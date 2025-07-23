مرحباً بك في دليلك السريع للانطلاق في إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي
هل تريد إنشاء المزيد من محتوى الفيديو لكن تشعر بأنك مقيّد بسبب الوقت المحدود أو الميزانية أو موارد الإنتاج؟ لست وحدك. الخبر الجيد هو أنه مع HeyGen يمكن لفريقك إنشاء فيديوهات تبدو أفضل من الإنتاج التقليدي، وبتكلفة ووقت أقل بكثير.
هذا الدليل مُعدّ للوكالات الجاهزة للارتقاء بتسويق عملائها ومحتواهم باستخدام فيديو بالذكاء الاصطناعي. ستتعرّف فيه على كيفية الانتقال من الفكرة إلى الحملة، مع إنشاء محتوى عالي الجودة وقابل للتوسّع دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو ظهور مقدّمين على الشاشة.
لا تفوّت تمرين إنشاء الفيديو التطبيقي في قسم Making Your First Video، فهو مصمَّم لمساعدتك على التعلّم بالممارسة والوصول إلى مستوى متقدّم في وقت قصير. لنبدأ الآن!
أهم حالات الاستخدام: كيف تستفيد الوكالات من HeyGen
HeyGen ليست مجرد أداة فيديو، بل هي محرّك إبداعي مُصمَّم للفرق التي تحتاج إلى التحرك بسرعة، وتوسيع حجم المحتوى، وتحقيق نتائج ملموسة دون التضحية بالجودة. من إعلانات المؤثرين إلى مسارات الإعداد والانضمام، إليك كيف تستخدم الوكالات والعملاء في مختلف الصناعات HeyGen لإنشاء فيديوهات عالية التأثير على نطاق واسع.
فيديوهات المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي
حملات فيديو مخصّصة
- استخدمت Publicis Groupe منصة HeyGen لتخصيص 100,000 رسالة شكر من الرئيس التنفيذي للموظفين، مع إدراج أسمائهم واستخدام لغاتهم الأم
- Videoimagem ضاعفت التفاعل 3 مرات من خلال حملات عملاء مخصّصة لمشجعي كرة القدم
العروض التقديمية والاقتراحات للعملاء
لماذا يُعد الفيديو عنصرًا أساسيًا في نمو الأعمال اليوم
التحدي
- الإنتاج التقليدي مكلف وبطيء ومقيّد بالميزانيات
- على الفرق أن تنجز المزيد بموارد أقل — ميزانيات أكثر تقييدًا، وقت أقل، وضغط مستمر لتجاوز أداء المنافسين
ما الذي يتيحه الفيديو بالذكاء الاصطناعي
السرعة
- توفير 40 ساعة أسبوعيًا من وقت إنتاج الفيديو، مما يتيح لـ Reply.io تنمية حساب المدير التنفيذي على TikTok إلى ربع مليون متابع في أقل من عام
- جدول إنتاج أسرع بمقدار 5 مراتلمحتوى الفيديو التعليمي لدى شركة رائدة في الخدمات الماليةEquity Trust
توفير التكاليف
- تخفيض بنسبة 60% في تكاليف إنتاج الفيديو من خلال Tomorrow.io
- توفير 1,000€ في الدقيقة من محتوى التدريب بواسطة Sibelco
قابلية التوسع
- اختبار A/B أسرع بمعدل 6 مرات، مع نشر 50 إعلانًا فريدًا لمؤثّرين بالذكاء الاصطناعي لدى Favoured
- متوسط معدل إكمال من 80-90% لمقاطع فيديو تدريب العملاء والشركاء لدى Komatsu
الترجمة والتوطين
- الوصول إلى 30 سوقًا مختلفًا، وتوفير من 3 إلى 4 أشهر من وقت ما بعد الإنتاج بواسطة Trivago
التخصيص
- أكثر من 50 ألف فيديو مخصص مع معدل تفاعل أعلى 3 مرات تم إنتاجها بواسطة Videoimagem لشركة AB InBev
HeyGen لشركاء الوكالات
برنامج الشركاء من الوكالات لدى HeyGen مُصمَّم لفرق الإبداع والتسويق التي تسعى لتوسيع إنتاج الفيديو عالي الجودة بسرعة وكفاءة الذكاء الاصطناعي. من الوكالات العالمية مثل Ogilvy وPublicis إلى الفرق الصغيرة سريعة الحركة، يعتمد الشركاء على HeyGen لتقديم محتوى فيديو جذّاب بجزء بسيط من التكلفة والوقت التقليديَّين.
