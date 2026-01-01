Створіть новий голос зі ШІ на основі простої текстової інструкції або клонувати голос, який Ви маєте право використовувати, а потім застосовуйте його в кожному відео. Обидва варіанти працюють за політиками, що ґрунтуються на згоді, з участю людської модерації — це особливо важливо, коли Ваша авдиторія — діти та їхні батьки.