Ghi hình 15 giây của chính bạn để tạo một avatar tùy chỉnh trông, cử động và giọng nói giống hệt bạn. Chỉ cần nhập kịch bản, tạo video hoàn chỉnh và không bao giờ phải ngồi quay phim thêm lần nào nữa.
Các tính năng của HeyGen Custom Avatars
Một video 15 giây, một bản sao kỹ thuật số
Chỉ cần tải lên một đoạn video 15 giây duy nhất và Avatar V sẽ tạo một avatar cá nhân cố định, giữ nguyên khuôn mặt, giọng nói và từng biểu cảm nhỏ của bạn trong các cảnh quay xa, trung và cận. Danh tính của bạn được giữ nhất quán trong suốt video dài đến 30 phút, để mọi video avatar tùy chỉnh đều thể hiện đúng con người bạn.
Tùy chỉnh diện mạo avatar mà không cần quay lại video
Avatar V tách biệt con người thật của bạn khỏi những gì bạn đang mặc. Thay đổi trang phục, bối cảnh và góc quay ngay trong trình chỉnh sửa mà không cần quay lại. Chỉ một buổi ghi hình là đủ cho video ra mắt sản phẩm, cập nhật kết quả kinh doanh hàng quý và các clip mạng xã hội, mỗi nội dung đều được tùy chỉnh phù hợp với từng kênh và khán giả.
Giọng nói được nhân bản của bạn bằng hơn 175 ngôn ngữ
Kết hợp bản sao kỹ thuật số của bạn với Công nghệ nhân bản giọng nói AI để phần trình bày nghe giống bạn, không phải một giọng đọc có sẵn. Đồng bộ khẩu hình ở mức âm vị giúp chuyển động miệng chính xác trong hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ, nghĩa là chỉ với một kịch bản, bạn có thể tiếp cận mọi thị trường mà bạn kinh doanh mà không cần thu âm lại.
Cử chỉ trực tiếp bằng tiếng Anh đơn giản
Custom Motion cho phép bạn nhập lời chỉ đạo giống như một nhà sản xuất: nhìn vào camera, nghiêng người về phía trước, giữ năng lượng ở mức thấp. Cùng một avatar tùy chỉnh có thể truyền tải một bản cập nhật điều hành điềm tĩnh hoặc một đoạn cắt mạng xã hội đầy năng lượng chỉ từ một kịch bản, giúp cách thể hiện luôn đúng với phong cách của bạn mà không cần quay lại.
Những cảnh quay điện ảnh với bản sao kỹ thuật số của bạn
Đặt avatar của bạn vào trong những cảnh quay điện ảnh với Seedance 2.0, tích hợp duy nhất chạy mô hình trên khuôn mặt người thật đã được xác thực. Chuyển động chính xác theo vật lý và khả năng điều khiển camera ở cấp độ đạo diễn biến một đoạn quay webcam đơn giản thành phim thương hiệu, quảng cáo và cảnh B-roll sẵn sàng để xuất bản.
Việc quay video huấn luyện viên cho từng mô-đun khiến lịch đào tạo bị trì hoãn. Thay vào đó, hãy tạo mỗi video đào tạo bằng avatar tùy chỉnh của chuyên gia: chỉ cần cập nhật kịch bản, tạo lại bài học và giữ cho khóa học luôn mới mà không cần đặt lịch quay lại lần nào.
Quảng cáo kiểu creator đòi hỏi liên tục có gương mặt và ý tưởng mới. Mỗi ngày, hãy tạo các clip sẵn sàng lên sóng với avatar của bạn trong nhiều trang phục và bối cảnh khác nhau, test hook thật nhanh và giữ cho feed luôn sôi động trong khi đối thủ còn đang chờ buổi quay.
Những tin nhắn tiếp cận chung chung thường bị bỏ qua. Hãy gửi cho từng khách hàng tiềm năng một video, trong đó avatar của bạn chào họ bằng tên riêng — quay đúng 0 lần — để sự cá nhân hóa có thể mở rộng vượt xa mọi giới hạn về thời gian trên lịch của bạn.
Các công ty lồng tiếng thường mất hàng tháng và làm mất đi giọng nói thật của bạn. Hãy đưa video đã hoàn thiện vào trình dịch video AI, avatar tùy chỉnh của bạn sẽ thuyết trình bằng hơn 175 ngôn ngữ với khẩu hình khớp hoàn toàn và vẫn giữ nguyên chất giọng đã được nhân bản.
Các lãnh đạo thường phải dành hàng giờ cho từng thông điệp kinh doanh. Một bản sao kỹ thuật số có thể thực hiện các bản cập nhật hàng tuần, tổng kết all-hands và ghi chú cho nhà đầu tư chỉ trong vài phút, giúp duy trì tần suất giao tiếp cao trong khi lịch làm việc vẫn trống để tập trung cho các quyết định quan trọng.
Những người tạo khóa học thường phải hy sinh cả cuối tuần để quay bài giảng. Chỉ cần nhập nội dung từng mô-đun vào trình tạo video AI, avatar của bạn sẽ đứng lớp cho tất cả, giúp một giáo viên độc lập xuất bản trọn bộ giáo trình mà không cần chạm vào máy quay thêm lần nào.