ما الذي يحصل عليه شركاء الوكالات
- إنشاء فيديوهات غير محدود
- إدارة مرنة للمقاعد للفرق
- مساحات عمل منظَّمة للعملاء مع دعم المساحات الفرعية
- موافقة عن بُعد على استخدام الشبه وأدوات فعّالة لإنشاء الأفاتار
- أمان بمستوى المؤسسات، مع عناصر تحكم إدارية وميزة تسجيل الدخول الأحادي (SSO)
- دعم مخصص للعملاء وموارد لنجاح الشركاء
- برنامج اعتماد مع إمكانية الإدراج في دليل وكالة HeyGen
- إمكانية الوصول المبكر إلى المزايا الجديدة وأسعار مخفّضة لمؤسسات الأعمال
لماذا تختار الوكالات HeyGen
- زيادة إنتاج المحتوى بمعدل 10 مرات
- أكثر من 50% خفض في تكاليف الفيديو
- يتيح تقديم خدمة عالية الجودة على نطاق واسع
- إعداد منظّم للمستخدمين الجدد، تدريب مباشر، وإتاحة الوصول إلى المجتمع
- مثالي لاستراتيجيات الفيديو الحديثة والقابلة للتوسّع
إنشاء أول فيديو لك بالذكاء الاصطناعي
مقدمة
هل أنت جديد في مجال الفيديو أو تجرّب HeyGen لأول مرة؟ لا تقلق، الأمر بسيط. هذا القسم سيرشدك خطوة بخطوة لمساعدتك على إنشاء فيديو رائع بسرعة.
فيديو لمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي
الأفضل لمقاطع الفيديو الرأسية على وسائل التواصل الاجتماعي
تحب التعلّم من خلال التطبيق العملي؟
اختر نوع الفيديو من الأعلى لفتح قالب جاهز في HeyGen واتّبع الخطوات أثناء التقدّم.
لست مستعدًا للبدء الآن؟
لا تقلق. اطّلع سريعًا على الخطوات الآن وارجع إلى الدليل الكامل عندما تكون مستعدًا.
هل أنت مستعد للبدء؟ ابدأ بهذا جولة مدتها دقيقتان في محرر استوديو الذكاء الاصطناعي من HeyGen، ثم لنبدأ العمل بعمق!
الخطوة 1: الإعداد للتوسّع: مجموعة العلامة التجارية ومساحات العمل الفرعية
الفرق الفعّالة لا تبدأ من الصفر في كل مرة، بل تبني أنظمة قابلة للتوسّع.
مع HeyGen، يصبح من السهل الحفاظ على اتساق هوية علامتك التجارية في فيديوهات عملائك من خلال إعداد Brand Kit لكل عميل، بحيث تكون الخطوط والألوان والشعارات والمواد الخاصة بهم متاحة بسهولة داخل محرر الاستوديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen.
ما عليك سوى لصق رابط موقع عميلك للبدء، أو رفع عناصر الهوية البصرية يدويًا.
مستعجل؟ لا مشكلة. يمكنك دائمًا الرجوع لاحقًا وإكمال هذه الخطوة.
الأعضاء المعتمدون في برنامج HeyGen لشركاء الوكالات لديهم أيضًا إمكانية الوصول إلى مساحات العمل الفرعية (Sub-Workspaces)، وهي مساحات عمل منفصلة داخل حساب HeyGen تتيح إدارة أفضل للفرق والمشروعات. لكل مساحة عمل فرعية أعضاؤها وصلاحياتها وإعداداتها الخاصة، مما يتيح لفريقك التحكم في الوصول والفوترة واستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) عبر العملاء والحملات المختلفة.
نصيحة احترافية
بمجرد أن يحتوي Brand Kit على ألوان علامتك التجارية، يمكنك بسهولة تحديث معظم قوالب HeyGen Templates لتتوافق معها. فقط استبدل الألوان بألوان علامتك التجارية ليبقى كل فيديو متوافقًا مع الهوية البصرية، أو اضغط على زر Shuffle Colors ليقوم HeyGen بتبديلها تلقائيًا.
الخطوة 2: اكتب النص الخاص بك
السيناريو هو العمود الفقري لأي فيديو مميز. إليك كيف تجعل كل كلمة فيه مؤثرة:
- ابدأ بجملة افتتاحية قوية (أول 3-5 ثوانٍ هي الأهم)
- اختم بدعوة لاتخاذ إجراء (CTA) واضحة
- اجعله بسيطًا ومباشرًا وخاليًا من المصطلحات المعقدة
نصيحة احترافية:هل تريد إنجاز العمل بشكل أسرع؟ اطّلع على صفحة أفضل الممارسات التالية لمعرفة كيفية استخدام أدوات مثل ChatGPT لكتابة النص الخاص بك.
