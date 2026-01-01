يتيح لك وضع الدفعات إنشاء عدة فيديوهات أفاتار بمشهد واحد في نفس الوقت. يمكن أن يكون لكل فيديو نصه الخاص، وأفاتاره الخاص، وصوته الخاص، يتم إنشاؤها جميعًا معًا في مهمة دفعية واحدة. بدلًا من إنشاء الفيديوهات واحدًا تلو الآخر في الاستوديو، يعمل وضع الدفعات مثل خط إنتاج مصمم للسرعة والكفاءة.

يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لفرق التسويق التي تنشئ نسخًا مختلفة من الإعلانات، والمعلمين الذين يقدّمون دروسًا بلغات متعددة، والوكالات التي تدير محتوى لعملاء مختلفين، أو فرق المؤسسات التي تخصّص الرسائل على نطاق واسع.

وضع الدفعات يختلف عن استوديو التحرير. الاستوديو هو الخيار الأفضل عندما تحتاج إلى عدة مشاهد، وعناصر بصرية تفصيلية، وانتقالات، أو تحكم إبداعي مباشر. يعمل وضع الدفعات بأفضل شكل عندما تتبع فيديوهاتك نفس الهيكل لكن تختلف في النص، أو الأفاتار، أو الصوت. فكّر في الاستوديو كمساحة العمل الإبداعية الخاصة بك، ووضع الدفعات كأداة الإنشاء بالجملة.

أنشئ فيديوهات باستخدام وضع الدفعات

من لوحة تحكم Hen، انتقل إلى «Apps» واختر «Batch Mode». ابدأ بإعطاء مشروع الدفعة اسمًا حتى تظل كل مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها منظَّمة.

بعد ذلك، اختر نسبة العرض إلى الارتفاع. يمكنك اختيار الوضع الرأسي أو الأفقي حسب المكان الذي ستُستخدم فيه فيديوهاتك. سيتم تطبيق هذا الإعداد على جميع الفيديوهات في الدفعة.

الآن أضف النصوص الخاصة بك. في كل مربع نص، اكتب أو الصق المحتوى الذي تريد أن ينطقه الأفاتار. وضع الدفعات يدعم مشهدًا واحدًا لكل فيديو، لذلك يمثّل كل نص فيديو كاملًا. لإنشاء فيديوهات إضافية، انقر على أيقونة علامة الجمع لإضافة المزيد من مربعات النصوص. كل مربع يتحول إلى فيديو منفصل.

بعد ذلك، عيّن الأفاتارات والأصوات. لكل نص، اختر الأفاتار الذي سيقدّم الرسالة. يمكنك إعادة استخدام الأفاتار نفسه عبر عدة نصوص، أو اختيار أفاتارات مختلفة لكل واحد منها. ثم اختر صوتًا، إما من أصواتك المخصّصة أو من مكتبة الأصوات في HeyGen، بحسب ما يناسب كل فيديو بشكل أفضل.

عندما يكون كل شيء جاهزًا، انقر على «Generate Videos». سيقوم HeyGen بإنشاء جميع الفيديوهات في الدفعة في الوقت نفسه. بعد اكتمال المعالجة، سيظهر كل فيديو كمشروع مستقل.

تحرير بعد الإنشاء

إذا احتجت إلى إجراء تعديلات، فلست مقيّدًا بما أنشأته. بعد إنشاء الفيديو، يمكنك فتح أي فيديو والنقر على «Edit» لنقله إلى الاستوديو الخاص بالمونتاج. من هناك، يمكنك تحسين النص، أو استبدال الأفاتار أو الصوت، أو إضافة عناصر إضافية حسب الحاجة.