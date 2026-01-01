بدلًا من إعداد التخطيطات والحركات وتدفق العناصر البصرية يدويًا، تمنحك القوالب نقطة انطلاق قوية يمكنك تخصيصها بسهولة. وهي مثالية عندما تحتاج إلى العمل بسرعة، والحفاظ على اتساق الهوية البصرية، أو إنتاج المحتوى على نطاق واسع. مع بعض التعديلات البسيطة، يمكنك تطبيق أصولك الخاصة، والأفاتارات، ومجموعات الهوية البصرية للعلامة التجارية، لضمان أن يبدو كل فيديو احترافيًا ومتوافقًا تمامًا مع علامتك.

الوصول إلى مكتبة القوالب

لبدء الاستخدام، انتقل إلى لوحة التحكم في HeyGen ثم انقر على تبويب "Templates". سيؤدي ذلك إلى فتح مكتبة القوالب الكاملة، حيث ستجد مجموعة واسعة من القوالب الجاهزة المصممة لحالات استخدام مختلفة. يمكنك تصفح المجموعة بالكامل أو التصفية حسب الفئات مثل التسويق، التدريب، وسائل التواصل الاجتماعي، أو الإعلانات.

عندما تعثر على قالب يناسب احتياجاتك، انقر عليه واختر «Create with AI Studio». سيفتح القالب مباشرة في المحرّر ليكون جاهزًا للتخصيص.

خصّص القالب الخاص بك في AI Studio

داخل الاستوديو المعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكن تحديث تقريبًا كل عنصر في القالب. يمكنك تبديل الأفاتارات، وتغيير الخلفيات، وإدخال النص الخاص بك، وإضافة أو إزالة المشاهد، وضبط العناصر البصرية بدقة لتتوافق مع أهدافك.

لتحديث الأفاتار أو الخلفية، انقر ببساطة على العنصر الذي تريد استبداله. من هناك، يمكنك اختيار لون خلفية جديد أو صورة أو فيديو، وكذلك اختيار أفاتار مختلف من مكتبة HeyGen الخاصة بك.

حرّر نصك وصقله

يمكنك تعديل نص كل مشهد مباشرة داخل المحرّر. انقر على أي مشهد لتحديث النص، أو ضبط الإيقاع، أو إعادة كتابة أسطر معيّنة. إذا كنت ترغب في مساعدة في إنشاء النص أو تحسينه، اكتب شرطة مائلة في حقل النص واختر أداة كتابة النص بالذكاء الاصطناعي. يتيح لك ذلك إنشاء محتوى جديد أو تحسين النص الحالي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

إضافة أو تغيير موسيقى الخلفية

تتضمّن بعض القوالب موسيقى خلفية بشكل افتراضي، لكن يمكنك بسهولة تغييرها أو إضافة موسيقاك الخاصة. انقر زر «Music» في الشريط الجانبي الأيسر لاستعراض المقاطع المتاحة ومعاينتها، ثم أضِف المقطع مباشرة إلى الفيديو الخاص بك. إذا كنت تفضّل صوتاً مخصصاً، افتح قسم «Assets» وقم برفع ملفك الصوتي.

راجع وقدّم فيديوك

بعد أن يصبح الفيديو بالشكل الذي تريده، عاين المعاينة للتأكد من أن العناصر المرئية والنص والصوت يعملون معًا بسلاسة. عندما تكون مستعدًا، انقر على «Submit»، واختر دقة الإخراج، ثم أكّد. ستقوم HeyGen بمعالجة الفيديو الخاص بك، وستتلقى إشعارًا أو رسالة بريد إلكتروني عند جاهزيته. قد يختلف وقت المعالجة حسب طول الفيديو وحجم الملف.

أنشئ قوالبك القابلة لإعادة الاستخدام

يمكنك أيضًا إنشاء قوالب مخصّصة تناسب علامتك التجارية. ما عليك سوى تعديل الفيديو حتى يطابق التنسيق والبنية والأسلوب المفضّلة لديك. بعد ذلك، افتح القائمة في الزاوية العلوية اليمنى واختر "حفظ كقالب". سيؤدي هذا إلى حفظ الفيديو كقالب قابل لإعادة الاستخدام يمكنك الوصول إليه في المشاريع المستقبلية، مما يسهل توحيد المحتوى، وتسريع الإنتاج، والحفاظ على الاتساق في جميع فيديوهاتك.

هذا كل شيء. تساعدك القوالب على العمل بسرعة أكبر، والحفاظ على الاتساق، والتركيز على رسالتك بدلًا من الإعدادات. ببضع نقرات فقط، يمكنك تحويل قالب جاهز مسبقًا إلى فيديو مخصص بالكامل وجاهز للمشاركة.