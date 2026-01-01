تحويل PPT/PDF إلى فيديو

الخطوة 1: انتقل إلى «PDF to Video»

سجّل الدخول إلى HeyGen وانتقل إلى تبويب الأفاتار في الصفحة الرئيسية. انقر على PDF to Video.

الخطوة 2: اختر نقطة البداية المناسبة لك

سترى خيارين:

ارفع عرضًا تقديميًا — استخدم هذا الخيار إذا كان لديك ملف PowerPoint أو PDF جاهزًا

أنشئ عرض تقديمي جديد — استخدم هذا الخيار إذا لم يكن لديك ملف أو كان العرض التقديمي الحالي بحاجة إلى تحديث بصري

إذا كنت ترفع ملفًا موجودًا، فاتّبع الخطوتين 3–4. إذا كنت تنشئ عرضًا تقديميًا جديدًا، فتجاوز إلى الخطوة 5.

الخطوة 3: ارفع ملفك

اختر «Upload a Presentation» ثم اختر ملفك. ضع ما يلي في الاعتبار:

الحد الأقصى لحجم الملف هو 50MB. إذا تجاوز ملفك هذا الحد، ستظهر لك رسالة خطأ تطلب منك تقليله

ملاحظات المتحدّث كنص مكتوب واستيراد محتوى الشرائح كعناصر قابلة للتحرير متاحة فقط لملفات PPT أو PPTX، وليست متاحة لملفات PDF

اختر الأفاتار الذي تريده من البداية. سيظهر كعنصر دائري فوق مشاهدك. يمكنك أيضًا استبدال ملفك من هذه الشاشة.

الخطوة 4: ضبط إعدادات العرض التقديمي والنص

اختر إعدادات العرض التقديمي والنص، ثم انقر على «Create Video» للمتابعة إلى مرحلة التعديل.

الخطوة 5: أنشئ عرضاً تقديمياً جديداً

اختر إنشاء عرض تقديمي. يمكنك إما:

صِف عرضك التقديمي باستخدام موجّه نصي

حمّل مستندًا (PDF أو DOCX فقط)

لأفضل النتائج، كن محددًا في الموجّه الذي تكتبه. احرص على تضمين:

موضوع العرض التقديمي

لمن تُوجَّه

نبرة المحتوى التي تريدها

مدى التفصيل المطلوب

ما النتيجة التي تريد أن يخرج بها المشاهدون

استخدم أمثلة البرومبت المعروضة على الشاشة للإلهام.

الخطوة 6: اختر الأفاتار الخاص بك

بعد النقر على «متابعة»، اختر الأفاتار الخاص بك. سيظهر كعنصر دائري متراكب في الزاوية السفلية اليمنى من كل مشهد. يمكنك الرجوع في أي وقت لتبديل الأفاتار أو تحسين الموجّه الخاص بك.

الخطوة 7: ضبط إعدادات الإنشاء

قبل عملية الإنشاء، عدّل عناصر التحكّم التالية لتشكيل عرضك التقديمي:

استخدام النص — اختر كيفية التعامل مع النص في ملفك: إنشاء، أو اختصار، أو إبقاء كما هو

الصور — قرّر ما إذا كنت ستحتفظ بالصور الحالية أو تنشئ صورًا جديدة

عدد الشرائح — اختر عدد الشرائح التي تريد أن ينشئها HeyGen

نص بالذكاء الاصطناعي — فعّل خيار «إنشاء نص بالذكاء الاصطناعي» لإنشاء التعليق الصوتي تلقائياً

كثافة النص — تحكّم في كمية النص التي تظهر في كل شريحة

الجمهور — خصّص العرض التقديمي لفئة محددة

النبرة — حدّد النبرة العامة وأسلوب الإلقاء

اللغة — اختر لغة المخرجات

بعد أن تكون راضيًا، انقر على متابعة. سيستغرق HeyGen بضع دقائق لإنشاء العرض التقديمي الخاص بك.

الخطوة 8: فتحه في AI Studio

عند اكتمال عملية الإنشاء، انقر على «Edit in AI Studio».

الخطوة 9: حسّن شرائح العرض الخاصة بك

في الاستوديو المعتمد على الذكاء الاصطناعي، خصّص كل شريحة قبل التصدير:

حرّك أو غيّر حجم النصوص أو الصور أو الأشكال أو الرسومات

استبدل الخلفيات، وعدّل العناوين، واضبط التنسيق

استبدل خلفيات الصور بأخرى مختلفة عند الحاجة

ملاحظة: يتوفر التحرير الكامل للشريحة فقط إذا كنت قد استخدمت قالباً قابلاً للتعديل.

الخطوة 10: عدّل النص الخاص بك

كل شريحة لها جزء نص خاص بها. جزء النص 1 يقابل الشريحة 1، والجزء 2 يقابل الشريحة 2، وهكذا. مع كل جزء يمكنك:

أعد كتابة التعليق الصوتي

اضبط الإيقاع أو صحّح النبرة

أضف فترات توقف

حمّل ملفك الصوتي أو سجّل صوتك بنفسك

غيّر الصوت بالكامل

الخطوة 11: ضبط الأفاتار الخاص بك

في أي وقت يمكنك القيام بما يلي:

التبديل إلى أفاتار مخصص أو عام

بدّل الأفاتار أثناء سير المشروع

عدّل موضع الأفاتار ليتناسب مع تصميمك

الخطوة 12: تصدير الفيديو الخاص بك

عندما تصبح راضيًا عن الشرائح والنص والأفاتار، صدّر الفيديو الخاص بك. أصبحت عرضك الآن فيديو احترافيًا جاهزًا لإيصال رسالتك بفعالية.