ما زلت غير متأكد من أين تبدأ؟ إليك بعض المخططات النموذجية للإلهام.
إذا كنت تتابع الخطوات في HeyGen، فهذه السكربتات مدمجة بالفعل في القالب الخاص بك.
تعمّق أكثر في كتابة السكربتات
استكشف قوالب النصوص والمزيد من النصائح لأنواع الفيديو الشائعة في التسويق والاتصالات
إعلانات الفيديو - فيديوهات المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي - فيديوهات الشرح خطوة بخطوة - فيديوهات شرح المنتجات - فيديوهات العلامة التجارية - الويبينار والبودكاست - النشرات الإخبارية - الدورات التعليمية - فيديوهات الشرح - التدريب المؤسسي - تدريب المهارات - تدريب الموارد البشرية والاستقبال الوظيفي - تدريب الالتزام بالسياسات واللوائح - تدريب السلامة - شروحات بالذكاء الاصطناعي - تحديثات القيادة والاتصالات الداخلية
أفضل الممارسات: اكتب النصوص بشكل أفضل وأسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي
هل تريد أن تعمل بذكاء أكبر وليس بجهد أكبر؟ إليك بعض النصائح للاستفادة من أدوات مثل ChatGPT وClaude وGemini وغيرها لتسريع كتابة السكربتات.
قدّم للذكاء الاصطناعي موجّهًا مباشرًا ومفصّلًا يصف الفيديو الذي تنشئه. أضف سياقًا مهمًا، مثل:
- What kind of video you’re creating (influencer ad, product tutorial, brand video)
- لمن يُوجَّه (الجمهور المستهدف)
- هدف الفيديو (زيادة النقرات، شرح مفهوم، التثقيف)
- نبرة أو أسلوب الصوت الذي تود أن يستخدمه (ودّي، احترافي، حواري)
موجّه نموذجي:
"اكتب نص فيديو مدته 60 ثانية لإعلان مؤثر يروّج لخط جديد للعناية بالبشرة باسم HeySkin موجّه لجمهور من جيل Z. يجب أن تكون النبرة واثقة وواضحة. اختتم بدعوة قوية لاتخاذ إجراء."
الخطوة 2: أضف النقاط الرئيسية للحديث
يمكنك الحصول على نتائج أكثر دقة من خلال إضافة قائمة نقطية قصيرة تتضمّن النقاط التي تريد أن يغطيها الفيديو.
مثال:
- اسم المنتج/الخدمة
- عرض القيمة الأساسية
- دعوة لاتخاذ إجراء
موجّه نموذجي:
"تضمين النقاط التالية: HeySkin يساعدك على الحفاظ على ترطيب بشرتك طوال اليوم. الدعوة لاتخاذ إجراء: استخدم كود الخصم الخاص بي للحصول على خصم 10%."
الخطوة 3: اطلب التنسيق المناسب
أخبر الذكاء الاصطناعي أنك تحتاج إلى النص بصيغة تناسب استخدامه في فيديو.
مثال:
- نص مُلقى بصوت مؤثّرة تجميل من جيل زد
- نبرة ودّية وطبيعية تشبه أسلوب البشر
موجّه نموذجي:
"اكتب هذا كنص مُلقى بصوت مؤثرة جمال من جيل Z. استخدم لغة طبيعية، مرحة، وحوارية."
الخطوة 4: المراجعة والتحسين
Next, copy and paste the script into HeyGen and hit the preview button to have your avatar read it aloud! Does it sound natural? Does it flow in the way you want? If not, ask ChatGPT to revise with prompts such as:
- اجعل هذا النص أكثر بساطة/رسمية
- أضِف جملة افتتاحية أكثر جذبًا في البداية
- أضف سطرًا يوضّح فيه [feature or benefit]
- حوّل هذا إلى نسخة مدتها 30 ثانية
- Give me three versions of the CTA
الخطوة 3: أنشئ أفاتار فائق الواقعية
المتحدّث باسمك يحدد نبرة الرسالة. لدى HeyGen أكثر من 700 أفاتار جاهز للاستخدام Public Avatars، لكن إنشاء Custom Avatar فائق الواقعية يمنحك القدرة على التكيّف مع احتياجات أي عميل.
