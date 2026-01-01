مرحبًا بك في دليلك السريع لبدء استخدام فيديوهات الذكاء الاصطناعي لروّاد الأعمال المعرفيين
هل تمتلك معرفة قيّمة أو خبرة أو تجارب تود مشاركتها مع العالم؟ مع HeyGen يمكنك توصيل أفكارك وأُطُرك ودروسك فورًا من خلال محتوى فيديو قابل للتوسّع بجودة الاستوديو في دقائق، وليس أسابيع.
سيساعدك هذا الدليل على الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ، مع تعزيز حضورك وسرعتك ومصداقيتك. ستتعلّم كيف تنشئ أول أصل لاتصالك بالفيديو، وتكتشف أهم أفضل الممارسات، وتستكشف استراتيجيات لتوسيع تأثير فيديوهاتك.
أهم حالات الاستخدام: كيف يستفيد روّاد الأعمال المعرفيون من HeyGen
HeyGen ليست مجرد أداة فيديو؛ بل هي محرّك لسرد القصص والتواصل مخصّص لروّاد الأعمال المعرفيين والمعلمين والمدرّسين في العصر الحديث.
فيديوهات ترويج الدورات
- Julia McCoy: أنشأت نشاطها الجديد في تعليم الذكاء الاصطناعي باستخدام أفاتارات HeyGen وأصواتها لتوسيع نطاق الدورات وإنشاء المحتوى.
- Tomorrow.io: أحدثت ثورة في محتوى التسويق والريادة الفكرية باستخدام فيديو بالذكاء الاصطناعي.
- Reid AI (Reid Hoffman): استخدم LiveAvatar لتوسيع نطاق المحتوى القيادي والسرد القصصي، ليصل إلى أكثر من 50 مليون ظهور.
دروس قصيرة ومواد شرح توضيحية
- ELB Learning: قلّصت وقت تطوير فيديوهات الدورات التدريبية بنسبة 75%.
- Miro: وسّعت المحتوى التعليمي ليصل إلى أكثر من 90 مليون مستخدم من خلال استخدام HeyGen لإنتاج فيديوهات شرح المنتجات بسرعة أكبر بمقدار 10 مرات.
- Sibelco: حوّلت فيديوهات التدريب المؤسسي ووحدات السلامة إلى دروس قصيرة متعددة اللغات.
فيديوهات تعريفية مخصّصة للموظفين الجدد
- Lattice: أنشأت مقاطع فيديو مخصّصة للانضمام بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، لتقديم ثقافة الشركة وقيمها للموظفين الجدد حول العالم.
- Publicis Groupe: خصّصت أكثر من 100,000 فيديو شكر شخصي.
- Curt Landry Ministries: استخدمت أدوات الترجمة من HeyGen لتنمية قناة يوتيوب متعددة اللغات، مما زاد التفاعل بمقدار 5×.
واقع إنشاء المعرفة
لم يعد الفيديو خيارًا ثانويًا. إنه الأساس الذي تُنقَل به المعرفة وتُكتشَف وتُحقَّق منها الإيرادات.
التحدي
- إنتاج الفيديو التقليدي ما زال بعيد المنال بالنسبة لمعظم المعلّمين والمبدعين الأفراد.
- تصوير دورة تدريبية احترافية عبر الإنترنت يمكن أن يكلّف من 5,000$ إلى 25,000$ ويتطلّب من 4 إلى 8 أسابيع من وقت الإنتاج.
- يذكر معظم المعلّمين أن الوقت والتكلفة هما أكبر عائقين أمامهم لإنشاء محتوى فيديو ثابت بشكل مستمر.
- على الخبراء أن يحققوا المزيد بإمكانات أقل، وهم ينافسون في اقتصاد صناع المحتوى بموارد محدودة وتوقعات متزايدة من حيث جودة المحتوى وتكرار نشره.
ما الذي يتيحه الفيديو بالذكاء الاصطناعي
السرعة
- Miro قلّلت وقت إنتاج الفيديو من أسابيع إلى أيام، مما أتاح لفريق التعليم لديهم إنتاج محتوى تعليمي أكثر تفاعلاً لأكثر من 90 مليون مستخدم بدون الحاجة إلى تجهيزات التصوير التقليدية.
توفير التكاليف
- مؤسِّسة I Love Happy Cats آنيلين فان دي ووتر تنشئ وتترجم الفيديوهات بسرعة أكبر 5 مرات باستخدام HeyGen، مما يوفّر الميزانية والوقت لتوسيع نشاطها التدريبي عالميًا.
قابلية التوسع
- تمكّنت Vision Creative Labs من التوسّع من إنتاج عدد قليل من مقاطع الفيديو سنوياً إلى 50–60 مقطعاً يومياً، مما غيّر بشكل جذري طريقة تواصل عملائهم في قطاعي التمويل والتعليم على نطاق واسع.
التوطين
- فريق العولمة في Workday يستخدم HeyGen للموافقة على عدد أكبر من المشاريع، وإنشاء فيديوهات متعددة اللغات ومتوافقة مع هوية العلامة التجارية عبر مختلف الأسواق مع الحفاظ على الجودة والاتساق.
