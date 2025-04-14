Tạo một video thông báo ngày cưới thật chỉn chu chỉ từ một kịch bản, một bức ảnh hoặc một ý tưởng đơn giản. Không cần máy quay, không cần ê-kíp, cũng không cần kinh nghiệm chỉnh sửa. Chọn phong cách, thêm thông điệp của bạn, và HeyGen sẽ biến nó thành một đoạn video sẵn sàng chia sẻ chỉ trong vài phút.
Vì sao các thương hiệu chọn công cụ tạo video Save the Date của HeyGen
Tạo video từ kịch bản sự kiện của bạn
Nhập chi tiết sự kiện của bạn, chọn một mẫu video thông báo ngày tổ chức và khởi chạy dự án video. Nền tảng sẽ tự động tạo ra một video hoàn chỉnh với lời thuyết minh, chuyển cảnh và căn thời lượng cho từng cảnh. Các công cụ AI xử lý nhịp độ và sắp xếp trình tự để lời thông báo của bạn sẵn sàng ngay lập tức. Dù bạn đang thông báo đám cưới hay sinh nhật cột mốc, chuyển văn bản thành video sẽ biến kịch bản của bạn thành một đoạn clip trau chuốt mà không cần chỉnh sửa.
Thiết Kế Mẫu Video Thiệp Báo Hỷ Của Bạn
Chọn một mẫu thanh lịch theo chủ đề đám cưới hoặc khám phá các thiết kế cho mọi dịp. Mỗi mẫu video thiệp báo hỷ đều đi kèm đồ họa, chuyển cảnh và bố cục được phối sẵn, bạn có thể tùy chỉnh để phù hợp với chủ đề của mình. Trình chỉnh sửa kéo‑thả trực quan, thân thiện với người mới và không đòi hỏi nền tảng thiết kế. Bạn có thể bắt đầu từ trang trắng hoặc phát triển dựa trên một phong cách có sẵn. Công cụ trình tạo video AI cho bạn quyền truy cập tức thì vào toàn bộ thư viện mẫu.
Thuyết minh giọng nói nghe giống hệt bạn
Ghi lại một đoạn mẫu giọng nói ngắn và nền tảng sẽ nhân bản giọng của bạn để truyền tải một thông điệp đầy cảm xúc đúng với chất giọng riêng. Mỗi từ trong lời thông báo lãng mạn đều nghe tự nhiên vì âm thanh khớp hoàn toàn với giọng và phong cách của bạn. Khách mời sẽ nghe được chính bạn, ngay cả khi bạn chưa từng thu bản kịch bản cuối cùng. Hoặc, bạn có thể chọn từ hàng chục giọng nói có sẵn để tìm lựa chọn phù hợp nhất cho sự kiện của mình. Hãy sử dụng công nghệ nhân bản giọng nói AI để thêm chính giọng nói của bạn vào từng thiệp save the date.
Biến ảnh và cảnh quay thành video sống động
Tải lên cảnh quay của riêng bạn hoặc lấy từ thư viện video stock để tạo một video thông báo nhiều phân cảnh. Thêm hiệu ứng chuyển cảnh cho ảnh, cắt khung hình để vừa với mọi tỉ lệ, và chỉnh độ dài từng cảnh mà không cần phần mềm dựng phim phức tạp. Các buổi chụp tương tác, ảnh địa điểm, hay video stock đều được tự động biến thành nội dung video trau chuốt. Công cụ image to video sẽ lo phần dựng cảnh, canh thời gian hình ảnh và xuất video, để bạn nhận được một đoạn clip hoàn chỉnh mà không cần chỉnh sửa thủ công.
Edit, Caption, and Share in Any Format
Video hoàn chỉnh của bạn được xuất ở chất lượng HD, sẵn sàng cho mọi kênh: tin nhắn văn bản, email, Instagram, WhatsApp hoặc tải xuống trực tiếp. Sử dụng các công cụ thiết yếu trong trình chỉnh sửa trực tuyến để tinh chỉnh phụ đề, điều chỉnh thời lượng và cộng tác với người đồng hành hoặc người tổ chức trước khi chốt bản cuối. Các công cụ chỉnh sửa sẽ tự động tạo phụ đề để thông báo của bạn vẫn dễ đọc ngay cả khi tắt tiếng. Hãy dùng trình tạo phụ đề để thêm phụ đề chính xác chỉ trong vài giây, hoặc dịch cho khách mời ở các quốc gia khác.
Các trường hợp sử dụng của Trình tạo video Save the Date
Skip the printed card and create a personalized save the date that arrives as a polished wedding save the date video in every guest's inbox. Write your details, choose a style that fits your wedding theme, and produce an announcement that feels as special as your big day. Guests open it, watch it, and remember the date. The invitation video format drives faster RSVPs than a save the date invitation sent by mail.
