تعرّف على لوحة تحكم HeyGen والتنقل الأساسي حتى تتمكّن من إعداد حسابك بثقة والبدء في الإنشاء

الخطوة 1: انتقل إلى لوحة التحكم الخاصة بك

عند تسجيل الدخول، ستصل إلى لوحة التحكم الخاصة بك. هذه هي مركزك الرئيسي داخل HeyGen.

هنا يمكنك القيام بما يلي:

الوصول إلى جميع مشاريعك

إدارة مقاطع الفيديو الخاصة بك وتحريرها

مشاركة المحتوى المكتمل

ستعود إلى هذه المساحة كثيرًا، لذلك من المهم أن تفهم كيف تم تنظيمها.

الخطوة 2: استكشف قائمة التنقل الرئيسية

على الجانب الأيسر من الشاشة، ستجد قائمة التنقل الرئيسية. يوفّر لك هذا اللوح الوصول إلى الأدوات التي ستستخدمها طوال سير العمل.

من هنا، يمكنك القيام بما يلي:

إنشاء مقاطع الفيديو وإدارتها

تنظيم الأصول واستخدامها

العمل مع الأفاتارات والأصوات والترجمات

تعوّدك على هذه القائمة سيجعل كل شيء آخر أسهل.

الخطوة 3: راجع لوحة البدء

في لوحة التحكم الخاصة بك، سترى أيضًا لوحة البدء. يوضح لك هذا القسم خطوات الإعداد الأساسية لضمان عدم تفويت أي شيء مهم.

مع إكمال كل مهمة، سيتم وضع علامة عليها تلقائياً كمكتملة. إذا توقفت، يمكنك العودة لاحقاً والمتابعة من حيث توقفت.

الخطوة 4: إكمال مهام الإعداد الأولي الخاصة بك

قد تختلف المهام المعروضة حسب دورك. يمكن أن تشمل:

إعداد مساحة العمل الخاصة بك

دعوة أعضاء الفريق

مراجعة إعدادات الأمان الأساسية

لا تحتاج إلى إكمال كل شيء دفعة واحدة. تم تصميم HeyGen بحيث يتيح لك التقدّم بالوتيرة التي تناسبك.

الخطوة 5: ركّز على الجاهزية

في هذه المرحلة، الهدف ليس الوصول إلى الكمال، بل التأكد ببساطة من إعداد حسابك بشكل صحيح حتى تكون جاهزًا عندما تقرر إنشاء المحتوى.

الخطوة 6: الانتقال إلى إنشاء الفيديو

بمجرد أن تكون قد استوعبت الأساسيات وأكملت إعدادك، ستكون جاهزًا للانتقال إلى المرحلة التالية.

في الدورة التالية، ستنشئ أول فيديو لك وتبدأ العمل بشكل عملي داخل استوديو الذكاء الاصطناعي من HeyGen.