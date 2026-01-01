Запросіть учасників до свого робочого простору

Ласкаво просимо до HeyGen Academy. Цей модуль, «Запрошення та керування учасниками команди», присвячений тому, як додати Вашу команду до робочого простору, щоб Ви могли співпрацювати й одразу почати створювати контент. Коли будете готові додавати учасників команди, спершу переконайтеся, що Ви перебуваєте у спільному робочому просторі, а не в особистому акаунті. У панелі «Керування робочим простором» Ви побачите всіх запрошених, їхні поточні ролі та статус — чи прийняли вони запрошення, чи воно ще в очікуванні. HeyGen також пропонує колег, які вже зареєструвалися з доменом корпоративної електронної пошти, тож Ви можете додати їх одним кліком. Ви можете запросити учасників команди безпосередньо електронною поштою або скопіювати посилання для ширшого розсилання. Щойно запрошення надіслано, користувач з’являється у списку учасників зі статусом «Запрошення надіслано». Якщо Ваш робочий простір налаштовано на запити на приєднання, нові запити також відображатимуться в цій самій панелі. Після схвалення учасник переходить у статус «Активний», офіційно приєднується до робочого простору й займає місце у Вашому тарифному плані. Кожному учаснику в HeyGen призначається роль, яка визначає рівень доступу: - Super Admin мають повний контроль над білінгом, безпекою, дозволами та налаштуваннями робочого простору. - Developers можуть створювати контент, а також отримують доступ до HeyGen API для інтеграцій, наприклад із CRM чи платформами електронної пошти. - Creators зосереджуються на створенні відео, аватарів і голосів, але не керують дозволами чи білінгом. - Viewers — це погоджувачі та рецензенти, які можуть переглядати контент без можливості редагування. Така ролева структура допомагає збалансувати креативність і контроль, забезпечуючи учасників команди потрібними інструментами — без надання зайвих доступів. Якщо Ви ввімкнули доступ на основі запитів, Ви можете переглядати й опрацьовувати запити на приєднання у двох місцях: у панелі сповіщень та на вкладці «Учасники й робочі простори». Схвалення запиту миттєво робить користувача активним і видимим у списку учасників; відхилення допомагає зберегти безпеку робочого простору. Окрім ролей учасників, HeyGen надає Вам детальний контроль над тим, як контент поширюється в межах робочого простору. На рівні проєкту, теки чи відео Ви можете змінювати дозволи, щоб обмежити доступ, дозволити редагування або надіслати посилання лише для перегляду. Навіть у спільних проєктах роль Viewer завжди залишається лише для перегляду, зберігаючи Вашу політику доступу. Коли відео публікується, для нього створюється Share Page, де автори можуть додавати субтитри, налаштовувати дозволи, встановлювати парольний захист або робити відео публічно доступним без обов’язкового входу в акаунт. Ці опції дають командам гнучкість у керуванні тим, як і де поширюється контент. Після проходження цього модуля Ви зрозумієте, як запрошувати учасників команди, призначати ролі та керувати доступом до контенту. Завдяки цим крокам Ваш робочий простір буде готовий до безпечної, масштабованої співпраці в межах усієї організації.

Коли Ви будете готові додати учасників команди, спершу переконайтеся, що працюєте у спільному робочому просторі, а не у своєму особистому акаунті. У панелі Manage Workspace Ви побачите всіх запрошених, їхні поточні ролі та те, чи прийняли вони запрошення, чи воно ще в очікуванні. HeyGen також пропонує колег, які вже зареєструвалися з доменом корпоративної електронної пошти, тож Ви зможете додати їх одним кліком. Ви можете запросити учасників команди безпосередньо електронною поштою або скопіювати посилання для ширшого розсилання.

Щойно запрошення надіслано, користувач з’являється у Вашому списку учасників зі статусом Invite Sent. Якщо Ваш робочий простір налаштований на запити на приєднання, нові запити також відображатимуться в цій самій панелі. Після схвалення учасник переходить у статус Active, офіційно приєднується до Вашого робочого простору й займає місце у Вашому тарифному плані.

Кожному учаснику в HeyGen призначається роль, яка визначає його рівень доступу:

Суперадміністратори мають повний контроль над виставленням рахунків, безпекою, дозволами та налаштуваннями робочого простору.

Розробники можуть створювати контент, а також отримувати доступ до API HeyGen для інтеграцій із CRM-системами чи платформами електронної пошти.

Креатори зосереджуються на створенні відео, аватарів і голосів, але не керують дозволами чи виставленням рахунків.

Переглядачі — це погоджувачі та рецензенти, які можуть отримувати доступ до контенту без внесення змін.

Ця ролева структура допомагає Вам збалансувати креативність і контроль, забезпечуючи команду всім необхідним інструментарієм — без надання зайвих доступів.

Якщо Ви ввімкнули доступ на основі запитів, Ви можете переглядати та обробляти запити на приєднання у двох місцях: у панелі сповіщень і на вкладці Members & Workspaces. Схвалення запиту одразу робить користувача активним і видимим у Вашому списку учасників; відхилення запиту допомагає зберегти безпеку Вашого робочого простору.

Окрім ролей учасників, HeyGen надає Вам детальний контроль над тим, як контент поширюється в робочому просторі. На рівні проєкту, теки або відео Ви можете налаштовувати дозволи, щоб обмежувати доступ, дозволяти редагування або ділитися посиланнями лише для перегляду. Навіть у спільних проєктах роль Viewer завжди залишається лише для перегляду, зберігаючи Ваші політики доступу.

Коли відео публікується, для нього створюється сторінка поширення (Share Page), де творці можуть додавати субтитри, налаштовувати дозволи, встановлювати захист паролем або робити відео доступним для публічного перегляду без необхідності входу в акаунт. Ці параметри надають командам гнучкість в управлінні тим, як і де поширюється контент.

До кінця цього модуля Ви зрозумієте, як запрошувати колег, призначати ролі та керувати доступом до контенту. Завдяки цим крокам Ваш робочий простір буде готовий до безпечної, масштабованої співпраці в межах усієї організації.