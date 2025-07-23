مرحبًا بك في دليلك السريع لبدء استخدام فيديوهات التعلم والتطوير بالذكاء الاصطناعي
تريد إنشاء المزيد من محتوى الفيديو لكن تشعر بأنك مقيّد
مقيّدًا بضيق الوقت أو الميزانية أو موارد الإنتاج؟ لست وحدك. إليك الخبر الجيد: مع HeyGen يمكنك إنشاء مقاطع فيديو وترجمتها وتكييفها لتبدو أفضل من الإنتاج التقليدي، وبتكلفة ووقت أقل بكثير.
هذا الدليل مُعدّ لمتخصصي التعلم، ومصممي المحتوى التعليمي، ومنشئي محتوى التدريب الجاهزين للارتقاء باستخدام فيديو بالذكاء الاصطناعي. ستتعلّم كيف تنتقل من الفكرة إلى الدورة التدريبية، مع إنشاء محتوى عالي الجودة وقابل للتوسّع دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو ظهور مقدّمين على الشاشة.
أهم حالات الاستخدام: كيف يستفيد المتخصصون في التعلم من HeyGen
HeyGen ليست مجرد أداة فيديو، بل هي محرّك إبداعي مُصمَّم لمتخصصي التعلم الذين يحتاجون إلى العمل بسرعة، وتوسيع حجم المحتوى، وتحقيق نتائج ملموسة دون التضحية بالجودة. من الدورات التدريبية إلى فيديوهات التدريب متعددة اللغات، إليك كيف يستخدم متخصصو التعلم في مختلف الأقسام HeyGen لإنشاء فيديوهات عالية التأثير على نطاق واسع.
الدورات التعليمية
مثالي لـ: مصممي المحتوى التعليمي، فرق التعلم والتطوير، الموارد البشرية، تمكين فرق المبيعات
- شركة Komatsu تُبسّط برامج التعلم والتطوير للموظفين على مستوى العالم من خلال فيديوهات بالذكاء الاصطناعي جذابة ومتعددة اللغات
- Miro توسّع محتوى التعلّم من خلال ترجمة سهلة وإدارة فعّالة للتغييرات
- AI Smart Ventures درّبت الآلاف من الموظفين من خلال دورات تعلّم تفاعلية وجذّابة
التدريب والتأهيل الوظيفي
مثالي لـ: مصممي المحتوى التعليمي، فرق التعلم والتطوير، تمكين المبيعات، الموارد البشرية، الالتزام، الاتصالات الداخلية
الترجمة وإمكانية الوصول
مثالي لـ: مصممي المواد التعليمية، فرق الاتصالات، فرق التعلم والتطوير، الموارد البشرية، والامتثال
لماذا يُعد الفيديو عنصرًا أساسيًا في التعلّم والتطوير اليوم
- وسيلة رقم 1 لتعزيز تفاعل المتعلمين وترسيخ المعرفة هي الفيديو
- 83% من المتعلمين الذين شملهم الاستطلاعيفضّلون مشاهدة الفيديو على الاستماع للصوت أو قراءة النص
- تخفيضات بنسبة 40-60% في وقت التعلّم يمكن تحقيقها باستخدام الفيديو، حيث يستوعب المتعلّمون المعلومات بشكل أكثر كفاءة من خلال الإشارات البصرية والسمعية.
- الاحتفاظ بـ 95% من المعلومات عندما يشاهد المتعلمون فيديو مقابل 10% فقط عند قراءة النص (Insivia)
التحدي
- تحديثات متكررة تتطلّب تعديلات سريعة وسهلة على الفيديو مع تطوّر السياسات والإجراءات والقطاعات
- عرض نطاق محدود واحتياجات لغوية عالمية أو متطلبات إتاحة تضغط على قدرة الإنتاج
- الاستعانة بمصادر خارجية مكلفة وبطيئة، خاصةً للمحتوى المعقّد مثل محتوى الامتثال أو السلامة
ما الذي يتيحه الفيديو بالذكاء الاصطناعي
توفير التكاليف
توفير €1,000 لكل دقيقة من محتوى التدريب من قبل Sibelco
أقل بنسبة 80% في تكاليف الإنتاج ووقت تسليم أسرع بنسبة 50% في Simulations Software
السرعة
زيادة بمقدار 5 مرات في سرعة إنتاج الفيديوهات التعليمية لدى شركة الخدمات المالية الرائدة Equity Trust
قابلية التوسع
متوسط معدلات إكمال من 80-90% لمقاطع فيديو تدريب العملاء والشركاء في Komatsu
أكثر من 15 ألف محاكاة تدريب حيّة على تمثيل أدوار المبيعات و2.5 ألف+ ساعة تدريب مكتملة في Copient.ai
الترجمة والتوطين
تخفيض بنسبة 80% في ترجمة الفيديو في التكاليف وتوفير 50% من وقت الإنتاج من خلال مجموعة Würth
زيادة بمقدار 5 مرات في عائد الإنفاق الإعلاني عبر الأسواق الإسبانية والفرنسية والألمانية لدى Rosetta Stone
التخصيص
مئات من فيديوهات الانضمام الجديدة ترحّب بالموظفين الجدد بالاسم وباللغة المفضلة في Lattice
هل تريد التعمق أكثر؟
إنشاء أول فيديو لك بالذكاء الاصطناعي
مقدمة
هل أنت جديد في مجال الفيديو أو تجرّب HeyGen لأول مرة؟ لا تقلق، الأمر بسيط. هذا القسم سيرشدك خطوة بخطوة لمساعدتك على إنشاء فيديو رائع بسرعة.
