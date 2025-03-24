Anında sunumlar için video sunum oluşturucu

Statik slaytları ve uzun dokümanları dakikalar içinde net, sunucu anlatımlı video sunumlara dönüştürün. HeyGen ile kendinizi kaydetmeden veya stüdyo randevusu almadan, insan dokunuşuna sahip ve ilgi çekici açıklayıcı videolar, eğitimler ve bilgilendirmeler oluşturabilirsiniz.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Çalışan işe alıştırma ve İK eğitimi

Welcome new hires with consistent, friendly video walkthroughs of policies, tools, and culture. Update one script and roll out new versions instantly as things change.

Ürün demoları ve özelliklere genel bakışlar

Turn product decks into video presentations that show how features work and why they matter. Use presenter segments, screen visuals, and overlays to make value crystal clear.

Satış sunumları ve teklifleri

Send tailored video presentations that walk prospects through pitches and pricing. Reps can reuse core content while quickly customizing specific sections with the help of an AI generator.

Müşteri eğitimi ve eğitim içerikleri

Teach customers how to get more value from your product with step by step video tutorials. Clear narration and visuals, enhanced by animation, help reduce support tickets and confusion.

Liderlik güncellemeleri ve genel toplantılar

Share company news, strategy updates, and goals with clear and repeatable video formats using our AI presentation maker. People can watch on their own time while still hearing directly from leadership.

Akademik ve çevrimiçi kurs sunumları

Convert lesson slides into structured video lectures with clear narration. Learners benefit from visual explanations and consistent teaching quality at scale.

HeyGen neden en iyi yapay zeka video sunum oluşturucu?

HeyGen, mesajınızı insanların gerçekten sonuna kadar izlediği, profesyonel bir video sunumuna dönüştürmeyi kolaylaştırır. Bir metin, taslak, URL veya mevcut bir sunumdan başlayın; YZ, sunucu bölümlerini, görselleri ve seslendirmeyi sizin için oluştursun. Siz hikâyeye odaklanırken, HeyGen perde arkasındaki prodüksiyonun tamamını üstlenir.

Durağan slaytları hikaye odaklı videolara dönüştürün

Yoğun sunum dosyaları paylaşmak yerine, temel noktaları sunucu bölümleri, görseller ve altyazıları birleştiren sahnelere dönüştürün. İzleyiciler, yalnızca slaytların sunamayacağı bağlamı, netliği ve insani dokunuşu elde eder.

Her sunumu marka kimliğinize uygun tutun

YZ sunum oluşturucumuzla hazırlanan tüm sunumlarda logolarınızı, yazı tiplerinizi ve renklerinizi uygulayarak her şeyin tutarlı görünmesini sağlayın. Gelecekteki videolar için yerleşim düzenlerini ve stilleri yeniden kullanın; böylece ekipler kaliteyi düşürmeden daha hızlı çalışabilir.

Sunumları ekipler ve pazarlar genelinde ölçeklendirin

Aynı sunumun farklı hedef kitleler, roller veya diller için birden fazla versiyonunu oluşturun. HeyGen, metinleri hızla güncellemenizi sağlayarak bilgilerin her yerde güncel ve ilgili kalmasını sağlar.

Metin ve slayttan video oluşturma

Yazılı bir metin, madde işaretli taslak veya içe aktarılan slaytlarla başlayın ve tam bir video sunumu oluşturun. HeyGen, içeriği sunucu bölümleri ve ekrandaki metinlerle sahnelere dönüştürür; böylece asla boş bir sayfadan başlamazsınız.

YZ sunucular ve çok dilli seslendirme

Mesajınızı birçok dilde iletmek için gerçekçi YZ sunucular ve sesler seçin. Böylece ek kayıt ekipmanına veya tekrar tekrar canlı çekim yapmaya gerek kalmadan küresel kitlelere ulaşabilirsiniz.

Görsel düzenler, medya ve altyazılar

Slayt içeriklerini, ekran görüntülerini ve destekleyici görselleri esnek yerleşimlerle bir araya getirerek kitlenizi etkileyen sunumlar oluşturun. Erişilebilirlik ve sesi kapalı ortamlarda daha iyi anlama için otomatik altyazılar ekleyin.

Kolay düzenleme ve dışa aktarma seçenekleri

Basit bir editör içinde metni, sahneleri ve zamanlamayı güncelleyin, ardından yüksek kaliteli video dosyaları olarak dışa aktarın. Ek adımlara gerek kalmadan bu videoları LMS platformlarında, satış araçlarında, intranetlerde ve herkese açık kanallarda kullanın.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ video sunum oluşturucuyu nasıl kullanırsınız

HeyGen, önceden video düzenleme deneyimi olmayanların bile yapay zeka video sunumları oluşturmasını sağlayan, anlaşılır ve kolay bir iş akışı sunar. Siz içeriği getirirsiniz, platform bunu ilgi çekici bir videoya dönüştürür.

