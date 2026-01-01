تصدير SCORM

حوّل مقاطع فيديو HeyGen الخاصة بك إلى حزم متوافقة مع SCORM لأنظمة إدارة التعلّم. تتبّع تقدّم المتعلّمين، وحدّد معايير إتمام الدورة، وقدّم محتوى تدريبيًا يمكن قياس نتائجه.

ما الذي يقدّمه تصدير SCORM

SCORM هو المعيار الذي تستخدمه معظم منصات التعلّم لتتبع تقدّم الدورات وإكمالها. تصدير SCORM من HeyGen يحوّل أي فيديو إلى حزمة جاهزة لأنظمة إدارة التعلّم (LMS) تقوم بالإبلاغ عند مشاهدة المتعلّمين لمحتواك وإكماله.

تصدير فيديو بصيغة SCORM

من لوحة التحكم الخاصة بك، اختر الفيديو الذي تريد تصديره ثم انقر على «Download». فعّل خيار «Export as SCORM»، واختر إصدار SCORM الذي تريده (1.2 أو 2004 الإصدار الرابع)، ثم حدّد نسبة إكمال الدورة. انقر على «Export SCORM Package» لتنزيل ملف ZIP.

استخدم حزمة SCORM في نظام إدارة التعلّم (LMS) الخاص بك

ارفع ملف ZIP إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) باستخدام خاصية استيراد SCORM المتوفرة فيه. سيعمل الفيديو الخاص بك كوحدة دراسية ضمن المقرر مع تتبّع مدمج لتقدّم المتعلّم بناءً على الحد الأدنى الذي تحدده.

عناصر تفاعلية

أضف اختبارات وفيديوهات متفرعة في AI Studio لإنشاء مسارات تعلّم تفاعلية. يمكن للمتعلمين اختيار المسارات داخل المحتوى والإجابة عن الأسئلة بدلًا من مشاهدة خط زمني خطي واحد.

SCORM التلقائي

اختر خيار Host video on HeyGen عند تنزيل حزمة SCORM الخاصة بك. يتيح لك ذلك تحديث الفيديو في HeyGen لتظهر التغييرات تلقائياً في نظام إدارة التعلّم (LMS) لديك بدون الحاجة إلى إعادة رفع حزمة جديدة في كل مرة تجري فيها تعديلات.