فيديو شرح كيفية التنفيذ
مثالي للشروحات أو الجولات الإرشادية التي تحتاج إلى تسجيلات شاشة أو عناصر مرئية أخرى
تحب التعلّم بالممارسة؟
اختر نوع الفيديو من الأعلى لفتح قالب جاهز في HeyGen واتبع الخطوات أثناء التقدّم.
لست مستعدًا للبدء الآن؟
لا تقلق. اطّلع سريعًا على الخطوات الآن وارجع إلى الدليل الكامل عندما تكون مستعدًا.
هل أنت مستعد للبدء؟
ابدأ بهذه الجولة لمدة 2 دقيقة في محرر استوديو الذكاء الاصطناعي من HeyGen، ثم لننطلق معًا في التفاصيل!
لمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة فيديوهات الشروحات خطوة بخطوة لدينا:
→ أكاديمية HeyGen: 101
نظرة عامة شاملة على جميع مزايا HeyGen
→ أكاديمية HeyGen: استوديو الذكاء الاصطناعي
تعمّق أكثر في تحرير الفيديو
الخطوة 1: إعداد مساحة عمل HeyGen الخاصة بك للتوسّع
المسوقون الأذكياء لا يبدؤون من الصفر في كل مرة، بل يبنون أنظمة قابلة للتوسّع.
مع HeyGen، يصبح من السهل الحفاظ على اتساق هوية علامتك في الفيديوهات من خلال إعداد Brand Kit لاستخدام الخطوط والألوان والشعارات والمواد الخاصة بعلامتك تلقائياً.
ما عليك سوى لصق رابط موقع شركتك للبدء، أو رفع عناصر هويتك البصرية يدويًا.
مستعجل؟ لا مشكلة. يمكنك دائمًا الرجوع لاحقًا وإكمال هذه الخطوة.
نصيحة احترافية
بمجرد أن يحتوي Brand Kit الخاص بك على ألوان علامتك التجارية، يمكنك بسهولة تحديث معظم HeyGen Templates لتتوافق معها. فقط استبدل الألوان بحيث يظل كل فيديو متوافقًا مع هوية علامتك.
الخطوة 2: حدّد استراتيجيتك
قبل إنشاء الفيديو الخاص بك، خذ خطوة للوراء لتوضيح استراتيجية التعلّم لديك، خاصة إذا كان هذا الفيديو جزءًا من دورة تدريبية أكبر أو سلسلة تدريبية. حدّد هدف هذا الفيديو تحديدًا، ومن هم المتعلّمون، وكيف سيتم تقديم الفيديو، وكيف ستحافظ على تفاعل المتعلّمين طوال الوقت.
الخطوة 2: اختر أفاتار الذكاء الاصطناعي المناسب
الميسّر لديك يحدد بيئة التعلّم. اختر Public Avatar جاهزاً، أو أنشئ Custom Avatar يناسب مؤسستك أو موضوع المحتوى، أو للحصول على لمسة شخصية بأقصى درجة، أنشئ التوأم الرقمي الخاص بك في دقائق باستخدام ميزة Hyper Realistic Avatar من HeyGen!
تقدّم HeyGen عدة خيارات لإنشاء أفاتارات مخصّصة. اضغط على الروابط أدناه للتعمّق أكثر في التفاصيل.
نوع الأفاتار
ستحتاج إلى
ستحصل على
الأفضل لـ
فيديو تدريب مدته 2-5 دقائق
أكثر مظهر وحركة وصوت ومزامنة شفاه واقعية استنادًا إلى فيديو التدريب الخاص بك
توأم رقمي فائق الواقعية
10-15 صورة
مظهر واقعي يعتمد على صورك، مع حركة وصوت ومزامنة شفاه يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي
نسخة رقمية واقعية مطابقة لك
موجّه نصي
مظهر وحركة وصوت ومزامنة شفاه مُنشأة بالكامل بالذكاء الاصطناعي
شخصيات خيالية بأساليب رسوم متحركة واقعية أو متنوّعة
Avatar IV (جديد!)
صورة واحدة
مظهر واقعي جدًا يعتمد على صورة، مع حركة وصوت ومزامنة شفاه بالذكاء الاصطناعي. يتطلّب رصيدًا لإنشاء الأفاتار.
فيديوهات أقل من 30 ثانية، بما في ذلك مزامنة الشفاه مع الموسيقى
نصيحة احترافية
استخدم ميزة Generating Looks من HeyGen لتغيير وضعية الأفاتار أو البيئة المحيطة أو الملابس باستخدام موجّه نصي فقط.
أفضل الممارسات: كيفية إنشاء أفاتار مخصص مثالي
هل أنت مستعد لإنشاء أفاتار احترافي يحاكي الواقع مع خيارات تخصيص غير محدودة؟ اطّلع على الموارد أدناه للحصول على نصائح وأفضل الممارسات ونظرة سريعة على ما ستحتاج إليه للبدء.