Adım 1

Bir metin, slaytlar veya URL ile başlayın

Metninizi yapıştırın, yapay zeka video oluşturucumuzla hazırlanmış bir sunum yükleyin veya önemli bir URL paylaşın. HeyGen içeriği analiz eder ve YZ teknolojisini kullanarak video sunumunuz için ilk taslağı hazırlar.

Adım 2

Sunucunuzu ve stilinizi seçin

Markanıza ve hedef kitlenize uygun bir YZ sunucu, ses ve görsel stil seçin. Ekranın ne kadarının sunucuya, slaytlara ve destekleyici görsellere ayrılacağını belirleyin.

Adım 3

Sahneleri ve destekleyici görselleri iyileştirin

Her sahneyi gözden geçirip metni, temposunu ve yerleşimini ayarlayın. Mesajın baştan sona net ve akılda kalıcı olması için görseller, grafikler veya ekran kayıtları ekleyin.

Adım 4

Oluşturun ve paylaşın

Son videoyu oluşturun ve hedeflediğiniz kanal için dışa aktarın. E-posta, LMS, iç portallar veya toplantı davetleri üzerinden paylaşın; böylece herkes kendisine en uygun zamanda izleyebilsin.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ video sunum oluşturucu nedir?

Bir yapay zeka video sunum oluşturucu, metinleri, slaytları veya fikirleri otomatik olarak video sunumlara dönüştürür. YZ sunucularını, seslendirmeleri ve görselleri bir araya getirerek kamera, stüdyo veya karmaşık düzenleme araçlarına ihtiyaç duymadan sunum hazırlamanızı sağlar.

HeyGen'i kullanmak için tasarım veya video becerilerine ihtiyacım var mı?

Hayır. HeyGen, iş kullanıcıları, eğitimciler ve pazarlamacılar için tasarlanmıştır. Şablonlar ve yönlendirmeli iş akışları, daha önce video prodüksiyon deneyiminiz olmasa bile profesyonel sunumlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Mevcut slaytlarımı HeyGen içinde kullanabilir miyim?

Evet, video içerik de oluşturabilirsiniz. Slaytları içe aktarabilir veya HeyGen içinde temel noktaları yeniden oluşturabilirsiniz. Ardından bir sunucu, anlatım ve destekleyici görseller ekleyerek sunumu bütünlüklü bir video sunumuna dönüştürebilirsiniz.

HeyGen sunumlar için birden fazla dili destekliyor mu?

Evet. Ücretsiz bir YZ sunum oluşturucu kullanarak birçok dil ve aksanda seslendirmeler ve sunucu bölümleri oluşturabilirsiniz. Bu sayede aynı sunum yapısını farklı bölgeler ve hedef kitleler için kolayca yeniden kullanabilirsiniz.

Bir video sunumu oluşturmak ne kadar sürer?

İçeriğiniz hazır olduğunda, çoğu standart uzunluktaki sunum birkaç dakika içinde oluşturulabilir. Bilgiler değiştiğinde veya geri bildirim geldiğinde, bölümleri hızlıca değiştirip yeniden oluşturabilirsiniz.

Sunumlarımı markamla tutarlı şekilde sürdürebilir miyim?

Evet. Logolarınızı, yazı tiplerinizi ve renk paletlerinizi tüm videolara uygulayabilirsiniz. Marka tutarlılığı korunurken, yine de ekip veya proje bazında özelleştirmeye izin verilir.

Dışa aktardığım sunum videolarını nerelerde kullanabilirim?

Bizimle oluşturduğunuz dışa aktarılmış videoları YZ video oluşturucumuz ile öğrenme platformlarında, satış araçlarında, dahili iletişim merkezlerinde, web sitelerinde ve sosyal kanallarda kullanabilirsiniz. Dosyalar yaygın barındırma ve oynatma sistemleriyle uyumludur.

Birden fazla kişi aynı sunum üzerinde birlikte çalışabilir mi?

Evet. Ekipler projelere ortak erişim sağlayabilir, düzenleme önerilerinde bulunabilir ve farklı sürümleri yönetebilir. Bu, konu uzmanlarının, eğitmenlerin ve iletişim ekiplerinin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına yardımcı olur.

YZ video sunumları gizli içerikler için uygun mu?

Evet, YZ oluşturucuyu kullanırken kurumunuzun politika ve veri uygulamalarına uyduğunuz sürece kullanabilirsiniz. HeyGen, güvenli iş akışlarını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır; böylece kurum içi güncellemeler ve eğitimler koruma altında kalır.

Bir sunumu en baştan başlamadan güncelleyebilir miyim?

Evet. Mevcut bir projeyi açabilir, metni veya slaytları düzenleyebilir ve etkilenen sahneleri yeniden oluşturabilirsiniz. Bu, zamandan tasarruf etmenizi sağlar ve tekrarlayan eğitimleri ve sunumları kişiselleştirilmiş içerikle güncel tutar.

