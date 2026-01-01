الخطوة 1: انتقل إلى «PDF to Video»
سجّل الدخول إلى HeyGen وانتقل إلى تبويب الأفاتار في الصفحة الرئيسية. انقر على PDF to Video.
الخطوة 2: اختر نقطة البداية المناسبة لك
سترى خيارين:
إذا كنت ترفع ملفًا موجودًا، فاتّبع الخطوتين 3–4. إذا كنت تنشئ عرضًا تقديميًا جديدًا، فتجاوز إلى الخطوة 5.
الخطوة 3: ارفع ملفك
اختر «Upload a Presentation» ثم اختر ملفك. ضع ما يلي في الاعتبار:
اختر الأفاتار الذي تريده من البداية. سيظهر كعنصر دائري فوق مشاهدك. يمكنك أيضًا استبدال ملفك من هذه الشاشة.
الخطوة 4: ضبط إعدادات العرض التقديمي والنص
اختر إعدادات العرض التقديمي والنص، ثم انقر على «Create Video» للمتابعة إلى مرحلة التعديل.
الخطوة 5: أنشئ عرضاً تقديمياً جديداً
اختر إنشاء عرض تقديمي. يمكنك إما:
لأفضل النتائج، كن محددًا في الموجّه الذي تكتبه. احرص على تضمين:
استخدم أمثلة البرومبت المعروضة على الشاشة للإلهام.
الخطوة 6: اختر الأفاتار الخاص بك
بعد النقر على «متابعة»، اختر الأفاتار الخاص بك. سيظهر كعنصر دائري متراكب في الزاوية السفلية اليمنى من كل مشهد. يمكنك الرجوع في أي وقت لتبديل الأفاتار أو تحسين الموجّه الخاص بك.
الخطوة 7: ضبط إعدادات الإنشاء
قبل عملية الإنشاء، عدّل عناصر التحكّم التالية لتشكيل عرضك التقديمي:
بعد أن تكون راضيًا، انقر على متابعة. سيستغرق HeyGen بضع دقائق لإنشاء العرض التقديمي الخاص بك.
الخطوة 8: فتحه في AI Studio
عند اكتمال عملية الإنشاء، انقر على «Edit in AI Studio».
الخطوة 9: حسّن شرائح العرض الخاصة بك
في الاستوديو المعتمد على الذكاء الاصطناعي، خصّص كل شريحة قبل التصدير:
ملاحظة: يتوفر التحرير الكامل للشريحة فقط إذا كنت قد استخدمت قالباً قابلاً للتعديل.
الخطوة 10: عدّل النص الخاص بك
كل شريحة لها جزء نص خاص بها. جزء النص 1 يقابل الشريحة 1، والجزء 2 يقابل الشريحة 2، وهكذا. مع كل جزء يمكنك:
الخطوة 11: ضبط الأفاتار الخاص بك
في أي وقت يمكنك القيام بما يلي:
الخطوة 12: تصدير الفيديو الخاص بك
عندما تصبح راضيًا عن الشرائح والنص والأفاتار، صدّر الفيديو الخاص بك. أصبحت عرضك الآن فيديو احترافيًا جاهزًا لإيصال رسالتك بفعالية.