التخصيص
- أكثر من 50 ألف فيديو مخصص مع تفاعل أعلى بمقدار 3 مرات تم إنشاؤها بواسطة Videoimagem لحملة لصالح AB InBev
إنشاء أول فيديو لك بالذكاء الاصطناعي
مقدمة
هل أنت جديد في مجال الفيديو أو تستخدم HeyGen لأول مرة؟ هذا القسم سيرشدك خلال كل خطوة لمساعدتك على إنشاء فيديوهات عالية الجودة بسرعة.
دورة في التسويق عبر البريد الإلكتروني
هذا القالب المصقول مثالي للمسوقين الذين يسعون للارتقاء باستراتيجية مبيعات الدورات التدريبية لديهم. استخدمه لعرض نظرة عامة واضحة عن الدورة، وإبراز النتائج القابلة للقياس، وإظهار القيمة التي يمكن للمتعلمين توقعها.
قالب الأمن السيبراني
استخدم هذا القالب للترويج لدورتك القادمة في الأمن السيبراني بهدف تعزيز الثقة وزيادة التسجيل. أبرز الطرق التي يُفضَّل بها التعامل مع الأمن السيبراني عند استخدام دورتك، بما يتيح لجمهورك تعلّم أساليب وأطر عمل فريدة.
الانضمام للموظفين الجدد
أصبح الترحيب بفريقك الجديد أسهل الآن. يبرز هذا القالب المواهب التي جمعتها لعملك ويشرح كيف ينسجم عمل الشركة مع مهام موظفك الجديد.
تحب التعلّم بالممارسة؟
اختر نوع الفيديو من الأعلى لفتح قالب جاهز في HeyGen واتّبع الخطوات أثناء التقدّم.
لست مستعدًا للبدء بعد؟
لا تقلق. تصفّح الخطوات الآن وارجع إلى الدليل الكامل عندما تكون مستعدًا.
قبل أن تضغط على «إنشاء»، وضّح هدفك التعليمي أو هدفك في التواصل. اسأل نفسك:
- الهدف:ما الذي تريد أن يحققه هذا الفيديو؟ أمثلة: شرح مفهوم أساسي، الإعلان عن دورة جديدة، إرشاد الطلاب الجدد، الترويج لويبينار
- الجمهور: مع من تتحدث؟ أمثلة: متعلّمون جدد، عملاؤك الحاليون، مجتمعك الإلكتروني
- التوزيع: أين سيُعرض فيديوك؟ أمثلة: منصّة دورتك، YouTube، البريد الإلكتروني، موقع الويب
- العنصر الجاذب: ما السؤال أو نقطة الألم أو الفكرة التي ستجذب الانتباه في الثواني الأولى؟
نصيحة احترافية
تحتاج إلى رأي ثانٍ؟ اسأل ChatGPT أو Claude:
“أنا أُنشئ فيديو ترويجيًا قصيرًا لدورة عن [topic]. هدفي هو [goal]. جمهوري هو [audience]. نقطة الجذب لدي هي [hook]. هل يمكنك اقتراح طرق لجعله أكثر إقناعًا وجاذبية؟”
الخطوة 1: إعداد مساحة عمل HeyGen الخاصة بك للتوسّع
بصفتك رائد أعمال في مجال المعرفة، فإن علامتك التجارية هي فصلك الدراسي وأداة تواصلك. اجعل كل فيديو سهل التعرّف عليه فورًا من خلال إعداد مجموعة العلامة التجارية الخاصة بك باستخدام الخطوط والشعارات والألوان التي تميّزك.
الصق رابط موقعك الإلكتروني لاستيراد أسلوب علامتك التجارية تلقائياً، أو ارفع العناصر يدوياً. هل أنت مستعجل؟ يمكنك دائماً الرجوع لاحقاً.
نصيحة احترافية
بمجرد إعداد مجموعة العلامة التجارية الخاصة بك، يمكنك فورًا مواءمة قوالب HeyGen مع علامتك التجارية. استبدل الألوان في القوالب بألوان علامتك التجارية بحيث يبدو كل درس أو فيديو ترويجي متناسقًا.
الخطوة 2: اختر أفاتار الذكاء الاصطناعي المناسب
المتحدّث باسمك يحدد نبرة الرسالة. اختر أفاتار عام جاهز، أو أنشئ أفاتار مخصصًا يتوافق مع هوية علامتك التجارية، أو، للحصول على لمسة شخصية بأقصى درجة، أنشئ التوأم الرقمي لك في دقائق باستخدام ميزة الأفاتار الواقعي من HeyGen!
تقدّم HeyGen عدة خيارات لإنشاء أفاتارات مخصّصة. اضغط على الروابط أدناه للاطلاع على التفاصيل بشكل أعمق.
نوع الأفاتار
ستحتاج إلى
ستحصل على
الأفضل لـ
فيديو تدريب مدته 2-5 دقائق
أكثر مظهر وحركة وصوت ومزامنة شفاه واقعية استنادًا إلى فيديو التدريب الخاص بك
نسخة رقمية مطابقة فائقة الواقعية
10-15 صورة
مظهر واقعي يعتمد على صورك، مع حركة وصوت ومزامنة شفاه يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي
نسخة رقمية واقعية مطابقة لك
موجّه نصي
مظهر وحركة وصوت ومزامنة شفاه مُنشأة بالكامل بالذكاء الاصطناعي
شخصيات خيالية بأساليب رسوم متحركة واقعية أو متنوّعة
صورة واحدة
مظهر واقعي للغاية يعتمد على صورة، مع حركة وصوت ومزامنة شفاه يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي. يتطلّب رصيداً لإجراء عملية الإنشاء.
