Створюйте рекламні відео студійної якості без камер, знімальних команд і складних інструментів монтажу. З HeyGen Ви можете перетворити прості ідеї на відшліфовані, високоефективні рекламні креативи, які привертають увагу та приносять реальні бізнес-результати. Створюйте більше оголошень, тестуйте швидше та легко масштабуйте кампанії.
Showcase your product’s features with clear visuals and messaging that help audiences understand why it stands out and why they should take action.
Create authentic, relatable videos using avatars and natural voiceovers. Perfect for brands focused on trust, credibility, and social-proof–driven conversion through ai ads.
Tell your story with ads that highlight your mission and personality. Create memorable content that increases visibility and strengthens brand recall.
Produce ads optimized for conversions with strong hooks, clean visuals, and messaging built to improve ROAS across paid channels.
Promote sales, bundles, or seasonal offers with videos that highlight product benefits and make purchasing decisions effortless using an online video ad maker.
Educate and inspire your audience with ads designed to explain your program, outline key benefits, and drive signups or bookings.
Чому варто використовувати HeyGen для відеореклами
HeyGen надає Вам повний робочий процес відеовиробництва на базі ШІ, завдяки чому легко створювати рекламні оголошення, які конвертують в усіх каналах. Від сценаріїв до візуалів та аватарів — усе відбувається в єдиному безшовному середовищі з нашим генератором відеореклами. Запускайте кампанії швидше та максимізуйте своє охоплення.
Створюйте переконливу рекламу за лічені хвилини завдяки сценаріям, візуалам і повідомленням, створеним ШІ та адаптованим для високої ефективності на кожній платформі.
Кожен рекламний ролик створений так, щоб підвищувати залученість і показник кліків, тож Ви отримуєте більше цінності від кожної кампанії завдяки нашим інструментам для відео зі ШІ.
Створюйте варіанти, локалізації та нові рекламні концепції миттєво, допомагаючи Вашій команді підтримувати стабільний обсяг контенту без додаткових ресурсів.
Створення сценарію зі ШІ
Перетворюйте прості промпти на захопливі, переконливі рекламні сценарії, які підкреслюють цінність Вашого продукту. Наш ШІ структурує кожне повідомлення так, щоб миттєво зачепити глядачів і підвести їх до цільової дії.
AI-аватари та озвучування
Оживіть своє повідомлення за допомогою реалістичних аватарів і виразного озвучування кількома мовами. Створюйте професійні відео без зйомок і без найму ведучих за допомогою нашого безкоштовного конструктора відеореклами.
Експорт у кількох форматах
Експортуйте свою рекламу у вертикальному, квадратному або горизонтальному форматі для платформ на кшталт TikTok, Instagram, YouTube та інших за допомогою нашого онлайн-конструктора відеореклами. Забезпечуйте послідовні, впізнавані креативи у фірмовому стилі всюди, де є Ваша авдиторія.
Інструменти для візуального покращення
Покращуйте вигляд Вашої реклами за допомогою автоматичного налаштування освітлення, темпу та дизайну, щоб створити ефективне рекламне відео. Створюйте чисті, професійні візуали, навіть якщо Ви ніколи раніше не редагували відео.
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Як користуватися конструктором відеореклами
HeyGen дає змогу будь-кому легко створювати готові до запуску відеореклами. Жодного обладнання, навичок монтажу чи досвіду у продакшені не потрібно, щоб створити свою відеорекламу за лічені хвилини.
Опишіть свій продукт, авдиторію або ціль кампанії в кількох реченнях. HeyGen використає ці дані, щоб створити індивідуальний сценарій та початковий сторіборд, узгоджений із Вашою маркетинговою метою.
Перегляньте створений сценарій і сторіборд, за потреби скоротіть або розширте репліки для кращого темпу, відкоригуйте заклик до дії та переконайтеся, що тон і меседжі відповідають Вашому бренду, перш ніж переходити до візуальної частини.
Оберіть аватара або ведучого, підберіть фони й зображення, додайте музику та субтитри, а також виберіть голос або запишіть власний. Відкоригуйте таймінг і порядок сцен, щоб реклама звучала природно й цілісно.
Створюйте готові до публікації версії за допомогою пресетів для соцмереж, вебу чи стримінгу або завантажуйте файли MP4. Підготуйте кілька варіантів для тестування, а потім завантажте їх і запускайте свою кампанію.
Конструктор відеореклами — це інструмент, який допомагає швидко створювати промоційні відео за допомогою AI-скриптів, аватарів, шаблонів і візуальних покращень. Він спрощує весь процес створення рекламних відео.
Щоб користуватися генератором відео зі ШІ та інструментами, не потрібен жоден досвід. HeyGen автоматично бере на себе написання сценарію, візуали, озвучку та форматування, тож будь-хто може створювати професійні й ефективні рекламні оголошення.
Так, наші безкоштовні відеореклами є зручними у використанні. Ви можете персоналізувати свій сценарій, візуальні елементи, аватар, мову, темп і стиль, щоб вони відповідали Вашому бренду та цілям кампанії.
Ви можете створювати промо-відео продуктів, UGC-рекламу, бренд-відео, пояснювальні ролики, performance-рекламу, відео-відгуки та багато іншого для будь-якого маркетингового каналу.
Так, звісно. HeyGen підтримує багатомовний озвучення та аватарів, що дає змогу локалізувати рекламу для глобальних авдиторій за лічені секунди.
Так. Експортуйте відео в усіх основних форматах, зокрема 9:16, 1:1 та 16:9, щоб Ваші оголошення ідеально підходили для TikTok, Instagram, YouTube, Facebook та інших платформ.
Так. Увесь контент, створений у HeyGen, можна використовувати для комерційної реклами в платних і органічних каналах.
Більшість користувачів створюють відшліфований, готовий до запуску відеорекламний ролик всього за кілька хвилин. ШІ бере на себе всю складну роботу, тож Ви можете працювати швидше й упевненіше.
Так. Ви можете миттєво створювати нові зачіпки, сценарії, стилі та формати за допомогою нашого генератора реклами, щоб запускати A/B-тести й оптимізувати ефективність Вашого маркетингу.
Не потрібно нічого завантажувати. HeyGen повністю працює онлайн, тож Ви можете створювати відеорекламу з будь-якого пристрою з підключенням до інтернету.
