بعد انتهاء معالجة الفيديو في HeyGen، يتم فتحه في صفحة المشاركة، وهي المركز الرئيسي لمراجعة المحتوى والتعاون عليه وتوزيعه. من هنا يمكنك مشاهدة الفيديو، وتفعيل أو إيقاف الترجمة النصية، والعودة إلى التحرير إذا كانت هناك تعديلات مطلوبة. تم تصميم صفحة المشاركة لتكون أكثر من مجرد شاشة تشغيل؛ فهي المكان الذي يلتقي فيه التعاون مع التوزيع.

تقديم الملاحظات بسيط وتفاعلي. تفاعلات الإيموجي السريعة تتيح للمشاهدين تقديم ردود فورية، بينما تجعل التعليقات المربوطة بالوقت التعاون أكثر دقة. يمكن لأعضاء الفريق إيقاف الفيديو في أي لحظة، وترك ملاحظات مباشرة على خط الزمن، وحتى الرد على بعضهم البعض، مما يخلق محادثات متسلسلة مرتبطة بنقاط محددة. هذا يجعل من السهل اقتراح تعديلات، أو اعتماد أجزاء معيّنة، أو إبراز تحسينات بدون أي لبس.

عندما يحين وقت مشاركة الفيديو الخاص بك، تمنحك صفحة المشاركة عدة خيارات. يمكنك إبقاؤه داخلياً من خلال مشاركته مع زملاء الفريق أو المجلدات، أو فتحه أمام مساحة العمل بالكامل، أو إنشاء رابط عام لا يتطلّب تسجيل دخول. بالنسبة للمحتوى الحساس، تضيف حماية بكلمة مرور طبقة إضافية من الأمان. إلى جانب HeyGen، يمكن تضمين مقاطع الفيديو على المواقع الإلكترونية، ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي، وإدراجها في حملات البريد الإلكتروني، أو تصديرها كمقاطع معاينة بصيغة GIF.

يمكنك تنزيل الملفات بعدة صيغ لتناسب مختلف سير العمل. يمكنك حفظ الفيديو بدقة عالية تصل إلى 4K، أو تصديره بصيغة SCORM لمنصات LMS، أو تنزيل نسخ صوتية فقط مع الترجمات لاستخدامها من جديد. هذه المرونة تضمن أن قطعة المحتوى نفسها يمكن أن تخدم العديد من القنوات.

توفر صفحة المشاركة أيضًا رؤية واضحة لأداء الفيديو. يمكنك تتبّع عدد المشاهدات، ومدة المشاهدة، ومعدلات الإكمال، وعمليات التحميل، مما يمنحك صورة دقيقة عن تفاعل الجمهور. كما يعرض سجل تفصيلي للمشاهدين من الذي قام بالوصول إلى الفيديو، مما يوفّر مستوى عاليًا من الشفافية للمراجعات الداخلية أو الحملات الخارجية.

تتضمّن صفحة المشاركة ميزة الترجمة بشكل مباشر. يمكنك ترجمة النصوص، أو الترجمات المصاحبة، أو كليهما، وإنشاء نسخ متعددة اللغات في الوقت نفسه. بعد اكتمال الترجمات، يتم تفعيل المشغّل متعدد اللغات، مما يتيح للمشاهدين تبديل اللغة من قائمة منسدلة دون مغادرة الصفحة.

مع كل هذه الإمكانات في مكان واحد — الملاحظات، والمشاركة، والتحليلات، والترجمة — يحوّل «صفحة المشاركة» الخطوة الأخيرة من إنشاء الفيديو إلى تجربة تعاونية وقابلة للتوسّع. إنها المساحة التي يتم فيها تحسين عملك واعتماده وإطلاقه لجمهورك.