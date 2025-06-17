Anında davetler için yapay zeka davetiye oluşturucu

HeyGen’in ücretsiz YZ davetiye oluşturucusunu kullanarak metinlerden, görsellerden veya etkinlik linklerinden şık, paylaşmaya hazır video davetiyeler oluşturun. Etkinlik metninizi yapıştırın, görsel bir stil seçin ve animasyonlu sahneler, seslendirme, altyazılar ve dışa aktarıma hazır formatlarla, kamera veya montaj gerektirmeden anında profesyonel davetiyeler oluşturun.

Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Düğün ve özel gün davetiyeleri

Generate elegant, animated wedding invites that highlight names, dates, venue details, and RSVP links. Localize versions for guests in different languages and produce both short teaser clips and full announcement videos.

Kurumsal etkinlikler ve web seminerleri

Convert agendas, speaker bios, and registration links into professional video invites for partners or internal teams. Apply corporate templates and export versions for email, intranet, and LinkedIn campaigns.

Partiler ve özel buluşmalar

Create playful birthday, housewarming, or holiday video invites with themed motion, music, and instant share links—perfect for group chats and social posts.

Bağış kampanyaları ve sivil toplum kuruluşu iletişimi

Design persuasive video invitations that explain purpose, schedule, and donation options. Produce tailored versions for partner segments and track engagement after distribution using AI.

Ürün lansmanları ve basın davetleri

Send cinematic launch invites that include teaser visuals, event run-of-show, and RSVP CTAs. Regenerate updates as details evolve without re-shoots.

Kişiselleştirilmiş misafir deneyimleri

Use guest name variables or uploaded photos to produce individualized video invites at scale. HeyGen helps craft a personal touch while automating mass personalization for creating invitations.

HeyGen neden en iyi YZ davetiye oluşturucu?

HeyGen, davet metinlerini prodüksiyon kalitesinde görseller, akıllı zamanlama ve çok dilli sunumla tam yapay zeka destekli davet videolarına dönüştürür. Ekipler, marka kimliğiyle tutarlı davetleri hızla oluşturur, yerelleştirmeyi zahmetsizce yapar ve konuklar, iş ortakları ve katılımcılar için davetleri minimum çabayla ölçeklendirir.

Anında davet videoları

Etkinlik detaylarınızı dakikalar içinde tamamlanmış bir videoya dönüştürün. HeyGen sahne sıralamasını, animasyonu ve zamanlamayı otomatikleştirir; böylece prodüksiyonla değil, mesajınızla ilgilenmeye odaklanabilirsiniz.

Markalı ve düzenlenebilir

Marka renklerinizi, yazı tiplerinizi, logolarınızı ve şablonlarınızı uygulayın. Sahnelere ince ayar yapın, varlıkları değiştirin veya metni düzenleyin; tüm davetler ve formatlar arasında tutarlı bir marka kimliğini koruyun.

Küresel ölçekte hazır davetler

Etkinlik metnini çevirin ve videoları diğer dillerde seslendirme ve altyazılı kopyalarla yeniden oluşturun. HeyGen’in video çeviricisi, davetiyenizde yapay zeka kullanarak doğal bir sunum için zamanlamayı ve ritmi yeniden oluşturur.

Script tabanlı sahne kompozisyonu ve zamanlama

Davet metninizi yapıştırın veya bir misafir listesi yükleyin; HeyGen, metninize birebir uyan sahne sahne bir video oluşturur. Motor, başlıkları, RSVP (katılım) detaylarını ve program bloklarını algılayarak net, okunabilir sahneler üretir; yumuşak geçişler, animasyonlu metinler ve önemli ayrıntılara görsel vurgu ekler. Image to video dönüştürme özelliği, çevrimiçi davetiye deneyiminizi geliştirebilir. Fotoğrafları animasyonlu arka planlara dönüştürmek ve farklı versiyonlar arasında sahnelerin görsel tutarlılığını korumak için bu girdileri kullanın.