فيديوهات أقل من 30 ثانية، بما في ذلك مزامنة الشفاه مع الموسيقى
نصيحة احترافية
استخدم ميزة generating looks في HeyGen لتغيير وضعية الأفاتار أو البيئة المحيطة أو الملابس باستخدام موجّه نصي فقط.
أفضل الممارسات: إنشاء توأم رقمي مثالي
هل أنت مستعد لإنشاء أفاتار احترافي يحاكي الواقع مع خيارات تخصيص لا حصر لها؟ اطّلع على الموارد أدناه للحصول على نصائح وأفضل الممارسات ونظرة سريعة على ما ستحتاج إليه للبدء.
عند إنشاء توأم رقمي، تذكّر أن جودة المدخلات تعني جودة المخرجات. كلما كانت صورك، وفيديوهاتك، والموجّهات المكتوبة أفضل، أصبح الأفاتار الخاص بك أكثر واقعية واحترافية.
كل ما يظهر في فيديو تدريب الأفاتار الواقعي الخاص بك، من الإيماءات إلى تعابير الوجه أو نبرة الصوت، سينعكس في النتيجة النهائية.
قدّم للذكاء الاصطناعي موجّهًا مباشرًا ومفصّلًا يصف الفيديو الذي تنشئه. أضِف سياقًا مهمًا، مثل:
- نوع الفيديو الذي تنشئه (إعلان مؤثرين، شرح منتج، فيديو تعريفي للعلامة التجارية)
- لمن يُوجَّه الفيديو (الجمهور المستهدف)
- هدف الفيديو (زيادة النقرات، شرح مفهوم، التثقيف)
- نبرة أو أسلوب الصوت الذي تريد استخدامه (ودّي، احترافي، حواري)
نوع الأفاتار
ستحتاج إلى
أفضل الممارسات
فيديو تدريب مدته 2-5 دقائق
10-15 صورة
أنشئ أفاتار
موجّه نصي
إذا كنت جديدًا في كتابة البرومبت، اطّلع على أفضل ممارسات البرومبت
Avatar IV (جديد!)
صورة واحدة
صورة واحدة تتضمّن الشخص فقط، بإضاءة جيدة وجودة عالية
نصيحة احترافية
استخدم ميزة Generate Looks من HeyGen لتغيير وضعية الأفاتار أو البيئة المحيطة أو الملابس باستخدام موجّه نصي فقط.
أفضل الممارسات: إنشاء أصوات ذكاء اصطناعي مخصّصة عالية الجودة
تقدّم HeyGen مكتبة ضخمة من الأصوات الجاهزة المُنشأة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 175 لغة ولهجة ونبرة عاطفية، لكن أحيانًا يحتاج الفيديو المثالي إلى صوت مخصّص. فيما يلي ثلاث طرق لإنشاء أصوات مخصّصة.
نوع الصوت المخصص
طريقة الإنشاء
المخرجات
الأفضل لـ
تلقائيًا عند إنشاء أفاتار فائق الواقعيةأو
استنساخ صوت واقعي يعتمد على صوتك الحقيقي وتنغيماتك، مع دعم لعدة حالات عاطفية.
نسخة مستنسخة من صوتك تبدو تمامًا مثلك
موجّه نصي يحدّد السمات (العمر، اللكنة، النوع الاجتماعي، النبرة، طبقة الصوت، العاطفة)
صوت مُنشأ بالكامل بالذكاء الاصطناعي اعتمادًا على الموجّه.
صوت خيالي أو أصوات ذات طابع تمثيلي قوي
خدمة صوت خارجية بالذكاء الاصطناعي (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
استنساخ صوت واقعي مُدرَّب على صوتك الحقيقي وتنغيماتك. عناصر التحكّم في الضبط الدقيق تختلف حسب الخدمة. خيار ممتاز لإنشاء توأم رقمي، لكنه عادةً يتطلّب دفعة إضافية.
نسخة مستنسخة من صوتك تبدو تمامًا مثلك
لأفضل جودة صوت، ابدأ بتسجيل صوتي أصلي قوي. إليك كيفية الحصول على تسجيل ممتاز:
• استخدم ميكروفونًا أو موبايلًا عالي الجودة، وامسكه على بُعد 6–8" من فمك
• سجّل في مكان هادئ خالٍ من الضوضاء
• تحدّث بوضوح مع فواصل طبيعية وتعبير عاطفي بسيط
• حمِّل عدة عينات بصيغ مختلفة من النبرات العاطفية للحصول على مزيد من المرونة (مخصص لـ HeyGen Custom Voice Clones فقط)
هل تريد التعمّق أكثر؟
→ الدليل الشامل لاستنساخ الصوت المخصص فائق الواقعية
أفضل الممارسات: اكتب البرومبت باحتراف
البرمجة بالموجّهات هي عملية صياغة تعليمات نصية بعناية وتكرار تحسينها (تُسمى موجّهات) لاستخدامها في توجيه أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى من الصفر مثل الصور أو الحركة أو الصوت.
