Seedance 2.0 Trình tạo video AI của ByteDance
Mô hình video tiên tiến nhất của ByteDance, nay đã có trên HeyGen. Biến văn bản và hình ảnh thành các đoạn clip nhiều cảnh mượt mà với chuyển động chân thực. Bắt đầu tạo video trong vài giây, hoàn toàn miễn phí.
- Chuyển động độ trung thực cao
- Tính liên tục đa cảnh quay
- Nhắc nhở tùy chỉnh
Những gì bạn có thể xây dựng với Seedance 2.0
Seedance 2.0 là một mô hình video AI được xây dựng dành cho nhà sáng tạo và các đội nhóm. Biến văn bản và hình ảnh thành những đoạn phim điện ảnh, đạo diễn từng khung hình và xuất bản video sẵn sàng cho sản xuất mà không cần rời khỏi HeyGen.
Cảnh Avatar Điện Ảnh
Sử dụng bản sao kỹ thuật số AI của bạn trong các cảnh quay được đạo diễn hoàn chỉnh với bối cảnh, trang phục, ánh sáng, cử chỉ và chuyển động camera tùy chỉnh. Seedance 2.0 giữ cho hình ảnh của bạn luôn nhất quán trong mọi cú cắt, để mỗi video avatar AI đều mang lại cảm giác như cùng một người trong cùng một ngày quay.
Cảnh B-roll do AI tạo ra
Tạo các cảnh cắt dựng điện ảnh, hình ảnh sản phẩm, clip mạng xã hội, chuyển cảnh và phân đoạn chuyển động chỉ từ một đoạn mô tả bằng văn bản đơn giản. Seedance 2.0 hoạt động như một trình tạo b-roll AI, biến văn bản thành cảnh quay sẵn sàng để dựng mà không cần đến thư viện stock.
Xếp các cảnh quay thành chuỗi và giữ cho nhân vật, trang phục và bối cảnh được nhất quán xuyên suốt mọi cú cắt.
Vô số phong cách sáng tạo
Biến văn bản thành video với bất kỳ phong cách nào bạn có thể mô tả. Tạo demo sản phẩm, video từ nhà sáng lập, hình ảnh siêu thực, cảnh đời sống, video giải thích giáo dục và quảng cáo điện ảnh chỉ từ một mô hình duy nhất, tất cả ngay trong HeyGen.
Các kiểu dáng được khóa sẽ đi theo nhân vật, giữ nguyên ánh sáng, trang phục và cảm giác, ngay cả khi góc máy và môi trường thay đổi.
Nhập lệnh ở cấp độ Giám đốc
Kiểm soát chủ thể, bối cảnh, góc máy, ánh sáng, chuyển động, tâm trạng và nhịp độ chỉ với một prompt. Seedance 2.0 hiểu ngôn ngữ điện ảnh, vì vậy một cú dolly chậm, góc quay nghiêng (Dutch angle) hay cú zoom ngược macro sẽ được tạo ra chính xác như cách bạn mô tả.
Phụ đề được thêm tự động và tự điều chỉnh kích thước chính xác cho các video dọc, vuông và ngang.
Cách các nhà sáng tạo và thương hiệu sử dụng Seedance 2.0
Từ thông điệp của nhà sáng lập, ra mắt sản phẩm cho đến video giải thích và nội dung ngắn trên mạng xã hội, Seedance 2.0 phù hợp với cách các đội ngũ hiện đại sản xuất video. Tạo video AI chuẩn điện ảnh cho mọi kênh, mọi định dạng và mọi nhóm khán giả, tất cả trong một quy trình làm việc ngay bên trong HeyGen.
Các đoạn video sáng tạo ưu tiên mạng xã hội
Tạo các video dạng ngắn tối ưu cho TikTok, Instagram, YouTube Shorts và LinkedIn. Tạo phần mở đầu thu hút, chuyển cảnh mượt mà, ẩn dụ hình ảnh, cảnh quay với avatar và video mạng xã hội mang đậm dấu ấn thương hiệu mà không cần cả một đội ngũ dựng phim.
Video cho Nhà sáng lập & Thương hiệu
Biến các thông báo, cập nhật sản phẩm, bài viết tư duy lãnh đạo và thông điệp từ nhà sáng lập thành những video điện ảnh do chính nhà sáng lập dẫn dắt bằng bản sao kỹ thuật số AI của bạn. Thêm chuyển động, bối cảnh và cảnh B-roll để mỗi thông điệp đều mang lại cảm giác cao cấp.
Video Giáo Dục & Giải Thích
Giúp những ý tưởng phức tạp trở nên dễ hiểu hơn với các ví dụ trực quan, khái niệm minh họa bằng hoạt hình, bối cảnh đời sống và các cảnh B-roll hỗ trợ. Rất phù hợp cho khóa học, video giải thích về AI, nội dung onboarding, đào tạo và các video giáo dục.
