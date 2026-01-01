مرحبًا بك في دليلك السريع لبدء تسويق الفيديو بالذكاء الاصطناعي
هل تريد إنشاء المزيد من محتوى الفيديو لكن تشعر بأنك مقيّد بسبب الوقت المحدود أو الميزانية أو موارد الإنتاج؟ لست وحدك. الخبر الجيد هو أنه مع HeyGen يمكنك إنشاء فيديوهات تبدو أفضل من الإنتاجات التقليدية، وبتكلفة ووقت أقل بكثير.
هذا الدليل مُعدّ للمسوقين المستعدين للارتقاء باستراتيجيتهم باستخدام فيديو بالذكاء الاصطناعي. ستتعلّم كيف تنتقل من الفكرة إلى الحملة، مع إنشاء محتوى عالي الجودة وقابل للتوسّع دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو ظهور أشخاص أمام الكاميرا.
لا تفوّت تمرين إنشاء الفيديو التطبيقي في قسم Making Your First Video؛ فهو مصمَّم لمساعدتك على التعلّم بالممارسة والوصول إلى مستوى متقدّم بسرعة!
أهم حالات الاستخدام: كيف يستفيد المسوّقون من HeyGen
HeyGen ليست مجرد أداة فيديو، بل هي محرّك إبداعي مصمَّم للمسوّقين الذين يحتاجون إلى التحرك بسرعة، وتوسيع حجم المحتوى، وتحقيق النتائج دون التضحية بالجودة. من إعلانات المؤثرين إلى مسارات الإعداد والترحيب بالمستخدمين الجدد، إليك كيف يستخدم المسوّقون في مختلف الأدوار HeyGen لإنشاء فيديوهات عالية التأثير على نطاق واسع.
إعلانات فيديو
مثالي لـ: مسؤولي تسويق النمو، ومسؤولي توليد الطلب، ومسؤولي أداء الحملات التسويقية، وغيرهم!
فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي
مثالي لـ: مسوّقي وسائل التواصل الاجتماعي، مسوّقي المحتوى، مسوّقي الأداء، مسوّقي توليد الطلب، مسوّقي النمو، وغيرهم الكثير!
فيديوهات إرشادية
مثالي لـ: مسوّقي المنتجات، مسوّقي الأداء، مسوّقي توليد الطلب، ومسؤولي نمو التسويق
فيديوهات العلامة التجارية
مثالي لـ: مسوّقي المحتوى، ومسؤولي التسويق للعلامة التجارية، ومسؤولي التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي
شروحات المنتج
مثالي لـ: مسوّقي المنتجات، مسوّقي الأداء، مسوّقي توليد الطلب، ومسؤولي نموّ الأعمال
لماذا يُعد الفيديو عنصرًا أساسيًا في التسويق اليوم
التحدي
- الإنتاج التقليدي مكلف وبطيء ومقيّد بعدد الأفراد والميزانيات.
- يجب على فرق التسويق تحقيق المزيد بموارد أقل — ميزانيات أكثر تقييدًا، وقت أقل، وضغط مستمر للتفوّق على المنافسين.
هل تريد التعمّق أكثر؟
إنشاء أول فيديو لك بالذكاء الاصطناعي
مقدمة
هل أنت جديد في مجال الفيديو أو تستخدم HeyGen لأول مرة؟ لا تقلق، الأمر بسيط. هذا القسم سيرشدك خطوة بخطوة لمساعدتك على إنشاء فيديو رائع بسرعة.
فيديو لمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي
الأفضل لمقاطع الفيديو الرأسية على وسائل التواصل الاجتماعي
فيديو شرح كيفية التنفيذ
مثالي للشروحات أو الجولات الإرشادية التي تحتاج إلى تسجيلات شاشة أو عناصر مرئية أخرى
تحب التعلّم بالممارسة؟
اختر نوع الفيديو من الأعلى لفتح قالب جاهز في HeyGen واتّبع الخطوات أثناء التقدّم.
طموح بشكل زائد؟
نحن نحب ذلك! انتقل مباشرةً إلى الخطوة 4: اختر المتحدّث المناسب من أفاتارات الذكاء الاصطناعي وأنشئ أفاتار ذكاء اصطناعي خاصًا بك — توأمك الرقمي ونجم فيديوهاتك المستقبلي.
لست مستعدًا للبدء الآن؟
ولا يهمك. اطّلع سريعًا على الخطوات الآن وارجع لشرح «كيفية التنفيذ» الكامل عندما تكون مستعدًا.
