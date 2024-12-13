KI-Videoerstellung

PPT zu Video

Verwandeln Sie Ihre PowerPoint-Präsentationen in professionelle Videos mit Animationen, Sprachkommentaren und Musik. HeyGen macht es einfach, PowerPoint in Video umzuwandeln und ansprechenden, professionellen Inhalt für jedes Publikum zu erstellen.

Möchten Sie Ihre PowerPoint-Präsentationen ansprechender und teilbarer machen?

Mit HeyGens PPT-zu-Video-Konverter-Tool können Sie PowerPoint online in Video umwandeln und statische Folien in fesselnde Videos verwandeln, die Aufmerksamkeit erregen und Ihre Botschaft effektiv vermitteln. Ob für Geschäft, Bildung oder kreative Projekte, das Umwandeln Ihrer PowerPoint-Präsentation in ein Video war noch nie einfacher.

Mit HeyGen können Sie Animationen, Sprachaufnahmen und Musik hinzufügen, Ihren Folien Leben einhauchen und mit unserer PowerPoint-zu-Video-KI ein poliertes, professionelles Ergebnis liefern.

Best Practices für die Umwandlung von PPTs in Videos

Stellen Sie sicher, dass Ihre konvertierten Videos mit diesen Tipps den besten Eindruck hinterlassen:

  • Verfeinern Sie Ihre Folien: Bitte gestalten Sie den Inhalt prägnant und visuell ansprechend, bevor Sie ihn umwandeln.
  • Sprecher hinzufügen: Fügen Sie eine Sprachaufnahme hinzu, um die Zuschauer durch die Präsentation zu führen.
  • Übergänge einbauen: Verwenden Sie sanfte Animationen zwischen den Folien, um den Fluss Ihres Videos zu verbessern.
  • Optimierung für Plattformen: Passen Sie Videoauflösung und -format an Ihre Zielplattform oder Ihr Publikum an.
Inhalte durch PPT-zu-Video-Konvertierung verbessern

Präsentationen in Videos umzuwandeln hilft Ihnen, ein breiteres Publikum zu erreichen und dabei die Beteiligung aufrechtzuerhalten. Gemäß Erklärvideos vereinfachen komplexe Konzepte, vereinfachen Videos komplexe Informationen und bieten eine dynamische Alternative zu traditionellen Foliensätzen. Darüber hinaus zeigt Videoinhalte zur Steigerung der Beteiligung ihre Effizienz darin, Aufmerksamkeit zu erfassen und das Interesse der Zuschauer zu halten.

Das PPT-zu-Video-Tool von HeyGen bietet eine intuitive, effiziente Lösung, um PowerPoint-Präsentationen in Videos von professioneller Qualität umzuwandeln. Von Animationen bis zu individuellen Sprachaufnahmen bietet unsere Plattform alles, was Sie benötigen, um herausragende Inhalte zu erstellen.

Wie funktioniert es?

Verwandeln Sie Ihre Präsentation in 4 einfachen Schritten in ein Video

Beleben Sie Ihre statischen Folien mit KI-Avataren, Sprachausgaben und nahtlosen Animationen.

Schritt 1

Laden Sie Ihre PPT- oder PDF-Datei hoch

Importieren Sie Ihre Präsentationsfolien direkt in HeyGen, um sie mit unserem PPT-zu-Video-Konverter in dynamischen Videoinhalt zu verwandeln.

video thumbnail

Schritt 2

Wählen Sie einen KI-Avatar aus

Wählen Sie einen Avatar aus, um Ihre Folien zu präsentieren und Ihrem Inhalt eine persönliche, ansprechende Note zu verleihen. Die KI für PPT zu Video wird die Qualität Ihrer Präsentation verbessern.

video thumbnail

Schritt 3

Geben Sie Ihr Skript ein

Schreiben oder fügen Sie den Text ein, den der Avatar zusammen mit Ihren Folien mithilfe unserer KI-Funktionen für Videoproduktion vortragen soll.

video thumbnail

Schritt 4

Senden & Teilen Sie Ihr Video

Lassen Sie HeyGen Ihr Video automatisch generieren. Überprüfen, exportieren und teilen Sie Ihre polierte Präsentation überall.

video thumbnail

Entdecken Sie weitere KI-Tools

Verwandle Text in lebensechte Avatar-Videos mit natürlicher Stimme und Mimik.

altalt

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


video thumbnail
altalt

Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

video thumbnail
altalt

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

video thumbnail
altalt

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

video thumbnail
altalt

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

video thumbnail
altalt

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

KI-Übersetzer

Sprechen Sie alle Sprachen.

Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.

HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.

video thumbnail

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

Häufig gestellte Fragen zu PPT in Video

Was ist das PowerPoint-zu-Video-Tool von HeyGen?

HeyGens PowerPoint to Video-Tool konvertiert Ihre PPT- oder PPTX-Folien in ansprechende, von KI generierte Videos mit Sprachkommentaren, Animationen und Avataren – alles online.

Kann ich meiner PowerPoint-Präsentation eine Sprachnarration oder einen KI-Präsentator hinzufügen?

Ja. Sobald Ihre PowerPoint hochgeladen ist, können Sie einen KI-Avatar und eine Stimme auswählen, um Ihren Inhalt zu präsentieren, was Ihr Video professionell und dynamisch wirken lässt.

Muss ich mein PowerPoint erst in ein anderes Format umwandeln?

Nein. HeyGen unterstützt das direkte Hochladen von standardmäßigen PowerPoint-Formaten (.ppt und .pptx). Die Plattform verarbeitet die Folien automatisch für die Videokonvertierung.

Werden meine Animationen und Übergänge aus PowerPoint beibehalten?

Einfache Übergänge werden möglicherweise unterstützt, aber HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihr Video mit benutzerdefinierten Übergängen, szenenbasierter Bearbeitung und dynamischen Visualisierungen mithilfe der integrierten Werkzeuge zu verbessern.

Ist es möglich, Hintergrundmusik oder Untertitel zum Video hinzuzufügen?

Ja. Sie können Ihr umgewandeltes PowerPoint-Video mit Hintergrundmusik, Untertitel-Einblendungen und sogar individuellen Markenelementen verbessern.

Welche Art von Videos kann ich aus PowerPoint-Präsentationen erstellen?

Mit HeyGens PowerPoint-zu-Video-Tool können Sie Erklärvideos, Schulungsinhalte, Geschäftspräsentationen, Bildungstutorials und Marketingpräsentationen erstellen.

