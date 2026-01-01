Chỉ cần quay một lần và để Speech Cleanup lo phần chỉnh sửa video cho bạn. Công cụ này dùng các tính năng AI như cắt tự động để loại bỏ từ đệm, khoảng ngừng quá lâu và những lần quay lại. Thay vì các cú cắt cảnh giật cục, trình chỉnh sửa video AI tích hợp sẽ ghép những đoạn quay tốt nhất của bạn bằng các chuyển cảnh gần như vô hình, giúp bạn không phải thu lại.