تتيح لك التفاعلية إضافة عناصر قابلة للنقر مثل الأزرار والأشكال والنصوص، يمكنها الارتباط بمحتوى خارجي أو نقل المشاهدين إلى مشاهد مختلفة داخل الفيديو الخاص بك.

يُعد هذا مثاليًا لسيناريوهات التدريب التي يحتاج فيها المشاهدون إلى استكشاف المحتوى بالوتيرة التي تناسبهم، والتأكد من أنهم اطّلعوا على معلومات محددة، أو اختيار ما يريدون تعلّمه بعد ذلك.

يتم إضافة التفاعلية لكل مشهد على حدة وإدارتها من خلال اللوحة الموجودة على اليمين. بعد تطبيقها، يتم تمييز المشاهد التفاعلية بوضوح على خط الزمن، مما يجعل من السهل تحديد المواضع التي يُطلَب فيها إدخال من المتعلّم.

أضف عناصر تفاعلية إلى مشاهدك

لبدء العمل، افتح مشروعك وانتقل إلى اللوحة الموجودة على الجانب الأيمن. اختر «Interactivity» لعرض أنواع العناصر التفاعلية المتاحة. من هنا، يمكنك الاختيار بين التفرّع، وأزرار الإجراءات، والاختبارات القصيرة، وذلك وفقًا لنوع التجربة التي تريد إنشاءها.

يتم ضبط كل نوع من أنواع التفاعلية باستخدام تبويبين:

، حيث تُدخِل وتُعدِّل الأسئلة والنص وخيارات الإجابة المظهر، حيث تخصّص الخطوط والألوان والأسلوب البصري العام للتفاعل

تعمل هذه الألسنة بشكل متّسق عبر جميع أنواع التفاعلية، مما يجعل من السهل التبديل بين التفرّع وأزرار الإجراءات والاختبارات مع الحفاظ على سير إعداد مألوف.

أنواع التفاعلية

التفرّع

تتيح لك خاصية التفرّع إرسال المشاهدين إلى مشاهد مختلفة بناءً على الخيار الذي يختارونه. يُعد ذلك مثاليًا للتعلّم القائم على السيناريوهات، ومحاكاة لعب الأدوار، والتدريب المعتمد على اتخاذ القرارات.

عند إضافة تفاعل متشعّب، ينتقل المحرّر تلقائياً إلى عرض التفرّع. يكون هذا العرض مرئياً فقط عند استخدام التفرّع، ومتاحاً لعملاء المؤسسات ضمن حل التعلم والتطوير (L&D).

عند دخولك إلى عرض التفرّع، يمكنك إنشاء تجربة التفرّع وإدارتها مباشرة داخل المخطط الزمني نفسه. إذا قررت أنك تحتاج إلى خيار إضافي، يمكنك إضافته مباشرة من عرض التفرّع، مما يجعل من السهل توسيع السيناريو أثناء تفكيرك في مسارات المتعلمين المختلفة.

أثناء تصميم كل فرع، يمكنك إنشاء مشاهد جديدة مباشرة داخل هذا الفرع وتحريرها تمامًا مثل أي مشهد آخر في مشروعك.

إذا كان لديك مشهد جاهز تريد إعادة استخدامه، فلست بحاجة إلى إنشائه من جديد. يمكنك بدلاً من ذلك اختيار الانتقال إلى مشهد موجود مسبقًا، مما يسمح لعدة خيارات أو تفرعات بالالتقاء عند نفس النقطة في الفيديو.

عندما يكون هناك انتقال قفزي، يظهر مؤشر بصري يوضّح أن المشهد يُعاد استخدامه بدلاً من إنشائه من جديد.

تسهّل لك «عرض التفرّعات» إعادة تنظيم المحتوى مع تطوّر الفيديو الخاص بك. يمكنك سحب وإفلات المشاهد بين التفرّعات المختلفة، مما يساعد على ضمان ألا يكون المحتوى محصورًا في مسار واحد أو غير مستغلّ بالشكل الكافي.

إذا لم تعد إحدى المشاهد أو الفروع ذات صلة، يمكنك ببساطة حذفها، وسيتم تحديث البنية فورًا. طوال هذه العملية، يوضّح لك التخطيط البصري بجلاء إلى أين يقود كل خيار، بحيث يمكنك فهم سير الفيديو بالكامل بنظرة سريعة دون الحاجة إلى معاينات متكررة.