صياغة البرومبت مهارة قوية لأي منشئ محتوى بالذكاء الاصطناعي. عند استخدامها مع HeyGen، تفتح لك البرومبتات عددًا لا حصر له من الطرق لإنشاء فيديوهات عالية التأثير، حيث تكون مخيلتك هي الحد الوحيد! استعد للتجربة والتطوير المستمر.
الميزة
وظيفة
استخدمه في
غيّر وضعية الأفاتار المخصص أو البيئة المحيطة به أو ملابسه
أضف الحيوية إلى أفاتارات الصور مع الإيماءات وتعبيرات الوجه
إنشاء أفاتارات مخصّصة (واقعية أو متحركة)
إنشاء أصوات مخصّصة
أفضل ممارسات كتابة البرومبت
كن محددًا
كلما وصفت ما تريده بوضوح أكبر (النبرة، المظهر، الإيماءات، المشاعر)، كان بإمكان الذكاء الاصطناعي مطابقة رؤيتك بشكل أفضل.
ابدأ بالهيكل
استخدم هيكلًا ثابتًا: ماذا، من، أين، كيف. ينطبق هذا على العناصر البصرية، ونبرة الصوت، واتجاه الحركة.
ضمِّن السياق والهدف
وضّح للذكاء الاصطناعي الهدف: هل هو لعرض توضيحي للمنتج؟ إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي؟ أم شرح تعليمي؟ توضيح السياق يساعد على تخصيص النتيجة.
استخدم لغة وصفية
استخدم صفات تعبّر عن المشاعر أو الأسلوب أو الوضوح (مثل: «واثق»، «بسيط»، «طاقة عالية»، «إيقاع هادئ»).
كرّر وحسّن
لا تكتفِ بالمحاولة الأولى. التعديلات البسيطة على البرومبت يمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل بكثير في جميع أنواع الوسائط!
أفضل ممارسات كتابة البرومبت يمكن أن تختلف قليلًا حسب ما تقوم بإنشائه
استكشف الموارد التالية للتعمّق أكثر في كل نوع وتحقيق أقصى استفادة من موجّهاتك!
الخطوة 3: أنشئ فيديوك بثلاث طرق
بصفتك رائد أعمال معرفي، لديك مسارات عمل مختلفة، ومستويات متباينة من الراحة مع التقنيات، وأساليب إبداعية متنوّعة. تتيح لك HeyGen ثلاث طرق متكافئة في القوة لتحويل أفكارك إلى فيديوهات احترافية متوافقة مع هويتك التجارية خلال دقائق.
اختر الأسلوب الأنسب لطريقة عملك، أو اجمع بينها لتحصل على أقصى قدر من المرونة.
أنشئ باستخدام Video Agent
أفكارك تستحق أن يراها الآخرون، لا أن تبقى عالقة في المسودات. Video Agent من HeyGen هو شريكك الإبداعي المتواجد دائمًا، والمصمَّم لتحويل الأفكار إلى فيديوهات بجودة الاستوديو انطلاقًا من موجّه بسيط.
انسَ الجداول الزمنية، والتحرير اليدوي، أو الانتظار للمستقلين. مع Video Agent يمكنك الانتقال من الفكرة → إلى النص → إلى العناصر البصرية → إلى التعليق الصوتي → إلى التصدير تلقائياً.
لماذا يعد مثاليًا لروّاد الأعمال المعرفيين
خبرتك هي أهم أصولك. يقوم Video Agent بأتمتة عملية الإنتاج، مما يتيح لك التركيز على التعليم والبيع والتوسّع.
مهمة
كتابة النصوص
المرئيات
التعليق الصوتي
التحرير
الترجمة النصية
وكيل الفيديو يتولى ذلك بالنيابة عنك
يحوّل موضوعك أو الموجّه الخاص بك إلى قصة واضحة وجذابة
يختار تلقائياً لقطات أو صوراً من مكتبة المواد الجاهزة لتناسب أسلوبك وموضوعك
يضيف تعليقاً صوتياً طبيعياً مدركاً للمشاعر بأكثر من 175 لغة
يتولى تلقائياً ضبط الإيقاع والانتقالات والتوقيت
ينشئ ترجمات نصية دقيقة لزيادة الوضوح وتحسين إمكانية الوصول
نصيحة احترافية: تعامل مع البرومبتات كأنها موجّهك الإبداعي. كلما كانت فكرتك أوضح، أصبح الوكيل أذكى. استخدم برومبتات محددة مثل:
- «أنشئ فيديو تعريفي مدته 90 ثانية يشرح كيفية بناء علامة شخصية باستخدام الأفاتارات الرقمية.»
- «لخّص آخر نشرتي البريدية في نص فيديو TikTok مدته دقيقة واحدة.»
- «أنشئ فيديو لإطلاق منتج بإيقاع حيوي ونبرة مليئة بالطاقة.»
فكّر في البرومبتات كأنها محادثات مع محرّرك؛ كلما قدّمت تفاصيل أكثر، كانت النتائج أفضل.
نصائح احترافية للحصول على نتائج سينمائية
- اكتب موجزاً واضحاً.فكّر في الموجّه الخاص بك باعتباره توجيهاً إبداعياً يشمل النبرة، والصيغة، والهدف. "أنشئ فيديو تعريفي مدته 90 ثانية يشرح كيفية بناء علامة تجارية شخصية باستخدام الأفاتارات الرقمية."
