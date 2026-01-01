ماذا لو كان بإمكانك إنشاء فيديو كامل واحترافي فقط من خلال وصف فكرتك، من دون جداول زمنية، أو تعديل يدوي، أو إعدادات معقّدة؟

هذا بالضبط ما يقدّمه Video Agent. يعد Video Agent أول محرّك إبداعي معتمد على الموجّهات من HeyGen، صُمّم لتحويل موجّه واحد إلى فيديو مكتمل. يتم إنشاء النص، والعناصر البصرية، والتعليق الصوتي، والإيقاع، والترجمة تلقائيًا بالكامل.

سواء كنت تضع أفكارًا أولية لفيديو تعريفي عن منتج، أو إعلان، أو قصة قصيرة، فإن Video Agent يساعدك على تحويل أفكارك إلى فيديو حيّ خلال دقائق.

أنشئ باستخدام Video Agent

من لوحة تحكم HeyGen الخاصة بك، انقر على Video Agent للبدء.

ابدأ بكتابة الموجّه الخاص بك. صف ما تريد أن يكون موضوع الفيديو، بما في ذلك النبرة والهدف أو الجمهور المستهدف إذا لزم الأمر.

بعد ذلك، اختر الأفاتار الذي تريد استخدامه. يمكنك اختيار واحد من الأفاتارات المخصّصة الخاصة بك أو الاختيار من الأفاتارات العامة المتاحة في HeyGen. ثم حدّد طول الفيديو الذي تريده، من بضع ثوانٍ وحتى ثلاث دقائق.

يمكنك أيضًا إضافة أصول أو وسائط، واختيار تنسيق، وضبط أي إعدادات اختيارية قبل النقر على «إنشاء».

راجع خطة الفيديو

بعد أن تنقر على «إنشاء»، يعرض Video Agent خطة للفيديو. تمثّل هذه الخطة ملخصًا للطريقة التي يعتزم بها النظام تنظيم الفيديو الخاص بك، بما في ذلك الإيقاع وتدفّق المحتوى.

يمكنك مراجعة الخطة وتقديم ملاحظاتك مباشرة في الدردشة لطلب التعديلات. إذا بدا كل شيء مناسبًا، ما عليك سوى الرد بعبارة Proceed للمتابعة.

بعد التأكيد، يقوم HeyGen تلقائياً بإنشاء الفيديو بالكامل، بما في ذلك النص الصوتي، والتعليق الصوتي، والعناصر البصرية، وإيقاع العرض، والترجمة النصية للفيديو، دون الحاجة إلى أي إعدادات إضافية.

حسّن وعدّل فيديوك

عندما يكون الفيديو جاهزًا، يمكنك إجراء تعديلات عليه من خلال فتحه واختيار «Edit».

من هناك، يمكنك تحديث النص، واستبدال الأفاتارات أو رفع أفاتارات جديدة، وتغيير الصوت أو النبرة، واستبدال العناصر البصرية، وإضافة موسيقى خلفية. يمكن استبدال العناصر البصرية من خلال إنشاء وسائط جديدة، أو الاختيار من مكتبة HeyGen الجاهزة، أو رفع ملفاتك الخاصة. يمكنك أيضًا ضبط الترجمات، وإعادة ترتيب المشاهد، أو دمج المشاهد معًا.

لتحكم أعمق، افتح المشروع في AI Studio. يتيح لك ذلك الوصول الكامل إلى ميزات التحرير المتقدمة مثل الانتقالات، وضبط الإيقاع، وتخصيص المشاهد بالتفصيل.