أفاتارات

الأفاتارات هي جوهر إنشاء الفيديو في HeyGen. فهي مقدّمو العروض على الشاشة الذين يحيون رسالتك، سواء كنت تبني توأماً رقمياً، أو تنشئ أفاتاراً بالذكاء الاصطناعي، أو تستخدم أحد الأفاتارات الجاهزة من HeyGen. في مجموعة الدروس هذه، سنستعرض كيفية إنشاء الأفاتارات والعمل معها بطرق أكثر تقدماً ومرونة. ستتعلّم كيف تنشئ أفاتاراً باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتبدّل الوجوه لتكييف الأفاتارات مع حالات استخدام مختلفة، وتضع المنتجات مباشرة داخل فيديوهات الأفاتار الخاصة بك لإنشاء مشاهد أكثر تفاعلاً وغنى بالسياق. وعلى طول الطريق، سترى كيف تندمج هذه الأدوات بسلاسة في سير عملك، مما يساعدك على تخصيص فيديوهاتك دون الحاجة إلى البدء من الصفر في كل مرة.