Planning an engagement party on a short timeline means every communication counts. Whether you want to start from scratch or build from a template, drop in the event details, add music, and produce a polished clip in minutes. Filming a proper announcement takes too much time for a spontaneous celebration. Use the AI video editor to fine-tune pacing and style before sharing with your guests.
Organizing a 40th, 50th, or 60th birthday means coordinating guests months in advance. Craft a video save the date that sets the tone, makes the event feel unforgettable, and leaves guests counting down to your special day. Add photos, venue details, and a heartfelt note so every guest knows what to expect. The birthday video format turns a simple announcement into something truly memorable.
A calendar invite or PDF flyer for a corporate event gets lost in overloaded inboxes. If you want to create genuine anticipation before launch, a video communicates the event value, agenda highlights, and date in a format that stuns your audience. Produce a branded announcement with your company's tone and messaging in minutes. Use a promo video to build pre-event excitement and drive registrations.
Sharing baby news deserves a gorgeous, timeless moment that feels bigger than a group text. A video announcement created from a single photo delivers the excitement with music, narration, and the parents' voice. Upload your photo and create a talking announcement using AI photo avatar so guests receive something personal without any filming required. Ready in minutes to share with family and friends.
When guests are spread across countries, a destination wedding requires communication that feels exciting and urgent. A video save the date shows the venue, conveys the mood, and makes the trip worth booking. Use our video tools to produce an announcement with endless customization options. For multilingual guest lists, the AI video translator localizes your clip into 175+ languages automatically.
Cách hoạt động của công cụ tạo video Save the Date
Tạo video thông báo ngày cưới của bạn chỉ với bốn bước rõ ràng, từ chọn phong cách cho đến gửi đến từng khách mời trong danh sách.
Duyệt các mẫu sự kiện và chọn một phong cách phù hợp với không khí và chủ đề buổi tiệc của bạn.
Nhập tên sự kiện, ngày, địa điểm và mọi chi tiết bạn muốn khách mời ghi nhớ.
Thêm giọng nói của bạn, chỉnh sửa hình ảnh và tải lên bất kỳ ảnh nào để cá nhân hóa video.
Tải video xuống và gửi qua tin nhắn, email hoặc mạng xã hội cho danh sách khách mời của bạn.
Trình tạo video thông báo ngày tổ chức giúp bạn tạo một video thông báo mà không cần quay hay chỉnh sửa. Chỉ cần nhập thông tin sự kiện, chọn một mẫu video “save the date”, thêm lời thuyết minh và nền tảng sẽ tự động tạo ra video hoàn chỉnh. Sử dụng script to video để biến nội dung viết sẵn thành một đoạn clip sẵn sàng chia sẻ chỉ trong vài phút. Gửi nó qua tin nhắn, email hoặc mạng xã hội đến toàn bộ danh sách khách mời của bạn.
Có. Một video thông báo có chứa ảnh, giọng nói và thông tin sự kiện của bạn sẽ mang lại cảm giác gần gũi, cá nhân hơn nhiều so với thiệp in. Khi bạn tạo video “save the date” cho đám cưới, bạn có toàn quyền kiểm soát mọi yếu tố: hình ảnh, lời dẫn, âm nhạc và thông điệp. Nếu bạn muốn giữ phong cách đồng nhất xuyên suốt tất cả các cảnh, hoán đổi khuôn mặt bằng AI sẽ đặt ảnh của bạn vào bất kỳ khung hình nào. Thêm chính giọng nói của bạn để video nghe giống hệt như bạn ngoài đời.
Ghi lại một mẫu giọng nói ngắn và nền tảng sẽ nhân bản giọng của bạn để thuyết minh cho video bằng chính tông giọng của bạn. Phần thuyết minh của bạn sẽ tự động áp dụng cho tất cả các cảnh.trình tạo giọng nói AIđể chọn từ các tùy chọn giọng đọc tự nhiên. Dù theo cách nào, video cuối cùng vẫn mang cảm giác cá nhân mà không cần bất kỳ khâu hậu kỳ nào.
Video của bạn nên bao gồm tên sự kiện, ngày, địa điểm và đường dẫn RSVP hoặc website đám cưới. Một lời nhắn cá nhân ngắn, hình ảnh của cặp đôi hoặc địa điểm tổ chức, cùng với chủ đề sự kiện hoặc quy định trang phục cũng sẽ rất hữu ích. Nếu bạn đã có slide trình chiếu với đầy đủ thông tin, hãy dùng PPT To video để chuyển trực tiếp thành video. Hãy giữ video cuối cùng dưới 60 giây.
