte

Teilen Sie Erkenntnisse, Analysen und Lektionen mithilfe von Texteinblendungen und Voiceover anstelle von Talking-Head-Aufnahmen. Positionieren Sie sich als Experte, während Sie Privatsphäre und Flexibilität bewahren.

Produkt-, Werkzeug- und App-Erklärungen

Produkt-, Werkzeug- und App-Erklärungen

Verwenden Sie Bildschirmaufnahmen, Mockups und animierte Überlagerungen, um zu erklären, wie Dinge funktionieren. Halten Sie die Visualisierungen auf das Produkt konzentriert, während Ihre gesichtslose Erzählung die Zuschauer Schritt für Schritt anleitet.

Mehrsprachige Kanäle für globale Reichweite

Mehrsprachige Kanäle für globale Reichweite

Duplizieren Sie Gewinnervideos mit neuen Sprachen und Stimmen, um ein weltweites Publikum zu erreichen. Behalten Sie die gleichen gesichtslosen Visuals bei, während HeyGen die Skripte und Sprachaufnahmen für jede Region austauscht.

Warum HeyGen der beste gesichtslose Videogenerator ist

Sie benötigen keine Kamera, kein Studio oder kein On-Screen-Talent, um ein videobasiertes Geschäft aufzubauen. Der gesichtslose Videoproduzent ermöglicht es Ihnen, anonym zu bleiben und dennoch in jedem Inhalt selbstbewusst, klar und glaubwürdig zu klingen. HeyGen kümmert sich um das Skripting, die Visualisierungen und die Erzählung, sodass Sie sich stattdessen auf Ideen, Strategie und Wachstum konzentrieren können, anstatt sich selbst zu filmen.

Verwandle Ideen in wenigen Minuten in gesichtslose Videos

Geben Sie ein Thema ein oder fügen Sie eine grobe Skizze hinzu und lassen Sie KI Ihr Skript schreiben, visuelle Elemente auswählen und eine natürliche Sprachausgabe für Ihre Videoinhalte generieren. In nur wenigen Minuten haben Sie ein komplettes gesichtsloses Video fertig, um es auf YouTube, TikTok oder jeder sozialen Plattform zu posten.

Bleiben Sie privat, während Sie professionell aussehen

Schützen Sie Ihre Identität, ohne auf Qualität zu verzichten, indem Sie KI nutzen, um ansprechende gesichtslose Videos zu erstellen. Kombinieren Sie Stock- oder KI-Visuals, Überlagerungen und Untertitel, um Geschichten zu erzählen, die poliert und fesselnd wirken, ohne Ihr Gesicht oder Ihre persönliche Umgebung preiszugeben.

Skalieren Sie konsistente Inhalte automatisch

Verwenden Sie Strukturen, Skripte und Formate über mehrere Kanäle und Nischen hinweg. Speichern Sie Vorlagen, damit Sie erfolgreiche gesichtslose Videos schnell replizieren können, um Ihren Veröffentlichungsplan voll und Ihre Arbeitsbelastung gering zu halten.

Künstliche Intelligenz für Videoskripte in jeder Nische

Verwandle ein Stichwort, eine Idee oder ein Konzept in eine vollständige Erzählung mit klarer Struktur und Spannungsbögen. KI kümmert sich um das Tempo, die Segmentierung und die Länge, damit deine gesichtslosen Videos von der ersten Sekunde bis zum finalen Call-to-Action fesselnd bleiben.

Ein Handy-Bildschirm wechselt von einer textlastigen Dokumentenansicht zu einer visuellen Rasteroberfläche, die Bilder und Titel anzeigt.

Visuals ohne sich selbst zu filmen

Kombinieren Sie von KI generierte Szenen, Stock-Clips, Screenshots und Textgrafiken, um Ihre Geschichte zu illustrieren. Erstellen Sie gesichtslose Videos, die reichhaltig und filmisch wirken, ohne jemals eine Kamera einzuschalten oder Ihre Umgebung aufzunehmen.

