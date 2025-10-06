HeyGen ve Sora 2 entegrasyonu; içerik üreticilerine, eğitimcilere, girişimcilere ve işletmelere sinematik B-roll’lar, sahneler ve görselleri doğrudan kendi iş akışları içinde oluşturma imkânı sunar. Bu entegrasyon, ek adımlar eklemeden hikâye anlatımını daha hızlı, daha yaratıcı ve daha etkili hale getirir.
Yaratıcılığınızı açığa çıkarın
Basit bir prompt ile anında B-roll, sahneler ve görseller oluşturabilirsiniz. Bu, her video projesinin yaratıcı yelpazesini genişletir ve HeyGen’in yerleşik YZ B-roll oluşturucusu sayesinde bir fikri saniyeler içinde destekleyici görsellere dönüştürmenizi sağlar.
İş akışına sorunsuz uyum sağlar
Uygulamalar arasında geçiş yok, dışa aktarma yok, ek araçlara gerek yok. Her şey, kullanıcıların zaten içerik oluşturduğu HeyGen içinde gerçekleşir. Bu da iş akışlarını basit tutarken her videoyu daha dinamik hale getirir.
Yüksek kaliteli görseller ve düzenler
Yerleşik görselleri kullanın veya kendi ekran görüntülerinizi, kayıtlarınızı ya da marka varlıklarınızı yükleyin. HeyGen, izleyicilerin görsel karmaşa yerine anlatıma odaklanmasını sağlamak için temiz yerleşimler, okunabilir metin konumlandırması ve tutarlı boşluklar sunar. Her sahne, netlik ve öğrenme için optimize edilir., normal
İletişime verilen değer
Mesajınızı destekleyen bağlamsal görsellerle daha fazla netlik sağlayabilirsiniz. Bu, iletişimi daha etkili ve güçlü hale getirir. Aynı zamanda yaratıcılıktan ödün vermeden prodüksiyon süresini kısaltırsınız.
OpenAI Sora 2 tarafından desteklenmektedir
OpenAI Sora 2, HeyGen’in yeni hikâye anlatımı özelliklerini destekleyen gelişmiş video ve ses oluşturma modelidir. Gerçekçilik, doğru fizik kuralları, doğal diyaloglar ve çoklu plan sekanslar üzerinde kontrol imkânı sunar. Sora 2, senkronize ses efektleriyle birlikte gerçekçi, anime tarzı ve sinematik YZ görselleri üretmede öne çıkar.
HeyGen ile bu güç artık doğrudan iş akışınızın içinde ve ileri seviye kullanıcılar için yeni Sora 2 masaüstü uygulaması üzerinden kullanılabilir.
YZ ile Sora videosu nasıl yapılır
YZ ile video oluşturmak hızlı ve basittir. HeyGen ile yazılı adımları, hız ve kolay güncelleme için tasarlanmış yönlendirmeli bir iş akışı sayesinde eksiksiz bir eğitim videosuna dönüştürürsünüz.
Hedef kitlenizi, platformunuzu ve öğrenme çıktısını seçin. İzleyicinin videoyu izledikten sonra neyi anlaması veya tamamlaması gerektiğine karar verin.
Adımlarınızı yapıştırın veya kısa bir açıklama yazın. HeyGen, eksiksiz bir eğitim videosunu otomatik olarak oluşturur.
Metni düzenleyin, seslendirme stillerini değiştirin, görselleri ayarlayın veya videoyu ek dillere çevirin.
Eğitim videonuzu indirin ve dilediğiniz yerde yayınlayın. Metni düzenleyip yeniden oluşturarak videoyu istediğiniz zaman güncelleyin.
Bu, OpenAI’nin Sora 2 video modelinin HeyGen ile entegrasyonudur; platform içinde anında B-roll, sahne ve görsel oluşturmayı mümkün kılar. Sınırlı bir süre için, Sora filigranı olmadan dilediğiniz sayıda video oluşturun.
OpenAI Sora, video ve ses oluşturma için yeni nesil bir yapay zeka modelidir. Sora uygulaması, bu teknolojiyi kullanarak gerçekçilik, fiziksel doğruluk ve doğal ses ile yapay zeka tarafından oluşturulan videoları üretmek, yeniden düzenlemek ve paylaşmak için kullanılır.
Sora 2, gerçekçilik, doğru fizik, doğal diyaloglar ve çoklu çekim sekansları üzerinde kontrol imkânı sunar.
Hayır. Tüm işlemler, uygulama değiştirmeden veya dosya dışa aktarmadan HeyGen içinde gerçekleşir. Sora 2 masaüstü uygulaması, senkronize ses ile güçlü bir YZ video oluşturucu isteyen içerik üreticileri için idealdir.
Evet. İş akışı senaryo (script) tabanlı olduğu için bir adımı düzenleyebilir, bir sahneyi değiştirebilir veya terminolojiyi güncelleyip videoyu hızla yeniden oluşturabilirsiniz. Bu, arayüz veya politika her değiştiğinde yeniden kayıt almak zorunda kalmadan güncel eğitim içeriklerine ihtiyaç duyan, hızlı çalışan ekipler için idealdir.
Oluşturduğunuz içeriklerin, senaryolarınız ve dışa aktardığınız videolar dahil, hakları sizde kalır. Güvenlik ve erişim kontrolleri, planınıza ve çalışma alanı ayarlarınıza bağlıdır. Hassas eğitim içerikleri için, kurum içi politikalarınıza uyun ve erişimi yalnızca bu varlıklara ihtiyaç duyan ekiplerle sınırlayın.