هل أنت مستعد للبدء؟
ابدأ مع هذا جولة لمدة 2 دقيقة في محرر استوديو الذكاء الاصطناعي من HeyGen، ثم لنبدأ في التعمّق!
لمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة فيديوهات الشروحات خطوة بخطوة لدينا
→ أكاديمية HeyGen: 101
نظرة عامة شاملة على جميع مزايا HeyGen
→ أكاديمية HeyGen: استوديو الذكاء الاصطناعي
تعمّق أكثر في تحرير الفيديو
الخطوة 1: إعداد مساحة عمل HeyGen الخاصة بك للتوسّع
المسوقون المحترفون لا يبدؤون من الصفر في كل مرة، بل يبنون أنظمة قابلة للتوسّع.
مع HeyGen، يصبح من السهل الحفاظ على اتساق هوية علامتك التجارية في الفيديوهات من خلال إعداد Brand Kit لاستخدام الخطوط والألوان والشعارات والمواد الخاصة بعلامتك تلقائياً.
ما عليك سوى لصق رابط موقع شركتك للبدء، أو رفع عناصر هويتك البصرية يدويًا.
مستعجل؟ لا مشكلة. يمكنك دائمًا الرجوع لاحقًا وإكمال هذه الخطوة.
نصيحة احترافية
بمجرد تجهيز مجموعة علامتك التجارية بألوان علامتك، يمكنك بسهولة تحديث معظم قوالب HeyGen Templates لتتوافق معها. فقط استبدل الألوان بألوان علامتك حتى يظل كل فيديو متوافقًا مع هويتك البصرية، أو اضغط على زر Shuffle Colors ليقوم HeyGen بتبديلها تلقائيًا.
الخطوة 2: حدّد استراتيجيتك
قبل أن تبدأ في إنشاء الفيديو، احرص على أن تكون استراتيجيتك للحملة واضحة تمامًا من خلال تحديد هدفك، والجمهور المستهدف، وقنوات التوزيع، والعنصر الجاذب في رسالتك.
هدف الحملة
ما الذي تريد أن يحققه هذا الفيديو؟
أمثلة: زيادة الوعي بالعلامة التجارية، إطلاق منتج جديد، توليد العملاء المحتملين، زيادة المبيعات
الجمهور المستهدف
لمن تُنشئ هذا الفيديو؟ ما نوع العميل الذي تستهدفه؟ وفي أي مرحلة من مسار التحويل يوجد؟
أمثلة: عملاء محتملون من الجيل Z باردون لم يسمعوا عن علامتك التجارية من قبل، وجهات محتملة من الشركات الصغيرة في منتصف مسار التحويل وتفكّر في الخيارات المتاحة
قناة التوزيع الأساسية
أين سيتم عرض فيديوك؟
أمثلة: LinkedIn، TikTok، YouTube، إعلانات مدفوعة، موقع إلكتروني، حملة بريد إلكتروني
العنصر الجاذب
ما المشكلة التي تعمل على حلّها، وكيف ستجذب الانتباه في الثواني الأولى؟
نصيحة احترافية
تحتاج إلى رأي ثانٍ في استراتيجيتك؟ انتقل إلى ChatGPT أو Claude أو أي أداة أخرى تفضّلها واستخدم البرومبت التالي:
"أنا أخطط لحملة فيديو تسويقية لـ [product/service]. هدفي هو [goal]، والجمهور المستهدف هو [audience]، وسأقوم بتوزيعها على [channel]، والرسالة الأساسية أو الفكرة المحورية هي: [hook]. هل يمكنك أن تعطيني ملاحظات حول مدى وضوح وفعالية ذلك، وأن تقترح أي تحسينات ممكنة؟"
الخطوة 3: اكتب النص الخاص بك
النص الذي تكتبه هو العمود الفقري لأي فيديو مميز. إليك كيف تجعل كل كلمة مؤثرة:
- ابدأ بجملة افتتاحية قوية (أول 3-5 ثوانٍ هي الأهم)
- اختم بدعوة لاتخاذ إجراء (CTA) واضحة
- اجعلها بسيطة ومباشرة وخالية من المصطلحات المعقدة
نصيحة احترافية
هل تريد إنجاز العمل بشكل أسرع؟ اطّلع على صفحة أفضل الممارسات التالية للحصول على إرشادات حول استخدام أدوات مثل ChatGPT لكتابة النص الخاص بك.
