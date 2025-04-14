Ghi lại lời nhắn của bạn bằng chính lời lẽ của mình và nghe chúng được phát lại với giọng thuyết minh ấm áp, tự nhiên. Công nghệ nhân bản giọng nói bằng AI sẽ nắm bắt được tông giọng và nhịp điệu nói của bạn chỉ từ một đoạn ghi âm ngắn, giúp video nghe giống hệt bạn kể cả khi bạn không xuất hiện trên màn hình. Hãy chọn các phong cách thuyết minh tự nhiên hoặc nhân bản chính giọng nói của bạn để cá nhân hóa từng phiên bản lời nhắn mà bạn gửi đến những người thân yêu.