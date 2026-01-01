Trình tạo video doanh nghiệp trực tuyến miễn phí cho thương hiệu của bạn

Biến bất kỳ kịch bản nào thành video doanh nghiệp chuyên nghiệp chỉ trong vài phút với trình tạo video doanh nghiệp AI. Không cần máy quay, không cần ê-kíp, không cần phần mềm chỉnh sửa. Chỉ cần dán nội dung, chọn phong cách và xuất bản trên mọi kênh.

Business video maker turning a script into a polished business video for your brand.
141.999.561Video đã tạo
116.756.600Avatar đã tạo
19.584.524Video đã dịch
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Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.
Các tính năng chính

Features of the business video maker

Speech Cleanup for flawless delivery

Chỉ cần quay một lần và bỏ qua vô số lần quay lại. Trình chỉnh sửa video AI sẽ tự động loại bỏ từ đệm, khoảng ngừng và những đoạn mở đầu hỏng, rồi ghép các đoạn quay tốt nhất của bạn lại với nhau bằng các chuyển cảnh mượt mà, để video doanh nghiệp chất lượng cao của bạn trông như được quay hoàn hảo ngay từ lần đầu, không hề có những cú cắt cảnh khó chịu.

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Speech Cleanup removing filler words and stitching business video clips into one seamless take.

Mẫu video doanh nghiệp và video AI

Bắt đầu từ một mẫu dựng sẵn thay vì một trang trắng. Công cụ chuyển văn bản thành video sẽ tự động xây dựng cảnh quay và nhịp độ, giúp bạn tạo video chuyên nghiệp và tăng tốc quy trình sản xuất, biến bất kỳ mẫu video doanh nghiệp nào thành sản phẩm hoàn chỉnh chỉ trong vài phút.

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Business video templates and AI video engine building scenes automatically.

Lồng tiếng AI bằng hơn 175 ngôn ngữ

Mang đến cho mọi video trực tuyến một giọng thuyết minh rõ ràng, tự tin mà không cần thuê diễn viên lồng tiếng. Trình tạo giọng nói AI sẽ đọc kịch bản AI của bạn với giọng điệu tự nhiên, và bạn chỉ cần sao chép giọng nói của chính mình một lần để giữ phần thuyết minh nhất quán trên mọi khu vực, chiến dịch và bản cập nhật bằng 175 ngôn ngữ.

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AI voiceover generator narrating a business video in 175+ languages.

Trình tạo video trực tuyến với các công cụ AI

Tải lên cảnh quay, thêm văn bản, xóa phông nền và tạo chuyển động cho từng cảnh ngay trong một bảng điều khiển trực quan của trình chỉnh sửa video online dành cho cả người không chuyên. Trình tạo phụ đề tự động thêm caption chỉ với một cú nhấp chuột, còn các công cụ chỉnh sửa cùng bộ nhận diện thương hiệu giúp mọi video doanh nghiệp luôn đúng chuẩn thương hiệu.

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Online video maker dashboard with AI editing tools and a brand kit.

Bản địa hóa một video doanh nghiệp chuyên nghiệp

Tiếp cận mọi thị trường mà không cần dựng lại bất kỳ video nào. Chạy kịch bản của bạn qua AI lồng tiếng để dịch video doanh nghiệp sang các ngôn ngữ mới với giọng nói và khẩu hình được đồng bộ, biến một bản ghi thành hàng chục phiên bản video được bản địa hóa nghe như người bản xứ.

Bắt đầu miễn phí →
AI dubbing localizing a professional business video into new languages.

Ý tưởng và trường hợp sử dụng video cho doanh nghiệp

Chiến dịch và chương trình khuyến mãi marketing

Chiến dịch và chương trình khuyến mãi marketing

Agency production drags on for weeks and burns budget. Write your script, pick a style, and generate marketing videos and a promo in minutes that reach your target audience and drive results.

Video đào tạo và hướng dẫn hội nhập nhân viên

Video đào tạo và hướng dẫn hội nhập nhân viên

Filming step-by-step instruction eats time and money, and updates mean reshoots. Drop in your notes to build a training video the team watches right away, then edit the script anytime to keep video content current.

Video tiếp cận bán hàng được cá nhân hóa

Video tiếp cận bán hàng được cá nhân hóa

Generic email blasts get ignored, and recording a clip per prospect does not scale. Spin up an AI talking head that delivers a tailored pitch, so reps send personal video at volume to lift replies.