- استخدم عناصر بصرية قوية.حمّل لقطات منتجك الخاصة أو لقطات B-roll لإضفاء طابع شخصي على الفيديو.
- كرّر بسرعة.عاين النتيجة، عدّل، وأعد إنشاء الفيديو؛ يتعلّم الوكيل من ملاحظاتك.
- انطلق عالميًا.قم بالتحلية الفورية للمحتوى باستخدام دعم الصوت متعدد اللغات.
- أضف الأفاتار الخاص بك. اجمع بين Video Agent والأفاتار الخاص بك في HeyGen لعلامة تجارية متناسقة.
اختصار: استخدم Video Agent لإعداد المسودة الأولى، ثم حسّنها أو خصّصها في AI Studio (الخطوة 5). هذه هي أسرع طريقة لتحويل المعرفة الخام إلى فيديو مصقول جاهز للنشر.
هل تريد التعمق أكثر؟
→ استكشف ما يلي:
أنشئ باستخدام السكربتات
لديك النص جاهز بالفعل؟ حوّل النص المكتوب إلى فيديو مُنتَج بالكامل في بضع نقرات فقط. يتيح لك هذا المسار تحكماً كاملاً في رسالتك ونبرة حديثك بينما تتولى HeyGen جميع تفاصيل الإنتاج.
ابدأ بكتابة النص أو استيراده. يمكن أن يكون مقالة مدونة، أو نشرة بريدية، أو مخطط دورة تدريبية، أو مستند نقاط حديث. بعد ذلك، تقوم HeyGen بتحويله إلى فيديو مشهد تلو الآخر.
نصّك هو رسالتك، والجسر بين معرفتك وفهم المتعلّم لديك. اجعله بسيطًا، ودودًا، وقابلاً للتنفيذ.
- ابدأ بوعد واضح أو فكرة أساسية واضحة.
- اختم بخطوة تالية مباشرة (CTA): "انضم إلى دورتي" أو "شاهد الوحدة التالية" أو "حمّل ورقة العمل".
- حافظ على أسلوب حديث بسيط وكأنك تتحدث مع طالب واحد لديه دافع قوي للتعلّم.
انتقل إلى الخطوة 5 لتتعرّف بالتفصيل على كيفية استيراد نصّك وتحسينه داخل AI Studio، حيث يمكنك تعديل المشاهد والإيقاع والتصميم مع تحكّم كامل.
نصيحة احترافية:
استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع. يمكنك أيضًا الوصول إلى ChatGPT مباشرة داخل HeyGen للعصف الذهني، أو إعداد الخطوط العريضة، أو تحسين نصوص الفيديو الخاصة بك دون مغادرة المنصة.
ما عليك سوى النقر على لوحة "ChatGPT" في محرر النصوص الخاص بك لإنشاء النص أو تحسينه فورًا.
هل تفضّل استخدام نماذج GPT الخاصة بك خارج HeyGen؟ لا مشكلة. لا يزال بإمكانك كتابة النص باستخدام أدوات مثل ChatGPT أو Claude أو Gemini، ثم لصقه في HeyGen لإنشاء فيديو فوري.
«اكتب نص فيديو تعريفي مدته 60 ثانية لدورتي التدريبية عبر الإنترنت حول [topic]. اجعل النبرة ودّية ومشجّعة وواضحة.»
استكشف قوالب النصوص والمزيد من النصائح لأنواع فيديو المعرفة الشائعة
فيديوهات تدريبية - فيديوهات إرشادية - دورات تعليمية إلكترونية - فيديوهات لشرح المنتجات - شروحات بالذكاء الاصطناعي - مشاركة المعرفة المالية
أنشئ باستخدام PDF/PPT
لديك بالفعل محتوى منظّم أو شرائح عرض أو أُطر عمل أو كتب إلكترونية؟ حوّلها إلى فيديوهات في ثوانٍ.
ارفع ملف PDF أو عرض PowerPoint، وستقوم HeyGen تلقائياً بتحويل كل صفحة إلى مشاهد فيديو قابلة للتعديل. أضف الأفاتار والنص الصوتي (السكريبت) والتعليق الصوتي، لتتحول موادك التعليمية الحالية إلى تجربة تعلّم تفاعلية.
مثالي لـ:
- إعادة توظيف الدورات وورش العمل والويبينارات
- تحويل العروض التقديمية الثابتة إلى دروس فيديو تفاعلية وجذابة
- توسيع نطاق المواد القديمة دون تكاليف إنتاج جديدة
نصيحة احترافية
ابدأ بشكل بسيط من خلال عرض تقديمي واحد عالي القيمة أو مستند واحد، وحوّله إلى سلسلة قصيرة من فيديوهات الشرح. ستندهش من السرعة التي يتحول بها ما لديك من معرفة حالية إلى محتوى حي وفعّال.
أي مسار يناسبك أكثر؟
الميزة
وظيفة
حافظ على التحكم في الرسالة والنبرة
إعادة توظيف الأصول الحالية
أفضل مسار
وكيل فيديو
أنشئ باستخدام النص الخاص بك
تحويل PDF / PPT إلى فيديو
بغضّ النظر عن نقطة البداية، المسارات الثلاثة مترابطة بسلاسة. يمكنك البدء مع Video Agent، ثم تحسين النص في AI Studio، أو إعادة مزج المحتوى الموجود لديك، وكل ذلك داخل HeyGen.
