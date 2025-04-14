HeyGen'in yerleşik holiday video maker aracıyla, basit bir metin senaryosundan kusursuz ve profesyonel tatil videoları oluşturun. Kameralara, kurgu yazılımlarına veya prodüksiyon deneyimine ihtiyaç duymadan her türlü özel gün için sezonluk tebrikler, eğlenceli kampanyalar ve kutlama içerikleri hazırlayın.
Markalar neden HeyGen Video Maker'ı tercih ediyor?
Metinden her türlü bayram videosunu oluşturun
Kamerayı ve ekibi tamamen atlayın. Metninizi veya tebrik mesajınızı yazın, mevsime uygun bir görsel stil seçin ve tatil videosu oluşturucu sizin için otomatik olarak eksiksiz bir video oluştursun. İster bir yılbaşı mesajı, ister Diwali kutlaması, ister yeni yıl kampanyası, ister Şükran Günü teşekkür videosu hazırlıyor olun, kelimelerle başlar, profesyonel bir video ile bitirirsiniz. Tüm iş akışı günler değil, dakikalar sürer ve hiçbir video düzenleme geçmişi gerektirmez. Metinden videoya motorunu kullanarak tek bir oturumda metninizden tamamlanmış tatil içeriğine geçin.
Binlerce tatil temalı video şablonu
Kültürler ve mevsimler boyunca tüm önemli kutlamalar için hazırlanmış geniş bir tatil video şablonu yelpazesini keşfedin. İlk kareden itibaren videonuzun profesyonel görünmesi için şenlikli arka planlar, hareketli grafikler ve mevsimsel renk paletleri hazır olarak gelir. Her videoya markanızla ve özel günle uyumlu, benzersiz bir dokunuş katmak için çıkartmalar, ikonlar ve tatil temalı animasyonlar ekleyin. YZ video oluşturucu tüm görsel katmanları otomatik olarak yönetir; böylece ekibiniz prodüksiyonla uğraşmak yerine mesaja odaklanabilir.
Sürükle-bırak düzenleme araçları
Hiçbir teknik beceri gerektirmeden tatil videonuzu tamamen size özel hale getirin. Sürükle-bırak arayüz sayesinde videonuzu mevsimsel kaplamalarla süsleyebilir, arka plan müziğini ve ses efektlerini ayarlayabilir, doğru tatil atmosferini yakalamak için filtreler uygulayabilirsiniz. Stok fotoğraflar ekleyin, arka planları değiştirin veya görünümü tamamlamak için bir yılbaşı ağacı görseli yerleştirin. Tüm düzenlemeler tarayıcıda gerçekleşir; kurulum yapmanız gerekmez ve karmaşık bir yazılım öğrenmenize ihtiyaç yoktur. YZ video editörü, iş akışını baştan sona kolay kullanılabilir halde tutar.
175+ dilde doğal seslendirmeler
Tek bir satır bile kaydetmeden, herhangi bir tatil videosuna sıcak ve doğal duyulan bir anlatım ekleyin. Kısa bir ses örneğinden kendi sesinizi klonlayın ve oluşturduğunuz her sezonluk kutlama videosunda kullanın. Aynı mutlu tatil mesajını, videoyu her seferinde baştan oluşturmaya gerek kalmadan, tercih ettikleri dilde 40’tan fazla ülkedeki ekiplerinize, müşterilerinize ve iş ortaklarınıza gönderin. YZ ses oluşturucuyalnızca birkaç dakika içinde metinden yayın kalitesinde ses üretir ve her dil versiyonunda ton ile sıcaklığı korur.
Tatil videolarını ölçekli olarak kişiselleştirin
Tüm kişi listenize tek bir genel tatil mesajı göndermek kolaydır. Ancak binlerce alıcıya kişiselleştirilmiş video göndermek, çoğu ekibin takıldığı noktadır. Toplu kişiselleştirme ile yüzlerce tatil videosu versiyonu arasında isimleri, şirket referanslarını ve özel detayları otomatik olarak değiştirebilirsiniz. Her alıcı, kendisi için özel hazırlanmış gibi hissettiren bir selamlama alır; böylece yüksek hacimde kişiselleştirilmiş tatil içeriği üretmek zahmetsizce kolaylaşır. Bunu,YZ yüz değiştirmeözelliğiyle birleştirerek, ek çekim yapmadan farklı bölgeler veya kampanyalar için farklı sunucular kullanabilirsiniz.
