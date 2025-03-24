Statik slaytları ve uzun dokümanları dakikalar içinde net, sunucu anlatımlı video sunumlara dönüştürün. HeyGen ile kendinizi kaydetmeden veya stüdyo randevusu almadan, insan dokunuşuna sahip ve ilgi çekici açıklayıcı videolar, eğitimler ve bilgilendirmeler oluşturabilirsiniz.
Ücretsiz görselden videoya oluşturucumuzu deneyin
Welcome new hires with consistent, friendly video walkthroughs of policies, tools, and culture. Update one script and roll out new versions instantly as things change.
Turn product decks into video presentations that show how features work and why they matter. Use presenter segments, screen visuals, and overlays to make value crystal clear.
Send tailored video presentations that walk prospects through pitches and pricing. Reps can reuse core content while quickly customizing specific sections with the help of an AI generator.
Teach customers how to get more value from your product with step by step video tutorials. Clear narration and visuals, enhanced by animation, help reduce support tickets and confusion.
Share company news, strategy updates, and goals with clear and repeatable video formats using our AI presentation maker. People can watch on their own time while still hearing directly from leadership.
Convert lesson slides into structured video lectures with clear narration. Learners benefit from visual explanations and consistent teaching quality at scale.
HeyGen neden en iyi yapay zeka video sunum oluşturucu?
HeyGen, mesajınızı insanların gerçekten sonuna kadar izlediği, profesyonel bir video sunumuna dönüştürmeyi kolaylaştırır. Bir metin, taslak, URL veya mevcut bir sunumdan başlayın; YZ, sunucu bölümlerini, görselleri ve seslendirmeyi sizin için oluştursun. Siz hikâyeye odaklanırken, HeyGen perde arkasındaki prodüksiyonun tamamını üstlenir.
Yoğun sunum dosyaları paylaşmak yerine, temel noktaları sunucu bölümleri, görseller ve altyazıları birleştiren sahnelere dönüştürün. İzleyiciler, yalnızca slaytların sunamayacağı bağlamı, netliği ve insani dokunuşu elde eder.
YZ sunum oluşturucumuzla hazırlanan tüm sunumlarda logolarınızı, yazı tiplerinizi ve renklerinizi uygulayarak her şeyin tutarlı görünmesini sağlayın. Gelecekteki videolar için yerleşim düzenlerini ve stilleri yeniden kullanın; böylece ekipler kaliteyi düşürmeden daha hızlı çalışabilir.
Aynı sunumun farklı hedef kitleler, roller veya diller için birden fazla versiyonunu oluşturun. HeyGen, metinleri hızla güncellemenizi sağlayarak bilgilerin her yerde güncel ve ilgili kalmasını sağlar.
Metin ve slayttan video oluşturma
Yazılı bir metin, madde işaretli taslak veya içe aktarılan slaytlarla başlayın ve tam bir video sunumu oluşturun. HeyGen, içeriği sunucu bölümleri ve ekrandaki metinlerle sahnelere dönüştürür; böylece asla boş bir sayfadan başlamazsınız.
YZ sunucular ve çok dilli seslendirme
Mesajınızı birçok dilde iletmek için gerçekçi YZ sunucular ve sesler seçin. Böylece ek kayıt ekipmanına veya tekrar tekrar canlı çekim yapmaya gerek kalmadan küresel kitlelere ulaşabilirsiniz.
Görsel düzenler, medya ve altyazılar
Slayt içeriklerini, ekran görüntülerini ve destekleyici görselleri esnek yerleşimlerle bir araya getirerek kitlenizi etkileyen sunumlar oluşturun. Erişilebilirlik ve sesi kapalı ortamlarda daha iyi anlama için otomatik altyazılar ekleyin.
Kolay düzenleme ve dışa aktarma seçenekleri
Basit bir editör içinde metni, sahneleri ve zamanlamayı güncelleyin, ardından yüksek kaliteli video dosyaları olarak dışa aktarın. Ek adımlara gerek kalmadan bu videoları LMS platformlarında, satış araçlarında, intranetlerde ve herkese açık kanallarda kullanın.
Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
YZ video sunum oluşturucuyu nasıl kullanırsınız
HeyGen, önceden video düzenleme deneyimi olmayanların bile yapay zeka video sunumları oluşturmasını sağlayan, anlaşılır ve kolay bir iş akışı sunar. Siz içeriği getirirsiniz, platform bunu ilgi çekici bir videoya dönüştürür.
Metninizi yapıştırın, yapay zeka video oluşturucumuzla hazırlanmış bir sunum yükleyin veya önemli bir URL paylaşın. HeyGen içeriği analiz eder ve YZ teknolojisini kullanarak video sunumunuz için ilk taslağı hazırlar.
Markanıza ve hedef kitlenize uygun bir YZ sunucu, ses ve görsel stil seçin. Ekranın ne kadarının sunucuya, slaytlara ve destekleyici görsellere ayrılacağını belirleyin.
Her sahneyi gözden geçirip metni, temposunu ve yerleşimini ayarlayın. Mesajın baştan sona net ve akılda kalıcı olması için görseller, grafikler veya ekran kayıtları ekleyin.
Son videoyu oluşturun ve hedeflediğiniz kanal için dışa aktarın. E-posta, LMS, iç portallar veya toplantı davetleri üzerinden paylaşın; böylece herkes kendisine en uygun zamanda izleyebilsin.
Bir yapay zeka video sunum oluşturucu, metinleri, slaytları veya fikirleri otomatik olarak video sunumlara dönüştürür. YZ sunucularını, seslendirmeleri ve görselleri bir araya getirerek kamera, stüdyo veya karmaşık düzenleme araçlarına ihtiyaç duymadan sunum hazırlamanızı sağlar.
Hayır. HeyGen, iş kullanıcıları, eğitimciler ve pazarlamacılar için tasarlanmıştır. Şablonlar ve yönlendirmeli iş akışları, daha önce video prodüksiyon deneyiminiz olmasa bile profesyonel sunumlar oluşturmanıza yardımcı olur.
Evet, video içerik de oluşturabilirsiniz. Slaytları içe aktarabilir veya HeyGen içinde temel noktaları yeniden oluşturabilirsiniz. Ardından bir sunucu, anlatım ve destekleyici görseller ekleyerek sunumu bütünlüklü bir video sunumuna dönüştürebilirsiniz.
Evet. Ücretsiz bir YZ sunum oluşturucu kullanarak birçok dil ve aksanda seslendirmeler ve sunucu bölümleri oluşturabilirsiniz. Bu sayede aynı sunum yapısını farklı bölgeler ve hedef kitleler için kolayca yeniden kullanabilirsiniz.
İçeriğiniz hazır olduğunda, çoğu standart uzunluktaki sunum birkaç dakika içinde oluşturulabilir. Bilgiler değiştiğinde veya geri bildirim geldiğinde, bölümleri hızlıca değiştirip yeniden oluşturabilirsiniz.
Evet. Logolarınızı, yazı tiplerinizi ve renk paletlerinizi tüm videolara uygulayabilirsiniz. Marka tutarlılığı korunurken, yine de ekip veya proje bazında özelleştirmeye izin verilir.
Bizimle oluşturduğunuz dışa aktarılmış videoları YZ video oluşturucumuz ile öğrenme platformlarında, satış araçlarında, dahili iletişim merkezlerinde, web sitelerinde ve sosyal kanallarda kullanabilirsiniz. Dosyalar yaygın barındırma ve oynatma sistemleriyle uyumludur.
Evet. Ekipler projelere ortak erişim sağlayabilir, düzenleme önerilerinde bulunabilir ve farklı sürümleri yönetebilir. Bu, konu uzmanlarının, eğitmenlerin ve iletişim ekiplerinin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına yardımcı olur.
Evet, YZ oluşturucuyu kullanırken kurumunuzun politika ve veri uygulamalarına uyduğunuz sürece kullanabilirsiniz. HeyGen, güvenli iş akışlarını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır; böylece kurum içi güncellemeler ve eğitimler koruma altında kalır.
Evet. Mevcut bir projeyi açabilir, metni veya slaytları düzenleyebilir ve etkilenen sahneleri yeniden oluşturabilirsiniz. Bu, zamandan tasarruf etmenizi sağlar ve tekrarlayan eğitimleri ve sunumları kişiselleştirilmiş içerikle güncel tutar.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Fikirlerinizi yapay zeka ile profesyonel videolara dönüştürün.