للمساعدة في منع المشكلات، تعرض HeyGen العلامات على المشكلات المحتملة مباشرة داخل المحرّر. يتم تمييز المشاهد التي قد يتم تجاوزها بسبب التفرّع بمؤشّر أحمر، وتظهر تنبيهات إضافية إذا كان المشهد بلا نص مكتوب أو إذا كان هناك تفرّع بلا مشهد متصل.

يمكنك التبديل بين عرض الفروع والخط الزمني الخطي في أي وقت، وفقًا لتفضيلك في التحرير.

أزرار الإجراءات

تحفّز أزرار الإجراءات المشاهدين على تنفيذ إجراء محدد أثناء تشغيل الفيديو. يمكنك استخدامها لإرسال المتعلمين إلى رابط خارجي أو الانتقال إلى مشهد آخر داخل الفيديو.

لاستخدام زر إجراء، اختر «زر إجراء» من قائمة التفاعلية، ثم حدّد نوع الإجراء:

URL ، حيث تقوم بلصق رابط خارجي

الانتقال إلى مشهد، حيث تختار مشهداً موجوداً في الفيديو

الاختبارات القصيرة

تتيح لك الاختبارات طرح أسئلة على المتعلمين وتقديم تغذية راجعة فورية بناءً على إجاباتهم. وهي مفيدة لاختبار مستوى المعرفة، وتعزيز الفهم، وإجراء التقييمات طوال مدة الفيديو.

لاستخدام الاختبار، اختر «Quiz» من قائمة التفاعلية ثم حدّث نص السؤال في تبويب «Content». يمكنك إضافة خيارات للإجابة أو حذفها حسب الحاجة، وتحديد أي الإجابات هي الصحيحة.

الاختبارات تدعم كلاً من الإجابات الصحيحة الفردية والإجابات الصحيحة المتعددة. بعد الإجابة، يتلقى المتعلم ملاحظات واضحة توضّح ما إذا كان اختياره صحيحاً أم لا.

تحكّم في تجربة المشاهدة باستخدام ميزة "انتظار النقر"

أحد أقوى عناصر هذه الميزة هو «انتظار النقر»، والذي يكون مفعّلًا بشكل افتراضي. عند تفعيله، سيتوقف الفيديو مؤقتًا وينتظر أن ينقر المشاهد قبل المتابعة. يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لتأكيد الفهم أو للتحكم في وتيرة المحتوى ضمن تجربة تعلّم ذاتية.

يمكنك أيضًا إيقاف «Wait for Click» إذا كنت تريد أن يستمر تشغيل الفيديو دون الحاجة إلى تفاعل من المشاهد. فقط تذكّر: إذا كان هناك إجراء تفرّعي، فيجب أن يظل «Wait for Click» مفعّلًا حتى لا يتجاوز المتعلّمون نقطة اتخاذ القرار.

إذا كانت عملية التفرّع ترسل المستخدمين إلى المشهد 3، ثم أضفت لاحقًا مشهدًا جديدًا قبله، فسيظل الرابط الأصلي يشير إلى ما أصبح الآن المشهد 4. هذا يحافظ على منطقك متسقًا، لكن انتبه إلى أن المشاهد التي يتم تجاوزها بسبب التفرّع سيتم تمييزها حتى تتمكّن من مراجعتها.

عاين وأنهِ إعداد فيديوك التفاعلي

العناصر التفاعلية لن تعمل مباشرة داخل مساحة العمل، لكن يمكنك رؤية طريقة عملها عند النقر على «Preview». من هنا ستتمكن من اختبار كل عنصر قابل للنقر، ورؤية كيفية تدفّق التفرعات، والتأكد من أن خيار «Wait for Click» يقوم بدوره كما يجب.

تساعدك الأيقونات الزرقاء في المخطط الزمني أيضًا على التعرّف بسهولة على المشاهد التي تحتوي على عناصر تفاعلية.

بعد التأكد من أن كل شيء يبدو جيدًا، انقر على «إنشاء». أصبح فيديوك التفاعلي الآن جاهزًا للاستخدام والمشاركة.