Video doanh nghiệp và truyền thông nội bộ

Video doanh nghiệp và truyền thông nội bộ

Long memos get skimmed and leadership filming takes hours. Convert a deck with ppt to video into a corporate video, the simplest of videos for your business to share company-wide in seconds.

Bản giới thiệu và ra mắt sản phẩm

Bản giới thiệu và ra mắt sản phẩm

Filming a demo needs planning, a presenter, and edits. Describe the workflow and generate a product demo video for new features and product launches, an eye-catching, dynamic video that helps customers understand the value quickly.

Nội dung mạng xã hội cho doanh nghiệp

Nội dung mạng xã hội cho doanh nghiệp

Posting daily clips is slow and hard to keep consistent. Turn quick ideas into AI social media content for TikTok and Instagram Reels, so your brand stays active across social media platforms.

Cách hoạt động

Cách một trình tạo video doanh nghiệp hoạt động

Make a business video in four steps that take you from a blank script to a polished, share-ready video.

Bước 1

Chọn một phong cách

Chọn một mẫu, thiết lập định dạng và tỷ lệ khung hình, rồi chọn phong cách phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn.

Bước 2

Viết kịch bản của bạn

Dán hoặc nhập kịch bản của bạn, sau đó tinh chỉnh giọng điệu, nhịp độ và trọng âm để thông điệp được truyền tải thật rõ ràng.

Step 3

Tùy chỉnh video

Thêm phụ đề, thương hiệu và phông nền, sau đó chỉnh sửa lại các lần quay và điều chỉnh thời lượng trong trình chỉnh sửa.

Bước 4

Tạo và chia sẻ

Xuất video cuối cùng ở độ phân giải HD hoặc 4K, sau đó tải xuống hoặc xuất bản lên các kênh của bạn chỉ trong vài phút.

Choose a style step illustration.
Write your script step illustration.
Customize the video step illustration.
Generate and share step illustration.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

What is an online business video maker and how does it work?

An online business video maker is an AI video generator that turns a script into a professional business video without filming. With HeyGen, you create business videos and complete video production in minutes, no video editing software or studio required.

Nó có thể loại bỏ các từ đệm và những lần thu lại trong bản ghi âm của tôi không?

Yes. Speech Cleanup automatically cuts filler words, pauses, and false starts, then bridges the gaps so there are no jump cuts. Paired with AI lip sync, your video editing flows together into one seamless, high-quality video with no manual trimming.

Tôi có thể bắt đầu từ các mẫu video doanh nghiệp miễn phí và kho tư liệu có sẵn không?

Có. Hãy chọn một mẫu video doanh nghiệp làm sẵn từ thư viện các mẫu video được thiết kế chuyên nghiệp, sau đó thêm clip của riêng bạn bằng tính năng chuyển ảnh thành video, hoặc lấy nội dung từ thư viện stock và thư viện media với các cảnh quay và video stock. Tải lên bất cứ nội dung nào và thêm vào video chỉ với một cú nhấp chuột. Các mẫu video doanh nghiệp miễn phí giúp bạn có một khởi đầu thật chuyên nghiệp.

How do I make business videos with AI from a prompt?

Type your idea or pick a template, choose an AI avatar or a real presenter, and the AI builds your video. Add animation, choose a font, use color from your palette, and layer in background music with music and sound effects, then tweak the video and let it render into a compelling business video that feels impactful.

Trình tạo video doanh nghiệp miễn phí có thực sự được sử dụng miễn phí không?

Có. Gói video miễn phí cho phép bạn tạo và tải xuống một video doanh nghiệp miễn phí mà không cần thẻ tín dụng, và video không lộ mặt thì hoàn toàn không cần máy quay. Bất kỳ ai cũng có thể tối ưu hóa công việc video trực tuyến với các công cụ chỉnh sửa video sẵn có, từ một đoạn quảng cáo ngắn đến trọn bộ mẫu video cho doanh nghiệp. Các gói trả phí bắt đầu từ 24 đô la mỗi tháng.

Tôi có thể nhúng và chia sẻ video doanh nghiệp của mình để quảng bá thương hiệu không?

Yes. Embed the finished video on your website or online store, and share it for any promotion with clear CTAs. The AI video translator makes repurposing one cut for global markets effortless, so you tell your story, market your products and services, and make your video pop with cutting-edge AI.

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