الأصوات هي ما يمنح فيديوهاتك على HeyGen الحيوية. فهي تحدد كيف يُسمَع رسالتك، ونبرتها، وإيقاعها، ودرجة العاطفة فيها، سواء كنت تروي فيديو تدريبيًا، أو تقدّم تحديثًا لمنتج، أو تتحدث مباشرة إلى جمهور عالمي. في هذا القسم، ستتعرّف على كيفية عمل الأصوات في HeyGen وكيف تبدأ في استخدامها بثقة. سنبدأ باستكشاف مكتبة الأصوات حتى تتمكّن من الاستماع إلى ما هو متاح وفهم كيف تناسب الأصوات المختلفة حالات الاستخدام المتنوعة. بعد ذلك، ستتعلّم كيفية إنشاء صوتك الخاص عندما تحتاج إلى شيء أكثر شخصية أو متوافق مع هوية علامتك التجارية. وأخيرًا، سنوضّح لك كيفية استكشاف مشكلات الصوت وحلّها وتحسين مخرجاته باستخدام Voice Doctor، حتى تبدو فيديوهاتك دائمًا واضحة وطبيعية واحترافية.