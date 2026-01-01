Biến mô tả bất động sản thành video rao bán chuyên nghiệp chỉ trong vài phút. Công cụ tạo video bất động sản này lo trọn phần kịch bản, giọng đọc và hình ảnh, giúp bạn quảng bá nhà đất, chia sẻ cập nhật thị trường và xây dựng thương hiệu mà không cần quay phim.
Những tính năng giúp tiếp thị bất động sản trở nên đơn giản
Biến thông tin bất động sản thành video
Dán mô tả bất động sản, các điểm nổi bật và mức giá. Quy trình chuyển văn bản thành video được hỗ trợ bởi AI này xử lý toàn bộ việc tạo video từ đầu đến cuối, viết nhịp nội dung và thêm hình ảnh minh họa, giúp bạn tạo video giới thiệu bất động sản và đăng tin rao bán mới ngay trong cùng một ngày.
Mang những bức ảnh đăng tin trở nên sống động với hiệu ứng chuyển động
Tải lên ảnh bất động sản của bạn và biến chúng thành các video tour sinh động với những cú lia máy, thu phóng và hiệu ứng chuyển động đầy điện ảnh. Công cụ chuyển ảnh thành video sẽ tự động thêm chuyển động, hiệu ứng chuyển cảnh và thuyết minh, giúp một bộ ảnh nhanh chóng trở thành video walkthrough chuyên nghiệp, làm nổi bật những góc đẹp nhất của bất động sản cho người mua tiềm năng.
Chỉnh sửa video gọn gàng với Speech Cleanup
Chỉ cần quay một lần và để Speech Cleanup lo phần chỉnh sửa video cho bạn. Công cụ này dùng các tính năng AI như cắt tự động để loại bỏ từ đệm, khoảng ngừng quá lâu và những lần quay lại. Thay vì các cú cắt cảnh giật cục, trình chỉnh sửa video AI tích hợp sẽ ghép những đoạn quay tốt nhất của bạn bằng các chuyển cảnh gần như vô hình, giúp bạn không phải thu lại.
Lồng tiếng tự nhiên bằng hơn 175 ngôn ngữ
Thêm lời thuyết minh giọng nói tự nhiên cho mọi video bất động sản mà không cần thuê diễn viên lồng tiếng hay tự thu âm. Trình tạo giọng nói AI sẽ đọc kịch bản của bạn bằng hơn 175 ngôn ngữ và giọng địa phương, giúp bạn cá nhân hóa các tin đăng cho người mua trong nước và quốc tế bằng chính ngôn ngữ họ sử dụng tại nhà.
Mẫu video bất động sản làm sẵn
Bắt đầu với nhiều mẫu được thiết kế chuyên nghiệp để tạo ra các video chỉn chu, ấn tượng, bao gồm bố cục Just Listed, Open House và giới thiệu môi giới được xây dựng riêng cho bất động sản. Chọn một phong cách, nhập thông tin của bạn, và trình tạo video AI sẽ tự động hoàn thiện cấu trúc, giúp mọi tin đăng trông đồng nhất và đúng chuẩn thương hiệu.
Ý tưởng và trường hợp sử dụng video bất động sản
Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.
Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.
Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.
Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.
International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.
Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.
Cách một công cụ tạo video bất động sản hoạt động
Tạo video bất động sản chỉ với bốn bước, từ mô tả tài sản đến video giới thiệu hoàn chỉnh, sẵn sàng chia sẻ.
Chọn một bố cục bất động sản, đặt tỷ lệ khung hình và chọn phong cách phù hợp với tin đăng của bạn.
Dán thông tin bất động sản hoặc các ý chính của bạn, sau đó điều chỉnh giọng điệu và nhịp nói để nội dung rõ ràng hơn.
Thêm lồng tiếng, hình ảnh, phụ đề, nhạc và yếu tố thương hiệu, rồi chỉnh sửa các cảnh cho đến khi video trông thật ưng ý.
HeyGen tạo ra một video rõ nét, chất lượng cao, sẵn sàng để đăng lên các kênh đăng tin và mạng xã hội của bạn.
Trình tạo video bất động sản là một nền tảng sử dụng AI để biến thông tin về bất động sản thành các video bất động sản chuyên nghiệp. Bạn chỉ cần thêm thông tin về tin đăng hoặc một đoạn mô tả ngắn, công cụ chuyển kịch bản thành video sẽ tự động xử lý việc tạo video với các cảnh quay, lồng tiếng và hình ảnh minh họa, và video của bạn sẽ sẵn sàng chỉ trong vài phút, giúp bạn tạo video bất động sản chuyên nghiệp mà không cần quay phim.
Có. Bạn có thể tạo video người dẫn chương trình nói trực tiếp nội dung của bạn, hoặc làm video không lộ mặt chỉ với hình ảnh và lồng tiếng. Bạn có thể sản xuất video giới thiệu, tham quan ảo và video trực tuyến cho các tin đăng MLS của mình, giúp các đại lý bất động sản đăng tải mà không cần phải tự dựng máy quay.
Tải ảnh của bạn lên, chọn một bố cục, và trình tạo slideshow sẽ sắp xếp chúng thành một tour ảo sinh động với hiệu ứng chuyển động và chuyển cảnh. Kéo thả các cảnh để thay đổi thứ tự, mở thư viện media tích hợp sẵn để thêm nhạc và nội dung stock, rồi xuất ra một bản walkthrough hoàn chỉnh.
Có. Bạn có thể tạo các video chất lượng cao xuất ra ở độ phân giải HD hoặc 4K với nhịp dựng phim điện ảnh và giọng thuyết minh chuẩn phòng thu. Hãy thuyết minh bằng chính giọng nói của bạn với công nghệ nhân bản giọng nói AI, cá nhân hóa chi tiết cho từng căn nhà và sản xuất video theo lô để nâng tầm mọi tin đăng trong danh mục của bạn.
Cả hai đều cung cấp trình chỉnh sửa video kéo thả dễ sử dụng, nhưng công cụ làm video bất động sản này được xây dựng riêng cho marketing bất động sản. Thay vì một trình chỉnh sửa chung chung, bạn có các mẫu video cho tin đăng, lồng tiếng tự động và dịch thuật, giúp bạn dành ít thời gian chỉnh sửa hơn và nhiều thời gian bán nhà hơn.
HeyGen cho phép bạn tạo video trực tuyến miễn phí mà không cần thẻ tín dụng, tuy nhiên các bản xuất miễn phí sẽ có một watermark nhỏ. Gói trả phí sẽ xóa watermark và mở khóa đầy đủ các công cụ AI, với các gói đăng ký bắt đầu từ $24 mỗi tháng cho video dài hơn và tính năng nhân bản giọng nói.
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Biến bất kỳ bức ảnh nào thành sống động với giọng nói và chuyển động siêu chân thực bằng Avatar IV.
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