Ses uzmanı

Voice Doctor’a iki farklı yerden erişebilirsiniz: Bir projede çalışırken AI Studio içinden veya bir avatarın ses ayarlarını yönetirken Avatars sayfasından. Her iki konumda da Voice Doctor, mevcut bir sesi baştan oluşturmak zorunda kalmadan ince ayar yapmanıza olanak tanır.

Bu adım adım anlatım için AI Studio’da başlayacağız.

AI Studio'da Voice Doctor'ı açın

AI Studio'da mevcut bir projeyi açın veya yeni bir proje oluşturun. Avatarınızı seçin, ardından Ses sekmesini açın. Mevcut sesler listesinden iyileştirmek istediğiniz sesi seçin. Voice Doctor'ı destekleyen sesler, Sesi İyileştir simgesiyle işaretlenmiştir.

Voice Doctor, hem yüklenen hem de YZ ile oluşturulan seslerle çalışır.

Sesinizi geliştirin ve rafine edin

Enhance Voice’u seçtikten sonra Voice Doctor arayüzü açılır. Sol panelde, aksan gibi teknik ayarları yapabilir veya farklı ses özelliklerini keşfetmek için ses motorları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Sağdaki panelde, sesin nasıl değişmesini istediğinizi açıklayın. Örneğin, daha net bir telaffuz, daha yumuşak bir ton veya daha doğal bir tempo talep edebilirsiniz. Bu açıklama, sesin nasıl iyileştirileceğini yönlendirmeye yardımcı olur.

Girdiğiniz bilgilere göre HeyGen birden fazla geliştirilmiş ses seçeneği oluşturur. Her bir versiyonu önizleyebilir ve sonuçları karşılaştırabilirsiniz.

Değişikliklerinizi gözden geçirip kaydedin

İşe yarayan bir seçenek bulursanız, bunu yeni bir ses olarak kaydedebilir veya mevcut sesi değiştirmek için uygulayabilirsiniz. Sonuçlar tam olarak istediğiniz gibi değilse, ek varyasyonlar oluşturmak ve iyileştirmeye devam etmek için Farklı bir şekilde düzeltmeyi dene seçeneğini tıklayın.

Voice Doctor, hızlı ve hedefe yönelik iyileştirmeler için tasarlanmıştır. Yalnızca birkaç ayarla, bir sesi videonuzu oluşturmaya geçmeden önce daha doğal, profesyonel ve istediğiniz stile daha uyumlu hale getirebilirsiniz.