HeyGen offers multiple options for creating Custom Avatars. Click the links below to dive into the details further.
نوع الأفاتار
ستحتاج إلى
ستحصل على
الأفضل لـ
فيديو تدريب مدته 2-5 دقائق
أكثر مظهر وحركة وصوت ومزامنة شفاه واقعية استنادًا إلى فيديو التدريب الخاص بك
نسخة رقمية مطابقة فائقة الواقعية
10-15 photos
مظهر واقعي يعتمد على صورك، مع حركة وصوت ومزامنة شفاه يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي
نسخة رقمية واقعية مطابقة لك
Text prompt
مظهر وحركة وصوت ومزامنة شفاه مُنشأة بالكامل بالذكاء الاصطناعي
شخصيات خيالية بأساليب رسوم متحركة واقعية أو متنوّعة
Avatar IV (new!)
صورة واحدة
Very realistic appearance based on a photo, with AI-generated movement, voice and lip sync. Requires credits to generate.
فيديوهات أقل من 30 ثانية، بما في ذلك مزامنة الشفاه مع الموسيقى
عند إنشاء أفاتار مخصص، تذكّر أن جودة المدخلات تساوي جودة المخرجات. كلما كانت صورك، وفيديوهاتك، والموجّهات المكتوبة أفضل، أصبح الأفاتار الخاص بك أكثر واقعية واحترافية.
Whatever’s in your Hyper Realistic Avatar training video, from gestures to facial expressions or vocal inflection, will be reflected in the final result.
Avatar Type
ستحتاج إلى
Best Practices
فيديو تدريب مدته 2-5 دقائق
10-15 صورة
أنشئ أفاتار
موجّه نصي
إذا كنت جديدًا في كتابة الموجّهات، اطّلع على أفضل ممارسات كتابة الموجّهات
Avatar IV (جديد!)
صورة واحدة
صورة واحدة تتضمّن الشخص فقط، بإضاءة جيدة وجودة عالية
نصيحة احترافية
استخدم ميزة Generate Looks من HeyGen لتغيير وضعية الأفاتار أو البيئة المحيطة أو الملابس باستخدام موجّه نصي فقط.
أفضل الممارسات: إنشاء أصوات ذكاء اصطناعي مخصّصة عالية الجودة
تقدّم HeyGen مكتبة ضخمة من الأصوات الجاهزة المُنشأة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 175 لغة ولهجة ونبرة عاطفية، لكن أحيانًا يحتاج الفيديو المثالي إلى صوت مخصّص. فيما يلي ثلاث طرق لإنشاء أصوات مخصّصة.
نوع صوت مخصص
طريقة الإنشاء
المخرجات
الأفضل لـ
تلقائيًا عند إنشاء أفاتار فائق الواقعيةأو
استنساخ صوت واقعي يعتمد على صوتك الحقيقي وتنغيماتك، مع دعم لعدة حالات عاطفية.
نسخة مستنسخة من صوتك تبدو تمامًا مثلك
Text prompt specifying attributes (age, accent, gender, tone, pitch, emotion)
صوت مُنشأ بالكامل بالذكاء الاصطناعي اعتمادًا على الموجّه.
A fictional voice or highly characterized voices
External AI Voice service (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistic voice clone trained on your real voice and intonations. Fine-tune controls vary by service. Great option for a digital twin, but usually requires additional payment.
A voice clone that sounds just like you
For the best voice quality, start with strong source audio. Here’s how to get a great recording:
• استخدم ميكروفونًا أو موبايلًا عالي الجودة، وامسكه على بُعد 6–8 بوصات من فمك
• Record in a quiet, noise-free space
• تحدّث بوضوح مع فواصل طبيعية وتعبير عاطفي بسيط
• حمّل عدة عينات بصيغ نبرات عاطفية مختلفة للحصول على مزيد من المرونة (مخصص لـ HeyGen Custom Voice Clones فقط)
أفضل الممارسات: استخدام البرومبت باحتراف
Prompting is the practice of carefully crafting and iterating text instructions (called prompts) used to guide AI tools to create content from scratch such as images, motion, or audio.
صياغة البرومبت مهارة قوية لأي منشئ محتوى بالذكاء الاصطناعي. عند استخدامها مع HeyGen، تفتح لك البرومبتات عددًا لا حصر له من الطرق لإنشاء فيديوهات عالية التأثير، حيث تكون مخيلتك هي الحد الوحيد! استعد للتجربة والتطوير المستمر.
