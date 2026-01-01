الخطوة 1: أنشئ أو افتح فيديو عمودي
ابدأ داخل HeyGen بإنشاء فيديو عمودي جديد أو فتح فيديو كنت قد أنهيته بالفعل. تأكد من أن الفيديو مكتمل وجاهز لمرحلة التنسيق النهائية.
الخطوة 2: اضغط على «تعديل الأنماط»
بعد فتح الفيديو، اختر تعديل الأنماط. سيؤدي ذلك إلى نقل الفيديو إلى عرض التنسيق.
الخطوة 3: معاينة القوالب المتاحة
تصفّح القوالب المتاحة واستعرض معاينة لكيفية ظهور كل واحد منها في فيديوك. انتبه لكيفية ظهور المقدّمة، وطريقة عرض الترجمات النصية، وإيقاع الفيديو بشكل عام.
الخطوة 4: اختر قالبًا
اختر القالب الذي يناسب منصتك وأسلوب المحتوى لديك بأفضل شكل، ثم طبّقه على فيديوك.
الخطوة 5: ضبط اللون إذا لزم الأمر
إذا كان القالب يتضمّن خيارات ألوان، فاختر الخيار الذي يتوافق مع هوية علامتك التجارية أو تفضيلاتك البصرية.
الخطوة 6: مراجعة النتيجة النهائية
شاهد النسخة المُنسَّقة من البداية إلى النهاية. تأكّد من أن الترجمة النصية، والافتتاحية الجاذبة، وإيقاع الفيديو مناسبة لجمهورك.
الخطوة 7: انشر فيديوك
بمجرد أن تكون راضيًا عن النتيجة، انشر فيديوك مباشرة. لن تحتاج إلى أي تعديل إضافي أو أدوات خارجية.