Marka kontrollerine sahip animasyonlu tasarım sistemi

Seçilmiş şablonlardan birini tercih edin veya renk paletlerini, tipografiyi, hareket eğrilerini ve alt bantları tamamen özelleştirin. HeyGen’in tasarım motoru, marka setinizi her davetiyeye otomatik olarak uygular, küçük ekranlarda okunabilirliği korur ve hareket ile ritmin etkinlik tonuna—resmî, eğlenceli veya sinematik—uyumlu olmasını sağlar.

Doğal seslendirmeler, müzik ve dudak senkronizasyonu desteği

Onlarca dilde stüdyo kalitesinde YZ seslendirmeleri ekleyin, ortama uygun arka plan müziği seçin ve kişisel mesajlar için ses klonlama kullanın. Ekranda bir sunucu veya avatar kullandığınızda, HeyGen hassas dudak senkronizasyonu uygular; böylece konuşulan davetler, oluşturulan hareketlerle kusursuz bir şekilde uyum sağlar.

Platforma optimize edilmiş dışa aktarma ve otomasyon

Davetleri, özelleştirilebilir bir tasarımla mesajlaşma, sosyal medya, e-posta veya etkinlik sayfalarında kullanıma hazır MP4, dikey Shorts veya GIF formatında oluşturun. Toplu oluşturma özelliğini veya API’yi kullanarak bir e-tablodan yüzlerce kişiselleştirilmiş davet oluşturun ve webhooks ile bulut depolama entegrasyonları sayesinde teslimatı otomatikleştirin.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmasını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yeniden oluşturabildiğimiz zamandı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ davetiye oluşturucuyu nasıl kullanırsınız

Metinden paylaşmaya hazır videoya kadar, dört net adımda YZ ile oluşturulmuş davet videoları hazırlayın.

Adım 1

Etkinlik ayrıntılarını girin veya metninizi yapıştırın

İsimleri, tarih, saat, konum, RSVP bağlantısı ve notlarınızı ekleyin. HeyGen metni işler, öncelikli öğeleri belirler ve bir st hazırlığı yapar

Adım 2

Görsel bir tema ve ses seçin

Davetiyeleriniz için özelleştirilebilir bir şablon, renk şeması ve arka plan müziği seçin. Duyurular için bir ses seçin veya özel bir ses klonu oluşturmak üzere kısa bir ses kaydı yükleyin.

Adım 3

Sahneleri ve kişiselleştirmeyi ince ayarlarla düzenleyin

Metni düzenleyin, görselleri değiştirin veya kişiselleştirilmiş versiyonlar için misafir değişkenleri ekleyin. Zamanlamayı, hareket yoğunluğunu veya altyazı stillerini basit kontrollerle ayarlayın.

Adım 4

Oluşturun, dışa aktarın ve dağıtın

Ücretsiz davetiye oluşturucu ile sosyal medya, e-posta ve etkinlik sayfaları için optimize edilmiş dosyalar oluşturun. Binlerce kişiselleştirilmiş davetiye hazırlamak ve teslimatı webhooks veya entegrasyonlar aracılığıyla tetiklemek için toplu modu veya API'yi kullanın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ davetiye oluşturucu nedir ve bir şablon düzenleyiciden farkı nedir?

Bir YZ davetiye oluşturucu, etkinlik metninizi, görsellerinizi veya bağlantılarınızı üretken görseller, hareket tasarımı, seslendirme ve zamanlama otomasyonu kullanarak tamamen hazırlanmış bir videoya dönüştürür. Statik şablon düzenleyicilerden farklı olarak HeyGen, animasyonlu sahneler oluşturur, otomatik tempolama uygular ve manuel keyframe ayarlamaları veya karmaşık düzenleme gerektirmeden paylaşmaya hazır video formatları üretir.

Davet tasarımlarını özelleştirip marka kimliğinize uygun şekilde koruyabilir miyim?

