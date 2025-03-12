Trình tạo Avatar Tùy chỉnh

Ghi hình 15 giây của chính bạn để tạo một avatar tùy chỉnh trông, cử động và giọng nói giống hệt bạn. Chỉ cần nhập kịch bản, tạo video hoàn chỉnh và không bao giờ phải ngồi quay phim thêm lần nào nữa.

Person recording a 15-second clip on a phone as HeyGen builds a consistent custom avatar digital twin across wide, medium, and close-up shots.
151.542.334Video đã tạo
126.917.603Avatar đã tạo
21.088.854Video đã dịch
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Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.
Biểu tượng chiếc ô tô màu trắng cách điệu trên nền xanh dương.Tính năng chính

Các tính năng của HeyGen Custom Avatars

Một video 15 giây, một bản sao kỹ thuật số

Chỉ cần tải lên một đoạn video 15 giây duy nhất và Avatar V sẽ tạo một avatar cá nhân cố định, giữ nguyên khuôn mặt, giọng nói và từng biểu cảm nhỏ của bạn trong các cảnh quay xa, trung và cận. Danh tính của bạn được giữ nhất quán trong suốt video dài đến 30 phút, để mọi video avatar tùy chỉnh đều thể hiện đúng con người bạn.

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HeyGen custom avatar panel showing one 15-second recording turned into a consistent digital twin across wide, medium, and close-up shots.

Tùy chỉnh diện mạo avatar mà không cần quay lại video

Avatar V tách biệt con người thật của bạn khỏi những gì bạn đang mặc. Thay đổi trang phục, bối cảnh và góc quay ngay trong trình chỉnh sửa mà không cần quay lại. Chỉ một buổi ghi hình là đủ cho video ra mắt sản phẩm, cập nhật kết quả kinh doanh hàng quý và các clip mạng xã hội, mỗi nội dung đều được tùy chỉnh phù hợp với từng kênh và khán giả.

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The same HeyGen custom avatar shown in different outfits and backgrounds, restyled in the editor without re-filming.

Giọng nói được nhân bản của bạn bằng hơn 175 ngôn ngữ

Kết hợp bản sao kỹ thuật số của bạn với Công nghệ nhân bản giọng nói AI để phần trình bày nghe giống bạn, không phải một giọng đọc có sẵn. Đồng bộ khẩu hình ở mức âm vị giúp chuyển động miệng chính xác trong hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ, nghĩa là chỉ với một kịch bản, bạn có thể tiếp cận mọi thị trường mà bạn kinh doanh mà không cần thu âm lại.

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HeyGen voice cloning panel with a language list and audio waveform, showing a custom avatar speaking in 175+ languages with accurate lip-sync.

Cử chỉ trực tiếp bằng tiếng Anh đơn giản

Custom Motion cho phép bạn nhập lời chỉ đạo giống như một nhà sản xuất: nhìn vào camera, nghiêng người về phía trước, giữ năng lượng ở mức thấp. Cùng một avatar tùy chỉnh có thể truyền tải một bản cập nhật điều hành điềm tĩnh hoặc một đoạn cắt mạng xã hội đầy năng lượng chỉ từ một kịch bản, giúp cách thể hiện luôn đúng với phong cách của bạn mà không cần quay lại.

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HeyGen Custom Motion panel with plain-English direction chips like look at camera, lean in, and keep energy low over a custom avatar.

Những cảnh quay điện ảnh với bản sao kỹ thuật số của bạn

Đặt avatar của bạn vào trong những cảnh quay điện ảnh với Seedance 2.0, tích hợp duy nhất chạy mô hình trên khuôn mặt người thật đã được xác thực. Chuyển động chính xác theo vật lý và khả năng điều khiển camera ở cấp độ đạo diễn biến một đoạn quay webcam đơn giản thành phim thương hiệu, quảng cáo và cảnh B-roll sẵn sàng để xuất bản.

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HeyGen custom avatar placed inside a cinematic film frame with director-level camera controls powered by Seedance 2.0.
Green gift box icon.Trường hợp sử dụng

Use cases

Avatar tùy chỉnh của một chuyên gia đang trình bày mô-đun đào tạo và hướng dẫn nhân viên trong HeyGen.

Đào tạo và hội nhập nhân viên

Việc quay video huấn luyện viên cho từng mô-đun khiến lịch đào tạo bị trì hoãn. Thay vào đó, hãy tạo mỗi video đào tạo bằng avatar tùy chỉnh của chuyên gia: chỉ cần cập nhật kịch bản, tạo lại bài học và giữ cho khóa học luôn mới mà không cần đặt lịch quay lại lần nào.