Her türlü tatil videosunu anında çevirin
Üretim iş akışına çeviri entegre edildiğinde, tek bir tatil videosu bile çok geniş kitlelere ulaşabilir. Mevsimsel içeriklerinizi 175+ dile yerelleştirirken doğru dudak senkronizasyonu ve korunmuş ses kalitesiyle her versiyonun orijinali kadar doğal hissettirmesini sağlayın. Bölge başına ayrı prodüksiyon takvimleri yönetmek yerine, tek bir kampanyayı bir öğleden sonra içinde tüm pazarlarda paylaşın. Videonuzu en baştan yeniden oluşturmak zorunda kalmadan, tatil içeriklerinizi istediğiniz pazar için yerelleştirmek üzere YZ video çevirmenini kullanın.
Tatil video oluşturucunun kullanım alanları
Running a major campaign for Christmas, Lunar New Year, or any global holiday requires consistent, high-quality video across every channel and market. Traditional production means multiple shoots, rounds of editing, and agency fees that slow down your timeline. A holiday video is a great way to convey your brand's warmth and leave a lasting impression on customers during the festive season. With a holiday video maker, your team writes the script, selects the seasonal look, and generates campaign-ready videos the same day. Use marketing videos to build full seasonal campaigns from a single workflow.
Recording a personal holiday message from a CEO or department head usually means scheduling time, finding a quiet space, and editing the footage afterward. That process takes days for one video and falls apart at scale when you need different messages for different regions or teams. With the holiday video maker, leadership writes their message, approves the script, and gets a finished video without stepping in front of a camera. The result looks polished and personal. The faceless video workflow means no camera is ever required.
Sometimes the most impactful holiday message is the personal one. Sending a heartwarming video to loved ones, close friends, or a small team captures the joy of the season in a way a text message never can. A heartfelt holiday video is a great way to build stronger connections and show people they matter. Produce a professional-looking video in minutes, add a personal voiceover, and share it across any social media platform or messaging app. Use the invitation video tool to create moments people will cherish long after the holidays.
Social feeds fill up with generic holiday posts every year. Standing out requires video content that is on-trend, on-brand, and published at the right moment. Most teams do not have the bandwidth to produce fresh holiday videos for TikTok, Instagram Reels, and YouTube Shorts simultaneously. With the holiday video maker, you generate platform-optimized seasonal clips in minutes and schedule them before the rush. The reel generator and tiktok video tools produce vertical, short-form holiday content built for each platform.
Internal holiday communications break down when your workforce spans multiple countries and languages. A single English-language video leaves non-native speakers feeling excluded and reduces the impact of the message. Produce one holiday greeting and localize it into every language your teams speak, with natural narration and accurate timing in each version. Würth Group cut translation costs by 80% and delivered a 65-minute presentation across 8 languages in four days using this approach. Use AI dubbing to make every internal holiday message feel local.
Time-sensitive holiday promotions need to go live fast. Waiting on a production team or agency to deliver a finished video ad means missing peak buying windows. With the holiday video maker, your marketing team writes the offer, selects a seasonal style, and publishes a finished promo video the same day. Making holiday videos for limited-time offers is something any team can do without video editing experience. Pair with the AI ad maker to turn holiday promos into ready-to-run video ads.
Bir tatil video oluşturucu nasıl çalışır
Tatil senaryosundan, dakikalar içinde yazımdan yayına hazır, paylaşılabilir bir videoya uzanan dört adımı tamamlayın.
Her türlü kutlama için sezonluk şablonları ve görsel temaları inceleyin. Ortama ve markanıza uygun arka planları, renk paletlerini ve yerleşim formatlarını seçin. Sistem, siz tek bir kelime yazmadan önce tüm görsel öğeleri, geçişleri ve anlatım ayarlarını hazırlar.
