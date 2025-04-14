Biến tin vui lớn nhất của bạn thành một video thông báo em bé khiến mọi người phải dừng lướt và rưng rưng xúc động. Chỉ cần tải lên một bức ảnh, viết lời nhắn, và tạo ra video sẵn sàng chia sẻ trong vài phút mà không cần máy quay, phần mềm chỉnh sửa hay bất kỳ kinh nghiệm sản xuất nào.
Vì sao các thương hiệu chọn HeyGen để làm video thông báo em bé chào đời
Biến mọi bức ảnh thành ảnh sống động trong chớp mắt
Biến một bức ảnh duy nhất về hình siêu âm, phòng em bé hoặc bố mẹ tương lai thành một video thông báo chuyển động kèm lời thuyết minh. Chỉ cần tải ảnh của bạn lên, nền tảng sẽ tự động thêm chuyển động mượt mà, nhạc nền và lời nhắn bằng giọng nói theo ý bạn. Với công nghệ chuyển ảnh thành video, bạn không cần quay phim, không cần chân máy hay ê-kíp sản xuất. Bức ảnh của bạn sẽ trở thành một video hoàn chỉnh trong chưa đầy năm phút, sẵn sàng gửi cho gia đình và chia sẻ trên mọi nền tảng.
Thuyết minh tùy chỉnh bằng chính giọng nói của bạn
Ghi lại lời nhắn của bạn bằng chính lời lẽ của mình và nghe chúng được phát lại với giọng thuyết minh ấm áp, tự nhiên. Công nghệ nhân bản giọng nói bằng AI sẽ nắm bắt được tông giọng và nhịp điệu nói của bạn chỉ từ một đoạn ghi âm ngắn, giúp video nghe giống hệt bạn kể cả khi bạn không xuất hiện trên màn hình. Hãy chọn các phong cách thuyết minh tự nhiên hoặc nhân bản chính giọng nói của bạn để cá nhân hóa từng phiên bản lời nhắn mà bạn gửi đến những người thân yêu.
Mẫu dễ thương cho mọi phong cách thông báo
Hãy chọn từ một thư viện phong phú các mẫu chủ đề em bé, bao gồm video tiết lộ giới tính, tiết lộ ngày dự sinh và thông báo em bé mới chào đời. Bạn có thể chọn phong cách hoa lá, màu nước, bảng màu hồng và xanh, cùng hàng chục kiểu thiết kế độc đáo khác được tạo ra để mang lại cảm giác ấm áp và mang đậm dấu ấn cá nhân, với nhiều lựa chọn bố cục cho bài đăng dọc trên mạng xã hội, email gia đình màn hình rộng và mọi định dạng ở giữa.trình tạo video AItự động xử lý cấu trúc cảnh, chuyển cảnh và nhịp độ, giúp video trông chuyên nghiệp mà không cần chỉnh sửa thủ công. Không giống như một tấm thiệp tĩnh hay một hình đồ họa trên Canva, mỗi mẫu đều tạo ra một video thông báo em bé hoạt hình hoàn chỉnh với chuyển động và âm thanh.
Thêm phụ đề cho chế độ xem im lặng
Hầu hết mọi người xem video mà không bật âm thanh, đặc biệt là trên mạng xã hội. Tính năng tạo phụ đề tích hợp sẽ thêm dòng chữ dễ đọc vào thông báo của bạn để thông điệp vẫn được truyền tải dù có bật âm hay không. Công cụ tạo phụ đề sẽ tự động đồng bộ phụ đề với phần thuyết minh của bạn, kèm các tùy chọn phong cách để phù hợp với giao diện và cảm xúc của video.
Chia sẻ ngay lập tức trên mọi kênh
Xuất video thông báo em bé của bạn ra đúng định dạng cho mọi nền tảng chỉ với một lần nhấp. Tải xuống bản dọc cho Instagram Reels và TikTok, bản ngang cho YouTube hoặc email, và bản vuông cho Facebook. Công cụ tạo reel sẽ tự động định dạng nội dung của bạn theo đúng kích thước và tỉ lệ khung hình, để bạn dành thời gian chia sẻ thay vì chỉnh sửa lại định dạng.
Các trường hợp sử dụng của Trình tạo video thông báo em bé
Calling every relative one by one takes hours, and the news never lands the same way twice. With a baby announcement video maker, write your message once, produce a single video, and send it to your entire family at the same time. Everyone gets the same emotional reveal moment, in a format they can save, replay, and share. No phone tree, no forgotten cousins, and no spoilers before grandma finds out.
Planning a gender reveal party involves coordination, props, and timing. If you want to share the moment with people who cannot attend, a video announcement captures the reveal in a way that travels. Use text to video to build a short, styled reveal video from your ultrasound photo and a short script, add a dramatic music swell and a color-themed reveal in pink or blue, and send it to anyone who could not be there in person.