Cách hoạt động của trình tạo avatar tùy chỉnh
Chỉ với bốn bước đơn giản, bạn có thể biến một đoạn quay bằng điện thoại thành video avatar tùy chỉnh hoàn chỉnh, trong đó hầu hết các bước chỉ mất vài phút.
Tự quay video bằng điện thoại hoặc webcam trong một không gian đủ sáng. Hãy nói chuyện tự nhiên; chuyển động sẽ được học từ đoạn clip này.
Đọc một mã đồng ý xuất hiện trên camera duy nhất. Điều này xác minh danh tính và ngăn chặn việc tạo avatar trái phép.
Chọn trang phục, phông nền và góc quay. Thêm giọng nói đã được nhân bản của bạn hoặc chọn từ hơn 300 tùy chọn có sẵn.
Dán kịch bản, chỉnh tốc độ và render. Tải video hoàn chỉnh ở độ phân giải HD hoặc 4K và đăng tải lên bất cứ đâu.
Avatar AI tùy chỉnh là một hình đại diện kỹ thuật số của một người thật, đôi khi còn được gọi là avatar cá nhân hoặc bản sao kỹ thuật số. Mô hình sẽ học khuôn mặt, giọng nói và cử chỉ của bạn từ một đoạn video ngắn, sau đó có thể thể hiện bất kỳ kịch bản nào bạn đưa vào quy trình text to video, tạo ra một video avatar biết nói mà không cần quay phim mới.
Avatar V học chuyển động từ đoạn video tham chiếu của bạn thay vì phải đoán từ một bức ảnh, nhờ đó loại bỏ sự cứng nhắc mà các mẫu cũ thường gặp. Nó được xếp hạng #1 về avatar AI chân thực nhất trên G2, và chỉ với một bản ghi hình biểu cảm dài 15 giây là bạn đã có một “bản sao” sống động.
Chỉ cần một đoạn video 15 giây là đủ. Hãy quay bằng điện thoại hoặc webcam trong điều kiện ánh sáng đồng đều, nói chuyện tự nhiên và sử dụng cử chỉ giống như cách bạn muốn avatar cá nhân của mình cử động, vì mô hình sẽ tái tạo chính xác những gì nó nhìn thấy trong đoạn ghi hình đó.
Các nền tảng video AI khác thường cần quay phim trong studio hoặc mất nhiều ngày xử lý để tạo một avatar tùy chỉnh. HeyGen chỉ cần 15 giây quay và vài phút xử lý, hỗ trợ hơn 175 ngôn ngữ so với mức phổ biến 100–160, và cho phép bạn thay đổi trang phục mà không cần thu âm lại.
Có, và những con số này rất cụ thể. Nhà giáo dục Anton Voroniuk tiết kiệm 15,5 giờ mỗi tuần và tiếp cận hơn 1 triệu học viên với avatar của mình với chi phí sản xuất rẻ hơn 40 lần so với quay phim. Đọc toàn bộ phân tích chi tiết trong câu chuyện khách hàng.
Bạn có thể bắt đầu miễn phí và dùng thử nền tảng trước khi trả phí. Các gói trả phí dành cho nhà sáng tạo bắt đầu từ 24 USD mỗi tháng, và các nhóm doanh nghiệp có thể mua thêm các suất avatar video dưới dạng tiện ích bổ sung, vì vậy chi phí sẽ tăng tùy theo số lượng người bạn chuyển thành avatar.
Chỉ khi họ đồng ý xuất hiện trước ống kính. Người trong video phải tự ghi lại tuyên bố đồng ý của chính mình, và hệ thống xác minh sẽ đối chiếu tuyên bố đó với đoạn video dùng để huấn luyện. Avatar hoàn chỉnh sẽ được giữ riêng trong tài khoản của bạn và không bao giờ được thêm vào bất kỳ thư viện công khai nào.
Có. Giọng nói đã được nhân bản của bạn có thể dùng trong hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ, với khả năng đồng bộ khẩu hình ở cấp độ âm vị, nên chuyển động miệng khớp với từng ngôn ngữ thay vì trông giống như bị lồng tiếng. Các nhóm thường xuyên bản địa hóa một video đã hoàn thiện sang hàng chục thị trường chỉ trong một buổi chiều.
Không. Chỉ cần dùng camera điện thoại hoặc webcam là được, và camera điện thoại thường còn cho chất lượng tốt hơn webcam trên laptop. Việc quay rất đơn giản: hãy tìm một không gian yên tĩnh, ánh sáng chiếu đều lên mặt bạn, giữ phông nền tĩnh và sử dụng những cử động tự nhiên, nhẹ nhàng. Không cần phông xanh hay ê-kíp hỗ trợ.
Tính bằng phút, không phải ngày. Quá trình xử lý thường hoàn tất trong khoảng 10 đến 15 phút sau khi bạn tải lên video và mã đồng ý. Các nền tảng dựa vào quy trình sản xuất trong studio thường báo thời gian từ 5 đến 15 ngày làm việc cho cùng một sản phẩm.
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