الميزة
وظيفة
استخدمه من أجل
غيّر وضعية الأفاتار المخصص أو البيئة المحيطة به أو ملابسه
أضف الحيوية إلى أفاتارات الصور مع الإيماءات وتعبيرات الوجه
Creating Custom Avatars (realistic or animated)
إنشاء أصوات مخصّصة
أفضل ممارسات كتابة الموجّهات
كن محددًا
كلما وصفت ما تريده بوضوح أكبر (النبرة، المظهر، الإيماءة، العاطفة)، استطاع الذكاء الاصطناعي أن يطابق رؤيتك بشكل أفضل.
ابدأ بالهيكل
استخدم هيكلًا ثابتًا: ماذا، من، أين، كيف. ينطبق هذا على العناصر البصرية، ونبرة الصوت، واتجاه الحركة.
ضمِّن السياق والهدف
وضّح للذكاء الاصطناعي الهدف من المحتوى: هل هو لعرض توضيحي للمنتج؟ إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي؟ أم شرح تعليمي؟ توضيح السياق يساعد على تخصيص النتيجة.
استخدم لغة وصفية
Use adjectives that convey emotion, style, or clarity (e.g., “confident,” “minimalist,” “high energy,” “calm pace”).
كرّر التحسين وطوّره
لا تكتفِ بالمحاولة الأولى. التعديلات البسيطة على الموجّه يمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل بكثير في جميع أنواع الوسائط!
أفضل ممارسات كتابة البرومبت يمكن أن تختلف قليلًا حسب ما تريد إنشاءه
استكشف الموارد التالية للتعمّق أكثر في كل نوع وتحقيق أقصى استفادة من الموجّهات التي تستخدمها!
الخطوة 4: أنشئ مشاهدك وصقّلها في AI Studio
الآن بعد أن أصبح النص والأفاتار جاهزين، حان الوقت لإحياء رسالتك في محرّر AI Studio من HeyGen، حيث يمكنك بسهولة تخصيص كل جزء من الفيديو وتحسينه وصقله — دون الحاجة إلى أي خبرة في المونتاج!
- صمّم المشاهد الخاصة بك في دقائق باستخدام Brand Kit أو القوالب التي أعددتها في الخطوة 1.
- عزّز رسالتك بنصوص أو عناصر مرئية على الشاشة واضبط ظهورها واختفائها باستخدام الرسوم المتحركة.
- تصفّح مكتبة الوسائط الجاهزة من HeyGen للحصول على فيديوهات b-roll عالية الجودة وخالية من حقوق الملكية.
- استخدم انتقالات المشاهد المميزة لمنح الفيديو الخاص بك مظهراً سلساً واحترافياً.
- أضف وخصّص الترجمة النصية لجعل فيديوهاتك أكثر جاذبية وسهولة في الوصول.
- ترجم مقاطع الفيديو الخاصة بك للوصول إلى المتعلمين والزملاء والجمهور حول العالم
نصيحة احترافية
أنشئ واختبر بنظام A/B عدة نسخ من فيديوهاتك لتحسين الأداء، وتحقيق نتائج أفضل، وزيادة التحويلات.
هل أنت مستعد لتحرير الفيديو باحتراف؟
أفضل الممارسات: ضبط النطق والمشاعر والتنغيم
تحتاج أن يبدو صوت الأفاتار مضبوطًا تمامًا؟ يوفّر لك HeyGen أدوات قوية لضبط التعليق الصوتي بدقة للحصول على أداء طبيعي ودقيق يبدو واقعيًا وقريبًا من الحقيقة.
الميزة
الوظيفة
استخدمه في
أضف فواصل واضبط نطق كلمات معيّنة مباشرة في لوحة النص
ارفع أو سجّل مقطعًا صوتيًا بالنبرة والإيقاع وطريقة النطق التي تريدها، ودَع أي أفاتار يقدّمه بصوته الخاص
شكّل إحساس ونبرة النص بضغطة زر واحدة
أضِف نطاقاً أوسع إلى الصوت المخصص الخاص بك عن طريق رفع تسجيلات إضافية بنبرات عاطفية مختلفة، ثم اختر النبرة الأنسب لكل لحظة
استراتيجيات لتوسيع نطاق تأثيرك
سواء كان عملاؤك يحاولون الوصول إلى أسواق جديدة، أو اختبار ما يحقق أفضل النتائج، أو تخصيص المحتوى لفئات جماهيرية متخصصة، فإن هذه الممارسات المتقدمة وأدواتها ستساعدك على توسيع تأثيرك بدقة.
