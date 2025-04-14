Yazılı bir metinden dakikalar içinde profesyonel seçim kampanyası videoları oluşturun. İster yerel bir göreve aday olun ister ulusal bir kampanyayı yönetin, seçim video oluşturucu; kamera, prodüksiyon ekibi veya montaj deneyimi olmadan, mesajınızla uyumlu ve profesyonel videolar hazırlamanızı sağlar. Mesajınızı yazın, tarzınızı seçin ve otomatik olarak yayına hazır bir video elde edin.
Markalar neden seçim videosu oluşturma için HeyGen'i tercih ediyor?
Kampanya tanıtım videoları için hızlı metinden videoya oluşturma
Kampanya metninizi dakikalar içinde tamamlanmış bir tanıtım videosuna dönüştürün. Konuşma notlarınızı, politika duruşlarınızı veya harekete geçirici mesajınızı yapıştırın ve YZ video oluşturucu kelimelerinizin etrafında otomatik olarak profesyonel bir siyasi reklam videosu oluştursun. Ne storyboard hazırlığı ne de prodüksiyon gecikmeleri. Mesajınız, çekimden haftalar sonra değil, yazdığınız gün hedef kitlenize ulaşır.
Tüm kanallarda çok dilli seçmen iletişimi
İlçenizdeki her seçmene, evde hangi dili konuşursa konuşsun ulaşın. Yerleşik YZ video çevirici orijinal videonuzu 175+ dile, doğru dudak senkronizasyonu ve doğal ses çıktısıyla dönüştürür. Bir kez kaydedin, Facebook ve Instagram’dan televizyon ve dijital açık hava mecralarına kadar ihtiyaç duyduğunuz tüm kanallarda anında yerelleştirin. Daha önce çok dilli prodüksiyon için aylarını harcayan kampanya ekipleri artık her dil topluluğunu bir öğleden sonra içinde kapsayabiliyor.
Kamera Karşısına Geçmeden Profesyonel Sunucu
Kamera ekibi ayarlamadan profesyonel ve güven veren bir ekran performansı sunun. 500+ YZ insan oluşturucu stok sunucudan birini seçin veya yalnızca tek bir fotoğraftan özel bir sunucu oluşturmak için YZ fotoğraf avatarı teknolojisini kullanın. Green screen yok, ışık ekipmanı yok, planlama derdi yok. Adayınızın mesajı her seferinde yayın kalitesinde ekranda görünür, böylece pahalı prodüksiyon ekibi tutma ihtiyacını ortadan kaldırırsınız.
Her kampanya formatı için şablon tabanlı marka yönetimi
Her kampanya kanalının farklı format gereksinimleri vardır: televizyon spotları, sosyal medya klipleri, town hall özetleri, bağış toplama çağrıları. YouTube için tam uzunlukta reklamlardan 15 saniyelik mobil reel videolara kadar her yerleşim için boyutlandırılmış bir şablondan başlayın. Sürükle-bırak arayüzünü kullanarak kampanya renklerinizi, logonuzu ve yazı tipinizi bir kez uygulayın; oluşturduğunuz her video otomatik olarak marka kimliğinize uygun kalsın. metinden videoya aracı, her formatı sıfırdan yeniden oluşturmadan yeniden boyutlandırmayı ve iyileştirmeyi kolaylaştırır.
Tüm kampanya döngüsü boyunca ölçeklenebilir video oluşturma
Tek bir kampanya için duyuru videoları, politika açıklayıcıları, gönüllü kazanım klipleri, seçmeni sandığa çağıran mesajlar ve hızlı yanıt içerikleri dahil onlarca video gerekir. metinden videoya motoru, herhangi bir ekip üyesinin prodüksiyon uzmanlığı olmadan yalnızca bir metinden yayın kalitesinde siyasi kampanya videoları oluşturmasına olanak tanır. Haftada bir videodan, ek personel veya bütçe eklemeden günde bir videoya geçin.
Seçim video oluşturucunun kullanım alanları
Recording a formal launch video traditionally means booking a professional crew, finding a suitable location, and spending days in post-production. With an election video maker, write your announcement script, choose a professional visual style, and generate a polished launch video in minutes. Campaigns that used to wait two weeks for a finished announcement video now release them the same afternoon the decision is made.
Voters engage more with video than written position papers, but producing policy explainers used to require narrators, motion graphics teams, and expensive editing. Use the AI video explainer to convert dense policy text into clear, watchable video content. Break down housing policy, tax positions, or education platforms in a format that connects with your audience and is easy to share.