Videobearbeitungssoftware mit einem weißen 3D-Kugelspiralhintergrund, einem blauen Cursor, der auf einen leeren Clip-Slot zeigt, und einer „Dune“-Effektoption.

Natürlich klingende Sprachaufnahmen

Wählen Sie Stimmen, Tonlagen und Sprachen, die zu Ihrer Nische und Ihrem Publikum passen, um Ihren YouTube-Inhalten ohne Gesicht mehr Ausdruck zu verleihen. Ihre Erzählung klingt menschlich und ausdrucksstark und verleiht dem gesichtslosen Inhalt die Wärme und Klarheit, die er benötigt, um schnell Vertrauen aufzubauen.

Stimmenklonung

Vorlagen und Voreinstellungen für wiederholbare Formate

Speichern Sie erfolgreiche Formate als wiederverwendbare Vorlagen für Intros, Übergänge und Outros. Produzieren Sie serienbasierte Videos ohne sichtbare Personen in großem Umfang, wobei die Qualität über verschiedene Kanäle und Themen hinweg konsistent bleibt.

Eine moderne digitale Benutzeroberfläche, die sechs Projekt-Karten anzeigt, darunter "Produkteinführung", "Konzeptvorschlag", "Kreativbrief", "Markteinführungsstrategie", "Verkaufspräsentation" und "Investoren-Update", mit einem weißen Cartoon-Mauszeiger in der unteren rechten Ecke.

Von über 100.000 Teams genutzt, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit legen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unsere Autoren dazu befähigt, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
Wie es funktioniert

Wie man den gesichtslosen Videogenerator benutzt

Befolgen Sie jedes Mal die gleichen drei Schritte, wenn Sie eine neue Serie starten, eine Nische testen oder einen zusätzlichen gesichtslosen Kanal einrichten möchten.

Schritt 1

Beschreiben Sie Ihr Konzept für ein Video ohne Gesicht

Geben Sie Ihr Thema, die ideale Länge und die Plattform ein, zusammen mit einem bevorzugten visuellen oder stimmlichen Stil. HeyGen erstellt ein sofort einsatzbereites Skript und Storyboard, speziell für Gesichtslose-Videoformate.

Schritt 2

Verfeinern Sie das Skript und den Bildschirmablauf

Überprüfen Sie das von KI erstellte Konzept und passen Sie Haken, Tempo und Botschaft an. Stärken Sie die Übergänge, straffen Sie die Erzählung und stellen Sie sicher, dass jeder Abschnitt mit der Geschichte, die Sie erzählen möchten, übereinstimmt.

Schritt 3

Passen Sie Visuals, Timing und Audio an

Tauschen Sie Clips aus, passen Sie Untertitel an und wählen Sie Soundtracks, die zu Ihrem Ton passen. Justieren Sie die Geschwindigkeit der Erzählung, die Betonung und den Stil, damit Ihr gesichtsloses Video genau die Stimmung und Energie vermittelt, die Sie sich vorgestellt haben.

Schritt 4

Exportieren und in deine Kanäle hochladen

Laden Sie im perfekten Seitenverhältnis für YouTube, Shorts, TikTok oder Reels herunter. Fügen Sie Ihre Metadaten hinzu, veröffentlichen Sie sofort und entwickeln Sie eine polierte markenlose Marke, die von Anfang an vollkommen professionell aussieht.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein gesichtsloses Video?

Ein gesichtsloses Video ist jeglicher Inhalt, bei dem der Ersteller niemals vor der Kamera erscheint, was es zu einer idealen Wahl für diejenigen macht, die anonym Videos erstellen möchten. Stattdessen wird die Geschichte durch visuelle Elemente, Text und Sprachaufnahmen erzählt, sodass sich die Zuschauer auf die Botschaft konzentrieren anstatt auf die Person dahinter.