ما زلت غير متأكد من أين تبدأ؟ إليك بعض المخططات النموذجية للإلهام.
إذا كنت تتابع الخطوات في HeyGen، فهذه السكربتات مدمجة بالفعل في القالب الخاص بك.
يمكنك الوصول إلى القوالب التي تتضمن هذه النصوص هنا:
فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي
استكشف قوالب النصوص والمزيد من النصائح لأنواع الفيديو التسويقي الشائعة
→ إعلانات الفيديو
→ فيديوهات المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي
→ فيديوهات الشرح «How-To»
→ فيديوهات شرح المنتجات
تعمّق أكثر في كتابة النصوص
أفضل الممارسات: اكتب النصوص بشكل أفضل وأسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي
هل تريد أن تعمل بذكاء أكبر وليس بجهد أكبر؟ إليك بعض النصائح للاستفادة من أدوات مثل ChatGPT وClaude وGemini وغيرها لتسريع كتابة السكربتات.
الخطوة 1: ابدأ بموجّه واضح
قدّم للذكاء الاصطناعي موجّهًا مباشرًا ومفصّلًا يصف الفيديو الذي تنشئه. أضف سياقًا مهمًا، مثل:
- نوع الفيديو الذي تنشئه (إعلان على السوشيال ميديا، فيديو شرح للمنتج، فيديو تعريفي بالعلامة التجارية)
- لمن يُوجَّه (الجمهور المستهدف)
- هدف الفيديو (زيادة النقرات، شرح مفهوم، التثقيف)
- نبرة أو أسلوب الصوت الذي تود أن يستخدمه (ودّي، احترافي، حواري)
موجّه نموذجي:
"اكتب نص فيديو مدته 60 ثانية لشرح منتج B2B من HeyGen يستهدف أصحاب الشركات الصغيرة. يجب أن تكون النبرة واثقة وواضحة. اختتم الفيديو بنداء قوي لاتخاذ إجراء."
الخطوة 2: أضف النقاط الرئيسية للحديث
يمكنك الحصول على نتائج أكثر دقة من خلال إضافة قائمة نقطية قصيرة تتضمّن النقاط التي تريد أن يغطيها الفيديو.
مثال:
- اسم المنتج/الخدمة
- عرض القيمة الأساسية
- دعوة لاتخاذ إجراء
موجّه نموذجي:
"ضمّن النقاط التالية: HeyGen تساعد الشركات الصغيرة على توفير الوقت والمال ويسهل استخدامها. الدعوة إلى الإجراء (CTA): سجّل للحصول على تجربة مجانية."
الخطوة 3: اطلب التنسيق المناسب
أخبر نظام الذكاء الاصطناعي أنك تحتاج إلى النص بصياغة تناسب استخدامه في فيديو.
مثال:
- نص مُسجَّل يُقدَّم عبر أفاتار المدير التنفيذي لدينا
- نبرة ودّية وطبيعية تشبه أسلوب الإنسان
موجّه نموذجي:
"اكتب هذا كنص مُلقى بصوت أفاتار المدير التنفيذي لشركة HeyGen. استخدم لغة طبيعية ومحكية."
الخطوة 4: المراجعة والتحسين
بعد ذلك، انسخ النص والصقه في HeyGen واضغط زر المعاينة ليقوم الأفاتار بقراءته بصوت عالٍ. هل يبدو طبيعيًا؟ هل يتدفق بالطريقة التي تريدها؟ إذا لم يكن كذلك، اطلب من أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك مراجعته باستخدام موجّهات مثل:
- اجعل هذا النص أكثر بساطة/رسمية
- أضِف جملة افتتاحية أكثر جذبًا في البداية
- أضف سطرًا عن [feature or benefit]
- حوّل هذا إلى نسخة مدتها 30 ثانية
- أعطني ثلاث نسخ مختلفة من عبارة الحث على الإجراء (CTA)
تعمّق أكثر في كتابة السكربتات
→ كيفية كتابة نصوص فيديو ناجحة بالذكاء الاصطناعي: دليل المسوّق العصري (كتاب إلكتروني)
الخطوة 4: اختر أفاتار الذكاء الاصطناعي المناسب
المتحدّث باسمك يحدد أسلوب الرسالة. اختر Public Avatar جاهزاً، أو أنشئ Custom Avatar يتوافق مع هوية علامتك التجارية، أو للحصول على لمسة شخصية بأقصى درجة، أنشئ التوأم الرقمي لك في دقائق باستخدام ميزة Hyper Realistic Avatar من HeyGen!