عند إنشاء أفاتار مخصص، تذكّر أن جودة المدخلات تساوي جودة المخرجات. كلما كانت صورك، وفيديوهاتك، والموجّهات المكتوبة أفضل، أصبح الأفاتار أكثر واقعية واحترافية.
كل ما يتضمّنه فيديو تدريب الأفاتار فائق الواقعية الخاص بك، من الإيماءات وتعبيرات الوجه إلى نبرة الصوت وطريقة الإلقاء، سينعكس في النتيجة النهائية.
نوع الأفاتار
ستحتاج إلى
أفضل الممارسات
فيديو تدريب مدته 2-5 دقائق
10-15 photos
أنشئ أفاتار
موجّه نصي
إذا كنت جديدًا في كتابة البرومبت، اطّلع على أفضل ممارسات إعداد البرومبت
Avatar IV (جديد!)
صورة واحدة
صورة واحدة تتضمّن الشخص فقط، بإضاءة جيدة وجودة عالية
نصيحة احترافية
استخدم ميزة Generating Looks من HeyGen لتغيير وضعية الأفاتار أو البيئة المحيطة أو الملابس باستخدام موجّه نصي فقط.
هدف التدريب
ما الهدف الذي تريد أن يحققه هذا الفيديو؟
أمثلة: دمج الموظفين الجدد، تعزيز إجراءات الامتثال، تطوير المهارات لاستخدام أدوات أو عمليات جديدة
ملف المتعلم
لمن تنشئ هذا الفيديو؟ ما هو دورهم أو في أي فريق يعملون؟ وما مستوى معرفتهم الحالي؟
أمثلة: جميع الموظفين، أغلبهم غير تقنيين، وقتهم محدود، ودرجة وعيهم ببروتوكولات الأمان متفاوتة
قناة التوزيع الأساسية
أين سيتم الوصول إلى فيديوك؟
أمثلة: نظام إدارة تعلّم داخلي (LMS)، SharePoint، Slack، خدمات رسائل الترحيب للموظفين الجدد عبر البريد الإلكتروني، ويكي الشركة، تطبيق تعلّم على الموبايل
استراتيجية التفاعل
كيف ستُبقي المتعلمين منخرطين وتُحسّن من مستوى الاحتفاظ بالمعلومات؟
أمثلة: موجّهات تفاعلية، تكرار متباعد، سيناريوهات قريبة من واقع المتعلم، مقاطع قصيرة ومركّزة للحفاظ على الانتباه وتعزيز النقاط الأساسية المستفادة
نصيحة احترافية
تحتاج إلى رأي ثانٍ في استراتيجيتك؟ انتقل إلى ChatGPT أو Claude أو أي أداة أخرى تفضّلها واستخدم البرومبت التالي:
"أخطط لإنشاء [فيديو تدريبي] حول [موضوع أو مهارة]. الهدف هو [أدخل هدف التعلّم]، والجمهور المستهدف لدي هو [وصف المتعلّم]، وسيتم تقديمه عبر [المنصات أو القنوات]، واستراتيجية التفاعل هي: [استراتيجية التفاعل]. هل يمكنك أن تعطيني ملاحظات حول مدى فعالية هذه الخطة، وأن تقترح أي تحسينات؟"
الخطوة 3: اكتب النص الخاص بك
السيناريو الذي تكتبه هو العمود الفقري لتجربة تعلّم واضحة وفعّالة. سواء كنت تنشئ درسًا تعليميًا مستقلًا أو وحدة واحدة ضمن دورة تدريبية أكبر، فإن السيناريو المنظَّم جيدًا يضمن الوضوح والاتساق وتفاعل المتعلّمين. إليك كيفية القيام بذلك بالشكل الصحيح:
- ابدأ بالسياق ومدى الصلة بالموضوع مثل سيناريو أو سؤال أو تحدٍّ شائع يوضّح لماذا يُعد هذا الموضوع مهمًا. هذا يعزّز الدافعية ويزيد من التزام المتعلّم.
- حافظ على أن يكون المحتوى منظّمًا ومركّزًا، من خلال تقسيمه إلى خطوات منطقية وسهلة المتابعة وبوتيرة واضحة وثابتة.
- استخدم لغة بسيطة وأسلوباً قريباً من المحادثة، وتحدّث مباشرة وبوضوح مع المتعلّم. تجنّب المصطلحات المتخصصة ما لم يتم توضيحها.
- عزّز النقاط الأساسية المستفادة والخطوات التاليةمن خلال إنهاء المحتوى بملخص بسيط، أو دعوة للتفكير في ما تم تعلّمه أو تطبيقه، أو توجيه واضح إلى الوحدة أو المورد التالي.
نصيحة احترافية
هل تريد إنجاز العمل بشكل أسرع؟ اطّلع على صفحة أفضل الممارسات التالية للحصول على إرشادات حول استخدام أدوات مثل ChatGPT لكتابة النص الخاص بك.
ما زلت غير متأكد من أين تبدأ؟ إليك بعض النماذج المبدئية لتلهمك.
إذا كنت تتابع الخطوات في HeyGen، فهذه السكربتات مدمجة بالفعل في القالب الخاص بك.
