الخطوة 1: الوصول إلى الدبلجة للفيديو

من لوحة التحكم، انقر على "Translate" ثم اختر "Video Dubbing".

الخطوة 2: ارفع فيديوك

من هنا، يمكنك القيام بأحد الخيارين التاليين:

حمّل ملف الفيديو الخاص بك مباشرة

استخدم رابطًا من YouTube أو Google Drive

الخطوة 3: ضبط الإعدادات الخاصة بك

اختر إما السرعة أو الدقة. للوصول إلى مزيد من الخيارات، انتقل إلى علامة التبويب المتقدمة. هنا يمكنك ضبط إعدادات مثل:

مسرد العلامة التجارية

خيارات متقدّمة أخرى

للحصول على أعلى درجة من الدقة، يمكنك أيضًا رفع ملف الترجمة الخاص بك بصيغة SRT أو ASS.

الخطوة 4: فتح أداة التدقيق اللغوي

بعد التأكد من أن كل شيء يبدو جيدًا، انقر على "Review and Edit". سيؤدي هذا إلى فتح أداة "Proofreader"، حيث يمكنك مراجعة ترجمتك وتحسينها قبل إنشاء الفيديو النهائي.

قد تستغرق المعالجة بضع دقائق حسب طول الفيديو الخاص بك.

مهم: لا يمكنك مراجعة أو تعديل فيديو مترجم بعد أن يتم إنشاؤه بالكامل. يجب استخدام أداة التدقيق اللغوي كجزء من سير عمل الترجمة، قبل أن تنشئ النتيجة النهائية.

إذا كنت قد أنهيت الترجمة بالفعل وتحتاج إلى إجراء تعديلات، فيمكنك:



ابدأ ترجمة جديدة مع تفعيل أداة التدقيق اللغوي

حمّل الترجمات النصية بشكل منفصل وقم بتعديلها في أداة خارجية

إعادة ترجمة الفيديو من البداية

الخطوة 5: راجع النص المترجَم الخاص بك

بعد انتهاء المعالجة، سيظهر الفيديو في مكتبتك. افتحه لبدء المراجعة. بجانب الفيديو، سترى نصًا مترجمًا. هنا يمكنك:

حرّر النص وعدّل الصياغة

اختر صوت تعليق جديد

أنشئ نسخة مخصّصة من صوتك

نوصي بمعاينة الفيديو الخاص بك للتحقق من النطق وتسلسل العرض.

الخطوة 6: استخدم أدوات النص الإضافية

انقر على أيقونة القائمة (الهامبرغر) أعلى النص للوصول إلى أدوات إضافية. يمكنك:

حمّل النص الخاص بك كملف Excel أو ملف SRT للترجمة أو ملف SRT للنص الأصلي

حرّر النص في وضع عدم الاتصال ثم أعد رفعه عندما يكون جاهزًا

قم بتظليل أي كلمة لعرض كتابتها الصوتية من أجل نطق دقيق

الخطوة 7: أنشئ النتيجة النهائية الخاصة بك

عندما تكون راضيًا عن النص والترجمة، انقر على «Generate Result». قبل البدء في الإنشاء، يمكنك أيضًا اختيار ما يلي:

تضمين الترجمات النصية

ترجم الصوت فقط إذا كنت لا تريد تفعيل مزامنة الشفاه

الخطوة 8: دعوة مدقّق لغوي (اختياري)

إذا كنت ترغب في أن يراجع عملك متحدّث أصلي للغة، يمكنك الاستعانة بمصحّح لغوي معتمد من HeyGen مباشرة عبر Contra.com.

لمنح صلاحية الوصول، لديك خياران:

الخيار أ — دعوة مباشرة:انقر على «Invite Proofreaders»، ثم أضف بريدهم الإلكتروني أو انسخ رابط المراجعة.

الخيار ب — عبر علامة تبويب Projects:اذهب إلى علامة تبويب Projects، وتأكد من أن الفيديو الخاص بك موجود داخل مجلد، ثم انقر على النقاط الثلاث بجانب هذا المجلد، واختر Share. أدخل البريد الإلكتروني للمراجع اللغوي وادعه كمراجع لغوي.

كل ما يحتاجه المدقق اللغوي هو حساب HeyGen بأي نوع من الخطط للوصول إلى مشروعك. سيتمكّن من رؤية المجلد الذي دعوته إليه فقط — ولا يمكنه رؤية أي شيء آخر.