تقدّم HeyGen عدة خيارات لإنشاء أفاتارات مخصّصة. اضغط على الروابط أدناه للتعمّق أكثر في التفاصيل.
نوع الأفاتار
ستحتاج إلى
ستحصل على
الأفضل لـ
فيديو تدريب مدته 2-5 دقائق
أكثر مظهر وحركة وصوت ومزامنة شفاه واقعية استنادًا إلى فيديو التدريب الخاص بك
نسخة رقمية مطابقة فائقة الواقعية
10-15 صورة
مظهر واقعي يعتمد على صورك، مع حركة وصوت ومزامنة شفاه يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي
نسخة رقمية واقعية مطابقة لك
موجّه نصي
مظهر وحركة وصوت ومزامنة شفاه مُنشأة بالكامل بالذكاء الاصطناعي
شخصيات خيالية بأساليب رسوم متحركة واقعية أو متنوّعة
Avatar IV (جديد!)
صورة واحدة
مظهر واقعي جدًا يعتمد على صورة، مع حركة وصوت ومزامنة شفاه بالذكاء الاصطناعي. يتطلّب رصيدًا لإنشائه.
فيديوهات أقل من 30 ثانية، بما في ذلك مزامنة الشفاه مع الموسيقى
أفضل الممارسات: كيفية إنشاء أفاتار مخصص مثالي
هل أنت مستعد لإنشاء أفاتار احترافي يبدو حقيقيًا مع خيارات تخصيص لا حصر لها؟ اطّلع على الموارد أدناه للحصول على نصائح وأفضل الممارسات ونظرة سريعة على ما ستحتاج إليه للبدء.
عند إنشاء أفاتار مخصص، تذكّر أن جودة المدخلات تعني جودة المخرجات. كلما كانت صورك، وفيديوهاتك، والموجّهات المكتوبة أفضل، أصبح الأفاتار أكثر واقعية واحترافية.
كل ما يتضمّنه فيديو تدريب الأفاتار فائق الواقعية الخاص بك، من الإيماءات وتعبيرات الوجه إلى نبرة الصوت، سينعكس في النتيجة النهائية.
نوع الأفاتار
ستحتاج إلى
أفضل الممارسات
فيديو تدريب مدته 2-5 دقائق
10-15 صورة
أنشئ أفاتار
موجّه نصي
إذا كنت جديدًا في كتابة البرومبت، اطّلع على أفضل ممارسات إعداد البرومبت
Avatar IV (جديد!)
صورة واحدة
صورة واحدة تتضمّن الشخص فقط، بإضاءة جيدة وجودة عالية
نصيحة احترافية
استخدم ميزة Generating Looks من HeyGen لتغيير وضعية الأفاتار أو البيئة المحيطة أو الملابس باستخدام موجّه نصي فقط.
هل تريد التعمق أكثر؟
أفضل الممارسات: إنشاء أصوات ذكاء اصطناعي مخصّصة عالية الجودة
تقدّم HeyGen مكتبة ضخمة من الأصوات الجاهزة المُنشأة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 175 لغة ولهجة ونبرة عاطفية، لكن أحيانًا يحتاج الفيديو المثالي إلى صوت مخصّص. فيما يلي ثلاث طرق لإنشاء أصوات مخصّصة.
نوع الصوت المخصص
طريقة الإنشاء
المخرجات
الأفضل لـ
تلقائيًا عند إنشاء أفاتار فائق الواقعيةأو
استنساخ صوت واقعي يعتمد على صوتك الحقيقي وتنغيماتك، مع دعم لعدة حالات عاطفية.
نسخة صوتية تشبه صوتك تمامًا
موجّه نصي يحدّد السمات (العمر، اللكنة، النوع الاجتماعي، النبرة، طبقة الصوت، العاطفة)
صوت مُنشأ بالكامل بالذكاء الاصطناعي بناءً على الموجّه.
صوت خيالي أو أصوات ذات طابع تمثيلي قوي
خدمة صوت خارجية بالذكاء الاصطناعي (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
استنساخ صوت واقعي مُدرَّب على صوتك الحقيقي وتنغيماتك. عناصر التحكّم في الضبط الدقيق تختلف حسب الخدمة. خيار ممتاز لإنشاء توأم رقمي، لكنه عادةً يتطلّب دفعة إضافية.