أفضل الممارسات: اكتب نصوصًا عالية الجودة بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي
هل تريد العمل بذكاء أكبر وليس بجهد أكبر؟ إليك بعض النصائح للاستفادة من أدوات مثل ChatGPT وClaude وGemini وغيرها لتسريع عملية كتابة النصوص.
الخطوة 1: ابدأ بموجّه واضح
قدّم إلى ChatGPT موجّهًا مباشرًا ومفصّلًا يصف الفيديو الذي تنشئه. أضف سياقًا مهمًا، مثل:
- نوع الفيديو الذي تنشئه (ترويج دورة، درس، ملخص، أو إعلان)
- لمن يُوجَّه الفيديو (الطلاب، العملاء، أو أفراد المجتمع)
- الهدف (التعليم، الإلهام، البيع، أو الإعداد والدمج للمستخدمين الجدد)
- نبرة أو أسلوب الصوت (ودّي، واثق، خبير، أو حواري)
موجّه نموذجي:
"اكتب نصًا لمدة 60 ثانية لمقدمة دورة عن [topic]. يجب أن يكون الأسلوب مشجعًا واحترافيًا. اختتم بدعوة واضحة للانضمام إلى الدورة."
الخطوة 2: أضف نقاطك التعليمية الأساسية
يعمل الذكاء الاصطناعي بأفضل صورة عندما يحصل على توجيه واضح. أضف نقاطًا مختصرة توضّح ما تريد تغطيته.
مثال:
- اسم الكورس أو الدرس
- النتيجة التعليمية الأساسية أو القيمة المكتسبة
- دعوة لاتخاذ إجراء (مشاهدة الدرس التالي، تنزيل الدليل، الانضمام إلى المجتمع)
برومبت نموذجي: "ضمّن هذه النقاط: دورتي تساعد صُنّاع المحتوى على إنشاء أول سلسلة فيديو بالذكاء الاصطناعي لهم. الدعوة لاتخاذ إجراء: سجّل الآن لتبدأ أول درس لك."
الخطوة 3: اطلب الهيكل المناسب
تأكّد من أن أداة الذكاء الاصطناعي تقدّم لك النص بأسلوب شفهي سهل القراءة، بجمل قصيرة، وتدفّق طبيعي، وانتقالات واضحة.
موجّه نموذجي: "اكتب هذا كنص مُلقى بصوت عالٍ لفيديو شرح يقوده أفاتار. استخدم لغة بسيطة ومشجّعة تشبه أسلوب معلم يتحدث مباشرة إلى طالب."
الخطوة 4: المراجعة والتحسين
الصق النص في HeyGen واضغط على «معاينة» لتسمع الأفاتار وهو يقدّمه، ثم حسّنه بناءً على ما تسمعه.
نماذج لموجّهات المراجعة:
- "اجعل هذا النص أكثر إلهامًا."
- "أضِف جملة افتتاحية أكثر قوة وجذبًا."
- «بسّط الخاتمة واجعل الدعوة لاتخاذ إجراء أكثر وضوحًا وقابلية للتنفيذ.»
- «أعطني نسخة مدتها 30 ثانية تركز على أهم النقاط المستخلصة.»
نصيحة احترافية
استخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد لك في الكتابة، وليس كبديل عنك. أفضل النصوص تجمع بين خبرتك وسرعة الذكاء الاصطناعي؛ أنت تضيف الرؤية والخبرة، والذكاء الاصطناعي يضيف اللمسات النهائية.
الخطوة 4: أنشئ مشاهدك وصقّلها في AI Studio
حان الوقت الآن لإضفاء الحيوية على محتواك داخل استوديو الذكاء الاصطناعي من HeyGen. صمّم فيديوك مع التركيز على الوضوح والسلاسة والتفاعلية.
- صمّم المشاهد الخاصة بك في دقائق باستخدام مجموعة العلامة التجارية أو القوالب التي أعددتها في الخطوة 1.
- عزّز رسالتك بنصوص أو عناصر مرئية على الشاشة، واضبط ظهورها واختفاءها باستخدام الرسوم المتحركة.
- تصفّح مكتبة الوسائط الجاهزة من HeyGen للحصول على فيديوهات b-roll عالية الجودة وخالية من حقوق الملكية.
- استخدم انتقالات مشاهد مميزة لمنح الفيديو الخاص بك مظهراً سلساً واحترافياً. أضِف وخصّص الترجمة النصية لجعل فيديوهاتك أكثر جاذبية وسهولة في الوصول.
نصيحة احترافية
- استفد من التفاعلية لجعل دروسك ديناميكية. أضف أزرارًا قابلة للنقر، أو أشكالًا، أو نصوصًا ترتبط بتمارين، أو اختبارات، أو وحدات أعمق. أو استخدم منطق التفرّع لتوجيه المشاهدين إلى مشاهد أو نتائج مختلفة بناءً على اختياراتهم. مثالي لعمليات الإعداد للمستخدمين الجدد، أو التقييمات، أو مسارات التعلّم المعيارية.
- استخدم المشغّل متعدد اللغات عند نشر الدورات أو الدروس العامة. يقوم تلقائياً بتجميع كل الإصدارات المترجمة من الفيديو الخاص بك في رابط مشغّل واحد مع قائمة منسدلة للاختيار.
