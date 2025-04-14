Công cụ tạo video tang lễ của chúng tôi giúp bạn dễ dàng tạo nên những video tưởng nhớ đầy xúc động, biến ảnh chụp, các đoạn video gia đình và những bài hát yêu thích thành một video tưởng niệm hoàn chỉnh chỉ trong vài phút. Không cần máy quay, không cần phần mềm chỉnh sửa video. Hãy tôn vinh người thân yêu của bạn bằng một video tưởng niệm có thể phát trong buổi lễ, chia sẻ trực tuyến hoặc lưu giữ như một kỷ vật trân quý.
Các tính năng của Trình tạo Video Đám Tang
Trình chiếu ảnh và video tưởng niệm
Tải lên những bức ảnh và đoạn video bạn đã thu thập, và công cụ làm video tri ân này cho phép bạn tạo một trình chiếu tưởng niệm kèm theo bài hát bạn chọn. Kéo và thả hình ảnh vào trình chỉnh sửa video trực tuyến được xây dựng trên HeyGentrình tạo video AI, không cần phải xử lý dòng thời gian phức tạp hay cài đặt bất kỳ phần mềm nào.
Mẫu video tưởng niệm làm sẵn
Chọn một mẫu từ thư viện các thiết kế tưởng niệm và tang lễ thay vì bắt đầu từ một màn hình trống. Mỗi mẫu video tri ân đều thiết lập sẵn phông nền, chuyển cảnh, trang tiêu đề và nhịp độ cho bạn. Tùy chỉnh màu sắc, phông chữ và văn bản để cá nhân hóa video, tạo nên một đoạn tri ân đầy cảm xúc trong khi bạn tập trung chọn những bức ảnh ý nghĩa nhất.
Tên, ngày tháng và trích dẫn trên màn hình
Thêm văn bản như tên, ngày tháng và trích dẫn để giúp mọi khách mời theo dõi câu chuyện. trình tạo phụ đề giữ cho phụ đề dễ đọc trên màn hình lớn, và bạn có thể thêm chữ vào bất kỳ slide nào và giữ đủ lâu để mọi người ở phía bên kia phòng có thể đọc hết từng từ.
Nhạc phù hợp, được căn thời gian cho từng trang trình chiếu
Hãy làm cho video tưởng nhớ trở nên thật riêng bằng một bài hát có ý nghĩa với họ, hoặc tải lên bài hát từ gia đình, để bạn có một video với phần nhạc phù hợp với khoảnh khắc đó. Bạn có toàn quyền điều chỉnh thời gian hiển thị của từng bức ảnh, để video trình chiếu không bao giờ vội vã và giữ được nhịp điệu ổn định, nhẹ nhàng, dễ dàng nâng niu và trân trọng.
Chia sẻ video tri ân bằng hơn 175 ngôn ngữ
Khi người thân sống rải rác ở nhiều quốc gia, trình dịch video AI sẽ dựng lại toàn bộ video tưởng niệm bằng hơn 175 ngôn ngữ với giọng nói tự nhiên khớp khẩu hình, chứ không chỉ thêm phụ đề. Hãy chia sẻ video của bạn để một video tưởng nhớ đầy cảm xúc có thể đến với bà ở nước ngoài và các anh chị em họ ở xa bằng đúng ngôn ngữ mà mỗi người sử dụng trong gia đình.
Trước đây, các gia đình thường mang một hộp ảnh in giao cho nhà tang lễ. Giờ đây, bạn có thể dễ dàng tự thêm ảnh, hồi sinh một bức ảnh quý giá bằng tính năng chuyển ảnh thành video, và tưởng nhớ người đã khuất với một video hoàn chỉnh, sẵn sàng cho một lễ tang đầy xúc động.
Một buổi lễ tưởng nhớ cuộc đời nên mang cảm giác ấm áp, không u sầu. Hãy chọn một trình chiếu tưởng niệm thật đẹp, nhóm những bức ảnh tươi sáng hơn thành các chương như gia đình, du lịch và công việc, và tạo nên một lời tri ân độc đáo để tôn vinh một cuộc đời trọn vẹn.
Đọc điếu văn thành tiếng vào đúng ngày tổ chức tang lễ là một việc vô cùng khó khăn. Hãy dán nội dung bài điếu văn của bạn, và trình tạo giọng nói AI sẽ chuyển chúng thành một giọng đọc ấm áp, điềm tĩnh cho video tưởng niệm, kể lại câu chuyện cuộc đời của họ, để mọi người vẫn được lắng nghe ngay cả khi bạn không đủ sức cất lời.
Thú cưng cũng là một thành viên trong gia đình. Hãy gom lại những bức ảnh và các đoạn video ngắn về chó hoặc mèo của bạn, ghép chúng với một bản nhạc dịu dàng và tạo nên một đoạn tưởng niệm mà bạn có thể xem lại thật lâu sau mất mát ấy – một sự tri ân đầy xúc động dành cho người bạn đồng hành mà bạn luôn trân quý.
Tin nhắn thoại đã lưu đó rất quý giá nhưng cũng rất dễ bị mất. Hãy biến nó thành một đoạn clip có thể chia sẻ bằng cách chuyển âm thanh thành video, ghép bản ghi âm với những bức ảnh, và lưu giữ ký ức về họ bằng một video tưởng niệm mà cả gia đình có thể trân trọng mãi về sau.