نسخة صوتية تشبه صوتك تمامًا
لأفضل جودة صوت، ابدأ بتسجيل صوتي أصلي قوي. إليك كيفية الحصول على تسجيل ممتاز:
• استخدم ميكروفونًا أو موبايلًا عالي الجودة، وامسكه على بُعد 6–8 بوصات من فمك
• سجّل في مكان هادئ خالٍ من الضوضاء
• تحدّث بوضوح مع فواصل طبيعية وتعبير عاطفي بسيط
• حمِّل عدة عينات بصيغ نبرات عاطفية مختلفة للحصول على مزيد من المرونة (مخصّصة لـ HeyGen Custom Voice Clones فقط)
هل تريد التعمق أكثر؟
→ الدليل الشامل لاستنساخ الصوت المخصص فائق الواقعية
أفضل الممارسات: استخدام البرومبت باحتراف
البرمجة بالموجّهات هي عملية صياغة تعليمات نصية بعناية وتكرار تحسينها (تُسمى موجّهات) لاستخدامها في توجيه أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى من الصفر مثل الصور أو الحركة أو الصوت.
صياغة البرومبت مهارة قوية لأي مسوّق يستخدم الذكاء الاصطناعي. عند دمجها مع HeyGen، تفتح صياغة البرومبت أمامك طرقًا لا حصر لها لإنشاء فيديوهات عالية التأثير، حيث تكون مخيلتك هي الحد الوحيد! استعد للتجربة والتكرار واستخدام البرومبتات في HeyGen من أجل:
الميزة
الوظيفة
استخدمه من أجل
غيّر وضعية الأفاتار المخصص أو البيئة المحيطة به أو ملابسه
أضف الحيوية إلى أفاتارات الصور مع الإيماءات وتعبيرات الوجه
إنشاء أفاتارات مخصّصة (واقعية أو متحركة)
إنشاء أصوات مخصّصة
أفضل الممارسات لكتابة البرومبت
كن محددًا
كلما وصفت ما تريده بوضوح أكبر (النبرة، المظهر، الإيماءة، العاطفة)، استطاع الذكاء الاصطناعي أن يطابق رؤيتك بشكل أفضل.
ابدأ بالهيكل
استخدم هيكلًا ثابتًا: ماذا، من، أين، كيف. ينطبق هذا على العناصر البصرية، ونبرة الصوت، واتجاه الحركة.
تضمين السياق والنية
وضّح للذكاء الاصطناعي الهدف من الفيديو: هل هو لعرض توضيحي لمنتج؟ إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي؟ أم شرح تعليمي؟ توضيح السياق يساعد على تخصيص النتيجة.
استخدم لغة وصفية
استخدم صفات تعبّر عن المشاعر أو الأسلوب أو الوضوح (مثل: «واثق»، «بسيط»، «طاقة عالية»، «إيقاع هادئ»).
كرّر التحسين والتطوير
لا تكتفِ بالمحاولة الأولى. التعديلات البسيطة على الموجّه يمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل بكثير في جميع أنواع الوسائط!
أفضل ممارسات كتابة البرومبت يمكن أن تختلف قليلًا حسب ما تريد إنشاءه
استكشف الموارد التالية للتعمّق أكثر في كل نوع وتحقيق أقصى استفادة من موجّهاتك!
الخطوة 5: أنشئ مشاهدك وصقّلها في الاستوديو بالذكاء الاصطناعي
الآن بعد أن أصبح النص والأفاتار جاهزين، حان الوقت لإحياء رسالتك في محرر AI Studio من HeyGen، حيث يمكنك بسهولة تخصيص كل جزء من الفيديو وتحسينه وصقله — دون الحاجة إلى أي خبرة في المونتاج!
- صمّم المشاهد الخاصة بك في دقائق باستخدام مجموعة العلامة التجارية أو القوالب التي أعددتها في الخطوة 1.
- عزّز رسالتك بنصوص أو عناصر مرئية على الشاشة واضبط ظهورها واختفائها باستخدام الرسوم المتحركة.
- تصفّح مكتبة الوسائط الجاهزة في HeyGen للحصول على فيديوهات b-roll عالية الجودة وخالية من حقوق الملكية.
- استخدم انتقالات المشاهد المميزة لمنح الفيديو الخاص بك لمسة سلسة واحترافية.
- أضف وخصّص الترجمة النصية لجعل فيديوهاتك أكثر جاذبية وسهولة في الوصول.
نصيحة احترافية
أنشئ واختبر بنظام A/B عدة نسخ من فيديوهاتك لتحسين الأداء، وتحقيق نتائج أفضل، وزيادة التحويلات.
