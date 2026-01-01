Практичні лабораторні посібники

Незалежно від того, чи Ви тільки починаєте, чи хочете вивести свою відеостратегію на новий рівень, ці посібники створені, щоб допомогти Вам отримати максимум від HeyGen. Від опанування Video Agent до створення переконливих продуктових explainer-відео та розповіді історії Вашого бренду — кожен посібник пропонує практичні покрокові інструкції, які допоможуть Вам упевнено створювати професійні відео зі ШІ. Ознайомтеся з ресурсами нижче й почніть створювати.

Як отримати максимум від Video Agent від HeyGen

Розкрийте весь потенціал Video Agent від HeyGen за допомогою цього покрокового посібника. Дізнайтеся, як налаштувати, персоналізувати й оптимізувати свого відеоагента на базі ШІ, щоб легко створювати захопливі, професійні відео.

Як використовувати HeyGen для створення відео-оглядів продукту

Дізнайтеся, як оживити Ваші продукти за допомогою HeyGen. У цьому посібнику крок за кроком показано, як створювати зрозумілі, переконливі відео-огляди продукту, які демонструють його функції та переваги — ідеально підходять для лендингів, презентацій для продажів та іншого.

Як використовувати HeyGen для маркетингу та розповіді історії Вашого бренду

Дізнайтеся, як використовувати інструменти відео зі ШІ від HeyGen, щоб створювати автентичні, візуально вражаючі історії бренду. Від написання сценарію до фінального відео — у цьому посібнику є все, що потрібно, щоб встановити зв’язок з Вашою авдиторією та зробити бренд незабутнім.