Districts with diverse language communities require separate outreach materials for each group. Producing the same message in five languages once meant five separate production budgets. With AI dubbing, a single election video converts into every target language with natural-sounding audio and accurate lip-sync, letting your get-out-the-vote campaign reach every household without rebuilding content from scratch.
After a town hall or debate, campaigns need rapid-turnaround recap content before the news cycle moves on. Use the AI video editor to produce clean, branded video ads from post-event talking points within hours of the event. Add a subtitle generator and engaging graphics to make every recap accessible and scroll-friendly across social media platforms.
Fundraising videos that showcase a real candidate with a compelling, emotional message consistently outperform text-based emails. Use the AI spokesperson to produce persuasive, personalized fundraising appeals at scale without filming each one. Swap messaging for different donor segments, test different calls to action, and publish new fundraising videos as often as your campaign needs them.
Building a ground game means onboarding hundreds of volunteers quickly, often across multiple locations. Use the training video tool to produce consistent canvassing guides, phone banking scripts, and organizer briefings that every volunteer watches before their first shift. Update the content as campaign priorities shift and redistribute the new version the same day, without reshooting anything.
Seçim videosu oluşturucu nasıl çalışır
Hiç çekim yapmadan, kurgu yazılımı kullanmadan ve prodüksiyon deneyimi gerektirmeden, metninizden seçim kampanyasına hazır videoya dört adımda geçin.
Editörü açın ve kampanya mesajınızı yazın veya yapıştırın. Temel politika maddelerinizi, seçmenlere yönelik harekete geçirici mesajınızı ya da duyuru metninizi ekleyin. Platform, metninizi okur ve sahne yapısını, zamanlamayı ve anlatımı otomatik olarak hazırlar.
Kampanyanızın tonuna uygun bir sunucu, şablon ve görsel format seçin. Oluşturduğunuz her videoda kampanya kimliğinizi yansıtmak için en-boy oranını ve kurumsal renklerinizi belirleyin.
Kampanya logonuzu ekleyin, altyazı stilini ayarlayın, anlatım sesini ince ayarlarla özelleştirin ve sahne dökümünü gözden geçirin. Zaman çizelgesine veya dışa aktarma ayarlarına dokunmadan, tüm değişiklikleri metin editörü üzerinden yapın.
Tamamlanan seçim videosunu işleyin ve yayın, sosyal medya veya e-posta için indirin. Bölgenizdeki her seçmen topluluğuna ulaşmak için tek tıkla ek dillere yerelleştirin.
Seçim videosu oluşturucu, yazılı kampanya metinlerini çekim veya montaj yapmaya gerek kalmadan, yayına hazır profesyonel videolara dönüştüren bir araçtır. Mesajınızı yazarsınız, görsel formatı ve sunucuyu seçersiniz; platform ise anlatım, sahne kurgusu, ekrandaki metinler ve marka unsurları dahil olmak üzere videoyu otomatik olarak oluşturur. Ortaya, günler yerine dakikalar içinde TV, sosyal medya, e-posta veya dijital reklamlar için hazır, profesyonel bir video çıkar.
Evet. Fotoğraf avatar teknolojisini kullanarak tek bir fotoğraftan profesyonel bir sunucu oluşturabilirsiniz; bu teknoloji, herhangi bir çekim yapmadan metninizi sunan, gerçekçi bir ekran içi konuşmacı üretir. Alternatif olarak, YZ avatar kütüphanesindeki 500+ hazır sunucudan birini seçebilirsiniz.
Çoğu video, metninizi gönderdikten birkaç dakika sonra hazır olur. Bir tartışma, haber hikâyesi veya rakip reklamından sonra hızlı yanıt gerektiren içerikler için, yazılı bir konuşma notundan on dakikanın altında sürede tamamlanmış bir videoya geçebilirsiniz. Daha önce hazırlanmış bir yanıt için iki ila üç güne ihtiyaç duyan kampanyalar artık aynı gün içinde yayın yapabilir.
Evet. Platform, TV reklamları, pre-roll reklamlar, YouTube kampanyaları ve sosyal medya yerleşimleri için uygun, stüdyo kalitesinde video çıktısı sunar. Markalaşmayı, formatlamayı, geçişleri ve anlatım kalitesini kontrol edebilirsiniz. Çıktı, ek bir post prodüksiyon çalışmasına gerek kalmadan, büyük reklam platformları ve yayın kanallarının teknik gereksinimlerini karşılar.