حسّن وكرّر الأداء مثل محترفي التسويق بالأداء
مع HeyGen، لم يكن إنشاء نسخ متعددة من فيديوهاتك لاختبارات A/B أسهل أو أسرع أو أقل تكلفة من قبل. تعلّم كيف تجري اختبارات A/B مثل محترفي التسويق بالأداء وابدأ في زيادة معدلات التحويل، وتعظيم الأداء، وبناء حملات بثقة مستندة إلى البيانات!
انطلق عالميًا مع الترجمة
تعرّف على كيفية ترجمة وتوطين فيديوهاتك إلى أكثر من 175 لغة ولهجة، بدون الحاجة إلى الدبلجة أو مؤديي أصوات.
استخدم ميزة Brand Voice في HeyGen للحفاظ على الاتساق في الفيديوهات المترجمة من خلال تخصيص كيفية التعامل مع كلمات معيّنة (مثل نطق أسماء العلامات التجارية، أو فرض ترجمة مصطلحات معيّنة أو منع ترجمتها).
يمكن لمستخدمي باقات Enterprise وTeam أيضًا إجراء تعديلات مباشرة على النصوص المترجمة باستخدام ميزة Proofread لدينا.
تبحث عن أفكار جديدة؟ اطّلع على كيفية استخدام Trivago لمنصة HeyGen لتوطين الإعلانات التلفزيونية في 30 سوقًا في الوقت نفسه.
خصّص على نطاق واسع
أضف لمسة شخصية إلى حملات البريد الإلكتروني، وجهود المبيعات، أو دعم العملاء من خلال فيديوهات مخصّصة. باستخدام عناصر ديناميكية، مثل اسم المشاهد أو تفاصيل مصممة وفقًا لاهتماماته، يمكنك إنشاء تجربة فريدة وأكثر تفاعلًا لكل شخص.
أفاتار تفاعلي
سواء كان ذلك للمبيعات أو دعم العملاء أو التعليم، الأفاتارات التفاعلية تحوّل مقاطع الفيديو أحادية الاتجاه إلى محادثات ديناميكية ثنائية الاتجاه. إنها طريقة قوية لزيادة التفاعل، وتخصيص التجربة، ودفع العملاء لاتخاذ الإجراء.
تبحث عن أفكار جديدة؟ اطّلع على كيفية استخدام getitAI لزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية من خلال تجارب تسوّق مباشرة وشخصية.
ادعم إدارة التغيير بمحتوى مرن وقابل للتحديث
التغيير مستمر، ومواد التعلّم لديك تحتاج إلى مواكبة الوتيرة. سواء كنت تُحدّث وحدة تدريبية كاملة أو تعدّل فيديو تدريبيًا واحدًا فقط، فإن إنتاج المحتوى بالطريقة التقليدية مع إعادة التصوير والمونتاج يمكن أن يحوّل حتى التحديث البسيط إلى عبء كبير.
مع HeyGen، يستغرق تحديث مقاطع الفيديو دقائق بدلاً من أيام. بدّل النصوص، وعدّل المحتوى المكتوب، وغيّر العناصر البصرية، وأنشئ إصدارات جديدة ببضع نقرات فقط. لا مزيد من عنق الزجاجة في الإنتاج؛ فقط فيديو سريع ومرن يساعد المتعلمين لديك على التكيّف بالسرعة نفسها التي تتحرك بها مؤسستك. تعرّف أكثر على كيفية استخدام HeyGen لإدارة التغيير.
إتاحة التعليم الشامل على نطاق واسع
في بيئات التعلّم اليوم، إتاحة الوصول ليست خيارًا إضافيًا، بل ضرورة أساسية. يأتي المتعلّمون بمجموعة واسعة من القدرات والتفضيلات ومستويات الإلمام الرقمي، ويجب أن يعكس المحتوى الذي تقدّمه هذه الاختلافات.
اطّلع على دليلنا حول كيفية إنشاء فيديوهات تدريبية ميسّرة تلبي احتياجات المتعلمين المتنوعة لمزيد من المعلومات حول كيفية التكيّف بسهولة مع احتياجات الإتاحة البصرية والسمعية، وإنشاء وحدات التعلم المصغّر، والتكيّف مع الاختلافات الثقافية.
