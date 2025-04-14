Ghi lại một đoạn mẫu giọng nói ngắn và nền tảng sẽ nhân bản giọng của bạn để truyền tải một thông điệp đầy cảm xúc đúng với chất giọng riêng. Mỗi từ trong lời thông báo lãng mạn đều nghe tự nhiên vì âm thanh khớp hoàn toàn với giọng và phong cách của bạn. Khách mời sẽ nghe được chính bạn, ngay cả khi bạn chưa từng thu bản kịch bản cuối cùng. Hoặc, bạn có thể chọn từ hàng chục giọng nói có sẵn để tìm lựa chọn phù hợp nhất cho sự kiện của mình. Hãy sử dụng công nghệ nhân bản giọng nói AI để thêm chính giọng nói của bạn vào từng thiệp save the date.