يمكنك الوصول إلى القوالب التي تتضمن هذه النصوص هنا:
استكشف قوالب نصوص أكثر تفصيلاً ونصائح إضافية لأنواع فيديو التعلم والتطوير (L&D) الشائعة
تعمّق أكثر في كتابة النصوص
أفضل الممارسات: اكتب النصوص بشكل أفضل وأسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي
هل تريد تبسيط سير عملك وتوفير ساعات من وقت الكتابة؟ إليك كيفية استخدام أدوات مثل ChatGPT وClaude وGemini لإنشاء نصوص واضحة ومركّزة على المتعلّم بسرعة لفيديوهات التدريب الخاصة بك.
الخطوة 1: ابدأ بموجّه واضح
أخبر الذكاء الاصطناعي بنوع فيديو التدريب الذي تنشئه، ولمن هو موجّه، وما النتيجة التي تريد تحقيقها. أضف سياقاً مثل:
- الهدف: ما الذي ينبغي أن يكون المتعلّم قادرًا على فعله أو فهمه؟
- ملف المتعلّم: من هم (موظف جديد، ممثل مبيعات، قائد فريق) وما مستوى معرفتهم الأساسي؟
- التوزيع: أين سيتم عرض الفيديو (LMS، Slack، سير الإعداد للمستخدمين الجدد)؟
- التفاعل: النبرة وأسلوب التقديم المفضّلان (حوارية، قائمة على السيناريوهات، تعليم مباشر)
موجّه نموذجي:
«اكتب نص تدريب مدته 2 دقيقة يشرح كيفية إكمال تقارير المصروفات في Workday. الجمهور هو الموظفون الجدد في قسم المالية، دون أي خبرة سابقة في Workday. يجب أن تكون النبرة واضحة وداعمة. سيتم تقديم هذا بواسطة أفاتار داخل نظام إدارة التعلّم الخاص بنا (LMS).»
الخطوة 2: أضف النقاط الرئيسية للحديث
ساعد الذكاء الاصطناعي على البقاء دقيقًا ومركّزًا من خلال تضمين قائمة قصيرة بالنقاط التي ينبغي أن يغطيها الفيديو
مثال:
- المهمة أو الأداة التي يتم شرحها
- الخطوات أو السياسات الأساسية
- الأخطاء الشائعة التي يجب تجنّبها
- أي ملاحظات تتعلق بالامتثال أو الإجراءات
- النتيجة المطلوبة
موجّه نموذجي:
"المحتوى: أين يمكن العثور على أداة المصروفات في Workday، كيفية رفع إيصال، كيفية تقديم طلب للموافقة. ملاحظة: التأكيد على الجدول الزمني في سياسة التقديم."
الخطوة 3: اطلب التنسيق الصحيح
أخبر الذكاء الاصطناعي بكيفية تقديم المحتوى. فهذا يؤثر في النبرة والإيقاع واختيار الكلمات.
مثال:
- نص منطوق يقرأه أفاتار
- مصمَّم للتعليق الصوتي مع عناصر مرئية على الشاشة
- وحدوي، ليتناسب مع تسلسل التعلم المصغّر
نموذج موجّه:
"اكتب هذا كسيناريو لأفاتار يتحدث أمام الكاميرا، بجمل قصيرة وواضحة، مع نقاط توقف لإبراز العناصر البصرية."
الخطوة 4: المراجعة والتحسين
الصق النص الذي كتبته في HeyGen واستخدم أداة المعاينة لمشاهدة الفيديو وهو ينبض بالحياة، ثم عدّل عليه حسب الحاجة. يمكنك استخدام موجّهات متابعة مثل:
- اجعل هذا أكثر إيجازًا لنسخة مدتها 60 ثانية.
- أضِف سؤالًا يدفع إلى التأمل والتفكير.
- استخدم لغة أقل رسمية واجعلها أكثر حوارية وقرباً من القارئ.
- ضمّن مثالًا على خطأ شائع وكيفية إصلاحه.
ارتقِ بجودة كتابة النصوص لديك
أفضل الممارسات: إنشاء أصوات ذكاء اصطناعي مخصّصة عالية الجودة
تقدّم HeyGen مكتبة ضخمة من الأصوات الجاهزة المُنشأة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 175 لغة ولهجة ونبرة عاطفية، لكن أحيانًا يحتاج الفيديو المثالي إلى صوت مخصّص. فيما يلي ثلاث طرق لإنشاء أصوات مخصّصة.
نوع الصوت المخصص
طريقة الإنشاء
المخرجات
الأفضل لـ
تلقائيًا عند إنشاء أفاتار فائق الواقعيةأو
استنساخ صوت واقعي يعتمد على صوتك الحقيقي وتنغيماتك، مع دعم لعدة حالات عاطفية.
نسخة صوتية تشبه صوتك تمامًا
موجّه نصي يحدّد السمات (العمر، اللكنة، النوع الاجتماعي، النبرة، طبقة الصوت، العاطفة)
صوت مُنشأ بالكامل بالذكاء الاصطناعي اعتمادًا على الموجّه.
