مرحبًا بك في HeyGen Academy. اليوم، الفيديو هو كل شيء، والتميّز يتطلّب أكثر من مجرد أفكار جيدة. تحتاج إلى سرعة النشر باستمرار، والإبداع للحفاظ على تفاعل المحتوى، والمرونة للتكيّف مع جماهير مختلفة، وكل ذلك دون تكاليف وتعقيد الإنتاج التقليدي.

HeyGen تجعل ذلك ممكنًا. مع HeyGen، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو أفاتار واقعية أسرع بما يصل إلى 10 مرات من سير العمل التقليدي، دون الحاجة إلى استوديو أو إعداد كاميرا أو الاستعانة بمواهب باهظة التكلفة. يمكنك توسيع نطاق المحتوى عبر اللغات والأنماط البصرية والمنصات، وحتى إنتاج مقاطع فيديو مخصّصة تبدو فعلًا مصممة لكل شخص، مع الحفاظ على سير إنتاج مبسّط وقابل للتكرار. النتيجة هي إنشاء فيديو بجودة احترافية يكون متاحًا ومرنًا ومصممًا للتوسّع.

سواء كنت تُنتج حملات تسويقية، أو وحدات تدريبية، أو موادًا للاتصال الداخلي، أو محتوى تعليميًا، فهذا الكورس مصمَّم ليقدّم لك مقدمة شاملة على مستوى عالٍ حول ما يمكن لـ HeyGen القيام به وكيف تعمل المنصة. في النهاية، ستعرف كيف تحوّل فكرة إلى فيديو مصقول واحترافي المظهر خلال دقائق.

ستتعلّم كيفية التنقّل داخل المنصّة، والاعتياد على العمل في استوديو الذكاء الاصطناعي من HeyGen، وفهم المكوّنات الأساسية التي تقف وراء كل فيديو: الأفاتارات، والأصوات، والنصوص، والقوالب، والعناصر البصرية. هذه الدورة هي نقطة البداية لك، ومن هنا سنرشدك خطوة بخطوة في إنشاء الفيديوهات وتحريرها ومشاركتها بثقة.