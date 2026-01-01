تم تصميم Instant Highlights لتحويل مقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بك تلقائياً إلى مقاطع قصيرة وجذابة لأفضل اللحظات. بدلاً من قضاء ساعات في التمرير اليدوي عبر المحتوى، يمكنك الاعتماد على الذكاء الاصطناعي من HeyGen لاكتشاف أفضل اللحظات وتحويلها إلى مقاطع جاهزة للمشاركة. هذه الميزة حالياً في مرحلة Beta ومتاحة لكلٍ من المستخدمين في الخطة المجانية والمدفوعة.

اختر «Instant Highlights» من التطبيقات

من لوحة تحكم HeyGen، انتقل إلى «Apps» ثم اختر «Instant Highlights». اختر مصدر الفيديو إمّا برفع ملف من جهازك أو بلصق رابط من YouTube أو Google Drive. بعد إضافة الفيديو، انقر على «Get Highlights».

اختر اللغة والتعليمات

اختر لغة الإدخال أو اسمح لـ HeyGen باكتشافها تلقائياً. تعمل ميزة Instant Highlights بلغة الفيديو الأصلية. إذا احتجت إلى ترجمات لاحقاً، يمكنك استخدام ميزات ترجمة الفيديو في HeyGen. في مربع التعليمات، وجّه الذكاء الاصطناعي بوصف ما تريد أن يركّز عليه.

ضبط تفضيلات المقطع

اختر مدة كل مقطع مميز. بعد ذلك، حدّد نسبة العرض إلى الارتفاع، إمّا 16:9 أو 9:16. يمكنك أيضًا اختيار ما إذا كانت الترجمة النصية ستكون مفعّلة أو متوقفة.

أنشئ المقتطفات البارزة وراجعها

انقر على «Submit»، وسيقوم HeyGen بإنشاء مقاطع هايلايت مصقولة لك، منظَّمة في مجلد مخصص. عندما تصبح المقاطع جاهزة، افتح المجلد، وانقر على أحد المقاطع لمراجعته. من هناك، يمكنك مشاركة المقطع أو تنزيله.