هل أنت مستعد للتحرير باحتراف؟
→ HeyGen Academy: AI Studio، دورة فيديو متعمقة تغطي مزايا التحرير في HeyGen
أفضل الممارسات: ضبط النطق والمشاعر والتنغيم
تحتاج أن يبدو صوت الأفاتار مضبوطًا تمامًا؟ HeyGen يوفّر لك أدوات قوية لضبط التعليق الصوتي بدقة للحصول على أداء طبيعي ودقيق يبدو واقعيًا وقريبًا من الحياة.
الميزة
وظيفة
استخدمه لـ
أضف فواصل واضبط نطق كلمات معيّنة مباشرة في لوحة النص
ارفع أو سجّل مقطعاً صوتياً بالنبرة والإيقاع وطريقة النطق التي تريدها، ودَع أي أفاتار يقدّمه بصوته الخاص
شكّل الإحساس والنبرة في النص بضغطة زر
أضِف نطاقًا أوسع إلى الصوت المخصص الخاص بك عن طريق رفع تسجيلات إضافية بنبرات عاطفية مختلفة، ثم اختر النبرة الأنسب لكل لحظة
هل تريد مشاهدته أثناء العمل؟
استراتيجيات لتوسيع نطاق تأثيرك
سواء كنت تستهدف أسواقاً جديدة، أو تختبر ما يحقق أفضل النتائج، أو تخصّص المحتوى لفئات مختلفة من الجمهور، فإن هذه الممارسات المتقدمة والأدوات المرافقة لها ستساعدك على توسيع تأثيرك بدقة عالية.
حسّن وكرّر مثل محترفي التسويق بالأداء
مع HeyGen، لم يكن إنشاء نسخ متعددة من فيديوهاتك لاختبارات A/B أسهل أو أسرع أو أقل تكلفة من قبل. تعلّم كيف تجري اختبارات A/B باحترافية خبراء التسويق بالأداء وابدأ في زيادة معدلات التحويل، وتعظيم الأداء، وبناء حملات تسويقية بثقة قائمة على البيانات!
انطلق عالميًا مع الترجمة
تعرّف على كيفية ترجمة وتوطين فيديوهاتك إلى أكثر من 175 لغة ولهجة، بدون الحاجة إلى الدبلجة أو مؤديي أصوات.
استخدم ميزة Brand Voice في HeyGen للحفاظ على الاتساق في الفيديوهات المترجمة من خلال تخصيص كيفية التعامل مع كلمات معيّنة (مثل نطق أسماء العلامات التجارية، أو فرض ترجمة مصطلحات معيّنة أو منع ترجمتها).
يمكن لمستخدمي باقات Enterprise وTeam أيضًا إجراء تعديلات مباشرة على النصوص المترجمة باستخدام ميزة Proofread لدينا.
تبحث عن أفكار جديدة؟ اطّلع على كيفية استخدام Trivago لمنصة HeyGen لتوطين الإعلانات التلفزيونية في 30 سوقًا في الوقت نفسه.
خصص على نطاق واسع
أضف لمسة شخصية إلى حملات البريد الإلكتروني، وجهود المبيعات، أو دعم العملاء باستخدام فيديوهات مخصّصة. من خلال استخدام عناصر ديناميكية، مثل اسم المشاهد أو تفاصيل مصممة وفقًا لاهتماماته، يمكنك إنشاء تجربة فريدة وأكثر جذبًا لكل شخص.
أفاتار تفاعلي
سواء لأغراض المبيعات أو دعم العملاء أو التعليم، الأفاتارات التفاعلية تحوّل مقاطع الفيديو أحادية الاتجاه إلى محادثات ديناميكية ثنائية الاتجاه. إنها طريقة فعّالة لزيادة التفاعل، وتخصيص التجربة، ودفع المستخدمين لاتخاذ الإجراء.
تبحث عن أفكار جديدة؟ اطّلع على كيفية استخدام getitAI لزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية من خلال تجارب تسوّق مباشرة وشخصية.
حالة استخدام رقم 1: إعلانات الفيديو
قصص العملاء وأمثلة عملية
كيف غيّرت Videoimagem حملات العملاء باستخدام HeyGen
كيف استخدمت Trivago منصة HeyGen لتهيئة الإعلانات التلفزيونية محلياً في 30 سوقاً في الوقت نفسه
حملة ترويجية لكتاب «Hollywood Virgin: Breaking Into and Out of Show Business» من تأليف Jason Felts
مناسب لـ
مسوّقو النمو، ومسؤولو توليد الطلب، ومسوقو الأداء، وغيرهم الكثير!
