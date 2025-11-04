ELB Learning — це постачальник повного циклу професійних послуг і навчальних технологій, який допомагає організаціям перевести навчання онлайн і вивести його на новий рівень. Річ Васс, старший віцепрезидент з глобального навчання, очолює операційну діяльність ELB у США та Індії для команди сервісів, займаючись індивідуальними навчальними рішеннями, консультативною стратегією та впровадженням навчальних технологій.
Серед клієнтів ELB — приблизно 90 % компаній зі списку Fortune 100. Вони створюють усе: від VR‑інструментів для навчання та бібліотек ресурсів до мікронавчальних платформ на основі ШІ. Оскільки відео стає центральним елементом навчання, ELB потрібен був розумніший і швидший спосіб створювати масштабований, високоякісний контент. Саме тут з’явився HeyGen.
Подолання вузьких місць у традиційних відео робочих процесах
Протягом понад десяти років команди ELB Learning створювали пояснювальні відео, формати з ведучими в кадрі та моушн-графіку, використовуючи традиційні інструменти на кшталт Adobe After Effects і Camtasia. Як зазначив Річ, «відео — надзвичайно важливий формат для навчання». Втім, цей процес залишався трудомістким і негнучким.
Створення відео по-старому передбачало написання сценарію, зйомку, монтаж і графіку, що було дорогим як за часом, так і за людськими зусиллями. Щоб перекласти контент кількома мовами, доводилося заново переробляти ключові етапи робочого процесу. До того ж клієнти дедалі частіше запитували: «Який інструмент Ви використовуєте?», тиснучи на ELB із вимогою перейти на сучасніші й прозоріші підходи.
Річ розповів, що ELB спочатку експериментувала з Colossyan, але перейшла на HeyGen, коли внутрішні інженери та запити клієнтів підштовхнули їх до цього. Один із клієнтів наполіг саме на HeyGen, що пришвидшило їхнє рішення. «Гнучкість, яку Ви нам запропонували, була саме тим, що нам потрібно», — сказав Річ.
Те, що раніше займало місяці на створення версій, переклад і доопрацювання, перетворилося на серйозний стратегічний бар’єр. ELB потрібно було знайти відеорішення, яке забезпечило б швидкість, масштабованість, локалізацію та нижчу вартість, зберігаючи при цьому високу якість.
Трансформація виробництва та продажів завдяки впровадженню HeyGen
Коли ELB почала використовувати HeyGen, він став стратегічним інструментом не лише в їхньому виробничому процесі, а й у продажах та розробці рішень. Річ пояснює, що відео зі ШІ тепер є частиною їхньої стандартної пропозиції: «Перш ніж ми підписуємо statement of work, ми включаємо відео як рішення. Клієнти запитують, який інструмент ми використовуємо — ми відповідаємо, що це HeyGen».
Для одного великого мікронавчального проєкту ELB оцінили понад 200 годин на дизайн, написання сценарію, рецензування та розробку. Використовуючи HeyGen, вони завершили його приблизно за 70 годин, що дало скорочення майже на 65–75%.
Команди продажів ELB тепер презентують HeyGen як джерело доданої цінності, а не просто як дешевші відео. Як каже Річ, вони уникають подачі цього як «дешевого варіанту» й натомість позиціонують як «економічно вигідне, орієнтоване на цінність» рішення.
HeyGen також допоміг ELB отримати новий бізнес. Річ розповів про клієнта — агрегатора контенту, який уклав з ELB контракт на сотні мікрокурсів головним чином тому, що ELB могли дотримуватися стисліших термінів завдяки HeyGen.
Нарешті, ELB зберігає прозорість із клієнтами щодо свого набору інструментів. «Вони запитують, який інструмент ми використовуємо», — сказав Річ. «Ми відкриваємо код і все розкриваємо. Використання HeyGen дає їм упевненість, що ми застосовуємо передові рішення».
Формуємо конкурентну перевагу ELB завдяки швидким, автентичним відео зі ШІ
Відтоді як ELB почала використовувати HeyGen, компанія прискорила доставку, розширила свої можливості та покращила позиціонування на ринку:
- Скорочення часу розробки на 65–75%: для мікронавчального проєкту в межах SaaS ELB зменшила обсяг робіт приблизно з 200+ годин до близько 70 годин завдяки HeyGen.
- Швидкість стає конкурентною перевагою в пропозиціях: ELB тепер може впевнено обіцяти коротші терміни виконання як у майбутніх проєктах, так і в комерційних пропозиціях.
- Нові клієнти завдяки можливостям ШІ: HeyGen допоміг ELB отримати контракт на створення «сотень мікрокурсів», запропонувавши дуже стислі терміни виконання та нижчу вартість виробництва.
Річ зазначив, що внутрішні команди та залучені керівники інженерних підрозділів наполягали на цьому кроці: «Інженери рекомендували HeyGen, кажучи, що це “найкраще на ринку”, і один із ключових клієнтів попросив нас його використати, тож ми натиснули на гачок». Сьогодні HeyGen регулярно інтегрований у пакетні рішення ELB.
Поза межами звичних метрик Річ наголосив на нематерійному зсуві: клієнти, внутрішні стейкхолдери та потенційні замовники тепер сприймають ELB як прогресивного, компетентного партнера у сфері відео зі ШІ. «Вони вже достатньо обізнані, щоб запитати, який інструмент ми використовуємо», — сказав Річ. «HeyGen — це частина того, як ми тепер вирізняємося».