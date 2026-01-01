Chỉ cần quay một lần và bỏ qua vô số lần quay lại. Trình chỉnh sửa video AI sẽ tự động loại bỏ từ đệm, khoảng ngừng và những đoạn mở đầu hỏng, rồi ghép các đoạn quay tốt nhất của bạn lại với nhau bằng các chuyển cảnh mượt mà, để video doanh nghiệp chất lượng cao của bạn trông như được quay hoàn hảo ngay từ lần đầu, không hề có những cú cắt cảnh khó chịu.