صوت خيالي أو أصوات ذات طابع تمثيلي قوي
يجب قراءته: توثيق من خدمة الطرف الثالث
خدمة صوت خارجية بالذكاء الاصطناعي (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
استنساخ صوت واقعي مُدرَّب على صوتك الحقيقي وتنغيماتك. عناصر التحكّم في الضبط الدقيق تختلف حسب الخدمة. خيار ممتاز لإنشاء توأم رقمي، لكنه عادةً يتطلّب دفعة إضافية.
نسخة مستنسخة من صوتك تبدو تمامًا مثلك
لأفضل جودة صوت، ابدأ بتسجيل صوتي أصلي قوي. إليك كيفية الحصول على تسجيل ممتاز:
• استخدم ميكروفوناً أو موبايلًا عالي الجودة، وامسكه على بُعد 6–8 بوصات من فمك
• سجّل في مكان هادئ خالٍ من الضوضاء
• تحدّث بوضوح مع فواصل طبيعية وتعبير عاطفي بسيط
• حمّل عدة عينات بصيغ نبرات عاطفية مختلفة للحصول على مزيد من المرونة (مخصص لـ HeyGen Custom Voice Clones فقط)
هل تريد التعمق أكثر؟
→ الدليل الشامل لاستنساخ الصوت المخصص فائق الواقعية
أفضل الممارسات: استخدام البرومبت باحتراف
البرمجة بالموجّهات هي عملية صياغة تعليمات نصية بعناية وتكرار تحسينها (تُسمى موجّهات) لاستخدامها في توجيه أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى من الصفر مثل الصور أو الحركة أو الصوت.
صياغة البرومبتات مهارة قوية لأي منشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي. عند استخدامها مع HeyGen، تفتح البرومبتات أمامك طرقًا لا حصر لها لإنشاء فيديوهات عالية التأثير يكون فيها خيالك هو الحد الوحيد! كن مستعدًا لاختبار البرومبتات وتعديلها وتطبيقها في HeyGen لتخصيص فيديوهاتك بما يتوافق مع أهدافك.
الميزة
الوظيفة
استخدمه في
غيّر وضعية الأفاتار المخصص أو البيئة المحيطة به أو ملابسه
أضف الحيوية إلى أفاتارات الصور مع الإيماءات وتعبيرات الوجه
إنشاء أفاتارات مخصّصة (واقعية أو متحركة)
إنشاء أصوات مخصّصة
أفضل الممارسات لكتابة البرومبت
كن محددًا
كلما وصفت ما تريده بوضوح أكبر (النبرة، المظهر، الإيماءات، المشاعر)، استطاع الذكاء الاصطناعي أن يطابق رؤيتك بشكل أفضل.
ابدأ بالهيكل
استخدم هيكلًا ثابتًا: ماذا، من، أين، كيف. ينطبق هذا على العناصر البصرية، ونبرة الصوت، واتجاه الحركة.
تضمين السياق والهدف
وضّح للذكاء الاصطناعي الهدف: هل هو لعرض توضيحي للمنتج؟ إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي؟ أم شرح تعليمي؟ توضيح السياق يساعد على تخصيص النتيجة.
استخدم لغة وصفية
استخدم صفات تعبّر عن المشاعر أو الأسلوب أو الوضوح (مثل: "واثق"، "بسيط"، "طاقة عالية"، "إيقاع هادئ").
كرّر التحسين والتطوير
لا تكتفِ بالمحاولة الأولى. التعديلات البسيطة على البرومبت يمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل بكثير في جميع أنواع الوسائط!
أفضل ممارسات كتابة البرومبت يمكن أن تختلف قليلًا حسب ما تريد إنشاءه
استكشف الموارد التالية للتعمّق في كل نوع وتحقيق أقصى استفادة من موجّهاتك!
الخطوة 5: أنشئ مشاهدك وصقّلها في استوديو الذكاء الاصطناعي
الآن بعد أن أصبح النص والأفاتار جاهزين، حان الوقت لإحياء رسالتك في محرر AI Studio من HeyGen، حيث يمكنك بسهولة تخصيص كل جزء من الفيديو وتحسينه وصقله — دون الحاجة إلى أي خبرة في المونتاج!
- صمّم المشاهد الخاصة بك في دقائق باستخدام مجموعة العلامة التجارية أو القوالب التي أعددتها في الخطوة 1.
- عزّز رسالتك بنصوص أو عناصر مرئية على الشاشة واضبط ظهورها واختفائها باستخدام الرسوم المتحركة.
- تصفّح مكتبة الوسائط الجاهزة في HeyGen للحصول على فيديوهات b-roll عالية الجودة وخالية من حقوق الملكية.
- استخدم انتقالات المشاهد المميزة لمنح الفيديو الخاص بك مظهراً سلساً واحترافياً.
- أضف وخصّص الترجمة النصية لجعل فيديوهاتك أكثر جاذبية وسهولة في الوصول.
- ترجم فيديوهاتك للوصول إلى المتعلمين والزملاء والجمهور حول العالم.
- هل تستخدم نظام إدارة تعلّم (LMS) متوافقًا مع SCORM؟ يمكن لمستخدمي خطة المؤسسات تبسيط سير العمل لديهم من خلال تصدير SCORM.