Tatil metninizi doğrudan yazın veya mevcut metni yapıştırın. Tonu, uzunluğu ve temposunu özel güne uygun olacak şekilde ayarlayın. Platform, metninizi sahne yapısı ve zamanlamaya göre analiz ederek video oluşturma için hazırlar.
Logonuzu ekleyin, seslendirme stilini ayarlayın, altyazı uygulayın veya sunucu görsellerini değiştirin. Toplu kampanyalar için alıcı listenizi yükleyin; sistem her bir video versiyonunu otomatik olarak kişiselleştirir. Tüm düzenlemeler metin tabanlı bir arayüzde yapılır, video düzenleme becerisi gerekmez.
Son videoyu oluşturun ve indirin veya doğrudan tercih ettiğiniz kanala yayınlayın. Tatil videolarınız, sosyal medya, e-posta veya dahili platformlar için formatlanmış şekilde, post prodüksiyon gerektirmeden dakikalar içinde hazır olur.
Tatil videosu oluşturucu, yazılı bir metni veya mesajı; görseller, anlatım ve hareketli grafikler ile tamamlanmış sezonluk bir videoya dönüştüren bir araçtır. HeyGen ile Noel tebrikleri, yılbaşı kampanyaları, Diwali mesajları, Şükran Günü teşekkür videoları, Hanuka kartları, Çin Yeni Yılı tanıtımları ve her türlü özel gün için kutlama içerikleri üretebilirsiniz. metinden videoya iş akışı, görsel prodüksiyonu otomatik olarak yönetir; böylece hiçbir çekim veya montaj yapmadan, metinden cilalı ve paylaşılabilir bir videoya geçiş yaparsınız.
Evet. Kişiselleştirme, üretim iş akışının içine yerleştirilmiştir. Anlatımın sizin sesiniz gibi çıkması için kendi sesinizi klonlayabilir ve toplu kişiselleştirme ile tek bir şablondan yüzlerce video versiyonu arasında isimleri, selamlamaları ve referansları değiştirebilirsiniz. Her alıcı, özel olarak kendisi için oluşturulmuş bir video alır. Samimiyet, teslimat kişiye özel olduğu için hissedilir; genel ve sıradan değildir. YZ ses klonlama özelliği, her versiyonda doğal tonunuzu korur.
Çoğu tatil videosu, metninizi gönderdikten sonra beş dakikadan kısa sürede hazır olur. Rendering motoru, anlatımı, sahne seçimini ve görsel senkronizasyonu aynı anda işler; bu nedenle manuel bir düzenleme kuyruğu yoktur. Geniş bir kişi listesi için kişiselleştirilmiş tatil videolarını toplu olarak üretiyorsanız, sistem tüm versiyonları paralel olarak oluşturur; yani 500 video için, beş video kadar beklemiş olursunuz.
Evet. Kamera, stüdyo veya sunucuya asla ihtiyaç yok. 1.000+ stok seçeneğin bulunduğu kütüphaneden dijital bir sunucu kullanabilir, tek bir fotoğraftan AI Photo Avatar teknolojisiyle özel bir sunucu oluşturabilir veya yalnızca seslendirme ve mevsimsel görsellerle tamamen yüzü görünmeyen bir bayram/tatil videosu hazırlayabilirsiniz. Her yaklaşım, sizin veya ekibinizden herhangi birinin kameranın karşısına geçmesine gerek kalmadan profesyonel bir sonuç sunar.
Metninizi bir kez yazın ve çeviri motorunu kullanarak 175’ten fazla dile yerelleştirin. Her bir çeviri, orijinal ses tonunu korur ve anlatım zamanlamasını doğru tutar; böylece video her dilde doğal hissedilir. Aynı sezonluk kampanyayı bir öğleden sonra 40’tan fazla ülkedeki ekiplerinize veya müşterilerinizeYZ dublajıile, her pazar için ayrı bir prodüksiyon takvimine ihtiyaç duymadan ulaştırabilirsiniz.
