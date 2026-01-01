طبيب الصوت

يمكنك الوصول إلى Voice Doctor من مكانين: داخل AI Studio أثناء العمل على مشروع، أو من صفحة Avatars عند إدارة إعدادات صوت الأفاتار. في كلتا الحالتين، يتيح لك Voice Doctor تحسين صوت موجود بالفعل دون إعادة إنشائه من البداية.

في هذا الشرح التفصيلي، سنبدأ في AI Studio.

افتح Voice Doctor في AI Studio

افتح مشروعًا قائمًا أو أنشئ مشروعًا جديدًا في AI Studio. اختر الأفاتار الخاص بك، ثم افتح علامة تبويب الصوت. من قائمة الأصوات المتاحة، اختر الصوت الذي تريد تحسينه. الأصوات التي تدعم Voice Doctor مميّزة بأيقونة Enhance Voice.

يعمل Voice Doctor مع الأصوات المرفوعة والأصوات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي.

حسّن وطوّر صوتك

بعد اختيار «Enhance Voice»، ستفتح واجهة «Voice Doctor». في اللوحة الموجودة على اليسار، يمكنك ضبط الإعدادات التقنية مثل اللكنة أو التبديل بين محركات الصوت لاستكشاف خصائص صوتية مختلفة.

في اللوحة الموجودة على اليمين، صف كيف تريد أن يتغيّر الصوت. على سبيل المثال، يمكنك طلب نطق أوضح، نبرة أكثر سلاسة، أو إيقاع كلام أكثر طبيعية. هذا الوصف يساعد في توجيه كيفية تحسين الصوت.

استنادًا إلى إدخالك، يقوم HeyGen بإنشاء عدة خيارات صوت محسّنة. يمكنك معاينة كل إصدار ومقارنة النتائج.

راجع واحفظ التغييرات الخاصة بك

إذا وجدت خيارًا مناسبًا، يمكنك حفظه كصوت جديد أو تطبيقه لاستبدال الصوت الحالي. إذا لم تكن النتائج دقيقة بما يكفي، اختر "Try fixing another way" لإنشاء مزيد من التنويعات ومواصلة التحسين.

تم تصميم Voice Doctor لإجراء تحسينات سريعة ومركّزة. من خلال بعض التعديلات البسيطة، يمكنك جعل الصوت أكثر طبيعية وصقلًا وتوافقًا مع الأسلوب الذي تريده قبل الانتقال إلى إنشاء الفيديو الخاص بك.