نصيحة احترافية
أنشئ عدّة نسخ من فيديوهات التدريب الخاصة بك وقارن بينها لمعرفة ما الذي يحسّن التفاعل، ويزيد من الاحتفاظ بالمعلومات، ويطوّر نتائج المتعلمين.
هل أنت مستعد لتحرير الفيديو باحتراف؟
تفضّل بزيارة HeyGen Academy: AI Studio، وهو كورس فيديو متعمّق يغطّي جميع خصائص التحرير في HeyGen.
أفضل الممارسات: ضبط النطق والمشاعر والتنغيم
تحتاج أن يبدو صوت الأفاتار مضبوطًا تمامًا؟ يوفّر لك HeyGen أدوات قوية لضبط التعليق الصوتي بدقة للحصول على أداء طبيعي ودقيق يبدو واقعيًا وحيويًا.
الميزة
الوظيفة
استخدمه في
أضف فواصل واضبط نطق كلمات معيّنة مباشرة في لوحة النص
ارفع أو سجّل مقطعًا صوتيًا بالنبرة والإيقاع وطريقة النطق التي تريدها، ودَع أي أفاتار يقدّمه بصوته الخاص
شكّل الإحساس والنبرة في النص بضغطة زر
أضِف مزيداً من التنوع إلى الصوت المخصص الخاص بك عن طريق رفع تسجيلات إضافية بنبرات عاطفية مختلفة، ثم اختر النبرة الأنسب لكل لحظة
هل تريد مشاهدته أثناء العمل؟
شاهد HeyGen Academy: AI Studio - Pronunciation module لترى هذه المزايا أثناء العمل وتتعلّم كيفية استخدامها في مشاريعك الخاصة.
استراتيجيات لتوسيع نطاق تأثيرك
سواء كنت تستهدف أسواقًا جديدة، أو تختبر ما يحقق أفضل النتائج، أو تخصّص المحتوى لفئات مختلفة من الجمهور، فإن هذه أفضل الممارسات والأدوات المتقدمة ستساعدك على توسيع تأثيرك بدقة.
انطلق عالميًا مع الترجمة
تعرّف على كيفية ترجمة وتعريب فيديوهاتك إلى أكثر من 175 لغة ولهجة، بدون الحاجة إلى الدبلجة أو مؤديي أصوات.
استخدم ميزة Brand Voice في HeyGen للحفاظ على الاتساق في الفيديوهات المترجمة من خلال تخصيص كيفية التعامل مع كلمات معيّنة (مثل نطق أسماء العلامات التجارية، أو فرض ترجمة مصطلحات معيّنة أو منع ترجمتها).
يمكن لمستخدمي باقات Enterprise وTeam أيضًا إجراء تعديلات مباشرة على النصوص المترجمة باستخدام ميزة Proofread لدينا.
تبحث عن أفكار جديدة؟ اطّلع على how Trivago used HeyGen to simultaneously localize TV ads in 30 markets.
ادعم إدارة التغيير بمحتوى مرن وقابل للتحديث
التغيير مستمر، ومواد التعلم لديك تحتاج إلى مواكبة الوتيرة. سواء كنت تعيد تحديث وحدة دراسية كاملة أو تعدّل فيديو تدريبياً واحداً فقط، فإن إنتاج المحتوى بالطرق التقليدية مع إعادة التصوير والمونتاج يمكن أن يحوّل حتى التحديث البسيط إلى عبء كبير.
مع HeyGen، يستغرق تحديث الفيديوهات دقائق بدلاً من أيام. بدّل النصوص، عدّل المحتوى المكتوب، غيّر العناصر البصرية، وأنشئ إصدارات جديدة ببضع نقرات فقط. لا مزيد من عنق الزجاجة في الإنتاج؛ فقط فيديو سريع ومرن يساعد المتعلمين لديك على التكيّف بالسرعة نفسها التي تتحرك بها مؤسستك. تعرّف أكثر على استخدام HeyGen لإدارة التغيير.
إتاحة التعليم الشامل على نطاق واسع
في بيئات التعلّم اليوم، إتاحة الوصول ليست خيارًا إضافيًا، بل ضرورة أساسية. يأتي المتعلّمون بمجموعة واسعة من القدرات والتفضيلات ومستويات الإلمام الرقمي، ويجب أن يعكس المحتوى الذي تقدّمه هذه الاختلافات.
تعمّق في دليلنا حول كيفية إنشاء فيديوهات تدريبية ميسّرة تلبي احتياجات المتعلمين المتنوعين للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية التكيّف بسهولة مع احتياجات سهولة الوصول البصرية والسمعية، وإنشاء وحدات تعلّم مصغّرة، والتكيّف مع الاختلافات الثقافية.
أفاتار تفاعلي
سواء كنت تقدّم تدريبًا على الامتثال أو تستقبل موظفين جددًا، الأفاتارات التفاعلية تحوّل مقاطع الفيديو السلبية إلى تجارب تعلّم ديناميكية وتفاعلية ثنائية الاتجاه تعزّز التفاعل، وتخصّص المحتوى، وتدفع المتعلّمين إلى اتخاذ إجراء.
تحتاج إلى بعض الإلهام؟ تفضّل بزيارة صفحة عرض Interactive Avatar وتحدّث مع Judy، خبيرة تدريب الامتثال للموارد البشرية على مدار 24/7 من HeyGen!