حالة استخدام رقم 1: إعلانات الفيديو
قصص العملاء وأمثلة عملية
كيف غيّرت Videoimagem حملات العملاء باستخدام HeyGen
كيف استخدمت Trivago منصة HeyGen لتهيئة الإعلانات التلفزيونية محلياً في 30 سوقاً في الوقت نفسه
المؤلف Jason Felts روّج لكتابه باستخدام فيديوهات أفاتار
أفضل الممارسات
- اجعل مقاطع الفيديو قصيرة.استهدف مدة أقل من 30 ثانية للحفاظ على انتباه المشاهد وزيادة معدلات إكمال المشاهدة.
- ابدأ بالقيمة الأساسية. تأكد من توصيل رسالتك الأساسية أو عرض القيمة خلال الثواني الأولى
- طابِق صيغة الإعلان مع مرحلة مسار التحويل. خصِّص طول الإعلان وأسلوبه والدعوة لاتخاذ إجراء (CTA) بناءً على مكان ظهوره والإجراء الذي تريد من الجمهور القيام به.
- ضع الموبايل في المقام الأول.حسّن التكوين وإيقاع العرض ليتناسب مع مشاهدة المحتوى على الشاشات الصغيرة.
- اجعل تعديلاتك لافتة.استخدم لقطات b-roll ونصوصًا متحركة وحركة ديناميكية للحفاظ على حيوية الصورة واستقرار التفاعل.
- اختبر وحسّن الأداءأجرِ اختبارات A/B لخطّافات مختلفة، ومرئيات، وأفاتارات، وعبارات دعوة لاتخاذ إجراء (CTAs) لمعرفة ما يحقق التحويل الأفضل.
أهم المميزات
- إدراج المنتجات، أضف منتجاتك المادية إلى فيديوهاتك بنقرة واحدة.
- إنشاء إطلالات: اجعل الأفاتار أكثر حيوية من خلال تغيير وضعيته أو البيئة المحيطة به أو ملابسه باستخدام موجّه نصي فقط.
نصيحة احترافية
إليك هيكل نص مجرّب وفعّال من منتج المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي جورج «GG» غوسلاند من Favoured:
- Hook – شيء بصري غير مألوف أو غير متوقَّع.
- المشكلة – ما التحديات التي يواجهها المشاهد لديك؟
- الحل – كيف يخفف المنتج أو الخدمة من هذه التحديات؟
- نقاط البيع الفريدة (USPs) – أي «unique selling point». اعرض المزايا التي تميّز منتجك وتجعله يبرز!
- CTA – احرص دائمًا على أن تعطي المشاهدين خطوة تالية يقومون بها.
حالة استخدام رقم 2: فيديوهات المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي
قصص العملاء وأمثلة عملية
كيف عززت Reply.io حضور المدير التنفيذي على TikTok باستخدام أفاتار HeyGen الخاص به
Favoured تضاعف محتوى UGC بمقدار 6 مرات باستخدام HeyGen لتحقيق الكمية والجودة معًا
«كيف تؤثر التعريفات الجمركية في عملك؟» من Glass Engine
أفضل الممارسات
- اجذب المشاهدين بسرعة.استهدف لفت الانتباه في أول 1-2 ثانية من خلال الحركة، أو النص الواضح البارز، أو عنصر بصري جذاب.
- صمّم للفيديوهات التي تُشغَّل تلقائياً بدون صوت، واستخدم الترجمة النصية، والطبقات النصية، والسرد البصري لأن كثيراً من المستخدمين يشاهدون بدون صوت.
- اجعله قصيرًا.الأقل هو الأكثر. استهدف مدة أقل من 15-30 ثانية على TikTok أو Instagram Reels أو YouTube Shorts. اضبط سرعة النص باستخدام إعدادات الصوت المتقدمة.
- اضبط الإطار ليناسب الخلاصة.استخدم تنسيقات عمودية (9:16) أو مربعة حسب المنصة. تجنّب الوضع الأفقي إلا إذا كنت تنشر على YouTube.
- ابدأ بلحظة "آها".سلّط الضوء على التحوّل أو الفائدة أو الأثر العاطفي في وقت مبكر، وليس فقط على مزايا المنتج.
- اجعل مظهره طبيعيًا على المنصّة.استخدم ترندات المنصّة، وتعديلات سريعة الإيقاع بأسلوب صُنّاع المحتوى، أو أفاتارات UGC ليتماشى المحتوى بسلاسة مع الخلاصة.
أهم المميزات
- أفاتارات UGC: تصفّح مئات الأفاتارات الجاهزة المُنشأة بالذكاء الاصطناعي بإحساس صُنّاع محتوى حقيقيين.
- الترجمة النصية: تأكد من وصول رسالتك حتى عندما يكون الصوت مغلقًا.
