Спрощуйте складні ідеї та підвищуйте залученість клієнтів разом з HeyGen. Незалежно від того, чи запускаєте Ви новий продукт, чи проводите користувачів через робочий процес, HeyGen допомагає створювати професійні, відповідні до Вашого бренду пояснювальні відео за лічені хвилини — без продакшн-команди та складкого монтажу.
Your products deserve an elevated first impression. Traditional video production is expensive and time-intensive. HeyGen automates the process, enabling teams to produce high-quality product videos faster and at a fraction of the cost.
Turn dry, technical manuals into captivating how-to guides by learning how to use HeyGen for how-to videos. Use the most lifelike avatars in the market, motion graphics, and crisp narration to simplify learning and ensure your audience quickly grasps even the most intricate processes.
Quickly update messaging, swap visuals, and personalize your product videos with HeyGen’s AI-powered platform. Test, optimize, and tailor content for any audience in over 170 languages and dialec without reshoots or expensive edits.
«Ми працюємо з багатьма різними бізнес-підрозділами. Нам потрібно вирізнятися, як і будь-якій маркетинговій команді. Але водночас, зважаючи на наш масштаб, бути особливо винахідливими. Саме тому ми свідомо зробили ставку на ШІ й повністю його прийняли, а не просто пасивно реагували на зміни»
Kelly Peters
Віцепрезидентка з маркетингу в Tomorrow.io
Як створювати продуктові відео з HeyGen
Увійдіть до HeyGen і підготуйтеся створювати вражаючі, професійні продуктові відео за лічені хвилини, дізнавшись, як створити пояснювальне відео про продукт.
HeyGen — це платформа для створення відео зі ШІ, яка допомагає робити професійні, гнучко налаштовувані відео з AI-аватарами. Вона спрощує створення продуктових explainer-відео, дозволяючи Вам робити захопливий та інформативний контент без потреби в повноцінній продакшн-команді.
HeyGen використовує AI-аватари, усуваючи потребу в живих акторах, складному обладнанні чи тривалих виробничих циклах. Платформа дає змогу швидко створювати відео, легко оновлювати їх і локалізувати для глобальних авдиторій.
Так! HeyGen дає змогу налаштовувати аватари так, щоб вони відображали індивідуальність Вашого бренду. Ви можете обрати з різних аватарів, змінити їхню зовнішність і прописати їхні репліки так, щоб вони відповідали Вашим повідомленням.
Безумовно. HeyGen підтримує кілька мов, що дає Вам змогу створювати explainer-відео для різних ринків. Ви можете надавати локалізований контент із високоякісним озвученням мовою на Ваш вибір.
Оновлювати відео в HeyGen швидко й просто. Просто змініть сценарій або візуальні елементи на платформі, і Ваше оновлене відео буде готове за кілька хвилин.
Так, продуктові відео HeyGen є універсальними й можуть бути оптимізовані для використання на вебсайтах, у соціальних мережах, email-кампаніях або на внутрішніх навчальних платформах.
З HeyGen Ви можете створити професійне продуктове відео всього за кілька годин — залежно від складності Вашого сценарію та візуальних вимог.
Зовсім ні. Інтерфейс HeyGen, зручний для користувачів, створений для маркетологів, освітян та бізнесу без технічної експертизи. Платформа крок за кроком проведе Вас через увесь процес створення відео.
HeyGen ідеально підходить для таких галузей, як SaaS, e-commerce, освіта, охорона здоров'я та багатьох інших — усюди, де на першому місці чітка комунікація про продукт і залучення клієнтів.
Почати дуже просто! Зареєструйтеся в HeyGen, ознайомтеся з його інструментами для створення відео та вже сьогодні створіть своє перше продуктове відео зі ШІ.