- أنشئ عناصر بصرية أو رسوم متحركة للدروس باستخدام أداة تصميم الحركة، وولّد نصوصًا متحركة، ومخططات مفاهيم، أو عناصر شرح بصرية انطلاقًا من موجّهات بسيطة. مثالي لتبسيط وشرح الأفكار المعقّدة بصريًا.
هل أنت مستعد للتحرير باحتراف؟
تفضّل بزيارة HeyGen Academy: AI Studio، وهو كورس فيديو متعمّق يغطّي جميع خصائص التحرير في HeyGen.
أفضل الممارسات: ضبط النطق والمشاعر والتنغيم
هل تحتاج إلى أن يبدو صوت الأفاتار الخاص بك مثاليًا؟ HeyGen يقدّم لك أدوات قوية لضبط التعليق الصوتي بدقة للحصول على أداء طبيعي ودقيق يبدو حيًا.
الميزة
كيف تعمل
أضف فواصل واضبط نطق كلمات معيّنة مباشرة في لوحة النص.
ارفع أو سجّل مقطعاً صوتياً بالنبرة والإيقاع وطريقة النطق التي تريدها، ودَع أي أفاتار يقدّمه بصوته الخاص.
شكّل إحساس ونبرة النص بضغطة زر واحدة.
أضِف نطاقًا أوسع إلى صوتك المخصص برفع تسجيلات إضافية بنبرات عاطفية مختلفة، ثم اختر النبرة الأنسب لكل لحظة.
الأفضل لـ
هل تريد مشاهدته أثناء العمل؟
استراتيجيات لتوسيع تأثير تواصلك
سواء كنت توسّع جمهورك، أو تختبر ما يلقى صدى لديهم، أو تخصّص الدروس لأنواع مختلفة من المتعلمين، فإن هذه الأدوات المتقدمة تساعد روّاد المعرفة على التوسّع بدقة.
حسّن وكرّر الأداء باحتراف
أنشئ عدة نسخ من مقدمة الدرس أو الجملة الجاذبة أو عبارة الحث على الإجراء، وقارن النتائج.
- انسخ المشاهد لاختبار أمثلة أو شروحات مختلفة.
- بدّل الأفاتارات/الأصوات لمعرفة أي نبرة يفضّلها المتعلّمون.
- قِس وقت المشاهدة، والنقرات، ومعدلات إكمال المشاهدة على منصتك لتحتفظ بما يحقق أفضل النتائج.
انطلق عالميًا مع الترجمة
تعرّف على كيفية ترجمة وتوطين فيديوهاتك إلى أكثر من 175 لغة ولهجة، بدون الحاجة إلى الدبلجة أو مؤديي أصوات.
استخدم ميزة Brand Voice في HeyGen للحفاظ على الاتساق في الفيديوهات المترجمة من خلال تخصيص كيفية التعامل مع كلمات معيّنة (مثل نطق أسماء العلامات التجارية، أو فرض ترجمة مصطلحات معيّنة أو منع ترجمتها).
يمكن لمستخدمي باقات Enterprise وTeam أيضًا إجراء تعديلات مباشرة على النصوص المترجمة باستخدام ميزة Proofread لدينا.
انشر باستخدام المشغّل متعدد اللغات. يوفّر رابط مشاركة واحدًا مع قائمة منسدلة لاختيار اللغة لكل ترجمة مُنتَجة في المجلد.
تحتاج إلى بعض الإلهام؟ اكتشف كيف توسّعت Happy Cats عالميًا مع HeyGen، من خلال إنشاء محتوى فيديو متعدد اللغات أسرع 5 مرات مع خفض التكاليف والوصول إلى جماهير جديدة.
خصّص التجربة على نطاق واسع
أضف لمسة شخصية إلى حملات البريد الإلكتروني، وجهود المبيعات، أو دعم العملاء باستخدام فيديوهات مخصّصة. من خلال استخدام عناصر ديناميكية، مثل اسم المشاهد أو تفاصيل مخصّصة لاهتماماته، يمكنك إنشاء تجربة فريدة وأكثر تفاعلاً لكل شخص.
أضف عناصر تفاعلية لتوجيه المشاهدين إلى الوحدة المناسبة أو للربط بملفات العمل.
حوّل المفاهيم إلى عناصر مرئية
حوّل الأفكار المجرّدة إلى عناصر بصرية واضحة وسهلة التذكّر.
- مصمّم موشنينشئ عناوين متحركة، ومخططات، وعناصر جذب اجتماعية انطلاقًا من الموجّهات. مثالي لعرض العمليات والأطر والتعريفات (يستخدم أرصدة التوليد).
- وسائط جاهزة + شاشات: عزّز التعلّم باستخدام أمثلة، أو لقطات B‑roll، أو طبقات شرائح فوق الفيديو.
LiveAvatar من HeyGen
سواء للمبيعات أو دعم العملاء أو التعليم، LiveAvatar يحوّل مقاطع الفيديو أحادية الاتجاه إلى محادثات تفاعلية ثنائية الاتجاه. إنها طريقة قوية لزيادة التفاعل، وتخصيص التجارب، ودفع العملاء لاتخاذ الإجراء.
