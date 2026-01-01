Biến bất kỳ kịch bản nào thành video doanh nghiệp chuyên nghiệp chỉ trong vài phút với trình tạo video doanh nghiệp AI. Không cần máy quay, không cần ê-kíp, không cần phần mềm chỉnh sửa. Chỉ cần dán nội dung, chọn phong cách và xuất bản trên mọi kênh.
Features of the business video maker
Speech Cleanup for flawless delivery
Chỉ cần quay một lần và bỏ qua vô số lần quay lại. Trình chỉnh sửa video AI sẽ tự động loại bỏ từ đệm, khoảng ngừng và những đoạn mở đầu hỏng, rồi ghép các đoạn quay tốt nhất của bạn lại với nhau bằng các chuyển cảnh mượt mà, để video doanh nghiệp chất lượng cao của bạn trông như được quay hoàn hảo ngay từ lần đầu, không hề có những cú cắt cảnh khó chịu.
Mẫu video doanh nghiệp và video AI
Bắt đầu từ một mẫu dựng sẵn thay vì một trang trắng. Công cụ chuyển văn bản thành video sẽ tự động xây dựng cảnh quay và nhịp độ, giúp bạn tạo video chuyên nghiệp và tăng tốc quy trình sản xuất, biến bất kỳ mẫu video doanh nghiệp nào thành sản phẩm hoàn chỉnh chỉ trong vài phút.
Lồng tiếng AI bằng hơn 175 ngôn ngữ
Mang đến cho mọi video trực tuyến một giọng thuyết minh rõ ràng, tự tin mà không cần thuê diễn viên lồng tiếng. Trình tạo giọng nói AI sẽ đọc kịch bản AI của bạn với giọng điệu tự nhiên, và bạn chỉ cần sao chép giọng nói của chính mình một lần để giữ phần thuyết minh nhất quán trên mọi khu vực, chiến dịch và bản cập nhật bằng 175 ngôn ngữ.
Trình tạo video trực tuyến với các công cụ AI
Tải lên cảnh quay, thêm văn bản, xóa phông nền và tạo chuyển động cho từng cảnh ngay trong một bảng điều khiển trực quan của trình chỉnh sửa video online dành cho cả người không chuyên. Trình tạo phụ đề tự động thêm caption chỉ với một cú nhấp chuột, còn các công cụ chỉnh sửa cùng bộ nhận diện thương hiệu giúp mọi video doanh nghiệp luôn đúng chuẩn thương hiệu.
Bản địa hóa một video doanh nghiệp chuyên nghiệp
Tiếp cận mọi thị trường mà không cần dựng lại bất kỳ video nào. Chạy kịch bản của bạn qua AI lồng tiếng để dịch video doanh nghiệp sang các ngôn ngữ mới với giọng nói và khẩu hình được đồng bộ, biến một bản ghi thành hàng chục phiên bản video được bản địa hóa nghe như người bản xứ.
Ý tưởng và trường hợp sử dụng video cho doanh nghiệp
Agency production drags on for weeks and burns budget. Write your script, pick a style, and generate marketing videos and a promo in minutes that reach your target audience and drive results.
Filming step-by-step instruction eats time and money, and updates mean reshoots. Drop in your notes to build a training video the team watches right away, then edit the script anytime to keep video content current.
Generic email blasts get ignored, and recording a clip per prospect does not scale. Spin up an AI talking head that delivers a tailored pitch, so reps send personal video at volume to lift replies.
Long memos get skimmed and leadership filming takes hours. Convert a deck with ppt to video into a corporate video, the simplest of videos for your business to share company-wide in seconds.
Filming a demo needs planning, a presenter, and edits. Describe the workflow and generate a product demo video for new features and product launches, an eye-catching, dynamic video that helps customers understand the value quickly.
Posting daily clips is slow and hard to keep consistent. Turn quick ideas into AI social media content for TikTok and Instagram Reels, so your brand stays active across social media platforms.
Cách một trình tạo video doanh nghiệp hoạt động
Make a business video in four steps that take you from a blank script to a polished, share-ready video.
Chọn một mẫu, thiết lập định dạng và tỷ lệ khung hình, rồi chọn phong cách phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn.
Dán hoặc nhập kịch bản của bạn, sau đó tinh chỉnh giọng điệu, nhịp độ và trọng âm để thông điệp được truyền tải thật rõ ràng.
Thêm phụ đề, thương hiệu và phông nền, sau đó chỉnh sửa lại các lần quay và điều chỉnh thời lượng trong trình chỉnh sửa.
Xuất video cuối cùng ở độ phân giải HD hoặc 4K, sau đó tải xuống hoặc xuất bản lên các kênh của bạn chỉ trong vài phút.
An online business video maker is an AI video generator that turns a script into a professional business video without filming. With HeyGen, you create business videos and complete video production in minutes, no video editing software or studio required.
Yes. Speech Cleanup automatically cuts filler words, pauses, and false starts, then bridges the gaps so there are no jump cuts. Paired with AI lip sync, your video editing flows together into one seamless, high-quality video with no manual trimming.
Có. Hãy chọn một mẫu video doanh nghiệp làm sẵn từ thư viện các mẫu video được thiết kế chuyên nghiệp, sau đó thêm clip của riêng bạn bằng tính năng chuyển ảnh thành video, hoặc lấy nội dung từ thư viện stock và thư viện media với các cảnh quay và video stock. Tải lên bất cứ nội dung nào và thêm vào video chỉ với một cú nhấp chuột. Các mẫu video doanh nghiệp miễn phí giúp bạn có một khởi đầu thật chuyên nghiệp.
Type your idea or pick a template, choose an AI avatar or a real presenter, and the AI builds your video. Add animation, choose a font, use color from your palette, and layer in background music with music and sound effects, then tweak the video and let it render into a compelling business video that feels impactful.
Có. Gói video miễn phí cho phép bạn tạo và tải xuống một video doanh nghiệp miễn phí mà không cần thẻ tín dụng, và video không lộ mặt thì hoàn toàn không cần máy quay. Bất kỳ ai cũng có thể tối ưu hóa công việc video trực tuyến với các công cụ chỉnh sửa video sẵn có, từ một đoạn quảng cáo ngắn đến trọn bộ mẫu video cho doanh nghiệp. Các gói trả phí bắt đầu từ 24 đô la mỗi tháng.
Yes. Embed the finished video on your website or online store, and share it for any promotion with clear CTAs. The AI video translator makes repurposing one cut for global markets effortless, so you tell your story, market your products and services, and make your video pop with cutting-edge AI.
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Biến bất kỳ bức ảnh nào thành sống động với giọng nói và chuyển động siêu chân thực bằng Avatar IV.
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