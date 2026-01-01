الخطوة 1: أنشئ أو افتح فيديو عمودي

ابدأ داخل HeyGen بإنشاء فيديو عمودي جديد أو فتح فيديو كنت قد أنهيته بالفعل. تأكد من أن الفيديو مكتمل وجاهز لمرحلة التنسيق النهائية.

الخطوة 2: اضغط على «تعديل الأنماط»

بعد فتح الفيديو، اختر تعديل الأنماط. سيؤدي ذلك إلى نقل الفيديو إلى عرض التنسيق.

الخطوة 3: معاينة القوالب المتاحة

تصفّح القوالب المتاحة واستعرض معاينة لكيفية ظهور كل واحد منها في فيديوك. انتبه لكيفية ظهور المقدّمة، وطريقة عرض الترجمات النصية، وإيقاع الفيديو بشكل عام.

الخطوة 4: اختر قالبًا

اختر القالب الذي يناسب منصتك وأسلوب المحتوى لديك بأفضل شكل، ثم طبّقه على فيديوك.

الخطوة 5: ضبط اللون إذا لزم الأمر

إذا كان القالب يتضمّن خيارات ألوان، فاختر الخيار الذي يتوافق مع هوية علامتك التجارية أو تفضيلاتك البصرية.

الخطوة 6: مراجعة النتيجة النهائية

شاهد النسخة المُنسَّقة من البداية إلى النهاية. تأكّد من أن الترجمة النصية، والافتتاحية الجاذبة، وإيقاع الفيديو مناسبة لجمهورك.

الخطوة 7: انشر فيديوك

بمجرد أن تكون راضيًا عن النتيجة، انشر فيديوك مباشرة. لن تحتاج إلى أي تعديل إضافي أو أدوات خارجية.