Các đoạn video dọc kiểu creator UGC và quảng cáo mạng xã hội được tạo bằng avatar tùy chỉnh với nhiều trang phục khác nhau trong HeyGen.

Avatar tùy chỉnh cho nội dung UGC và quảng cáo mạng xã hội

Quảng cáo kiểu creator đòi hỏi liên tục có gương mặt và ý tưởng mới. Mỗi ngày, hãy tạo các clip sẵn sàng lên sóng với avatar của bạn trong nhiều trang phục và bối cảnh khác nhau, test hook thật nhanh và giữ cho feed luôn sôi động trong khi đối thủ còn đang chờ buổi quay.

Một avatar tùy chỉnh chào khách hàng tiềm năng bằng tên của họ trong một video tiếp cận bán hàng được cá nhân hóa trên HeyGen.

Video tiếp cận bán hàng được cá nhân hóa

Những tin nhắn tiếp cận chung chung thường bị bỏ qua. Hãy gửi cho từng khách hàng tiềm năng một video, trong đó avatar của bạn chào họ bằng tên riêng — quay đúng 0 lần — để sự cá nhân hóa có thể mở rộng vượt xa mọi giới hạn về thời gian trên lịch của bạn.

Một avatar tùy chỉnh được bản địa hóa sang nhiều ngôn ngữ khác nhau với giọng nói nhân bản được giữ nguyên nhờ trình dịch video AI của HeyGen.

Bản địa hóa nội dung đa ngôn ngữ

Các công ty lồng tiếng thường mất hàng tháng và làm mất đi giọng nói thật của bạn. Hãy đưa video đã hoàn thiện vào trình dịch video AI, avatar tùy chỉnh của bạn sẽ thuyết trình bằng hơn 175 ngôn ngữ với khẩu hình khớp hoàn toàn và vẫn giữ nguyên chất giọng đã được nhân bản.

Bản sao kỹ thuật số của một lãnh đạo đang gửi bản cập nhật công ty hàng tuần mà không cần quay phim trong HeyGen.

Cập nhật điều hành mà không cần quay phim

Các lãnh đạo thường phải dành hàng giờ cho từng thông điệp kinh doanh. Một bản sao kỹ thuật số có thể thực hiện các bản cập nhật hàng tuần, tổng kết all-hands và ghi chú cho nhà đầu tư chỉ trong vài phút, giúp duy trì tần suất giao tiếp cao trong khi lịch làm việc vẫn trống để tập trung cho các quyết định quan trọng.

Avatar tùy chỉnh của một nhà giáo đang giảng dạy một mô-đun khóa học trực tuyến trong HeyGen mà không cần dùng camera.

Khóa học trực tuyến và nội dung sáng tạo

Những người tạo khóa học thường phải hy sinh cả cuối tuần để quay bài giảng. Chỉ cần nhập nội dung từng mô-đun vào trình tạo video AI, avatar của bạn sẽ đứng lớp cho tất cả, giúp một giáo viên độc lập xuất bản trọn bộ giáo trình mà không cần chạm vào máy quay thêm lần nào.

Biểu tượng tài liệu màu trắng bị làm mờ với nút phát trên nền xanh nhạt.Cách hoạt động

Cách hoạt động của trình tạo avatar tùy chỉnh

Chỉ với bốn bước đơn giản, bạn có thể biến một đoạn quay bằng điện thoại thành video avatar tùy chỉnh hoàn chỉnh, trong đó hầu hết các bước chỉ mất vài phút.

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Bước 1: Ghi hình 15 giây

Tự quay video bằng điện thoại hoặc webcam trong một không gian đủ sáng. Hãy nói chuyện tự nhiên; chuyển động sẽ được học từ đoạn clip này.

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Bước 2: Xác nhận sự đồng ý

Đọc một mã đồng ý xuất hiện trên camera duy nhất. Điều này xác minh danh tính và ngăn chặn việc tạo avatar trái phép.

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Bước 3: Tùy chỉnh phong cách cho avatar của bạn

Chọn trang phục, phông nền và góc quay. Thêm giọng nói đã được nhân bản của bạn hoặc chọn từ hơn 300 tùy chọn có sẵn.

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Bước 4: Nhập và tạo

Dán kịch bản, chỉnh tốc độ và render. Tải video hoàn chỉnh ở độ phân giải HD hoặc 4K và đăng tải lên bất cứ đâu.

Câu hỏi thường gặp về Avatar Tùy Chỉnh

Avatar AI tùy chỉnh là gì và được tạo ra như thế nào?

Avatar AI tùy chỉnh là một hình đại diện kỹ thuật số của một người thật, đôi khi còn được gọi là avatar cá nhân hoặc bản sao kỹ thuật số. Mô hình sẽ học khuôn mặt, giọng nói và cử chỉ của bạn từ một đoạn video ngắn, sau đó có thể thể hiện bất kỳ kịch bản nào bạn đưa vào quy trình text to video, tạo ra một video avatar biết nói mà không cần quay phim mới.