Evet. HeyGen, her davetiyede renkleri, yazı tiplerini, logoları ve yerleşim kurallarını otomatik olarak uygulayan marka setlerini destekler. Her versiyonun marka standartlarınıza uyması için hareket eğrilerini, altyazı stillerini ve sahne kompozisyonunu ince ayarlarla özelleştirebilirsiniz.

Kişiselleştirme ve misafire özel davetler nasıl çalışır?

Konuk değişkenlerini içeren bir tablo yükleyin — isimler, fotoğraf bağlantıları veya hitaplar — ve HeyGen toplu olarak kişiselleştirilmiş davetler oluşturur. Her dosya, kişiye özel bir ses satırı veya görsel içerebilir; böylece manuel düzenleme yapmadan ölçeklenebilir, kişisel erişim sağlayabilirsiniz.

Çok dilli davetiyeler destekleniyor mu?

Evet. Tasarım sürecinizi kolaylaştırmak için yerleşik, ücretsiz YZ davetiye oluşturucuyu kullanın. video çevirici ile yerelleştirilmiş versiyonlar oluşturun. HeyGen, metinleri çevirir, doğal seslendirmeler oluşturur ve altyazıları ile dudak senkronizasyonunu çevrilen sesle zamanlayarak mesajların uluslararası konuklara doğal bir şekilde ulaşmasını sağlar.

Kendi müziğimi kullanabilir miyim veya telifsiz müzik parçaları seçebilir miyim?

Lisanslı parçalar yükleyebilir veya HeyGen’in telif hakları temizlenmiş müzik kütüphanesinden seçim yapabilirsiniz. Motor, müziği videonun temposuna göre eşleştirir ve düzenlemeleri müzikal ipuçlarıyla senkronize olacak şekilde otomatik olarak ayarlayarak profesyonel bir sonuç elde etmenizi sağlar.

Hangi dışa aktarma formatları ve platform hazır ayarları mevcut?

E-posta, sosyal medya veya etkinlik sayfaları için optimize edilmiş MP4 dosyaları, Instagram ve TikTok için dikey Reels videoları ya da hızlı mesajlaşma için döngüsel GIF’ler dışa aktarın. Hazır ayarlar, her platform için doğru en-boy oranlarını, bit hızlarını ve altyazı gömme seçeneklerini garanti eder.

Bir davet videosu oluşturmak ne kadar sürer?

Çoğu davet videosu, uzunluk ve karmaşıklığa bağlı olarak birkaç dakika içinde oluşturulur. Toplu oluşturma süreleri hacme göre ölçeklenir; büyük kataloglar için API'ler ve webhook'lar eşzamanlı olmayan teslimatı destekler.

Videoların sahibi kimdir ve güvende mi?

Oluşturulan tüm davetiyelerin tam mülkiyeti sizde kalır. HeyGen, verileri kurumsal düzeyde kontrollerle güvenli bir şekilde saklar ve iletir. Hassas etkinlikler için, dağıtımı yönetmek üzere özel depolama entegrasyonlarını ve role dayalı erişimi kullanın.

Oluşturduktan sonra bir daveti güncelleyebilir miyim?

Evet. Metninizi düzenleyin, görselleri değiştirin veya ses ayarlarını güncelleyin ve yeniden oluşturun. HeyGen yalnızca değişen sahneleri günceller; böylece yinelemeli düzenlemeler, tüm videoyu baştan oluşturmaya gerek kalmadan hızlı ve verimli bir şekilde yapılır.

HeyGen, RSVP veya e-posta sistemleriyle entegre çalışıyor mu?

HeyGen, herhangi bir e-posta veya RSVP platformu için dışa aktarılabilir paylaşım bağlantılarını ve dosya indirmelerini destekler ve CRM, e-posta pazarlama ya da etkinlik yönetimi araçlarına teslimatı otomatikleştirmek için API’ler üzerinden bağlanabilir.

