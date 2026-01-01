Home Academy الأصوات كيفية إنشاء صوت جديد

كيفية إنشاء صوت جديد

يمكنك العثور على الأصوات وإدارتها في ثلاثة أماكن: AI Studio عند العمل داخل مشروع، وصفحة Avatars عند تعيين صوت أساسي أو ضبطه، وميزة Proofread. يمكنك إنشاء صوت جديد من أي من هذه المواقع.

في هذا الشرح التفصيلي، سنبدأ في AI Studio.

ابدأ في إنشاء صوت جديد في AI Studio

افتح مشروعًا قائمًا أو أنشئ مشروعًا جديدًا في AI Studio. في لوحة النص، انقر على الصوت الحالي لفتح قائمة الأصوات. من هناك، اختر «إضافة صوت جديد».

سترى خيارين: دمج مزوّد صوت من طرف ثالث أو إنشاء صوت جديد مباشرة في HeyGen. في هذا الشرح، اختر «Create New Voice».

ارفع تسجيلًا صوتيًا

ستتلقى مطالبة برفع تسجيل صوتي. يُستخدم هذا التسجيل لإنشاء نسخة مستنسخة من صوتك، لذلك تُعد الجودة أمرًا مهمًا.

استخدم ميكروفونًا خارجيًا عالي الجودة، أو ميكروفون بلوتوث، أو هاتفًا ذكيًا حديثًا. تجنّب استخدام الميكروفون المدمج في اللابتوب. إذا كنت تستخدم ميكروفونًا خارجيًا، فاحرص على أن يكون على بُعد يتراوح بين 6 و8 بوصات من فمك، وتأكد من أنه غير مغطى، وتجنّب ملامسته للملابس أو الأقمشة.

سجّل في بيئة هادئة وخالية من الضوضاء. الضوضاء الخلفية يمكن أن تقلل من الوضوح والثبات. تكلّم بشكل طبيعي وواضح، مع بعض التنويع في المشاعر. التحدّث عن موضوعات مألوفة مثل روتينك اليومي، هواياتك، أو قصصك الشخصية يساعد على إبراز نبرة صوتك الطبيعية وطاقتك.

إذا كنت تقرأ من نص مكتوب، فحاول ألا يبدو صوتك رتيبًا. استخدم فترات توقف، وغيّر من سرعة إلقائك، وحافظ على مستوى صوت ثابت وأسلوب حديث طبيعي.

أنشئ صوتك وطوّره

بمجرد رفع تسجيلك، سيقوم HeyGen بإنشاء نسخة مستنسخة من صوتك. إذا لم تكن النتيجة كما تريد تمامًا، يمكنك تحسينها باستخدام Voice Doctor.

انقر على «Enhance Voice» لضبط الإعدادات مثل اللكنة أو محرّك الصوت، أو صف ما يبدو غير مناسب، على سبيل المثال إذا كان الصوت يبدو مسطحًا جدًا أو لا يطابق نبرة صوتك الطبيعية تمامًا. سيقوم Voice Doctor بإنشاء خيارات محسّنة يمكنك معاينتها.

عندما تعثر على نسخة تعجبك، يمكنك حفظها كصوت جديد أو استبدال الصوت الحالي بها. إذا لم تبدُ أي من الخيارات مناسبة، يمكنك الاستمرار في تحسينها أو تجربة أسلوب مختلف.

أنشئ صوتاً باستخدام Voice Design

إذا كنت تفضّل عدم تسجيل صوتك بنفسك، يمكنك بدلاً من ذلك استخدام Voice Design. انقر على Voice Design، وأدخل برومبت يصف الصوت الذي تريده، وسيقوم HeyGen بإنشاء عدة خيارات لك.

يمكنك اختيار أحد الخيارات، أو إنشاء خيارات إضافية من جديد، أو ضبط الموجّه بدقة حتى تصبح نبرة الصوت مناسبة لاحتياجاتك.