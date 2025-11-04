ELB Learning — це постачальник повного циклу професійних послуг і навчальних технологій, який допомагає організаціям перевести навчання онлайн і вивести його на новий рівень. Річ Васс, старший віцепрезидент з глобального навчання, очолює операційну діяльність ELB у США та Індії для команди сервісів, займаючись індивідуальними навчальними рішеннями, консультативною стратегією та впровадженням навчальних технологій.

Серед клієнтів ELB — приблизно 90 % компаній зі списку Fortune 100. Вони створюють усе: від VR‑інструментів для навчання та бібліотек ресурсів до мікронавчальних платформ на основі ШІ. Оскільки відео стає центральним елементом навчання, ELB потрібен був розумніший і швидший спосіб створювати масштабований, високоякісний контент. Саме тут з’явився HeyGen.

Подолання вузьких місць у традиційних відео робочих процесах

Протягом понад десяти років команди ELB Learning створювали пояснювальні відео, формати з ведучими в кадрі та моушн-графіку, використовуючи традиційні інструменти на кшталт Adobe After Effects і Camtasia. Як зазначив Річ, «відео — надзвичайно важливий формат для навчання». Втім, цей процес залишався трудомістким і негнучким.

Створення відео по-старому передбачало написання сценарію, зйомку, монтаж і графіку, що було дорогим як за часом, так і за людськими зусиллями. Щоб перекласти контент кількома мовами, доводилося заново переробляти ключові етапи робочого процесу. До того ж клієнти дедалі частіше запитували: «Який інструмент Ви використовуєте?», тиснучи на ELB із вимогою перейти на сучасніші й прозоріші підходи.

Річ розповів, що ELB спочатку експериментувала з Colossyan, але перейшла на HeyGen, коли внутрішні інженери та запити клієнтів підштовхнули їх до цього. Один із клієнтів наполіг саме на HeyGen, що пришвидшило їхнє рішення. «Гнучкість, яку Ви нам запропонували, була саме тим, що нам потрібно», — сказав Річ.

Те, що раніше займало місяці на створення версій, переклад і доопрацювання, перетворилося на серйозний стратегічний бар’єр. ELB потрібно було знайти відеорішення, яке забезпечило б швидкість, масштабованість, локалізацію та нижчу вартість, зберігаючи при цьому високу якість.