حالة استخدام رقم 1: الدورات التعليمية
سواء كنت تستهدف أسواقًا جديدة، أو تختبر ما يحقق أفضل النتائج، أو تخصّص المحتوى لفئات مختلفة من الجمهور، فإن هذه أفضل الممارسات والأدوات المتقدمة ستساعدك على توسيع تأثيرك بدقة عالية.
قصص العملاء وأمثلة عملية
Komatsu تبسّط تطوير وتدريب الموظفين عالميًا باستخدام فيديوهات بالذكاء الاصطناعي متعددة اللغات
Miro توسّع نطاق محتوى التعلّم من خلال ترجمة سهلة وإدارة فعّالة للتغييرات
AI Smart Ventures درّبت آلاف الأشخاص من خلال دورات تعليمية تفاعلية وجذابة
مثالي لـ
مثالي لـ: مصممي المحتوى التعليمي، فرق التعلم والتطوير، الموارد البشرية، تمكين فرق المبيعات
أفضل الممارسات
قسّم المحتوى إلى وحدات صغيرة مستقلة
قسّم دورتك إلى مقاطع قصيرة ومركّزة، ويفضّل أن تكون مدة كل منها بين 3 و7 دقائق. هذا يساعد على التعلّم المتباعد، وتسهيل تحديث المحتوى، وتعزيز الاحتفاظ بالمعلومات.
اكتب النص بهدف الوضوح، وليس المحتوى فقط
اكتب بأسلوب حواري بسيط، وبسّط الأفكار المعقّدة، وتجنّب المصطلحات المتخصصة. استخدم أسلوب السرد القصصي، والتشبيهات، والسيناريوهات الواقعية لتجعل المحتوى حيّاً وجذّاباً.
اجعل الجانب البصري مقصودًا ومدروسًا
استخدم العناصر البصرية لتعزيز رسالتك. اجمع بين مقدّمي الأفاتار والرسومات ذات الصلة، وتسجيلات الشاشة، والرسوم المتحركة، أو لقطات الـ b-roll لدعم أساليب التعلّم المختلفة.
تفاعل من خلال مستويات متعددة من التفاعلية
عزّز دورتك التعليمية بفيديوهات مشوّقة تشجّع على التأمل، واختبارات المعرفة، أو تمارين المتابعة.
اختبر وحسّن
اجمع الملاحظات وادمجها بشكل مستمر، مع الاستفادة من HeyGen لتسهيل إدارة التغييرات.
أهم المميزات
- الأصول: عزّز تجارب التعلّم لديك باستخدام عناصر بصرية مفيدة مثل تسجيلات الشاشة والرسومات التي تدعم رسالتك
- القوالب: حافظ على اتساق التصميم البصري لدورتك التدريبية من خلال استخدام القوالب أو إنشائها لتوفير الوقت والارتقاء بمحتواك
- Generate Looks: استخدم موجّهات نصية لتكييف ملابس مُدرّس الأفاتار أو البيئة أو الوضعية بما يناسب الموضوع أو الجمهور
هل أنت مستعد للارتقاء إلى المستوى التالي؟
→ تعمّق أكثر مع الدليل العملي لمتخصصي التعلم والتطوير (L&D) بصيغة كتاب إلكتروني
→ اطّلع على دليلنا التفصيلي خطوة بخطوة لإنشاء دورات تعليمية تفاعلية وجذّابة
حالة الاستخدام رقم 2: التدريب وإعداد الموظفين الجدد
قصص العملاء وأمثلة عملية
شركة Lattice رحّبت بمئات الموظفين الجدد من خلال فيديوهات تعريف مخصّصة أُنشئت في دقائق
Copient.ai تضع معياراً جديداً لتدريب المبيعات بتقنية الأفاتار التفاعلية
شركة Sibelco حدّثت الاتصالات الداخلية واستكمال التدريب باستخدام فيديو بالذكاء الاصطناعي
مثالي لـ
مصممو المحتوى التعليمي، فرق التعلم والتطوير، تمكين المبيعات، الموارد البشرية، الامتثال، الاتصالات الداخلية
أفضل الممارسات
ابدأ بالأساسيات
ركّز على المعلومات التي يحتاجها المتعلّمون فورًا مثل قيم الشركة، والأدوات، وسير العمل، أو بروتوكولات السلامة. أعطِ الأولوية للوضوح والفائدة على الاكتمال في الوحدات الأولى.
اجعله قصيرًا وموجّهًا بدقة
استهدف إنشاء فيديوهات قصيرة وموجّهة بالهدف (من 2 إلى 5 دقائق) تغطي موضوعًا واحدًا في كل مرة. هذا يجعل من الأسهل على المتعلمين استيعاب المعلومات والعودة إلى الأجزاء المحددة عند الحاجة.
اجعلها ترحيبية وشخصية
استخدم الأفاتارات لخلق أسلوب ودود يضع الإنسان في المقام الأول. خصّص التجربة باستخدام الأسماء، أو الأدوار، أو الأقسام كلما أمكن، حتى يشعر المستخدمون الجدد أن عملية الإعداد مناسبة لهم ومصممة خصيصًا لاحتياجاتهم.
