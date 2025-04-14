Khi người thân sống rải rác ở nhiều quốc gia, trình dịch video AI sẽ dựng lại toàn bộ video tưởng niệm bằng hơn 175 ngôn ngữ với giọng nói tự nhiên khớp khẩu hình, chứ không chỉ thêm phụ đề. Hãy chia sẻ video của bạn để một video tưởng nhớ đầy cảm xúc có thể đến với bà ở nước ngoài và các anh chị em họ ở xa bằng đúng ngôn ngữ mà mỗi người sử dụng trong gia đình.