Nỗi đau mất mát không biên giới và lời tiễn biệt cũng không nên bị giới hạn. Hãy tạo một video tưởng niệm, rồi tạo thêm phiên bản video bằng ngôn ngữ của từng người thân để không ai ở nước khác cảm thấy bị bỏ quên trong khoảnh khắc chia tay, biến ngày hôm đó thành một di sản chung được lưu giữ bằng video.
Cách hoạt động của trình tạo video đám tang
Quy trình tạo video đơn giản này cho thấy cách thực hiện một video tưởng niệm, bắt đầu từ một thư mục ảnh đến một video tưởng niệm hoàn chỉnh chỉ trong bốn bước, sẵn sàng phát tại buổi lễ ngay trong ngày.
Thêm ảnh, video gia đình và mọi đoạn clip từ người thân, với bất kỳ định dạng phổ biến nào, từ bất kỳ thiết bị nào.
Chọn một mẫu thiết kế trang nhã với phông nền, chuyển cảnh và nhịp độ được thiết lập tự động, sau đó tùy chỉnh theo ý bạn.
Drop in a meaningful song, add text like names, dates, and quotes, and set how long each slide holds.
Tải video tri ân của bạn ở chất lượng HD, lưu vào USB để mang đến địa điểm tổ chức, hoặc gửi một đường link riêng tư cho gia đình ở bất cứ đâu.
Trình tạo video đám tang là một công cụ trực tuyến giúp biến ảnh, đoạn video và nhạc của bạn thành một video tưởng niệm có thể phát trong buổi lễ hoặc chia sẻ lên mạng. Với trình tạo slideshow đám tang này, bạn chỉ cần tải lên những kỷ niệm của mình, chọn một mẫu có sẵn, thêm chú thích và một bài hát, rồi xuất ra video hoàn chỉnh mà không cần bất kỳ kỹ năng chỉnh sửa video nào. Bạn có thể tạo video tưởng niệm trực tuyến chỉ trong vài phút, ngay trên trình duyệt.
Hầu hết các trình chiếu trong đám tang kéo dài từ năm đến tám phút, tương đương khoảng 40 đến 80 bức ảnh, mỗi ảnh hiển thị từ bốn đến năm giây, kèm theo một hoặc hai bài hát. Nếu bạn chỉ có một vài bức ảnh cũ, hãy để mỗi ảnh xuất hiện lâu hơn và xen kẽ thêm ảnh về những địa điểm ý nghĩa; một công cụ tạo trình chiếu tưởng niệm sẽ giúp bạn tạo nên một video trình chiếu ảnh tưởng niệm vẫn trọn vẹn và đầy đủ cảm xúc.
Yes. Add a song from the library or upload an MP3 that mattered to them, and customize the timing so photos land with the music. If the video will play in a public service, check that you have the right to use the track, since venues can have licensing rules.
Xuất video HD dưới dạng tệp MP4 tiêu chuẩn, có thể phát trên máy chiếu tại địa điểm tổ chức, TV và laptop. Lưu một bản vào USB và gửi trước một đường link dự phòng cho giám đốc tang lễ qua email. Kiểm tra phát thử vào ngày hôm trước là cách an toàn nhất để tránh mọi sự cố bất ngờ với video tưởng niệm trong đám tang.
Có. Một mẫu video tri ân sẽ lo phần bố cục, chuyển cảnh và nhịp độ, nên ngay cả người dùng lần đầu cũng có thể làm xong một video trong một buổi tối. Chỉ cần tải ảnh của bạn lên, thêm một bài hát, vài dòng chú thích rồi xuất video, mà không phải học phần mềm phức tạp trong lúc bạn đang đau buồn.
Không chỉ dừng lại ở việc tạo trình chiếu, HeyGen còn biến bài điếu văn viết thành lời thuyết minh được đọc lên và có thể tạo video tưởng niệm bằng hơn 175 ngôn ngữ với giọng nói khớp khẩu hình. Các công cụ khác thường chỉ dừng ở ảnh và nhạc, nên người thân nói ngôn ngữ khác nhiều nhất cũng chỉ nhận được phụ đề, trong khi họ đáng lẽ phải cảm thấy mình thực sự là một phần của lời tạm biệt.
Có. Những người không có kinh nghiệm sản xuất vẫn có thể tạo ra video chất lượng phòng thu trên HeyGen, và giảng viên Anton Voroniuk đã cắt giảm chi phí sản xuất khoảng 40 lần và tiết kiệm 15,5 giờ mỗi tuần sau khi chuyển sang sử dụng. Một gia đình đang chịu tang có thể tạo nên một video tri ân đầy xúc động chỉ trong một lần thực hiện, thay vì mất nhiều ngày.
Download the video and post it to a memorial website, YouTube, or a private link you send by text or email. You can also share it on Facebook so distant family and friends can watch and add their own memories to this touching tribute video, keeping it alive as a personalized tribute they can revisit.
You can start with a free video and build a full tribute at no cost, which makes HeyGen a genuinely free tribute video maker and free memorial video maker for a one-time service. Paid plans begin around $24 per month and add longer runtimes, HD and 4K export, and no watermark.
Yes. Open the project in the AI video editor to add a late-arriving photo, swap a song, or fix a caption without starting over. Families often make a few passes with this online tribute video maker before the video created feels exactly right, and every change re-exports in minutes.
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