صمّم بما يناسب مستويات الانتباه المختلفة
استخدم الترجمات النصية والحركة والعناصر البصرية القوية لدعم الفهم، خاصة على الموبايل أو عندما تتم مشاهدة الفيديوهات بدون صوت.
ابنِ الثقة، وليس مجرد الالتزام
صِغ المحتوى حول مواقف حقيقية قد يواجهها المتعلّمون. أوضِح كيف تساعدهم الإجراءات والسياسات على النجاح، وليس فقط ما يجب عليهم القيام به.
خطط للتحديثات
سياسات الشركة والأدوات والهياكل التنظيمية تتطوّر باستمرار. استخدم أدوات التحرير السريعة من HeyGen لتحديث المشاهد أو مقاطع الفيديو الفردية بسرعة من دون الحاجة إلى إعادة تصوير كاملة.
أهم المميزات
- أفاتارات مخصّصة： امنح تجربة الإعداد لموظفيك طابعًا إنسانيًا من خلال توأم رقمي أو مقدّمين مخصّصين لكل قسم لتقديم التدريب بصوت مألوف ومتوافق مع هوية علامتك التجارية.
- فيديو مخصص： أنشئ مقاطع فيديو مخصصة ترحّب بالموظفين الجدد بالاسم، وخصص متغيرات أخرى مثل القسم أو المنطقة لتبسيط عملية الإعداد وزيادة التفاعل.
- مجموعة العلامة التجارية： حافظ على اتساق الهوية البصرية للعلامة التجارية من خلال إعداد مجموعة علامة تجارية تتضمن الشعارات والخطوط والألوان والمواد المعتمدة.
هل أنت مستعد للتعمق أكثر؟
→ تعرّف بتعمّق أكثر من خلال الدليل العملي لمتخصصي التعلم والتطوير (L&D) بصيغة كتاب إلكتروني
→ اطّلع على أدلّتنا التفصيلية خطوة بخطوة لإنشاء الفيديوهات من أجل: التدريب العام، التدريب المؤسسي، إعداد الموظفين الجدد في الموارد البشرية، السلامة والامتثال.
حالة الاستخدام رقم 3: الترجمة وإمكانية الوصول
قصص العملاء والأمثلة
مجموعة Würth خفّضت تكاليف ترجمة الفيديو بنسبة 80% وقلّلت وقت الإنتاج بنسبة 50%
Rosetta Stone reduced video translation time by 75%
متحدث في المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيس الأرجنتين رحّبا بالضيوف بخمس لغات
مثالي لـ
مصممو المواد التعليمية، الاتصالات، التعلم والتطوير، الموارد البشرية، الامتثال
أفضل الممارسات
قم بالمواءمة مع اللغة والثقافة
عزّز تفاعل المتعلمين من خلال بذل جهد إضافي لتقديم المحتوى بلغتهم، وباستخدام أفاتارات ولهجات ومواد بصرية ملائمة لكل منطقة.
دعم سهولة الوصول السمعي
من خلال إنشاء عدة نسخ من الفيديو الخاص بك مع تسميات توضيحية، وترجمات، ونصوص توضيحية على الشاشة، ونصوص مكتوبة، أو ضبط سرعة الصوت لتحقيق إيقاع أوضح.
تحسين إمكانية الوصول البصري
من خلال إنشاء نسخة إضافية من الفيديو الخاص بك باستخدام لوحات ألوان عالية التباين، وخطوط أكبر، وتصميم بصري نظيف وخالٍ من الفوضى.
أنشئ وحدات التعلم المصغّرة
من خلال تقسيم مقاطع الفيديو الطويلة إلى أجزاء قصيرة مخصّصة لكل مفهوم، لجعل التنقّل والتحديثات أبسط.
عزّز الثقافة الرقمية
من خلال البدء بفيديو إرشادي تعريفي لمنصّة إدارة التعلّم (LMS) الخاصة بك أو في بداية دورة جديدة.
أهم المزايا
- الترجمة: الوصول إلى جماهير عالمية دون إعادة التصوير مطلقًا من خلال ترجمة أو توطين المحتوى الحالي إلى لغات مختلفة أو لهجات إقليمية.
- مسرد العلامة التجارية: حافظ على نطق وترجمة متسقين في جميع فيديوهاتك
- أفاتارات عامة: اختر من بين أكثر من 700 أفاتار جاهز ومتنوّع للعثور على المتحدّث المثالي لمنطقتك المستهدفة وجمهورك
- الترجمة النصية: أضِف الترجمة النصية تلقائياً إلى أي فيديو لزيادة إمكانية الوصول إليه
نصيحة احترافية
إذا كان الفيديو الخاص بك يحتاج إلى عناصر مرئية مثل تسجيلات الشاشة، فتأكّد من أنها متوافقة مع النص الذي كتبته. ابدأ بكتابة النص، ثم استخدم زر المعاينة لتشغيل الصوت أثناء تسجيل الشاشة بحيث تكون متزامنة مع التعليق الصوتي للحصول على أفضل توقيت.
هل أنت مستعد للتعمّق أكثر؟
اطّلع على دليلنا حول إنشاء فيديوهات تدريبية سهلة الوصول تلبي احتياجات المتعلمين المتنوعين.