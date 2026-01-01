النص المكتوب بإتقان هو الأساس لأي فيديو مميز. فهو يوفّر هيكلًا واضحًا، ويحافظ على وضوح رسالتك، ويضمن أن تسير القصة بسلاسة مع جمهورك. في HeyGen، كتابة النص بسيطة مثل بدء مشروع جديد. يمكنك البدء من الصفر أو استخدام قالب جاهز لتمنح نفسك نقطة انطلاق سريعة. بمجرد وضع كلماتك في المخطط الزمني، تصبح فورًا المحرّك للتعليق الصوتي والترجمة النصية، وتشكّل إيقاع الفيديو وطريقة تقديمه.

مكان وجود النص الخاص بك

لبدء الاستخدام، افتح HeyGen وأنشئ مشروعاً جديداً. بمجرد دخولك إلى AI Studio، ستجد النص الخاص بك في لوحة النص. هنا ستكتب وتحرر وتحسّن كل ما سيقوله الأفاتار الخاص بك.

عند كتابة الشرطة المائلة "/" يظهر لك قائمة تحتوي على خيارات إضافية. من هنا، يمكنك رفع نص جاهز، أو رفع ملف صوتي أو تسجيله، أو إنشاء نص جديد باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أنشئ نصًا باستخدام الذكاء الاصطناعي

إذا لم يكن لديك نص جاهز بالفعل، اختر أداة كتابة النصوص بالذكاء الاصطناعي من القائمة. ستظهر لك مطالبة لوصف موضوع الفيديو الذي تريد إنشاؤه.

ضمّن تفاصيل مثل موضوع الفيديو، ونبرة المحتوى التي تريدها، وأهم النقاط التي يجب تناولها، والطول التقريبي. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول: "اكتب نصًا عن كيفية تغيّر قطاع البنوك باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك دعم العملاء، والتنبؤ، وتوقّع الاتجاهات."

اضغط على Enter، وسيقوم HeyGen بإنشاء مسودة نص لك.

راجع وعدّل النص الخاص بك

بعد إنشاء النص، اقرأه بعناية. إذا لم يبدو مناسبًا تمامًا، يمكنك إنشاء نسخة جديدة من النص لرؤية إصدار مختلف، أو قبوله والبدء في تعديله.

يمكنك تعديل النص مباشرة كما تفعل مع أي مستند. للتحكم في سرعة الإلقاء، يمكنك إضافة فواصل. ضع المؤشر في الموضع الذي تريد إضافة الفاصل عنده، ثم اكتب شرطة مائلة للأمام، واختر "إضافة فاصل". بعد ذلك يمكنك ضبط مدة الفاصل بالثواني للحصول على توقيت دقيق.

حسّن الإيقاع والنطق

علامات الترقيم تلعب دورًا مهمًا في كيفية ظهور نصك الصوتي. الفواصل تخلق فواصل قصيرة، والنقاط تضيف توقفات أطول مع نبرة هابطة طبيعية، ويمكن للشرطات أن تساعد في فصل المقاطع الصوتية للحصول على نطق أوضح.

إذا لم تُنطَق كلمة بشكل صحيح، يمكنك تعديلها يدويًا. انقر نقرًا مزدوجًا على الكلمة، واختر «Pronunciation»، ثم اكتب الطريقة التي تريد أن تُنطَق بها.