أفضل الممارسات
- اجعل مقاطع الفيديو قصيرة.استهدف مدة أقل من 30 ثانية للحفاظ على انتباه المشاهد وزيادة معدلات إكمال المشاهدة.
- ابدأ بعرض القيمة.تأكّد من توصيل رسالتك الأساسية أو عرض القيمة خلال الثواني الأولى.
- طابِق صيغة الإعلان مع مرحلة مسار التحويل. خصِّص طول الإعلان وأسلوبه والدعوة لاتخاذ إجراء (CTA) بناءً على مكان ظهوره والإجراء الذي تريد من الجمهور القيام به.
- صمّم مع التركيز على العرض عبر الموبايل أولًا.حسّن التكوين والإيقاع ليتناسبا مع مشاهدة المحتوى على الشاشات الصغيرة.
- اجعل تعديلاتك لافتة للانتباه.استخدم لقطات b-roll ونصوصًا متحركة وحركة ديناميكية للحفاظ على طاقة بصرية عالية وتفاعل مستمر.
- اختبر مثل محترفي التسويق بالأداء. نفّذ اختبارات A/B لروابط البداية المختلفة، والعناصر البصرية، والأفاتارات، وأزرار الدعوة إلى الإجراء (CTAs) لمعرفة ما يحقق التحويل.
أهم المميزات
- إدراج المنتجات： أضف منتجاتك المادية إلى فيديوهاتك بنقرة واحدة.
- إنشاء إطلالات: اجعل الأفاتار أكثر حيوية من خلال تغيير وضعيته أو البيئة المحيطة به أو ملابسه باستخدام موجّه نصي فقط.
نصيحة احترافية
إليك هيكل نص مجرَّب وفعّال من منتج المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي جورج «GG» غوسلاند من Favoured:
- Hook – شيء بصري غريب أو غير متوقَّع.
- المشكلة – ما التحديات التي يواجهها المشاهد لديك؟
- الحل – كيف يخفف المنتج أو الخدمة من هذه التحديات؟
- نقاط البيع الفريدة (USPs) – أي «unique selling point». اعرض الميزات التي تبرز وتتميّز!
- CTA – احرص دائمًا على أن تعطي المشاهدين خطوة تالية يقومون بها.
هل أنت مستعد للارتقاء إلى المستوى التالي؟
→ شاهد دليلًا إرشاديًا خطوة بخطوة لإنشاء إعلانات فيديو
→ اطّلع على كتاب «5 طرق لتحسين إعلانات الفيديو والأداء» من HeyGen بصيغة ebook
حالة استخدام رقم 2: فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي
قصص العملاء وأمثلة عملية
Favoured توسّع محتوى UGC بمعدل 6 مرات باستخدام HeyGen لزيادة الكمية والجودة معًا
كيف عززت Reply.io حضور المدير التنفيذي على تيك توك باستخدام HeyGen
«كيف تؤثر التعريفات الجمركية في عملك؟» من Glass Engine
مناسب لـ
مسوّقي المحتوى، ومسؤولي تسويق الأداء، ومسؤولي توليد الطلب، ومسؤولي نمو الأعمال، وغيرهم ممّن هم مستعدون لتحويل الموجز الخاص بهم إلى إعلان UGC
أفضل الممارسات
- اجذب المشاهدين بسرعة.استهدف لفت الانتباه خلال أول 1-2 ثانية باستخدام الحركة، أو النص الغامق، أو عنصر بصري جذاب.
- صمّم للفيديوهات التي تُشغَّل تلقائياً بدون صوت، واستخدم الترجمة النصية، وطبقات النص، والسرد البصري لأن كثيراً من المستخدمين يشاهدون بدون صوت.
- اجعله قصيرًا.الأقل هو الأكثر. استهدف مدة أقل من 15-30 ثانية على TikTok أو Instagram Reels أو YouTube Shorts. اضبط سرعة النص الصوتي باستخدام إعدادات الصوت المتقدمة.
- اضبط الإطار ليناسب الخلاصة.استخدم تنسيقات عمودية (9:16) أو مربعة حسب المنصة. تجنّب الوضع الأفقي إلا إذا كنت تنشر على YouTube.
- ابدأ بلحظة «آها».سلّط الضوء على التحوّل أو الفائدة أو الأثر العاطفي في وقت مبكر، وليس فقط على مزايا المنتج.