Organic social posts about major life events perform well, but only if the video quality matches the moment. A polished baby announcement video stands out against low-quality clips in every feed. The AI video generator produces scroll-stopping content formatted for vertical platforms, so your post looks intentional and emotional instead of rushed and shaky.
Some announcements deserve a more personal touch. Create individual versions of your video for close friends, your partner's coworkers, or your own family with slightly different intros or messages for each group. Script to video lets you swap out text and regenerate a new version in under a minute, so personalizing the same announcement for different audiences takes minutes, not hours.
Announcement videos are not just for sharing. They are memories. A short, beautifully produced video captures the exact moment you told the world, with music, visuals, and words that reflect how you felt. The AI video editor lets you trim, refine, and add finishing touches so the final video is something worth keeping for years.
Telling your team or manager you are expecting is a big moment and a video makes it warmer than an email and less awkward than a room announcement. Produce a short, professional video with a clear message and a lighthearted tone, use faceless video tools if you prefer not to appear on camera, and share it to your Slack channel or email it directly to your manager before the big meeting.
Cách hoạt động của công cụ tạo video thông báo em bé
Tạo video thông báo em bé của bạn chỉ với bốn bước, đưa bạn từ màn hình trống đến video sẵn sàng chia sẻ trong vài phút.
Thêm hình ảnh hoặc tin nhắn văn bản mà bạn muốn dùng làm nội dung chính cho video. Tải lên ảnh siêu âm, hình phòng em bé, hoặc viết một đoạn kịch bản thông báo ngắn. Nền tảng sẽ đọc nội dung của bạn và tự động chuẩn bị cấu trúc cảnh quay.
Chọn một chủ đề hình ảnh phù hợp với thông báo của bạn. Tùy chỉnh màu sắc, bố cục và âm nhạc sao cho đúng với không khí bạn muốn tạo ra. Các mẫu sẽ tự động xử lý nhịp độ, chuyển cảnh và khung hình.
Thêm lời thuyết minh bằng giọng nói đã được nhân bản của chính bạn hoặc chọn một giọng AI tự nhiên. Bật phụ đề tự động để thông điệp vẫn rõ ràng ngay cả khi tắt tiếng. Điều chỉnh thời lượng và kiểu phụ đề để phù hợp với phong cách video của bạn.
Tải xuống video đã hoàn thành của bạn ở mọi định dạng cần thiết. Chia sẻ phiên bản dọc lên mạng xã hội, gửi bản màn hình rộng cho gia đình qua email và lưu tệp gốc vào sổ kỷ niệm của em bé.
Trình tạo video thông báo em bé là một công cụ giúp biến ảnh, đoạn script hoặc tin nhắn ngắn thành một video hoàn chỉnh, sẵn sàng chia sẻ mà không cần quay hay tự chỉnh sửa. Bạn chỉ cần tải nội dung lên, chọn phong cách hình ảnh và giọng thuyết minh, rồi nền tảng sẽ tự động dựng video cho bạn. Phiên bản của HeyGen sử dụng AI để xử lý việc ghép cảnh, lồng tiếng, tạo phụ đề và định dạng xuất file, giúp video hoàn thiện trông chuyên nghiệp mà vẫn mang tính cá nhân chỉ trong chưa đầy năm phút.
Video đầu ra được tạo riêng dựa trên nội dung của bạn. Bạn cung cấp ảnh, lời thoại và giọng nói. Nền tảng sẽ áp dụng những yếu tố đó vào mẫu mà bạn chọn và tạo ra một video phản ánh đúng khoảnh khắc của bạn, chứ không phải một đoạn clip stock chung chung. Bạn có thể nhân bản chính giọng nói của mình để thuyết minh, viết kịch bản hoàn toàn tùy chỉnh và chọn phong cách hình ảnh phù hợp với tông mà bạn muốn, dù đó là cảm xúc, trầm lắng hay rực rỡ, mang không khí ăn mừng.
Hoàn toàn không. Quy trình được thiết kế cho những người chưa từng mở bất kỳ phần mềm chỉnh sửa nào. Bạn chỉ cần tải ảnh lên hoặc nhập kịch bản, chọn một phong cách, và nền tảng sẽ xử lý mọi thứ còn lại. Không cần chỉnh sửa timeline, không cần keyframe, không cần thiết lập xuất file. Hầu hết mọi người đều hoàn thành video đầu tiên ngay trong lần thử đầu tiên.
Có. Tải lên bất kỳ bức ảnh nào từ thư viện trên điện thoại và nền tảng sẽ biến nó thành một cảnh video chuyển động. Tính năng chuyển ảnh thành video hoạt động với hình ảnh siêu âm, ảnh em bé, ảnh chân dung bố mẹ tương lai, hoặc bất kỳ hình ảnh nào bạn muốn làm trung tâm cho video thông báo. Bạn có thể thêm nhiều ảnh vào các cảnh khác nhau để tạo những video thông báo dài hơn.