Liệu avatar tùy chỉnh của tôi có trông cứng nhắc hoặc gây cảm giác “giả giả” khó chịu không?

Avatar V học chuyển động từ đoạn video tham chiếu của bạn thay vì phải đoán từ một bức ảnh, nhờ đó loại bỏ sự cứng nhắc mà các mẫu cũ thường gặp. Nó được xếp hạng #1 về avatar AI chân thực nhất trên G2, và chỉ với một bản ghi hình biểu cảm dài 15 giây là bạn đã có một “bản sao” sống động.

Tôi cần quay bao nhiêu video để tạo một avatar tùy chỉnh?

Chỉ cần một đoạn video 15 giây là đủ. Hãy quay bằng điện thoại hoặc webcam trong điều kiện ánh sáng đồng đều, nói chuyện tự nhiên và sử dụng cử chỉ giống như cách bạn muốn avatar cá nhân của mình cử động, vì mô hình sẽ tái tạo chính xác những gì nó nhìn thấy trong đoạn ghi hình đó.

Tại sao nên chọn HeyGen thay vì các nền tảng avatar tùy chỉnh khác?

Các nền tảng video AI khác thường cần quay phim trong studio hoặc mất nhiều ngày xử lý để tạo một avatar tùy chỉnh. HeyGen chỉ cần 15 giây quay và vài phút xử lý, hỗ trợ hơn 175 ngôn ngữ so với mức phổ biến 100–160, và cho phép bạn thay đổi trang phục mà không cần thu âm lại.

Những người sáng tạo có thấy kết quả thực sự từ avatar tùy chỉnh không?

Có, và những con số này rất cụ thể. Nhà giáo dục Anton Voroniuk tiết kiệm 15,5 giờ mỗi tuần và tiếp cận hơn 1 triệu học viên với avatar của mình với chi phí sản xuất rẻ hơn 40 lần so với quay phim. Đọc toàn bộ phân tích chi tiết trong câu chuyện khách hàng.

Tạo avatar tùy chỉnh trên HeyGen có giá bao nhiêu?

Bạn có thể bắt đầu miễn phí và dùng thử nền tảng trước khi trả phí. Các gói trả phí dành cho nhà sáng tạo bắt đầu từ 24 USD mỗi tháng, và các nhóm doanh nghiệp có thể mua thêm các suất avatar video dưới dạng tiện ích bổ sung, vì vậy chi phí sẽ tăng tùy theo số lượng người bạn chuyển thành avatar.

Tôi có thể tạo avatar tùy chỉnh cho đồng đội hoặc cho người khác không?

Chỉ khi họ đồng ý xuất hiện trước ống kính. Người trong video phải tự ghi lại tuyên bố đồng ý của chính mình, và hệ thống xác minh sẽ đối chiếu tuyên bố đó với đoạn video dùng để huấn luyện. Avatar hoàn chỉnh sẽ được giữ riêng trong tài khoản của bạn và không bao giờ được thêm vào bất kỳ thư viện công khai nào.

Avatar tùy chỉnh của tôi có thể nói những ngôn ngữ mà tôi không biết không?

Có. Giọng nói đã được nhân bản của bạn có thể dùng trong hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ, với khả năng đồng bộ khẩu hình ở cấp độ âm vị, nên chuyển động miệng khớp với từng ngôn ngữ thay vì trông giống như bị lồng tiếng. Các nhóm thường xuyên bản địa hóa một video đã hoàn thiện sang hàng chục thị trường chỉ trong một buổi chiều.

Tôi có cần studio hoặc phông xanh để quay video cho avatar không?

Không. Chỉ cần dùng camera điện thoại hoặc webcam là được, và camera điện thoại thường còn cho chất lượng tốt hơn webcam trên laptop. Việc quay rất đơn giản: hãy tìm một không gian yên tĩnh, ánh sáng chiếu đều lên mặt bạn, giữ phông nền tĩnh và sử dụng những cử động tự nhiên, nhẹ nhàng. Không cần phông xanh hay ê-kíp hỗ trợ.

Mất bao lâu thì avatar tùy chỉnh của tôi sẽ sẵn sàng để tạo video?

Tính bằng phút, không phải ngày. Quá trình xử lý thường hoàn tất trong khoảng 10 đến 15 phút sau khi bạn tải lên video và mã đồng ý. Các nền tảng dựa vào quy trình sản xuất trong studio thường báo thời gian từ 5 đến 15 ngày làm việc cho cùng một sản phẩm.

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