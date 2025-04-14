Herhangi bir video için saniyeler içinde doğru altyazılar oluşturun. HeyGen’in YZ Altyazı Oluşturucu aracı, konuşulan sesi temiz, kullanıma hazır altyazılara dönüştürerek erişilebilirliği artırır, etkileşimi yükseltir ve içeriklerinizin her platformda daha iyi performans göstermesine yardımcı olur. Videonuzu yükleyin, altyazıları anında oluşturun ve iş akışınızı hızlı ve stressiz tutan basit araçlarla düzenleyin.
Videolarınıza altyazı eklemek için neden HeyGen'i kullanmalısınız
Altyazılar izleyicilerin mesajınızı takip etmesine yardımcı olur, erişilebilirliği artırır ve etkileşimi güçlendirir. HeyGen, doğru altyazıları otomatik olarak oluşturarak süreci hızlandırır; böylece manuel deşifreye veya ek adımlara ihtiyaç duymazsınız.
Yapay zeka (YZ) deşifreyi, zamanlamayı ve biçimlendirmeyi üstlenir ve sesinizle uyumlu, kullanıma hazır altyazılar sunar. Bu altyazıları düzenleyebilir, farklı platformlar için stillendirebilir ve YouTube, TikTok, Instagram, Reels veya uzun formatlı içerikler için ihtiyacınız olan formatta dışa aktarabilirsiniz. Her şey tarayıcınızda çalışır; böylece herhangi bir cihaza yazılım kurmadan videolarınıza altyazı ekleyebilirsiniz.
Klipinizi altyazı oluşturmadan önce kırpmanız gerekiyorsa, bunu hızlıca hazırlamak için Çevrimiçi Video Kırpıcı’yı kullanabilirsiniz:
Altyazı oluşturma için en iyi uygulamalar
Doğru altyazılar, izleyiciler sesi kullanamadığında bile içeriğinizi kolay takip edilir hale getirir. Altyazı kalitesini artırmak ve YZ'nin sesinizi daha iyi anlamasına yardımcı olmak için şu basit ipuçlarını izleyin:
✓ Temiz ses kullanın: Net konuşma ve minimum arka plan gürültüsü, doğruluğu artırır.
✓ Sabit bir hızda konuşun: Tutarlı konuşma, altyazıların videonuzla uyumlu kalmasını sağlar.
✓ Önemli detayları gözden geçirin: İsimleri, teknik terimleri ve marka ifadelerini mutlaka tekrar kontrol edin.
✓ Okunabilir stiller seçin: Uzun videolar için sade yazı tipleri ve iyi kontrast kullanın. TikTok veya Reels gibi kısa video platformları için daha büyük yazı tercih edin.
✓ Doğru formatta dışa aktarın: Altyazı dosyalarını destekleyen platformlar için SRT veya VTT kullanın. Desteklemeyen uygulamalar için gömülü (burned-in) altyazı kullanın.
✓ Yayınlamadan önce önizleyin: Zamanlama, biçimlendirme ve okunabilirliği son bir kez kontrol edin.
YZ altyazılarıyla video erişilebilirliğini artırma
HeyGen, doğru altyazılar oluşturmanız, bunları kolayca düzenlemeniz ve içeriği herhangi bir platformda yayımlamanız için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi sunar. Her özellik zamandan tasarruf etmenizi sağlarken, son altyazılarınız üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlar.
✓ YZ destekli altyazı oluşturma: Saniyeler içinde net ve doğru altyazılar oluşturun. HeyGen sesinizi analiz eder ve doğru zamanlamayla temiz altyazılar üretir.
✓ Basit düzenleme kontrolleri: Ek araçlara veya yazılımlara ihtiyaç duymadan zamanlamayı, noktalama işaretlerini veya yazımı hızla ayarlayın.
✓ Altyazı dışa aktarma veya gömme: YouTube gibi platformlar için SRT veya VTT dosyaları indirin ya da TikTok, Instagram veya Reels için gömülü altyazılı videolar dışa aktarın.
✓ Çoklu dil desteği: Küresel kitlelere ulaşmak için farklı dillerde altyazılar oluşturun.
✓ Hızlı, tarayıcı tabanlı iş akışı: Her şey çevrimiçi çalışır; böylece herhangi bir cihazdan yükleyebilir, altyazı ekleyebilir ve dışa aktarabilirsiniz.
✓ Güvenli ve gizli: Videolarınız süreç boyunca koruma altında kalır.
Altyazılarınızı özelleştirin ve stil verin Okunabilir, platforma hazır altyazılar için yazı tipini, boyutu, konumu ve arka planı değiştirin. Ekrana ek metin veya marka unsurları eklemek isterseniz Videoya Metin Ekle aracını deneyin:
Videonuza 4 kolay adımda altyazı ekleyin
HeyGen ile altyazı oluşturmak yalnızca birkaç hızlı adım sürer. Düzenleme deneyimine veya özel bir yazılıma ihtiyacınız yok. Her şey çevrimiçi çalışır ve yüklemeden dışa aktarmaya dakikalar içinde geçebilirsiniz.
MP4, MOV veya WebM dosyanızı seçin ve doğrudan cihazınızdan yükleyin. HeyGen en yaygın video formatlarını destekler.
HeyGen sesinizi otomatik olarak analiz eder ve söylenenlere göre doğru, zamanlaması ayarlanmış altyazılar oluşturur.
Zamanlamayı ayarlayın, isimleri düzeltin, noktalama işaretleri ekleyin veya altyazılarınızın görünümünü değiştirin. Nihai sonuç üzerinde tam kontrole sahipsiniz.
Altyazıları SRT veya VTT dosyaları olarak indirin ya da TikTok, Instagram ve Reels gibi platformlar için gömülü altyazılı videoyu dışa aktarın.
HeyGen, hızlı konuşmalarda bile son derece doğru altyazılar oluşturmak için gelişmiş konuşma tanıma teknolojisi kullanır. Kısa bir gözden geçirme ile isimleri, kısaltmaları veya teknik terimleri mükemmel sonuçlar için kolayca düzeltebilirsiniz.
Evet. Altyazıları destekleyen platformlar için SRT/VTT dosyalarını dışa aktarabilir veya TikTok, Reels ve Shorts için altyazıları videonuza doğrudan gömebilirsiniz. Altyazı eklemeden önce kırpma işlemi için Online Video Trimmer
Otomatik altyazı oluşturma, düzenleme araçları ve SRT/VTT dışa aktarma dahil birçok temel özellik ücretsiz olarak kullanılabilir. Yazılım kurmadan videolara anında altyazı ekleyebilirsiniz.
HeyGen, telefonlar, kameralar veya ekran kayıtlarından gelen içeriklere altyazı eklemeyi kolaylaştıran MP4, MOV, AVI ve WebM formatlarını destekler.
Kesinlikle. İçeriklerinizi sosyal medya, e-öğrenme ve pazarlama kanalları üzerinden küresel kitlelere erişilebilir kılmak için birden fazla dilde altyazı oluşturabilirsiniz.
Hayır. Videonuz, altyazı dosyalarını indirseniz de veya TikTok ya da Instagram gibi platformlar için altyazıları doğrudan videoya gömerseniz de orijinal netliğini korur.
Hiç zor değil. Arayüz basit ve tarayıcı tabanlıdır; bu sayede herkes birkaç dakika içinde altyazı oluşturabilir, düzenleyebilir ve stil verebilir. Ekranda fazladan metne ihtiyacınız olursa, ayrıca Videoya Metin Ekle