تحتاج إلى إلهام؟
اكتشف كيف تعيد الشركات الرائدة ابتكار التعلّم والتواصل والتأثير من خلال LiveAvatar.
الريادة الفكرية
تستخدم Reid AI ميزة LiveAvatar لتوسيع نطاق رؤى Reid Hoffman عالميًا، لتصل إلى أكثر من 50 مليون مشاهدة. يتفاعل التوأم الرقمي لـ Reid مع الجمهور في محادثات تفاعلية، مما يوسّع انتشار أفكاره وحضوره عبر مختلف الصيغ والمجتمعات.
تعلّم اللغات
أضافت Speakology AI ميزة LiveAvatar لمساعدة الطلاب على练习 النطق والحوار بصوت عالٍ، مما أدى إلى زيادة ملموسة في مستوى التفاعل.
اتصال وتجارب غامرة
تدمج Proto Hologram ميزة LiveAvatar في الشاشات الهولوغرافية، مما يتيح حضورًا تفاعليًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لشركات Fortune 500.
تتيح LiveAvatar للمعلمين والاستشاريين وصنّاع المحتوى توسيع حضورهم الشخصي دون الحاجة إلى التواجد المباشر، من خلال تحويل مقاطع الفيديو المسجّلة إلى تجارب تفاعلية للتعلّم والمشاركة عند الطلب.
استخدمه في:
- حوّل التوأم الرقمي الخاص بك إلى مساعد أو مستشار تعليمي يعمل على مدار 24/7
- أنشئ تجارب تفاعلية لإعداد الطلاب أو العملاء الجدد
- استضِف «ساعات عمل افتراضية» أو جلسات أسئلة وأجوبة تعمل تلقائياً دون إشراف مستمر
- أنشئ مراكز معرفة تفاعلية توسّع نطاق خبرتك
حالة استخدام رقم 1: فيديوهات ترويج الدورات
مثالي لـ:
المدرّبين، والاستشاريين، والمؤلفين، ومنشئي الدورات
أفضل الممارسات:
- اجعل مدته أقل من 3-4 دقائق، وابدأ بعرض التحوّل الذي سيحصل عليه المتعلّمون.
- اعرض النتائج، وأدلة الثقة الاجتماعية، وعبارة دعوة لاتخاذ إجراء واضحة ("سجّل اليوم" / "شاهد الوحدة 1").
- صمّم المحتوى ليكون موجّهًا للموبايل أولًا، مع استخدام ترجمات نصية وإطارات قريبة.
أهم المميزات:
- Video Agent للحصول على نسخة أولية سريعة؛
- القوالب لضمان اتساق الهوية العلامية
- مصمّم موشن لبطاقات العناوين المتحركة والأُطر
- مشغّل متعدد اللغات لمشاركة رابط واحد لكل لغة
- Nano Banana لوضع غلاف المنتج أو الكتاب أو لإجراء تعديلات بصرية بسيطة
نصيحة احترافية
إليك هيكل نص مجرّب وفعّال من منتج المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي جورج «GG» غوسلاند من Favoured:
- العنصر الجاذب (Hook) – شيء بصري غير مألوف أو غير متوقَّع.
- المشكلة – ما التحديات التي يواجهها المشاهد لديك؟
- الحل – كيف يخفف المنتج أو الخدمة من هذه التحديات؟
- نقاط البيع الفريدة (USPs) – أي «unique selling point». اعرض المزايا التي تبرز وتتميّز!
- الدعوة إلى اتخاذ إجراء (CTA) – احرص دائمًا على أن تعطي المشاهدين خطوة واضحة يقومون بها بعد ذلك.
حالة استخدام رقم 2: الدروس القصيرة والفيديوهات الشارحة
مثالي لـ:
منشئو الدورات التعليمية، المعلّمون، المستشارون
أفضل الممارسات:
- استهدف مدة من 60 إلى 180 ثانية لكل مفهوم.
- استخدم فكرة واحدة في كل مشهد، واختم بملخص وخطوة تالية ("جرّب هذا التمرين").
- أضف ترجمات نصية وحركة خفيفة للحفاظ على وتيرة محتوى مشوّقة.
أهم المميزات:
- AI Studio للتحكم في توقيت المشاهد والعناوين
- التفاعلية للانتقال إلى تمارين تدريبية أو موارد أو الوحدات التالية
- مصمّم موشنللمخططات والتعريفات المتحركة
- الترجمة + مشغّل متعدد اللغات للمجموعات العالمية
حالة استخدام رقم 3: فيديوهات إرشادية مخصّصة للانضمام الجديد
مثالي لـ:
المجموعات، العضويات، برامج التدريب، الوكالات
أفضل الممارسات:
- اجعلها قصيرة (30–60 ثانية)، وأكّد ما الذي يتضمّنه الفيديو وما هي الخطوة التالية.
- استخدم اسم المتعلّم وأشر إلى مساره أو وحدته الدراسية المحددة.
- أضِف تذكيراً للمتابعة أو رابطاً لقائمة تحقق.
أهم المميزات:
- فيديوهات مخصّصة لأسماء وحقول ديناميكية
- التفاعليةللتأكيد على إتمام المراجعة والانتقال إلى الوحدة المناسبة
- القوالب + مجموعة العلامة التجارية لضمان الاتساق عبر المجموعات
- الترجمة + مشغّل متعدد اللغاتللطلبة الدوليين