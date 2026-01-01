إذا كنت تعمل مع زملائك على فيديو وتريدون كتابة النصوص معًا، ومراجعة المشاهد سويًا، أو تبادل مهام المونتاج فيما بينكم، فإن وضع المحرر الفردي يجعل التعاون بسيطًا وسلسًا.

يتيح وضع المحرّر الفردي للأعضاء في خطط Team وEnterprise العمل معًا في مسودة الفيديو نفسها مباشرة داخل استوديو الذكاء الاصطناعي من HeyGen. لن تحتاج إلى تبديل التبويبات، أو إدارة ملفات مكررة، أو القلق بشأن أي نسخة هي الأحدث.

ما هو وضع المحرّر الفردي

وضع المحرر الفردي هو ميزة تعاونية في الوقت الفعلي تتيح لعدة أعضاء من الفريق فتح مسودة الفيديو نفسها وعرضها في الوقت نفسه. يمكن لشخص واحد فقط إجراء التعديلات فعليًا في أي لحظة، بينما يستطيع الآخرون رؤية التغييرات فور حدوثها.

بمجرد أن يفتح اثنان أو أكثر من أعضاء الفريق المشروع نفسه، يتم نقلهم إلى مساحة عمل مشتركة. هذا الوضع مثالي لمراجعات الفريق، والتعاون على النصوص، واعتمادات الأفكار الإبداعية، وجلسات التغذية الراجعة المباشرة، حتى عندما يعمل أعضاء الفريق من مواقع أو مناطق زمنية مختلفة.

جهّز مساحة عملك للتعاون

قبل بدء التعاون، تأكد من إعداد مساحة العمل الخاصة بك بشكل صحيح. انتقل إلى الإعدادات، ثم إلى الأعضاء ومساحات العمل. من هناك، انقر على «دعوة الأعضاء» وأرسل دعوة عبر البريد الإلكتروني أو شارك رابط الدعوة.

تأكّد من أن كل عضو في الفريق لديه الأذونات المناسبة للوصول إلى المشاريع وميزات التحرير.

بعد ذلك، انتقل إلى علامة تبويب «المشاريع» وأنشئ مجلدًا للعمل المشترك. أعطِ المجلد اسمًا واختر الطريقة التي تريد مشاركته بها. يمكنك مشاركة المجلد مع متعاونين محددين أو جعله متاحًا للجميع في مساحة العمل.

بمجرد إعداد المجلد، يمكن لأعضاء الفريق الوصول إلى المشروع من خلال رابط مباشر أو من علامة تبويب «المشاريع» لديهم بعد الانضمام إلى مساحة العمل.

تعاونوا معًا في مسودة فيديو

عندما يفتح عدة مستخدمين نفس الفيديو، يتم تفعيل وضع المحرر الفردي تلقائياً. يمكنك مشاركة رابط المشروع مع أعضاء فريقك، أو يمكنهم فتح المسودة مباشرة من علامة تبويب «المشاريع».

في أعلى المحرّر، سترى مؤشّر الحضور الذي يوضّح من هو موجود حاليًا في الملف. أثناء تنقّلك بين المشاهد، سيتمكّن المتعاونون من رؤية تحرّكاتك في الوقت الفعلي، وسترى أنت تحرّكاتهم أيضًا. هذا يجعل من السهل مراجعة التغييرات معًا أو مناقشة التعديلات أثناء حدوثها.

تبديل عنصر التحكم في التحرير

يمكن لشخص واحد فقط التحرير في كل مرة. أول شخص يفتح المسودة يصبح هو المحرر، بينما ينضم الآخرون كمشاهدين. يمكن للمشاهدين متابعة التعديلات مباشرة، والتنقّل داخل المسودة، وترك التعليقات، وطلب الحصول على صلاحية التحرير.

للاستحواذ على التحرير، انقر على «طلب الوصول» في شريط الأدوات. سيتلقى المحرر الحالي رسالة تطلب منه الموافقة على الطلب أو رفضه. عند الموافقة، ستصبح المحرر فورًا، وسينتقل المحرر السابق إلى وضع المشاهدة.

هذا الانتقال السلس يتيح للفرق التعاون بكفاءة دون مقاطعة سير الإبداع.