- اجعل المظهر طبيعيًا على المنصّة.استخدم ترندات المنصّة، والمونتاج السريع بأسلوب صُنّاع المحتوى، أو أفاتارات UGC لتندمج بسلاسة في الخلاصة.
أهم المميزات
- أفاتارات UGC: تصفّح مئات الأفاتارات الجاهزة المُنشأة بالذكاء الاصطناعي بإحساس صانعي المحتوى الحقيقيين.
- الترجمة النصية: تأكد من وصول رسالتك حتى عندما يكون الصوت مغلقًا.
نصيحة احترافية
إليك هيكل محتوى عالي الأداء يستخدمه أبرز صناع المحتوى على TikTok وReels وShorts:
- عناصر مرئية تلفت الانتباه:ابدأ بنص بارز أو حركة أو عنصر بصري مفاجئ لإيقاف التمرير
- لحظة يمكن الارتباط بها: عكس نقطة ألم حقيقية أو موقف من نوع "مررت بهذا من قبل" لبناء اتصال فوري
- التحوّل أو النتيجة: أظهر قيمة منتجك أثناء الاستخدام الفعلي
- من منظور المُنشئ: استخدم تعليقًا صوتيًا أو نصًا على الشاشة للسرد بأسلوب شخصي وأصيل
- دعوة لاتخاذ إجراء بسيطة: اجعل الخطوة التالية واضحة! ("جرّب هذا" أو "شاهد المزيد" أو "زر الموقع الإلكتروني")
هل أنت مستعد للتعمق أكثر؟
→ شاهد شرحًا تفصيليًا خطوة بخطوة لإنشاء فيديوهات لمؤثري وسائل التواصل الاجتماعي
→ تعرّف على كتاب HeyGen الإلكتروني 5 طرق لتحسين إعلانات الفيديو والأداء
حالة استخدام رقم 3: فيديو تعليمي «كيفية التنفيذ»
قصص العملاء وأمثلة عملية
كيف تستخدم Pyne منصة HeyGen لمضاعفة معدلات تحويل التجربة المجانية لشركات PLG B2B
HeyGen Academy: دورة فيديو تطبيقية في استوديو الذكاء الاصطناعي
كيفية إضافة أفاتارات بالذكاء الاصطناعي إلى بودكاست الفيديو NotebookLM، بقلم Pascal van Aken
مثالي لـ
مسوّقو المنتجات، ومسوقو الأداء، ومسوقو توليد الطلب، ومسوقو النمو
أهم المزايا
- الرسوم المتحركة: أضف نصوصًا أو عناصر مرئية متحركة لإبراز الخطوات الأساسية، وتعزيز التعلم، والحفاظ على تفاعل المشاهدين.
- القوالب： سهّل عملية الإنشاء وحافظ على الاتساق. لا تنسَ أنه يمكنك تخصيص قوالب HeyGen الجاهزة بألوان علامتك التجارية!
أفضل الممارسات
- اجعله موجزًا.استهدف مدة بين 60 و120 ثانية للأدلة السريعة، وحتى 5 دقائق للشروحات التفصيلية.نظّم المحتوى لزيادة الوضوح.ابدأ بمقدمة واضحة، ثم انتقل إلى تعليمات خطوة بخطوة، واختتم بملخص قوي ودعوة لاتخاذ إجراء.
- عزّز الفيديو بالعناصر البصرية. استخدم الرسومات، والتعليقات النصية، وتسجيلات الشاشة لشرح النقاط الأساسية وتحسين الفهم.حافظ على الاتساق. استخدم هوية بصرية، ونبرة، وأسلوباً متسقاً في جميع الفيديوهات لتعزيز هوية العلامة التجارية.
- حسّن قابلية الوصول. أضف ترجمات نصية وتأكد من أن المحتوى مناسب للعرض على الموبايل للوصول إلى جمهور أوسع.
نصيحة احترافية
إذا كان فيديو الشرح الخاص بك يحتاج إلى عناصر بصرية إضافية مثل تسجيلات الشاشة، فتأكّد من أنها متوافقة مع النص الذي كتبته. ابدأ بكتابة النص، ثم استخدم زر المعاينة لتشغيل الصوت أثناء تسجيل الشاشة بشكل متزامن مع التعليق الصوتي للحصول على أفضل توقيت.
هل أنت مستعد للتعمّق أكثر؟
→ شاهد شرحًا تفصيليًا خطوة بخطوة لإنشاء فيديوهات الشرح (How-to)