Dịch video tiếng Ý sang tiếng Anh

HeyGen AI được xây dựng chuyên biệt cho việc dịch video, không chỉ chuyển đổi văn bản.

Tự động chép lại tiếng Ý: Lời nói tiếng Ý được chuyển thành bản chép lại dễ đọc để bạn có thể xem lại và chỉnh sửa.

Tạo phụ đề tiếng AnhTạo phụ đề tiếng Anh luôn đồng bộ với video của bạn và có thể xuất dưới dạng tệp SRT hoặc VTT.

Dịch lồng tiếng tiếng AnhTạo bản âm thanh tiếng Anh bám sát thời gian gốc, giúp video dễ xem hơn mà không cần phải đọc phụ đề.

Chỉnh sửa nội dung trước khi xuất: Điều chỉnh từ ngữ, thời lượng hoặc cách diễn đạt trước khi hoàn tất video đã được dịch của bạn.

Nhiều tùy chọn xuấtTải xuống video đã dịch hoặc tệp phụ đề để xuất bản trên nhiều nền tảng.