الوصول إلى مكتبة الأصوات

في HeyGen، يُقصد بالصوت الكلام المُنشأ بالذكاء الاصطناعي والمستخدم في فيديوهاتك. يمكن إقران الأصوات بالأفاتارز أو استخدامها كصوت مستقل، مما يمنح محتواك نبرة مميزة وشخصية ونطاقًا واسعًا من التعبير العاطفي عبر مجموعة كبيرة من اللغات واللهجات وأنماط الإلقاء.

تساعدك الأصوات على مواءمة أسلوب تقديم الفيديو مع جمهورك وحالة الاستخدام.

مكتبة الأصوات

يتم إدارة جميع الأصوات في HeyGen من خلال مكتبة الأصوات. هنا يمكنك مراجعة نسخك المستنسخة من الصوت، واستكشاف الأصوات العامة بالذكاء الاصطناعي، والحفاظ على كل شيء منظمًا في مكان واحد.

يمكنك الوصول إلى مكتبة الأصوات من خلال ثلاثة أماكن رئيسية:

استوديو الذكاء الاصطناعي

صفحة الأفاتار

مراجعة لغوية

تتضمن مكتبة الأصوات أدوات تصفية قوية تساعدك على العثور بسرعة على الصوت المناسب. يمكنك التصفية حسب المنطقة، واللهجة، والعمر، والعاطفة، وحالة الاستخدام، وغير ذلك. يمكنك أيضًا وضع علامة على الأصوات كـ«مفضلة» حتى تصبح الخيارات التي تستخدمها كثيرًا سهلة الوصول.

استخدم الأصوات في AI Studio

داخل AI Studio، في كل مرة تختار فيها صوتًا لفيديو أفاتار، يكون لديك وصول كامل إلى مكتبة الأصوات الكاملة. من هنا، يمكنك معاينة الأصوات وتطبيق الصوت الأنسب لمشروعك بسرعة.

يمكنك أيضًا إنشاء أصوات مباشرة داخل AI Studio دون الحاجة إلى إنشاء أفاتار أولًا. في مكتبة الأصوات، اختر "صوت جديد"، ثم حدّد ما إذا كنت تريد استنساخ صوت فورًا، أو دمج صوت من طرف ثالث، أو إنشاء صوت جديد تمامًا باستخدام Voice Design. بعد إنشائه، يصبح الصوت متاحًا في جميع مشاريعك.

إدارة الأصوات من صفحة الأفاتارز

يمكن أيضاً إدارة الأصوات من صفحة الأفاتارز. من خلال اختيار أفاتار وفتح قائمة الصوت، يمكنك تعيين صوت أساسي أو فتح مكتبة الأصوات.

تعيين صوت أساسي يعني أن هذا الصوت سيُستخدم تلقائياً في كل مرة تختار فيها هذا الأفاتار في الفيديوهات المستقبلية.

استخدم الأصوات في أداة التدقيق اللغوي

يمكنك أيضاً الوصول إلى الأصوات في قسم Proofread. من أي مربع نص في السكربت، يمكنك فتح علامة تبويب Track Voice لمراجعة جميع الأصوات المستخدمة في الفيديو. من هناك، يمكنك التبديل بين الأصوات أو إنشاء أصوات جديدة أثناء تحسين السكربت الخاص بك.