Có. Video hoàn chỉnh của bạn sẽ được xuất ra định dạng MP4 tiêu chuẩn, có thể phát trên mọi thiết bị và gửi qua WhatsApp, iMessage, email và các nền tảng mạng xã hội. Bạn cũng có thể tạo một phiên bản dọc ngắn cho Reels hoặc Stories bằng trình tạo reel. Mọi định dạng đều được tối ưu cho thiết bị di động, vì vậy khách mời có thể mở và lưu ngày tổ chức mà không cần đổi thiết bị.
Không có giới hạn về số lượng người mà bạn có thể chia sẻ video. Khi hoàn tất, hãy tải xuống file MP4 và gửi cho toàn bộ danh sách khách mời qua tin nhắn, email hoặc bất kỳ nền tảng nhắn tin nào. Với danh sách khách mời lớn, bạn có thể dán đường dẫn vào một tin nhắn nhóm hoặc email gửi hàng loạt. Bạn cũng có thể sử dụng url to video để tạo một phiên bản được lưu trữ trực tuyến và chia sẻ đường dẫn thay vì gửi file.
Video truyền tải thông tin theo một định dạng mà mọi người có xu hướng mở và ghi nhớ nhiều hơn so với thiệp hay trang web. Nó kết hợp hình ảnh, lời thuyết minh, âm nhạc và chuyển động thành một trải nghiệm ngắn gọn, tạo nên sự hào hứng thực sự trước sự kiện. Khác với website, video có thể phát trong bất kỳ ứng dụng nhắn tin nào.Đồng bộ khẩu hình bằng AI đảm bảo lời thuyết minh và nhịp hình ảnh khớp hoàn hảo, mang lại một kết quả chỉn chu.
Bạn có thể tạo video thiệp báo hỷ miễn phí mà không cần thẻ tín dụng. Gói miễn phí cho phép bạn tạo video trực tuyến, xem trước kết quả và xuất video trước khi nâng cấp. Các gói trả phí từ $24 mỗi tháng mở khóa tính năng nhân bản giọng nói, thời lượng video dài hơn và toàn bộ thư viện phong cách. Hãy bắt đầu với một video miễn phí và nâng cấp khi bạn sẵn sàng.
Có. Tải ảnh đính hôn của bạn lên và nền tảng sẽ tự động tạo một video nhiều cảnh với hình ảnh, chuyển cảnh, lời thuyết minh và nhạc nền. Bạn có thể sắp xếp ảnh theo bất kỳ thứ tự nào và thêm chú thích hoặc thông tin sự kiện cho từng cảnh. Nếu bạn cần hỗ trợ về nội dung thông điệp, hãy sử dụng trình tạo kịch bản video để soạn thảo lời thông báo trước khi thêm vào video.
Có. Định dạng trình chiếu là một lựa chọn phổ biến cho video save the date, đặc biệt khi bạn sử dụng ảnh từ buổi chụp đính hôn. Mỗi bức ảnh sẽ trở thành một cảnh với các hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà, lời thuyết minh và âm nhạc. Hãy dùng slideshow maker để tạo một video trình chiếu ảnh trau chuốt mà không cần bất kỳ kinh nghiệm thiết kế nào. Thành phẩm cuối cùng sẽ được xuất ra dưới dạng MP4, sẵn sàng để chia sẻ qua tin nhắn hoặc email.
Có. Hãy xuất thiệp báo hỷ của bạn dưới dạng GIF hoặc tệp video tiêu chuẩn. GIF động hoạt động tốt trong email và trên mạng xã hội, đặc biệt ở những nơi chế độ tự phát có thể không kích hoạt. Tạo một đoạn lặp ngắn, có hoạt ảnh từ clip thông báo của bạn bằng các công cụ chỉnh sửa tích hợp sẵn. GIF sẽ tự động phát trong hầu hết các ứng dụng email, khiến chúng trở thành định dạng phổ biến cho thiệp báo ngày. Hãy xuất dưới dạng GIF hoặc MP4 tùy theo nơi bạn dự định chia sẻ.
Không cần kỹ năng đặc biệt. Nền tảng này rất dễ sử dụng ngay từ lần đầu, với các mẫu có sẵn và công cụ chỉnh sửa tự động xử lý phần thiết kế. Bạn chỉ cần mang theo ý tưởng sáng tạo, còn công cụ sẽ lo phần còn lại. Chọn phong cách bạn thích, điền thông tin chi tiết, và tạo ra một thông báo chỉn chu hoặc thiệp mời đơn giản theo từng bước hướng dẫn. Hầu hết mọi người đều hoàn thành video “save the date” đầu tiên của mình trong chưa đầy mười phút mà không cần bất kỳ kinh nghiệm chỉnh sửa nào trước đó.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.