نصيحة احترافية
إليك هيكل محتوى فعّال يستخدمه أبرز صنّاع المحتوى على TikTok وReels وShorts:
- عناصر مرئية لافتة للنظر: ابدأ بنص بارز أو حركة أو عنصر بصري مفاجئ لإيقاف التمرير
- لحظة يمكن الارتباط بها: عكس نقطة ألم حقيقية أو موقف من نوع "مررت بهذا من قبل" لبناء اتصال فوري
- التحوّل أو العائد: أظهر قيمة منتجك أثناء الاستخدام
- من منظور المُنشئ:استخدم تعليقًا صوتيًا أو نصًا على الشاشة للسرد بأسلوب شخصي وأصيل
- دعوة لاتخاذ إجراء بسيطة: اجعل الخطوة التالية واضحة! ("جرّب هذا" أو "شاهد المزيد" أو "زر الموقع")
حالة استخدام رقم 3: فيديوهات مخصّصة
قصص العملاء وأمثلة عملية
استخدمت Publicis Groupe منصة HeyGen لتخصيص 100,000 رسالة شكر من الرئيس التنفيذي للموظفين، مع إدراج أسمائهم واستخدام لغاتهم الأم
Videoimagem ضاعفت التفاعل 3 مرات من خلال حملات عملاء مخصّصة لمشجعي كرة القدم
أفضل الممارسات
- قسّم جمهورك وفقًا لمدى الصلةقسّم جمهورك إلى مجموعات ذات معنى (العملاء المحتملون، العملاء الحاليون، حضور الفعاليات، إلخ) بحيث يبدو كل فيديو مخصصًا ومقصودًا لهم.
- أنشئ نصًا أساسيًا مرنًا
اكتب نصًا قويًا واحدًا يحتوي على متغيرات محددة بوضوح (مثل [First Name] و[Company] و[Product]) بحيث يمكن استبدالها بسهولة دون الإخلال بسلاسة النص.
- استخدم نبرة طبيعية وإيقاعًا سلسًا
حافظ على أسلوب إلقاء ثابت ومحايد في كلٍّ من النص الثابت والمتغيرات الديناميكية، مع تجنّب المبالغة في التأكيد على الأسماء أو العناصر المخصّصة.
- اجعله قصيراً ومباشراً
استهدف مدة بين 30 و60 ثانية. ركّز على رسالة رئيسية واحدة أو دعوة لاتخاذ إجراء (CTA) واحدة لتحقيق نتائج أفضل دون فقدان الانتباه.
- كن استراتيجيًا في استخدام العناصر الديناميكية
أضِف طابعًا شخصيًا باستخدام الأسماء والشعارات والعناصر المرئية، لكن لا تُفرِط في استخدامها. اجعل الرسالة واضحة ومركّزة.
- اختبر قبل التوسّع
نفّذ دفعات اختبارية صغيرة للتأكّد من أن المتغيّرات تظهر بسلاسة ولا تبدو غير مناسبة في السياق.
- حافظ على اتساق الهوية العلامية
استخدم خطوط وألوان و«نبرة صوت» عميلك. يجب أن تبدو تجربة التخصيص وكأنها امتداد طبيعي لعلامتهم التجارية.
- أضف دعوة لاتخاذ إجراء واضحة وشخصية
اختم بدعوة لاتخاذ إجراء تتماشى مع هدف حملتك، مثل "حدّد موعد العرض التوضيحي الخاص بك، [Name]" أو "لنرتّب مكالمة هذا الأسبوع."
- تتبّع الأداء وحسِّن النتائج
استخدم تحليلات الفيديو أو روابط UTM لقياس معدلات المشاهدة والنقرات والتحويلات، ثم طوّر أسلوبك بناءً على ما يحقق أفضل أداء.
أهم المميزات
- فيديو مخصص： أنشئ مقاطع فيديو مخصصة ترحّب بالموظفين الجدد بالاسم، وخصص المتغيرات الأخرى مثل القسم أو المنطقة لتبسيط عملية الانضمام وزيادة التفاعل.
- أفاتارات مخصّصة: امنح تجربة الإعداد للموظفين الجدد طابعًا إنسانيًا من خلال توأم رقمي أو مقدّمين مخصّصين لكل قسم لتقديم التدريب بصوت مألوف ومتوافق مع هوية علامتك التجارية.
- مجموعة العلامة التجارية： حافظ على اتساق الهوية البصرية لعلامتك التجارية من خلال إعداد مجموعة العلامة التجارية التي تتضمن الشعارات والخطوط والألوان والأصول المعتمدة.