Tek bir seçim videosu, video çevirmeni kullanılarak 175’ten fazla dile yerelleştirilebilir; bu sırada orijinal sunucunun anlatım tarzı korunur ve her hedef dilde doğru anlatım ile dudak senkronizasyonu sağlanır. Tek bir seçmene gitme (get-out-the-vote) videosu, İspanyolca, Vietnamca, Mandarin, Arapça ve onlarca başka dili, her dil sürümü için ayrı prodüksiyon gerektirmeden, tek bir kaynak dosyadan kapsayabilir.
Ürettiğiniz video sayısında herhangi bir sınır yoktur. Bir seçim döngüsü boyunca kampanya mesajları sürekli değişir ve her senaryo güncellemesini yeniden oluşturmak yalnızca birkaç dakika sürer. Metni düzenleyin, yeniden render alın ve güncellenmiş versiyonu dağıtın. Yeniden çekim yok, ekibi yeniden ayırtma yok, kurgucu için bekleme yok. Kampanyalar, prodüksiyon kaynaklarını zorlamadan her gün yeni video içerik yayınlayabilir.
Geleneksel siyasi video prodüksiyonu, tamamlanmış her spot için genellikle 5.000 ila 25.000 $ arasında maliyete ve video başına bir ila üç hafta üretim süresine sahiptir. Bir seçim video oluşturucu, aynı yayın kalitesinde çıktıyı maliyetin çok küçük bir kısmına üretir ve bunu dakikalar içinde teslim eder. HeyGen kullanıcıları, prodüksiyon maliyetlerinde %70’e varan azalma bildirmektedir. Bütçesi sınırlı, alt kademedeki seçim kampanyaları için bu durum, daha önce yalnızca güçlü şekilde finanse edilen organizasyonların erişebildiği ölçekte profesyonel siyasi reklamları erişilebilir hale getirir.
Evet. YZ ses klonlama özelliği, kısa bir ses örneğinden kendi sesinizi klonlamanıza olanak tanır; böylece her video anlatımı, ek kayıt seanslarına gerek kalmadan tam olarak sizin sesiniz gibi çıkar. Sesiniz, oluşturduğunuz tüm videolara uygulanır ve metinlerde yaptığınız güncellemeler otomatik olarak aynı klonlanmış sesi kullanır; böylece mesajlarınız tüm kampanya boyunca tutarlı kalır.
Evet. PDF'den videoya aracını kullanarak politika dokümanlarını, brifing sunumlarını veya basılı materyalleri otomatik olarak seslendirilmiş video içeriğine dönüştürebilirsiniz. PPT'den videoya aracı ise PowerPoint dosyaları için aynı işlemi yapar. Her iki araç da içeriği çıkarır, sahne yapısını oluşturur ve manuel düzenleme gerektirmeden son haline getirilmiş bir seslendirmeli video üretir.
Evet. Kredi kartı gerektirmeyen bir ücretsiz plan mevcuttur; bu planla hiçbir ücret ödemeden video oluşturabilir ve temel özellikleri keşfedebilirsiniz. Aylık 24 $'dan başlayan ücretli planlar, ses klonlama, daha uzun video süreleri, sunucu kütüphanesine tam erişim ve çok dilli çıktı gibi özelliklerin kilidini açar. Yerel ve tabandan gelen kampanyalar, herhangi bir peşin taahhüt olmadan, kayıt oldukları gün profesyonel video içerik üretmeye başlayabilir.
Evet. Kendi çektiğiniz görüntüleri, görselleri ve ses dosyalarını doğrudan editöre yükleyerek, gerçek kampanya varlıklarını YZ ile oluşturulmuş unsurlarla birlikte kullanan bir siyasi reklam videosu oluşturabilirsiniz. Metin bantları ekleyin, filtreler uygulayın ve yüklediğiniz görselleri YZ anlatımla birleştirerek yüksek kaliteli, son haline getirilmiş bir video üretin. Bu, özellikle etkinlikler veya mitinglerden alınan görüntüleri, araç veya platform değiştirmeden üretilmiş içerikle birlikte kullanmak isteyen kampanyalar için son derece kullanışlıdır.
Siyasi kampanya videolarınızı doğrudan Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ve standart video dosyalarını kabul eden tüm web siteleri veya e-posta platformlarına yayınlayabilirsiniz. Editörde, her videonun her platform için doğru format ve en-boy oranında otomatik olarak dışa aktarılmasını sağlayan yeniden boyutlandırma araçları bulunur. Bitmiş dosyayı indirin, hesaplarınızı bağlayın ve içeriği elle yeniden biçimlendirmek zorunda kalmadan tek bir iş akışıyla tüm kanallara dağıtın.