Muss ich mich selbst aufnehmen, um HeyGen zu nutzen?

Nein. Der gesichtslose Videoproduzent ist so konzipiert, dass Sie nicht vor der Kamera stehen müssen, wenn Sie nicht möchten. KI übernimmt die visuellen Elemente und die Sprachausgabe, sodass Sie vollständig anonym bleiben können, während Sie dennoch hochwertige Inhalte erstellen.

Können gesichtslose Videos auf Plattformen wie YouTube monetarisiert werden?

Ja. Solange Sie die Richtlinien jeder Plattform befolgen und deren Partnergrenzen erreichen, können gesichtslose Videos genauso monetarisiert werden wie Inhalte mit sprechenden Köpfen. Viele Kanäle erzielen ein Vollzeiteinkommen, ohne dass der Ersteller jemals auf dem Bildschirm erscheint.

Wie lange dauert es, ein gesichtsloses Video zu erstellen?

Die meisten gesichtslosen Videos können innerhalb von Minuten generiert und verfeinert werden, sobald Sie Ihr Thema haben, indem Sie AI video generator verwenden. Skript, Visuals und Sprachaufnahme werden alle von KI übernommen, was die Bearbeitungszeit im Vergleich zu Aufnahmen und Schnitten von Live-Material erheblich reduziert.

Kann ich den Stil und die Nische meiner gesichtslosen Videos selbst wählen?

Absolut. Sie können gezielt Nischen wie Finanzen, Technik, Gaming, Wellness oder Storytelling anvisieren und Ihren bevorzugten Stil festlegen. Von kinematografischen B-Roll-Aufnahmen bis hin zu minimalistischen Text-auf-Bild-Videos können Ihre gesichtslosen Videos perfekt zu Ihrer Marke passen.

Was ist, wenn ich Änderungen vornehmen möchte, nachdem das Video erstellt wurde?

Sie können Skripte bearbeiten, Grafiken austauschen, Text anpassen und die Sprachaufnahme aktualisieren, ohne von vorne beginnen zu müssen. Kleine Änderungen sind schnell erledigt, sodass Sie mehrere Versionen verfeinern und diejenige auswählen können, die am besten funktioniert.

Brauche ich eine installierte Bearbeitungssoftware?

Es ist keine zusätzliche Software erforderlich, um mit Hilfe von KI gesichtslose Videos zu erstellen. Alles geschieht online in HeyGen, vom Schreiben bis zum Rendern. Sie können gesichtslose Videos direkt in Ihrem Browser erstellen, bearbeiten und exportieren.

Kann ich mehrere gesichtslose Kanäle mit einem Workflow erstellen?

Ja. Sie können Vorlagen, Skripte und Strukturen beliebig oft für verschiedene Kanäle wiederverwenden. Dies erleichtert das Testen von Nischen, Sprachen und Zielgruppen, ohne jedes Mal Ihren Prozess neu aufbauen zu müssen.

Kann ich meinen eigenen Text oder Skripte verwenden, anstatt sie von einer KI schreiben zu lassen?

Sie können Ihre eigenen Skripte oder Konzepte einfügen, wenn Sie die vollständige Kontrolle über die Nachrichtenübermittlung mittels der Funktion Text zu Video bevorzugen. HeyGen wird weiterhin die visuellen Elemente, das Timing und die Sprachaufnahme übernehmen, sodass Ihr gesichtsloses Video professionell aussieht und klingt.

Ist das nur für YouTube, oder kann ich es auch für andere Plattformen verwenden?

Der gesichtslose Videoproduzent arbeitet für jede Plattform, die Video unterstützt, einschließlich YouTube, TikTok, Instagram, X und LinkedIn, was es einfach macht, Videos kanalübergreifend zu erstellen. Sie können in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, damit Ihr Inhalt überall dort passt, wo sich Ihr Publikum aufhält.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Beginne zu kreieren mit HeyGen

Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.