Sử dụng công nghệ nhân bản giọng nói bằng AI để ghi một đoạn mẫu âm thanh ngắn và nền tảng sẽ tái tạo giọng nói của bạn cho phần thuyết minh. Điều này có nghĩa là video sẽ mang đúng giọng của bạn, với nhịp điệu và sự ấm áp quen thuộc, mà bạn không cần phải tự thu toàn bộ kịch bản. Bạn cũng có thể chọn từ thư viện các giọng AI tự nhiên nếu muốn một phong cách thuyết minh khác.
Có. Hãy viết một phần mở đầu hoặc lời kết hơi khác nhau cho từng nhóm bạn muốn gửi tới, như gia đình ruột thịt, bạn bè, họ hàng bên phía người yêu/vợ/chồng, hoặc nơi làm việc, và công cụ chuyển kịch bản thành video sẽ tạo lại một phiên bản mới trong chưa đầy một phút. Cuối cùng, bạn sẽ có một bộ video thông báo được cá nhân hóa nhưng vẫn giữ nguyên chất lượng sản xuất cốt lõi.
HeyGen cung cấp một gói miễn phí không cần thẻ tín dụng, cho phép bạn tạo video và khám phá tất cả các tính năng cốt lõi. Các gói trả phí bắt đầu từ $24 mỗi tháng sẽ mở khóa tính năng nhân bản giọng nói, độ dài video dài hơn và quyền truy cập vào toàn bộ thư viện phong cách và mẫu, rất hữu ích nếu bạn muốn tạo nhiều phiên bản hoặc xuất video độ phân giải cao hơn để in ấn hoặc trình chiếu. Đây là một trong những cách tiết kiệm chi phí nhất để tạo một video thông báo chào đời được trau chuốt trực tuyến mà không cần thuê nhà thiết kế hoặc mua phần mềm.
Bạn có thể xuất video thông báo em bé của mình ở định dạng dọc cho Instagram Reels, TikTok và YouTube Shorts, định dạng ngang cho email và Facebook, và định dạng vuông cho các mạng xã hội khác. Nền tảng sẽ tự động xử lý toàn bộ việc cắt khung hình và điều chỉnh tỷ lệ.thêm phụ đề vào video được xuất dưới dạng chữ dán trực tiếp lên video hoặc dưới dạng tệp SRT riêng, tùy thuộc vào nơi bạn dự định chia sẻ.
Có. Rất nhiều người dùng video thông báo em bé như một thông báo kết hợp với lời mời. Hãy sử dụng định dạng video lời mời để đưa vào thông tin sự kiện, ngày tổ chức và một lời nhắn cá nhân bên cạnh thông báo của bạn, rồi chia sẻ trực tiếp từ nền tảng lên bất kỳ kênh nào. Kết quả sẽ tạo cảm giác đáng nhớ hơn nhiều so với một tin nhắn văn bản hoặc e-invite thông thường.
Video mang lại trải nghiệm cảm xúc mà ảnh tĩnh không thể có. Chuyển động, âm nhạc, lời dẫn và nhịp điệu giúp thông báo trở thành một khoảnh khắc thực sự, chứ không chỉ là một dòng cập nhật trạng thái. Mọi người có xu hướng xem, bình luận và chia sẻ video nhiều hơn so với hình ảnh tĩnh, nghĩa là thông báo sẽ tiếp cận được nhiều người hơn một cách tự nhiên và để lại ấn tượng mạnh mẽ hơn với tất cả những ai nhìn thấy.
Mẫu Canva chỉ tạo ra một hình ảnh tĩnh hoặc một ảnh động cơ bản, phù hợp cho thiệp kỹ thuật số nhưng không có sức nặng như một video hoàn chỉnh. Một video thông báo em bé chào đời có lồng tiếng, chuyển cảnh, nhạc nền và chuyển động mà một tấm thiệp tĩnh không thể tái hiện. Khi chia sẻ thông tin em bé dễ thương lên mạng xã hội, video luôn vượt trội hơn hình ảnh về độ tiếp cận, số lượt lưu và tác động cảm xúc, trong khi thời gian thực hiện online gần như tương đương.
Có. Hãy viết trực tiếp những thông tin đó vào kịch bản của bạn và chúng sẽ xuất hiện cả trong phần lời dẫn lẫn chữ hiển thị trên màn hình. Hãy bao gồm ngày sinh, cân nặng, chiều dài, tên bé và bất kỳ thông tin nào khác bạn muốn chia sẻ. Công cụ trình tạo kịch bản video có thể giúp bạn sắp xếp các chi tiết thành một lời thông báo tự nhiên, mạch lạc nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu. Kết quả là một video thông báo chào đời dễ thương, đầy đủ thông tin mà gia đình và bạn bè bạn muốn biết, sẵn sàng để chia sẻ ngay khi đến lúc ăn mừng.
