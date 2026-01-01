حان الوقت الآن لإنشاء أول فيديو لك. كل شيء يبدأ بزر «إنشاء»، الذي يقدّم عدة طرق للبدء، كل منها مصمَّم لسير عمل مختلف.

Video Agent هو الخيار الأسرع. ابدأ بموجّه، وسيقوم HeyGen تلقائياً بإنشاء فيديو كامل مع النص، والعناصر البصرية، والتعليق الصوتي، والتصميم. مثالي للإعلانات السريعة، وفيديوهات السوشيال، وفيديوهات الشرح.

يوفّر لك AI Studio تحكماً إبداعياً كاملاً. حوّل النصوص إلى فيديوهات، واختر الأفاتارات والأصوات، وأضف المشاهد والوسائط والرسوم المتحركة، واضبط كل تفصيلة بدقة.

ارفع ملف PDF أو PowerPoint لتحويل الشرائح فورًا إلى مشاهد قابلة للتعديل، ثم أضف الأفاتارات والتعليقات الصوتية والحركة.

ميزة Photo to Video تتيح لك تحريك صورة واحدة باستخدام Avatar IV لإنشاء فيديوهات سريعة وخفيفة.

القوالب توفّر نقاط بداية جاهزة لحالات الاستخدام الشائعة، ويمكن تخصيصها بالكامل وإعادة استخدامها.

بغضّ النظر عن طريقة البدء، كل فيديو في HeyGen قابل للتحرير وإعادة الاستخدام.