Nội dung ra mắt sản phẩm
Tạo các video ra mắt sản phẩm thu hút mọi ánh nhìn với những cảnh quay sản phẩm mang tính điện ảnh, phần trình diễn tính năng, hình ảnh trừu tượng và các chuyển cảnh mượt mà. Được tối ưu cho bài đăng mạng xã hội, trang đích, quảng cáo và các chiến dịch video demo sản phẩm.
Câu hỏi thường gặp
Seedance 2.0 là gì?
Seedance 2.0 là một mô hình video AI mang phong cách điện ảnh của ByteDance, có thể biến văn bản và hình ảnh thành các đoạn video chân thực với chuyển động phong phú. Mô hình này xử lý hướng chuyển động của camera, sự nhất quán của nhân vật và các cảnh phức tạp chỉ trong một lần tạo. Trên HeyGen, bạn có thể sử dụng Seedance 2.0 cùng với bản sao kỹ thuật số AI của mình và các mô hình khác trong một quy trình làm việc duy nhất.
Tôi có thể tạo gì với Seedance 2?
Seedance 2 tạo ra video chuẩn điện ảnh, đúng định hướng thương hiệu từ các đoạn mô tả bằng văn bản, hình ảnh tham chiếu và storyboard. Hãy sử dụng nó cho quảng cáo, trailer, video giải thích, nội dung mạng xã hội và các cảnh phim dài với nhân vật nhất quán và góc máy được kiểm soát.
Seedance 2.0 có miễn phí dùng thử không?
Có. Bạn có thể dùng thử Seedance 2.0 miễn phí trên HeyGen với số credit được tặng sẵn trong mỗi tài khoản, không cần thẻ tín dụng để bắt đầu. Sau khi bạn đã thử nghiệm, các gói trả phí sẽ mở khóa độ phân giải cao hơn, video dài hơn và nhiều lượt tạo nội dung hơn mỗi tháng.
Tôi sử dụng Seedance 2.0 trên HeyGen như thế nào?
Đăng nhập vào HeyGen, mở trình chỉnh sửa video và chọn Seedance 2.0 từ bộ chọn mẫu. Nhập prompt hoặc thả vào một hình ảnh tham chiếu, thiết lập góc quay rồi tạo video. Bạn có thể nối các clip Seedance 2.0 với avatar AI, cảnh B-roll, giọng nói và nhạc trong cùng một dự án.
Seedance 2 có hỗ trợ nhiều tỷ lệ khung hình khác nhau không?
Tạo video tỷ lệ 16:9, 9:16, 1:1 và 4:5 chỉ từ một prompt. Các phiên bản cắt sẵn sàng cho YouTube, TikTok, Reels, Shorts và quảng cáo mạng xã hội trả phí — không cần cắt lại.
Đầu ra có an toàn để sử dụng cho mục đích thương mại không?
Các video được tạo bằng Seedance 2.0 trên HeyGen có thể được sử dụng cho mục đích thương mại, bao gồm quảng cáo, bài đăng mạng xã hội, ra mắt sản phẩm và sản phẩm bàn giao cho khách hàng, theo giấy phép thương mại trong gói HeyGen của bạn. Nội dung tạo từ gói miễn phí sẽ có watermark. Các gói trả phí loại bỏ watermark và cấp toàn bộ quyền sử dụng thương mại.
Seedance 2.0 có thể tạo đồng bộ khẩu hình, giọng nói và nhạc không?
Có. Seedance 2.0 hỗ trợ đồng bộ chuyển động môi, âm thanh môi trường và nhạc phù hợp với thương hiệu trong cùng một lần tạo, nghĩa là bạn không cần thu âm lồng tiếng hay xử lý âm thanh riêng. Trên HeyGen, bạn có thể thay thế bằng giọng AI clone của chính mình hoặc tải lên âm thanh tùy chỉnh nếu bạn muốn kiểm soát hoàn toàn.
Seedance 2.0 so sánh như thế nào với Sora, Veo và Kling?
Seedance 2.0 sánh ngang với Sora của OpenAI, Google Veo và Kling về chất lượng hình ảnh và độ chân thực chuyển động, đồng thời vượt trội về khả năng giữ nhất quán nhân vật giữa các cảnh cắt và tạo âm thanh gốc ngay trong cùng một lượt dựng. Lợi thế lớn hơn của HeyGen nằm ở quy trình làm việc: bạn có Seedance 2.0 cùng với avatar, giọng nói, phụ đề và công cụ chỉnh sửa tập trung trong một nền tảng, thay vì phải ghép nối kết quả từ nhiều công cụ khác nhau.
