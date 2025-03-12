Avatar AI tùy chỉnh là một hình đại diện kỹ thuật số của một người thật, đôi khi còn được gọi là avatar cá nhân hoặc bản sao kỹ thuật số. Mô hình sẽ học khuôn mặt, giọng nói và cử chỉ của bạn từ một đoạn video ngắn, sau đó có thể thể hiện bất kỳ kịch bản nào bạn đưa vào quy trình text to video, tạo ra một video avatar biết nói mà không cần quay phim mới.