Evet. Metninizi düzenleyin, seslendirmeyi ayarlayın, görseli değiştirin veya metin tabanlı editör üzerinden herhangi bir öğeyi değiştirin ve ardından videoyu yeniden oluşturun. Güncellenmiş video, sıfırdan yeniden kurgulama veya yeniden çekim yapmanıza gerek kalmadan birkaç dakika içinde hazır olur. Bu da tatil dönemi video oluşturucusunu, teklif detaylarının yoğun sezonlarda değiştiği zaman hassas kampanyalar için son derece kullanışlı hale getirir. Değişiklikleri hızlıca yapmak ve geri kalan prodüksiyon iş akışınızı aksatmadan devam etmek için YZ video editörünü kullanın.
HeyGen, kredi kartı gerektirmeyen ücretsiz bir tatil videosu oluşturucu sunar; böylece hemen video oluşturmaya başlayabilir ve temel özellikleri anında keşfedebilirsiniz. Aylık 24 $'dan başlayan ücretli planlar, ses klonlama, daha uzun video süreleri, toplu kişiselleştirme ve tam sezonluk şablon kütüphanesine erişimin kilidini açar. Ekip ve kurumsal planlar ise iş birliği araçları, API erişimi ve yüksek hacimli tatil kampanyaları için özel destek içerir.
Sezonluk bir çekim için bir kameramanla çalışmak genellikle planlama, seyahat, ekipman ve post prodüksiyon süresi gerektirir; bu da çoğu zaman her bir video için birkaç güne ve binlerce dolara mal olur. Stok görüntüler, içeriği kişiselleştirme veya markalaştırma imkanınızı kısıtlar. Bir tatil dönemi video oluşturucu, ekibinizin her türlü özel gün ve kampanya için profesyonel görünümlü videoları çok daha düşük maliyetle ve çok daha kısa sürede oluşturmasını sağlar. Müşteriler, geleneksel yöntemlere kıyasla üretim maliyetlerinde %70’e varan azalma bildirmektedir. ürün tanıtım videosu ve tanıtım iş akışları, aynı modeli tatil kampanyası içeriklerine de uygular.
Evet. Altyazılar, metninizden otomatik olarak oluşturulur ve stillendirilebilir, yeniden konumlandırılabilir ve SRT veya VTT formatında dışa aktarılabilir. Altyazı eklemek, erişilebilirliği artırır ve videoların seste otomatik oynatıldığı sosyal platformlarda izlenme süresini yükseltir. altyazı oluşturucuyu kullanarak, ayrı bir düzenleme adımına gerek kalmadan herhangi bir yılbaşı videosuna altyazıları uygulayabilir ve özelleştirebilirsiniz.
Tatil videolarını YouTube ve e-posta için yatay, Instagram ve LinkedIn için kare, TikTok ve Instagram Reels için dikey formatta dışa aktarabilirsiniz. Tüm formatlar, videoyu yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan aynı betik ve şablondan işlenir. YZ sosyal medya aracı, her kanal için aynı videoyu elle yeniden biçimlendirmek zorunda kalmamanız için platforma göre optimize edilmiş sürümleri otomatik olarak oluşturur.
Evet. Kendi fotoğraf ve videolarınızı yükleyin; platform bunları oluşturulan görseller, mevsimsel arka planlar ve YZ tarafından üretilen anlatımla birlikte nihai çıktıya dahil eder. Bu, gerçek ürünleri, ekip üyelerini veya marka anlarını tatil temalı bir video içinde sergilemek istediğinizde çok kullanışlıdır. görüntüden videoya aracı, kendi görsellerinizi herhangi bir tatil videosu oluşturma iş akışına sorunsuzca dahil etmenizi sağlar.
Platform, video oluşturma için tasarlanmış tam bir yapay zeka araç seti içerir: metin (senaryo) oluşturma, ses klonlama, dudak senkronizasyonu, otomatik sahne oluşturma, çeviri ve toplu kişiselleştirme. Birden fazla uygulamayı birbirine bağlamanıza veya her görev için ayrı bir iş akışı yönetmenize gerek yoktur. Özenle hazırlanmış, etkileyici bir mutlu tatiller videosu oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz her şey tek bir yerde, doğrudan tarayıcınız üzerinden, herhangi bir yazılım indirmenize gerek kalmadan kullanılabilir.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Fikirlerinizi yapay zeka ile profesyonel videolara dönüştürün.